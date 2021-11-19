В Firefox добавлены режимы тёмного и светлого отображения сайтов. Обновление Firefox 94.0.2

В ночные сборки Firefox, на основе которых будет сформирован релиз Firefox 96, добавлена возможность принудительного включения для сайтов тёмной и светлой темы оформления. Цветовое оформление меняется силами браузера и не требует поддержки со стороны сайта, что позволяет на сайтах, доступных только в светлых тонах, применить тёмную тему, а на тёмных сайтах - светлую.

Для изменения цветового представления в настройках (about:preferences) в секции "General/Language and Appearance" предложен новый раздел "Colors", в котором можно включить переопределение цветов в привязке к цветовой схеме операционной системы или назначить цвета вручную.

Дополнительно можно отметить доступность обновления Firefox 94.0.2, в котором устранена проблема, приводящая к aварийному завершению работы на платформе Linux из-за утчеки файловых дескрипторов при использование WebGL в фоновых вкладках. В выпуске также исправлена ошибка, приводящая к зависанию на платформе Windows при установке Firefox из каталога Microsoft Store.



