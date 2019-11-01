В Firefox будет прекращена поддержка прямой предустановки дополнений

Разработчики Firefox приняли решение прекратить поддержку дополнений, устанавливаемых обходным путём через прямое копирование файлов в каталог с дополнениями (/usr/lib/mozilla/extensions/, /usr/share/mozilla/extensions/ или ~/.mozilla/extensions/), обрабатываемый всеми экземплярами Firefox в системе (без привязки к пользователю). Подобный метод обычно применяется для предустановки дополнений в дистрибутивах, подстановки дополнений в момент установки в систему какого-то приложения или для обособленной поставки дополнения со своим инсталлятором.

В Firefox 73, намеченном на 11 февраля, подобные дополнения продолжат работать, но будут перенесены из общего для всех экземпляров браузера каталога в индивидуальные профили пользователей, т.е. будут преобразованы в формат, применяемый при установке через менеджер дополнений. Начиная с выпуска Firefox 74, который ожидается 10 марта, поддержка не привязанных к пользовательским профилям дополнений будет прекращена.

Причиной представленных изменений является возникновение проблем с подобными дополнениями у пользователей - подобные дополнения часто навязываются и активируются без явного согласия пользователя. При этом, так как дополнение не привязано к профилю пользователя, пользователь не может их удалить через штатный менеджер дополнений. Прямое копирование дополнений также часто используется для подстановки вредоносных дополнений в Firefox. Разработчикам дополнений, устанавливаемых без привязки к профилю, рекомендуется перейти на распространение своих продуктов через штатный каталог дополнений addons.mozilla.org.



