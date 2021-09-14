В Firefox 94 вывод для X11 будет переведён на использование EGL по умолчанию

|
|1.1, Zenitur (ok), 13:38, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Так EGL же устарел, потому что не поддерживает Vulkan. Сейчас вместо него WSI.
|
|
|
|2.3, iPony129412 (?), 13:44, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Ну иксы тоже устарели.
Устаревшие технологии лучше всего работают опять же с устаревшими технологиями.
|
|2.5, Евгений (??), 13:50, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
WSI умеет в опенгл?
я думал EGL для опенгл, WSI для вулкана, и никак иначе
|
|2.13, Аноним (13), 14:12, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А вейланд поддерживает вулкан уже? Я давно использую egl в фф, ну нагрузка поменьше чуть и реже отваливается, но всё равно 1 видео на ютубе грузит все 4 ядра и невозможно какое-нибудь 2 приложение запустить одновременно. И по-моему Auto Tab Discard очень сильную нагрузку даёт. С vp9 получше, но h264 вообще тормозит. А что это за фишка, что фф из-за чата течёт на 3гб в час, или я чего-то не понимаю? Все дополнения отключал, не помогает.
|
|2.17, Аноним (17), 15:25, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Сколько глупости в одном сообщении. Толку от твоего вулкана как зайцу от опельсина.
|
|
|
|3.21, НяшМяш (ok), 15:41, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Скажи это Valve и куче юзеров, которые теперь могут нормально поиграть в игры на нормальной операционке.
|
|1.4, Zenitur (ok), 13:46, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А вот такой вопрос. Допустим, я запустил чистый сеанс X11, а поверх него какое-нибудь DE, например LXDE. Никаких приложений OpenGL на данный момент не запущено. В этот момент, я решил запустить glxgears в одном окне (который работает через libglx.so), и eglgears в другом окне (который работает через libEGL.so.1). Они нормально будут работать одновременно? Хорошо, а что если я включу композитинг, который работает через AIGLX (который, в свою очередь, работает через GLX)? Будут ли работать приложения EGL в таком случае? Стоит ли ждать композитинг через EGL?
|
|
|
|2.6, Murloc (?), 13:54, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
проверил. запустил glxgears и eglgears всё работает нормально. x11/amd/xfce4.
|
|1.14, Zenitur (ok), 14:22, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Бэкенд поддерживает работу с открытыми OpenGL-драйверами Mesa 21.x
*посмотрел на свои 18.2 и печально вздохнул. Опять обновляться*
|
|1.22, VladSh (?), 15:43, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
И что, визуально всё быстрее стало шевелиться? И ресурсов реально меньше тратится?
|
|1.23, DildoZilla (?), 15:48, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
а потом найдут какой-нить meltdown или spectre для видюх и будут кадры с паролями прям с видюхи тырить...
|
|
|
|2.24, Аноним (20), 15:55, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
В линуксе уже есть иксы, которые позволяют читать любой ввод без каких либо проблем. Осталось только уязвимость с исполнением своего кода найти
|
|1.25, Аноним (25), 16:28, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
С EGL и NVIDIA там багов вагон, я выключил в итоге. Будем надеяться, что допилят.
// b.
|