Обновление Firefox 96.0.2

2.8 , Kuromi ( ok ), 23:40, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – тут скорее вопрос что же атм такого Фейсбук наворотил, что браузер грохает?

3.9 , НяшМяш ( ok ), 23:45, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Судя по видео, грохается на каком-то фейсбучном казино. И не весь браузер, а только вкладка, причём после нескольких попыток изменения размера окна. Так что баг настолько страшный, что о нём мы узнаём только на опеннете.

3.10 , VINRARUS ( ok ), 00:12, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >тут скорее вопрос что же атм такого Фейсбук наворотил, что браузер грохает? наверно себе зонд вставил случайно