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В Firefox добавлены режимы тёмного и светлого отображения сайтов. Обновление Firefox 94.0.2

19.11.2021 18:08

В ночные сборки Firefox, на основе которых будет сформирован релиз Firefox 96, добавлена возможность принудительного включения для сайтов тёмной и светлой темы оформления. Цветовое оформление меняется силами браузера и не требует поддержки со стороны сайта, что позволяет на сайтах, доступных только в светлых тонах, применить тёмную тему, а на тёмных сайтах - светлую.

Для изменения цветового представления в настройках (about:preferences) в секции "General/Language and Appearance" предложен новый раздел "Colors", в котором можно включить переопределение цветов в привязке к цветовой схеме операционной системы или назначить цвета вручную.

Дополнительно можно отметить доступность обновления Firefox 94.0.2, в котором устранена проблема, приводящая к aварийному завершению работы на платформе Linux из-за утчеки файловых дескрипторов при использование WebGL в фоновых вкладках. В выпуске также исправлена ошибка, приводящая к зависанию на платформе Windows при установке Firefox из каталога Microsoft Store.

  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/MorgynRae/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 94
  3. OpenNews: План улучшения поддержки Wayland в Firefox
  4. OpenNews: В Firefox проводится эксперимент по использованию поисковой системы Bing по умолчанию
  5. OpenNews: Mozilla представила Firefox Suggest и новый интерфейс браузера Firefox Focus
  6. OpenNews: В Firefox 94 вывод для X11 будет переведён на использование EGL по умолчанию
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56188-firefox
Ключевые слова: firefox
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, 918 (?), 18:28, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    джвадцать лет ждал, аддонами обходился
     
  • 1.2, ламер (?), 18:31, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    повырубал весь мусор в about:config на тему ихнего vpn, а он не вырубается :(
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 18:36, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты бы ещё телеметрию попытался "повырубать". Гагагагага!
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 19:18, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас гуси разговаривать начали, опять чума.
     

  • 1.3, Аноним (3), 18:32, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    наконец-то годные фичи. спасибо мозилле
     
  • 1.4, Аноним (4), 18:35, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну наконец мега-тормознутый DarkMode можно будет выкинуть.
     
     
  • 2.6, Аноним (4), 18:36, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вернее Dark Reader.
     
     
  • 3.10, Аноним (17), 18:43, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В деревне свет по ночам отключают?
     

  • 1.7, denkin (ok), 18:40, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неужели заработает?
    Это наверное единственное, что удерживало меня от использования темньіх тем в системе: толку от них, когда от браузера потом вьіжигает глаза? Расширения никогда не работали достаточно адекватно, имхо.
     
  • 1.8, Аноним (8), 18:41, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я джва года ждал!
     
  • 1.9, BratishkaErik (ok), 18:42, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А ведь это должно быть в самых главных фичах хорошено браузера, наряду с блокировщиком рекламы...
     
     
  • 2.12, 918 (?), 18:47, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фуррифокс первый такой, нет? В Хромиуме стоит пресловутый Dark Reader ибо встроенного нет механизма.
     

  • 1.11, Аноним (17), 18:44, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо будет на opennet.ru испытать, какой вид будет.
     
     
  • 2.16, A.Stahl (ok), 19:06, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >какой вид будет.

    Тёмный.

     
     
  • 3.18, Аноним (17), 19:18, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покажи опеннет
     

  • 1.13, Аноним (13), 18:53, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А каким образом реализован темный режим в мобильном браузере bromit, кто-нибудь знает?
     
  • 1.14, Аноним (14), 18:56, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    бесполезное шило, пользоваться невозможно этими двумя. хромом и лисой, выкидывайте

    спасибо финам, есть нормальный броузер.

     
  • 1.15, microcoder (ok), 19:00, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то явно ещё умолчали, у меня пропали огромные лаги с UI юутубом и кешом DNS в FF в частности как только обновился.
     
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