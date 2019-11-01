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В Firefox будет прекращена поддержка прямой предустановки дополнений

01.11.2019 08:21

Разработчики Firefox приняли решение прекратить поддержку дополнений, устанавливаемых обходным путём через прямое копирование файлов в каталог с дополнениями (/usr/lib/mozilla/extensions/, /usr/share/mozilla/extensions/ или ~/.mozilla/extensions/), обрабатываемый всеми экземплярами Firefox в системе (без привязки к пользователю). Подобный метод обычно применяется для предустановки дополнений в дистрибутивах, подстановки дополнений в момент установки в систему какого-то приложения или для обособленной поставки дополнения со своим инсталлятором.

В Firefox 73, намеченном на 11 февраля, подобные дополнения продолжат работать, но будут перенесены из общего для всех экземпляров браузера каталога в индивидуальные профили пользователей, т.е. будут преобразованы в формат, применяемый при установке через менеджер дополнений. Начиная с выпуска Firefox 74, который ожидается 10 марта, поддержка не привязанных к пользовательским профилям дополнений будет прекращена.

Причиной представленных изменений является возникновение проблем с подобными дополнениями у пользователей - подобные дополнения часто навязываются и активируются без явного согласия пользователя. При этом, так как дополнение не привязано к профилю пользователя, пользователь не может их удалить через штатный менеджер дополнений. Прямое копирование дополнений также часто используется для подстановки вредоносных дополнений в Firefox. Разработчикам дополнений, устанавливаемых без привязки к профилю, рекомендуется перейти на распространение своих продуктов через штатный каталог дополнений addons.mozilla.org.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/addon...)
  2. OpenNews: В мобильном браузере Firefox Preview появится поддержка дополнений
  3. OpenNews: Релиз Firefox 70
  4. OpenNews: Код Firefox полностью избавлен от XBL
  5. OpenNews: В Firefox добавлена поддержка работы в режиме киоска
  6. OpenNews: Firefox переходит на сокращённый цикл подготовки релизов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, no (??), 08:25, 01/11/2019 [ответить]  
    		• +/
    Ого,первая реально хорошая новость от огнелиса за очень долгое время.
     
  • 1.2, анонимчик (?), 08:32, 01/11/2019 [ответить]  
    		• +/
    а если я хочу свое кошерное дополнение но не хочу выкладывать на addons.moz?
     
     
  • 2.4, DmA (??), 08:36, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пусть его сам пользователь скачает и установит, но теперь не будет когда куча установленных до установки Фарефокс приложения насуёт туда тысячи аддонов ненужных, обязательно нужно лезть и вычищать всю фигню
     
  • 2.6, iPony129412 (?), 08:38, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То тебе надо идти на ветку Developer и пользоваться ей
     

  • 1.3, DmA (??), 08:34, 01/11/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    яндексу кранты, с их залезанием в настройки других браузеров.  Любая программа от Яндекса или майл.ру все браузеры обычно поганят и менятютнастройки, надо  обязательно очищать. Хорошо хоть амиго прекратили напвязывать и закрыли разработку, у яндекса бы ещё накрылся их вирусный браузер
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:36, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    девочкам и бабушкам очень нравится яндекс браузер
     
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