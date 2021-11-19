В Firefox добавлены режимы тёмного и светлого отображения сайтов. Обновление Firefox 94.0.2

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|1.2, ламер (?), 18:31, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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повырубал весь мусор в about:config на тему ихнего vpn, а он не вырубается :(
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|1.7, denkin (ok), 18:40, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Неужели заработает?
Это наверное единственное, что удерживало меня от использования темньіх тем в системе: толку от них, когда от браузера потом вьіжигает глаза? Расширения никогда не работали достаточно адекватно, имхо.
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|1.9, BratishkaErik (ok), 18:42, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А ведь это должно быть в самых главных фичах хорошено браузера, наряду с блокировщиком рекламы...
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|2.12, 918 (?), 18:47, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фуррифокс первый такой, нет? В Хромиуме стоит пресловутый Dark Reader ибо встроенного нет механизма.
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|1.13, Аноним (13), 18:53, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А каким образом реализован темный режим в мобильном браузере bromit, кто-нибудь знает?
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|1.14, Аноним (14), 18:56, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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бесполезное шило, пользоваться невозможно этими двумя. хромом и лисой, выкидывайте
спасибо финам, есть нормальный броузер.
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|1.15, microcoder (ok), 19:00, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что-то явно ещё умолчали, у меня пропали огромные лаги с UI юутубом и кешом DNS в FF в частности как только обновился.
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