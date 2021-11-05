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Изменение правил каталога дополнений к Firefox

05.11.2021 12:18

Компания Mozilla предупредила об изменении правил каталога дополнений к Firefox (Mozilla AMO) с целью повышения безопасности и конфиденциальности пользователей, а также отражения новых потребностей экосистемы. Новая редакция правил каталога вступит в силу 1 декабря 2021 года.

Ключевые изменения:

  • Сбор сведений об активности пользователя при навигации по сайтам, таких как информация о просмотренных URL, истории посещений и вводимых на страницах данных, разрешён только в дополнениях, явно заявляющих данную функциональность в качестве основной. Скрытый сбор сведений об активности пользователей как и раньше запрещён.
  • В каталоге addons.mozilla.org запрещено размещение дополнений, ограниченных только функциями продвижения, загрузки, установки или открытия другого сайта, web-приложения или дополнения.
  • Для взаимодействия с внешними сервисами разрешено только создание шифрованных каналов связи. Ранее применение HTTPS в дополнениях было предписано только при передаче конфиденциальных данных, а теперь распространено на любые коммуникации.
  • Удалён раздел с правилами доступа к Cookie. При использовании Cookie перед первым запуском дополнения больше не требуется выводить запрос подтверждения дополнительных полномочий. Но подобный запрос остаётся обязателен, если использование Cookie подразумевает доступ или накопление технических данных, сведений о работе пользователя или персональных данных.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/addon...)
  2. OpenNews: Mozilla обобщила планы по поддержке в Firefox третьей версии манифеста Chrome
  3. OpenNews: В каталоге дополнений к Firefox вводится запрет на запутывание кода
  4. OpenNews: Все дополнения к Firefox отключены из-за истечения срока сертификата Mozilla
  5. OpenNews: В Firefox будет прекращена поддержка прямой предустановки дополнений
  6. OpenNews: Mozilla не станет переносить все ограничения API WebExtensions из нового манифеста Chrome
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56103-firefox
Ключевые слова: firefox, mozilla
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Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:22, 05/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Воу, теперь все агрегаторы рсс/атом-фидов наконец-то удалят? Может, портируют смартрсс наконец, а то под фф ни одного приличного аддона нет для этого.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:30, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Видимо, имеется в виду мусор, не делающий ничего, кроме как открывать сайт автора в отдельном окне.
     
  • 2.11, НяшМяш (ok), 12:56, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пользуюсь QuiteRSS, чтобы браузер не гонять и не зависеть от аддонов. В браузере оставил только Erinome RSS Detector чтобы ссылку на фид не искать руками.
     
     
  • 3.15, Аноним (1), 13:19, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Спасибо, нет в репах. Оно, ммм, от QtWebKit зависит, да? Это дичь полнейшая, лет 5 не обновлялось. Я даже вебэнжина избегаю всеми правдами и неправдами. Русскоязычные разработчики, опять же, есть ощущение, что могут продать пользователей и встроить какие-нибудь бэкдоры или кейлогеры, почему-то такой опыт. Там может быть малварь в фидах, всё же, поспокойнее, когда в браузере.
     
     
  • 4.21, user (??), 13:42, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Liferea
     
  • 3.24, Аноним (24), 14:20, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RSS Guard, однако, получше будет.
     
     
  • 4.33, Тот_Самый_Анонимус (?), 15:40, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Глянул на это «чудо». Дизайн отвратный. Так что QuiteRSS остаётся.

    ПС ответ вам я из него и писал.

     
     
  • 5.36, Аноним (1), 16:07, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. без ублока и уматрикс? Ну, тебя как минимум прозондировали основательно, поздравляю.
     
  • 2.28, Аноним (28), 15:06, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >агрегаторы рсс/атом-фидов

    А зачем они вообще когда-то нужны были? Не знаю ни одного человека кто этим бы пользовался.

     
     
  • 3.32, Аноним (1), 15:20, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Удобно, не надо сотни сайтов проверять каждый час -- все обновления в одном месте, сразу приходят уведомления. Позволяет сразу перейти к контенту. Экономит время,
     
     
  • 4.41, Аноним (41), 17:26, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас телега в этом плане удобнее.
    Вот например для opennet https://t.me/opennews

    Официальный канал ещё есть, но он мне не нравится из-за кривизны.

     
  • 3.39, OpenEcho (?), 17:14, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно, софт есть, развивается, а вы даже одного не знаете...
    Ну теперь будете знать хотя бы одного, я пользую, - очень удобно : FeedBro под лису, - и ничего не пропустите
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:26, 05/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Трындец аддонам. Мало им всё.
     
