В Chromium и браузерах на его основе ограничено удаление поисковых систем

2.22 , Аноним ( 22 ), 10:53, 16/01/2022 Все большие компании отстой! Вот малый бизнес офигенный, хотя нет! Даже малый бизнес это плохо! Только ЗАРЯ! Только красные полотна! Только государственный поисковик "Поисковик", только государственный интернет, только государственный браузер "Зорька", только государственный видеохостинг "Смотри", только государственный плеер "Слушай", только государственная газета "Слушайся"!

3.25 , Аноним ( 25 ), 11:09, 16/01/2022 Что ты несешь?

4.32 , VINRARUS ( ok ), 11:23, 16/01/2022 Китаец наверно.

5.36 , Аноним ( 36 ), 11:27, 16/01/2022 Это не китаец, это болезнь

6.63 , Аноним ( 22 ), 11:57, 16/01/2022 Саркастическая чума. Ироническая ипохондрия.

4.75 , Аноним ( 22 ), 12:20, 16/01/2022 Новогоднее настроение

3.29 , iZEN ( ok ), 11:20, 16/01/2022 И портативный телефон с круглым диском-номеранобирателем.

4.39 , Bx ( ok ), 11:27, 16/01/2022 Зачем номеронабиратель? Что за вольнодумство? Сразу в NSA или DHS, к мистеру майору, он соединит, если разрешение конгрессом выдано.

2.30 , iZEN ( ok ), 11:21, 16/01/2022 Хуяндекс тоже приварят сваркой поди в местный Бравзер.

3.56 , херняндекс ( ? ), 11:45, 16/01/2022 Чего это только в местный? Мы и неместному заплатили!

2.43 , кнутователь ( ? ), 11:37, 16/01/2022 ВСЕ - одинаковые. Обрати внимание, что у волшебного-волшебного "аналоговнетного" и "полностью защищенного от трекинга" брейва - те же проблемы. То ли в нем нет вообще никого кроме дЭффективных менеджеров, то ли обезьянки просто настолько т-пые, что осилили только гуаносборку со своим логотипом. И тут уже мои услуги бесполезны - сколько ни пори обезьянок, они все равно не становятся человеками и на нормальную творческую деятельность способны никогда не будут. Даже если этой деятельности - посмотреть комиты и найти удаленный код чтоб вернуть его как был. 2.79 , Аноним ( 79 ), 12:31, 16/01/2022 как же хорошо, что тебе плохо

3.102 , псевдонимус ( ? ), 13:58, 16/01/2022 Мне наоборот заебест.