В Chromium и браузерах на его основе ограничено удаление поисковых систем

Компания Google исключила из кодовой базы Chromium возможность удаления предлагаемых по умолчанию поисковых систем. В конфигураторе в секции "Управление поисковыми системами" (chrome://settings/searchEngines) теперь нельзя удалить элементы из списка поисковых систем по умолчанию (Google, Bing, Yahoo). Изменение начало действовать начиная с выпуска Chromium 97 и также затронуло все браузеры на его основе, включая новые выпуски Microsoft Edge, Opera и Brave (Vivaldi пока остаётся на движке Chromium 96).

Помимо скрытия кнопки удаления в браузере также ограничены возможности редактирования параметров поисковой системы, которые теперь позволяют изменить лишь название и ключевые слова, но блокируют изменение URL c параметрами запроса. При этом сохранена функция удаления и редактирования дополнительных поисковых систем, добавленных пользователем.

В качестве причины запрета на удаление и изменение параметров поисковых систем по умолчанию отмечается трудность восстановления настроек после неосмотрительного удаления - поисковую систему по умолчанию можно удалить в один клик, после чего нарушается работа контекстных подсказок, страницы новой вкладки и других возможностей, завязанных на обращение к поисковым системам. При этом для восстановления удалённых записей недостаточно использовать кнопку добавления пользовательской поисковой системы, а необходима трудоёмкая для обычного пользователя операция переноса исходных параметров из установочного архива, требующая редактирования файлов профиля.

Разработчики рассматривали возможность добавления предупреждения о возможных последствиях удаления, но также могли реализовать диалог для добавления поисковой системы по умолчанию или восстановления исходных настроек, но в итоге было решено просто отключить кнопку удаления записей. Функция удаления поисковых систем по умолчанию могла оказаться полезной для полного отключения обращения к внешним сайтам при наборе в адресной строке или для блокирования изменений, вносимых в настройки поисковых систем вредоносными дополнениями, например, пытающимися перенаправить ввод ключевых запросов в адресной строке на свой сайт.



