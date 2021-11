Изменение правил каталога дополнений к Firefox

2.19 , Аноним ( 19 ), 13:34, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Берём самый дешёвый vps за 5$/месяц, настраиваем https и используем сервер как промежуточный для получения всяких внешних ресурсов

3.20 , Аноним ( 24 ), 13:38, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А теперь объясни это мэйнтейнерам всех внешних списков какого-нибудь блокировщика рекламы, например.

3.44 , Растоманя ( ok ), 18:23, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А 5$ теперь не деньги что ли?

2.23 , пох. ( ? ), 13:55, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > И что? Теперь оно нельзя? конечно нельзя - ты ж, сволочь такая, не сдал информацию о себе в бездонные закрома гугля, циски, кто там еще делит пирог от letshitcrypt? И не пополняешь раз в месяц? Ату яво! Если раньше я верил что https головного мозга это от глупости, то последние годы уверен что это, увы, все же исключение из хэнлоновской теории. Слишком старательны и слишком уж в одном направлении. 3.35 , Аноним ( 35 ), 15:50, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что плохого в том, что бы шифровать соединение? И что плохого в том, что бы подписать свой сертификат сертификатом от, как вы выразились, летсшиткрипта?

4.37 , Аноним ( 37 ), 16:18, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что это мутные люди. Делают вид что творят добро, а на самом деле получают контроль.

4.38 , пох. ( ? ), 16:26, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А что плохого в том, что бы шифровать соединение? то что это бессмысленная трата времени и ресурсов разработчика. > И что плохого в том, что бы подписать свой сертификат сертификатом от, как вы выразились, летсшиткрипта? что я не хочу, к примеру, снабжать летсшиткрипт информацией о себе, и бездонные логи гугля тоже пополнять не желаю. Причем к безопасности это все не имеет ни малейшего отношения. Самый простой способ взломать твою систему через скачиваемый таким образом файл даже если это в принципе возможно - взломать или вежливо попросить погонять мой хост (хостинг, dns оператора, registry - несть числа возможностей). 4.40 , OpenEcho ( ? ), 17:22, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А что плохого в том, что бы шифровать соединение? Зачем ? На ресурсе который уже открыл на публику ! Где логика ? А ну да, - а вдруг ДНС пойзонинг и страшные совковские хакеры и китайцы подменят страничку, "страшно, очень" ! Особено на ресурсах, где нет платежей, сбора индивидуальных данных и входах по паролю... А плохо потому, потому-что это под видом заботы о пастве, просто навсего сделан идеальный механизм контроля и надзора за сетевыми соеденинениями

5.43 , Отражение луны ( ok ), 18:11, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что бы в мире ни менялось, а теории заговора на опеннете по расписанию.

5.45 , Растоманя ( ok ), 18:26, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это всего лишь безопастность, в современном ит так и должно быть