     
  • 2.6, ET (?), 12:29, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    в каком же именно месте им "трындец"?
     

  • 1.5, Аноним (8), 12:28, 05/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >  В каталоге addons.mozilla.org запрещено размещение дополнений, ограниченных только функциями продвижения, загрузки, установки или открытия других сайтов, web-приложений или дополнений.

    Почему сразу не запретили? Сказали, что бесполезные дополнения типа "приложеньиц" всё равно не будут иметь высокий рейтинг.

     
  • 1.16, Аноним (16), 13:19, 05/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Для взаимодействия с внешними сервисами разрешено только создание шифрованных каналов связи.

    Бздыщ...

     
  • 1.18, Аноним (24), 13:30, 05/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Совсем больное стало.

    Ну какой, нафиг, https для всех сторонних сервисов? Вот использует, например, дополнение внешний список. А мэйнтэйнер этого списка отдает его по http (ибо нафиг не надо его шифровать налету, если оно цифровую подпись имеет). И что? Теперь оно нельзя?

    Акромя творения шерстяного больше совсем адекватов не осталось?

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 13:34, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Берём самый дешёвый vps за 5$/месяц, настраиваем https и используем сервер как промежуточный для получения всяких внешних ресурсов
     
     
  • 3.20, Аноним (24), 13:38, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А теперь объясни это мэйнтейнерам всех внешних списков какого-нибудь блокировщика рекламы, например.
     
  • 3.44, Растоманя (ok), 18:23, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А 5$ теперь не деньги что ли?
     
  • 2.23, пох. (?), 13:55, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > И что? Теперь оно нельзя?

    конечно нельзя - ты ж, сволочь такая, не сдал информацию о себе в бездонные закрома гугля, циски, кто там еще делит пирог от letshitcrypt? И не пополняешь раз в месяц? Ату яво!

    Если раньше я верил что https головного мозга это от глупости, то последние годы уверен что это, увы, все же исключение из хэнлоновской теории.

    Слишком старательны и слишком уж в одном направлении.

     
     
  • 3.35, Аноним (35), 15:50, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что плохого в том, что бы шифровать соединение? И что плохого в том, что бы подписать свой сертификат сертификатом от, как вы выразились, летсшиткрипта?
     
     
  • 4.37, Аноним (37), 16:18, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что это мутные люди. Делают вид что творят добро, а на самом деле получают контроль.
     
  • 4.38, пох. (?), 16:26, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что плохого в том, что бы шифровать соединение?

    то что это бессмысленная трата времени и ресурсов разработчика.

    > И что плохого в том, что бы подписать свой сертификат сертификатом от, как вы выразились, летсшиткрипта?

    что я не хочу, к примеру, снабжать летсшиткрипт информацией о себе, и бездонные логи гугля тоже пополнять не желаю.

    Причем к безопасности это все не имеет ни малейшего отношения. Самый простой способ взломать твою систему через скачиваемый таким образом файл даже если это в принципе возможно - взломать или вежливо попросить погонять мой хост (хостинг, dns оператора, registry - несть числа возможностей).

     
  • 4.40, OpenEcho (?), 17:22, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что плохого в том, что бы шифровать соединение?

    Зачем ? На ресурсе который уже открыл на публику ! Где логика ?

    А ну да, - а вдруг ДНС пойзонинг и страшные совковские хакеры и китайцы подменят страничку, "страшно, очень" ! Особено на ресурсах, где нет платежей, сбора индивидуальных данных и входах по паролю...

    А плохо потому,  потому-что это под видом заботы о пастве, просто навсего сделан идеальный механизм контроля и надзора за сетевыми соеденинениями

     
     
  • 5.43, Отражение луны (ok), 18:11, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что бы в мире ни менялось, а теории заговора на опеннете по расписанию.
     
  • 5.45, Растоманя (ok), 18:26, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это всего лишь безопастность, в современном ит так и должно быть
     

  • 1.26, Урри (ok), 14:25, 05/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так это все на словах только, или внутренний апи будет автоматически запрещать?
     
  • 1.31, Joac (?), 15:17, 05/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ребята , изменения хорошие!
    в последнее время мозила радует после перехода на раст.
    Памяти жрет меньше

    У меня 2 работы и вкладок открыто примерно ожниково всегда по обоим.
    Мохила конечно на винде лучше эджа себя ведет!

    на убунте на старой машинке тоже заметно быстроее хрома.
    Меня всегда нытики удивляют, у меня с памятью ситуация такая:  https://prnt.sc/1yf8ioi

     

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