В Firefox 94 вывод для X11 будет переведён на использование EGL по умолчанию

В ночные сборки, на основе которых будет сформирован выпуск Firefox 94, добавлено изменение, включающее по умолчанию новый бэкенд отрисовки для графических окружений, использующих протокол X11. Новый бэкенд примечателен использованием для вывода графики интерфейса EGL вместо GLX. Бэкенд поддерживает работу с открытыми OpenGL-драйверами Mesa 21.x и c проприетарными драйверами NVIDIA 470.x. Проприетарные OpenGL-драйверы AMD пока не поддерживаются.

Применение ЕGL решает проблемы с gfx-драйверами и позволяет расширить спектр устройств, для которых доступно ускорение видео и WebGL. Ранее для активации нового бэкенда для X11 требовался запуск с переменной окружения MOZ_X11_EGL, после установки которой Webrender и компоненты композитинга OpenGL переключались на использование EGL. Новый бэкенд подготовлен путём разделения бэкенда DMABUF, изначально созданного для Wayland и позволяющего напрямую выводить кадры в память GPU, которая может отражаться во фреймбуфер EGL и отрисовываться как текстура при сведении элементов web-страницы.



