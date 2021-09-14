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В Firefox 94 вывод для X11 будет переведён на использование EGL по умолчанию

14.09.2021 13:26

В ночные сборки, на основе которых будет сформирован выпуск Firefox 94, добавлено изменение, включающее по умолчанию новый бэкенд отрисовки для графических окружений, использующих протокол X11. Новый бэкенд примечателен использованием для вывода графики интерфейса EGL вместо GLX. Бэкенд поддерживает работу с открытыми OpenGL-драйверами Mesa 21.x и c проприетарными драйверами NVIDIA 470.x. Проприетарные OpenGL-драйверы AMD пока не поддерживаются.

Применение ЕGL решает проблемы с gfx-драйверами и позволяет расширить спектр устройств, для которых доступно ускорение видео и WebGL. Ранее для активации нового бэкенда для X11 требовался запуск с переменной окружения MOZ_X11_EGL, после установки которой Webrender и компоненты композитинга OpenGL переключались на использование EGL. Новый бэкенд подготовлен путём разделения бэкенда DMABUF, изначально созданного для Wayland и позволяющего напрямую выводить кадры в память GPU, которая может отражаться во фреймбуфер EGL и отрисовываться как текстура при сведении элементов web-страницы.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/firef...)
  2. OpenNews: В Firefox 85 будет активировано аппаратное ускорение отрисовки для GNOME на базе Wayland
  3. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлена поддержка ускорения WebRTC через VAAPI
  4. OpenNews: В Firefox добавлено ускорение декодирования видео через VA-API для систем X11
  5. OpenNews: В пакете с Firefox для Fedora появилась поддержка ускорения декодирования видео через VA-API
  6. OpenNews: В Firefox для Wayland обеспечено аппаратное ускорение WebGL и видео
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55801-egl
Ключевые слова: egl, firefox
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Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Zenitur (ok), 13:38, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Так EGL же устарел, потому что не поддерживает Vulkan. Сейчас вместо него WSI.
     
     
  • 2.3, iPony129412 (?), 13:44, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ну иксы тоже устарели.
    Устаревшие технологии лучше всего работают опять же с устаревшими технологиями.
     
  • 2.5, Евгений (??), 13:50, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WSI умеет в опенгл?
    я думал EGL для опенгл, WSI для вулкана, и никак иначе
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:12, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вейланд поддерживает вулкан уже? Я давно использую egl в фф, ну нагрузка поменьше чуть и реже отваливается, но всё равно 1 видео на ютубе грузит все 4 ядра и невозможно какое-нибудь 2 приложение запустить одновременно. И по-моему Auto Tab Discard очень сильную нагрузку даёт. С vp9 получше, но h264 вообще тормозит. А что это за фишка, что фф из-за чата течёт на 3гб в час, или я чего-то не понимаю? Все дополнения отключал, не помогает.
     
     
  • 3.15, Siborgium (ok), 14:40, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А вейланд поддерживает вулкан уже?

    Да.

     
  • 2.17, Аноним (17), 15:25, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Сколько глупости в одном сообщении. Толку от твоего вулкана как зайцу от опельсина.
     
     
  • 3.21, НяшМяш (ok), 15:41, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Скажи это Valve и куче юзеров, которые теперь могут нормально поиграть в игры на нормальной операционке.
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 17:27, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У нас DirectX есть
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:39, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Когда Вулкан? Никогда?
     
  • 1.4, Zenitur (ok), 13:46, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вот такой вопрос. Допустим, я запустил чистый сеанс X11, а поверх него какое-нибудь DE, например LXDE. Никаких приложений OpenGL на данный момент не запущено. В этот момент, я решил запустить glxgears в одном окне (который работает через libglx.so), и eglgears в другом окне (который работает через libEGL.so.1). Они нормально будут работать одновременно? Хорошо, а что если я включу композитинг, который работает через AIGLX (который, в свою очередь, работает через GLX)? Будут ли работать приложения EGL в таком случае? Стоит ли ждать композитинг через EGL?
     
     
  • 2.6, Murloc (?), 13:54, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    проверил. запустил glxgears и eglgears всё работает нормально. x11/amd/xfce4.
     
     
  • 3.12, Zenitur (ok), 14:03, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо :-)
     

  • 1.8, mos87 (ok), 13:58, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    не прошло и.
     
  • 1.14, Zenitur (ok), 14:22, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Бэкенд поддерживает работу с открытыми OpenGL-драйверами Mesa 21.x

    *посмотрел на свои 18.2 и печально вздохнул. Опять обновляться*

     
  • 1.16, Аноним (17), 15:24, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А смысл? Кто-то будет смотреть 3d или видео в браузере?
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 15:37, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну я буду. И че?
     
  • 2.27, Аноним (28), 17:25, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты ютуб где смотришь? В гимпе?
     
     
  • 3.30, Ю.Т. (?), 17:41, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в блендере
     

  • 1.22, VladSh (?), 15:43, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И что, визуально всё быстрее стало шевелиться? И ресурсов реально меньше тратится?
     
  • 1.23, DildoZilla (?), 15:48, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а потом найдут какой-нить meltdown или spectre для видюх и будут кадры с паролями прям с видюхи тырить...
     
     
  • 2.24, Аноним (20), 15:55, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В линуксе уже есть иксы, которые позволяют читать любой ввод без каких либо проблем. Осталось только уязвимость с исполнением своего кода найти
     

  • 1.25, Аноним (25), 16:28, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С EGL и NVIDIA там багов вагон, я выключил в итоге. Будем надеяться, что допилят.

    // b.

     
  • 1.26, Аноним (28), 17:24, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Жалко пользователей AMD
     
     
  • 2.29, Bogdan (??), 17:40, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну так только проприетарные
     

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