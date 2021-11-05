Изменение правил каталога дополнений к Firefox

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|1.1, Аноним (1), 12:22, 05/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Воу, теперь все агрегаторы рсс/атом-фидов наконец-то удалят? Может, портируют смартрсс наконец, а то под фф ни одного приличного аддона нет для этого.
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|2.8, Аноним (8), 12:30, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Видимо, имеется в виду мусор, не делающий ничего, кроме как открывать сайт автора в отдельном окне.
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|2.11, НяшМяш (ok), 12:56, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пользуюсь QuiteRSS, чтобы браузер не гонять и не зависеть от аддонов. В браузере оставил только Erinome RSS Detector чтобы ссылку на фид не искать руками.
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|3.15, Аноним (1), 13:19, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Спасибо, нет в репах. Оно, ммм, от QtWebKit зависит, да? Это дичь полнейшая, лет 5 не обновлялось. Я даже вебэнжина избегаю всеми правдами и неправдами. Русскоязычные разработчики, опять же, есть ощущение, что могут продать пользователей и встроить какие-нибудь бэкдоры или кейлогеры, почему-то такой опыт. Там может быть малварь в фидах, всё же, поспокойнее, когда в браузере.
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|5.36, Аноним (1), 16:07, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.е. без ублока и уматрикс? Ну, тебя как минимум прозондировали основательно, поздравляю.
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|2.28, Аноним (28), 15:06, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>агрегаторы рсс/атом-фидов
А зачем они вообще когда-то нужны были? Не знаю ни одного человека кто этим бы пользовался.
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|3.32, Аноним (1), 15:20, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Удобно, не надо сотни сайтов проверять каждый час -- все обновления в одном месте, сразу приходят уведомления. Позволяет сразу перейти к контенту. Экономит время,
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|3.39, OpenEcho (?), 17:14, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Точно, софт есть, развивается, а вы даже одного не знаете...
Ну теперь будете знать хотя бы одного, я пользую, - очень удобно : FeedBro под лису, - и ничего не пропустите
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|1.5, Аноним (8), 12:28, 05/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В каталоге addons.mozilla.org запрещено размещение дополнений, ограниченных только функциями продвижения, загрузки, установки или открытия других сайтов, web-приложений или дополнений.
Почему сразу не запретили? Сказали, что бесполезные дополнения типа "приложеньиц" всё равно не будут иметь высокий рейтинг.
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|1.16, Аноним (16), 13:19, 05/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Для взаимодействия с внешними сервисами разрешено только создание шифрованных каналов связи.
Бздыщ...
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|1.18, Аноним (24), 13:30, 05/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Совсем больное стало.
Ну какой, нафиг, https для всех сторонних сервисов? Вот использует, например, дополнение внешний список. А мэйнтэйнер этого списка отдает его по http (ибо нафиг не надо его шифровать налету, если оно цифровую подпись имеет). И что? Теперь оно нельзя?
Акромя творения шерстяного больше совсем адекватов не осталось?
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|2.19, Аноним (19), 13:34, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Берём самый дешёвый vps за 5$/месяц, настраиваем https и используем сервер как промежуточный для получения всяких внешних ресурсов
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|3.20, Аноним (24), 13:38, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А теперь объясни это мэйнтейнерам всех внешних списков какого-нибудь блокировщика рекламы, например.
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|2.23, пох. (?), 13:55, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И что? Теперь оно нельзя?
конечно нельзя - ты ж, сволочь такая, не сдал информацию о себе в бездонные закрома гугля, циски, кто там еще делит пирог от letshitcrypt? И не пополняешь раз в месяц? Ату яво!
Если раньше я верил что https головного мозга это от глупости, то последние годы уверен что это, увы, все же исключение из хэнлоновской теории.
Слишком старательны и слишком уж в одном направлении.
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|3.35, Аноним (35), 15:50, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что плохого в том, что бы шифровать соединение? И что плохого в том, что бы подписать свой сертификат сертификатом от, как вы выразились, летсшиткрипта?
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|4.37, Аноним (37), 16:18, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что это мутные люди. Делают вид что творят добро, а на самом деле получают контроль.
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|4.38, пох. (?), 16:26, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А что плохого в том, что бы шифровать соединение?
то что это бессмысленная трата времени и ресурсов разработчика.
> И что плохого в том, что бы подписать свой сертификат сертификатом от, как вы выразились, летсшиткрипта?
что я не хочу, к примеру, снабжать летсшиткрипт информацией о себе, и бездонные логи гугля тоже пополнять не желаю.
Причем к безопасности это все не имеет ни малейшего отношения. Самый простой способ взломать твою систему через скачиваемый таким образом файл даже если это в принципе возможно - взломать или вежливо попросить погонять мой хост (хостинг, dns оператора, registry - несть числа возможностей).
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|4.40, OpenEcho (?), 17:22, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А что плохого в том, что бы шифровать соединение?
Зачем ? На ресурсе который уже открыл на публику ! Где логика ?
А ну да, - а вдруг ДНС пойзонинг и страшные совковские хакеры и китайцы подменят страничку, "страшно, очень" ! Особено на ресурсах, где нет платежей, сбора индивидуальных данных и входах по паролю...
А плохо потому, потому-что это под видом заботы о пастве, просто навсего сделан идеальный механизм контроля и надзора за сетевыми соеденинениями
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|1.26, Урри (ok), 14:25, 05/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так это все на словах только, или внутренний апи будет автоматически запрещать?
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|1.31, Joac (?), 15:17, 05/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ребята , изменения хорошие!
в последнее время мозила радует после перехода на раст.
Памяти жрет меньше
У меня 2 работы и вкладок открыто примерно ожниково всегда по обоим.
Мохила конечно на винде лучше эджа себя ведет!
на убунте на старой машинке тоже заметно быстроее хрома.
Меня всегда нытики удивляют, у меня с памятью ситуация такая: https://prnt.sc/1yf8ioi
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