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Обновление Firefox 96.0.2

20.01.2022 23:11

Доступен корректирующий выпуск Firefox 96.0.2, в котором устранено несколько ошибок:

  • Устранено аварийное завершение при изменении размера окна браузера, в котором открыто web-приложение Facebook.
  • Устранена проблема, приводящая в сборках для Linux к расползанию кнопки вкладки при воспроизведении на странице звука.
  • Исправлена ошибка, из-за которой в режиме инкогнито выводилось пустое меню дополнения Lastpass.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Обновление Firefox 96.0.1. В Firefox Focus включён режим изоляции Cookie
  3. OpenNews: Релиз Firefox 96
  4. OpenNews: Обновление Firefox 95.0.1, решающее проблему с открытием сайтов microsoft.com
  5. OpenNews: В Firefox добавлены режимы тёмного и светлого отображения сайтов. Обновление Firefox 94.0.2
  6. OpenNews: Релиз Firefox 95
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56552-firefox
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 23:17, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кучно пошло
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:40, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Особенно первое :) Как там, на чём у FF написан движок вебрендер?
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 00:18, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я на esr,  и качнул Librevolf
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:21, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Грешил на LastPass с пустым меню в приватном окошке, а оно вон как оказалось. Только давно поломалось, а не в 96 версии. Долго фиксили
     
     
  • 2.6, Жека (??), 23:39, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Че ещё расскажешь?
     

  • 1.5, Аноним (7), 23:39, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > аварийное завершение при изменении размера окна браузера

    А как безопасность раста - не помогла тут?!

     
     
  • 2.8, Kuromi (ok), 23:40, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тут скорее вопрос что же атм такого Фейсбук наворотил, что браузер грохает?
     
     
  • 3.9, НяшМяш (ok), 23:45, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по видео, грохается на каком-то фейсбучном казино. И не весь браузер, а только вкладка, причём после нескольких попыток изменения размера окна. Так что баг настолько страшный, что о нём мы узнаём только на опеннете.
     
  • 3.10, VINRARUS (ok), 00:12, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >тут скорее вопрос что же атм такого Фейсбук наворотил, что браузер грохает?

    наверно себе зонд вставил случайно

     

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