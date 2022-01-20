Обновление Firefox 96.0.2

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|2.7, Аноним (7), 23:40, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Особенно первое :) Как там, на чём у FF написан движок вебрендер?
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|1.2, Аноним (2), 23:21, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Грешил на LastPass с пустым меню в приватном окошке, а оно вон как оказалось. Только давно поломалось, а не в 96 версии. Долго фиксили
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|1.5, Аноним (7), 23:39, 20/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> аварийное завершение при изменении размера окна браузера
А как безопасность раста - не помогла тут?!
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|2.8, Kuromi (ok), 23:40, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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тут скорее вопрос что же атм такого Фейсбук наворотил, что браузер грохает?
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|3.9, НяшМяш (ok), 23:45, 20/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по видео, грохается на каком-то фейсбучном казино. И не весь браузер, а только вкладка, причём после нескольких попыток изменения размера окна. Так что баг настолько страшный, что о нём мы узнаём только на опеннете.
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|3.10, VINRARUS (ok), 00:12, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>тут скорее вопрос что же атм такого Фейсбук наворотил, что браузер грохает?
наверно себе зонд вставил случайно
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