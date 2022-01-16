В Chromium и браузерах на его основе ограничено удаление поисковых систем

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|2.2, Аноним (1), 10:09, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+22 +/–
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Кстати, как и всегда – под предлогом "заботы о пользователях".
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|3.16, псевдонимус (?), 10:30, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Гайки всегда закручивают под предлогом "для вашей бе-безопасТности и удобства".
А, нет, есть ещё "этим никто не пользуется"
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|6.61, Аноним (61), 11:57, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так других металлов практически и не осталось уже. "Куда вы денетесь с подводной лодки?" - решили разработчики.
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|2.97, Аноним (97), 13:21, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мозго-лок в чистом виде.
1) Никто не запрещает добавить хоть 100500 своих поисковых систем
2) 99% пользователей - технические кретины, которые не смогут восстановить default поисковики, если они их удалили случайно - сделано для них.
Иногда техническая элита настолько кичиться своими мозгами, что показывает этим полное отсутствие мозгов.
Судя по количеству лайков на этом испражнении мозга, так оно и есть.
// b.
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|1.3, Аноним (3), 10:11, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> При этом сохранена функция удаления и редактирования дополнительных поисковых систем, добавленных пользователем.
Спасибо и за это, большой брат.
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|2.26, VINRARUS (ok), 11:12, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В следующей версии возможность удаления останется, а добавления — нет.
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|3.66, КО (?), 12:02, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А в последующей версии Chromium переименуют в MegaChrome 2.0
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|1.4, Аноним (4), 10:11, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Снова под видом заботы о пользователях свои услуги они навязывают... А в ссылках по умолчанию еще добавляются свои параметры-трекеры
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|1.6, Корец (?), 10:15, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>В качестве причины запрета на удаление и изменение параметров поисковых систем по умолчанию отмечается трудность восстановления настроек после неосмотрительного удаления - поисковую систему по умолчанию можно удалить в один клик, после чего нарушается работа контекстных подсказок, страницы новой вкладки и других возможностей, завязанных на обращение к поисковым системам.
А, ну то есть вместо решения проблемы, мы просто создаём новую. Прелестно.
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|2.13, kusb (?), 10:28, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ладно, вижу две проблемы:
1 Удалив поиск трудно понять, как вернуть его назад. (Кнопка "вернуть значения по умолчанию" поможет?)
2 Настройки при их применении что-то ломают и достаточно непродвинутый человек не понимает, что его странности связаны с настройками.
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|3.18, InuYasha (??), 10:42, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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МБ удивишься, но инстатётки с интеллектом сковородки не врубаются что на гаджыдах место может закончиться, не то что открыть настройки. Я думаю, гугл на них очень злится за неустановку обновлений )
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|3.21, Аноним (21), 10:53, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы уверены, что люди,которые не могут даже чуть чуть погуглить и сделать через policies себе новую вкладку на about:blank, вообще знают о том, что существует chromium? Ладно бы они это в своей помойке сделали, но это уже перебор.
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|3.41, кнутователь (?), 11:32, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Удалив поиск трудно понять, как вернуть его назад.
А если макаке - кнута? Через пять минут или через пятнадцать (если второе- еще кнута!) не появится ли рядом волшебная кнопка "вернуть как было" ? А то и вообще список поисковиков для ручного добавления по выбору?
Ну, разумеется, целью и не было сделать "вернуть назад". Целью было чтоб ты не мог удалить что не положено.
> Настройки при их применении что-то ломают
поэтому настроек быть не должно.
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|4.92, Аноним (92), 13:10, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А если макаке - кнута?
Того, который Дональд? Или того, который - нагайка.
> Через пять минут или через пятнадцать
Если макака - мазохист, то ей даже понравится. Дерзай!
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|1.7, Аноним (7), 10:16, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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ну такое
если сравнивать с тем как навязывается ёж яндекс.браузер - еще ничего.
а кому хочется от гугла спрятаться, теперь, как и раньше, только ungoogled.
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|2.10, Аноним (10), 10:21, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Firefox же, а не только кастрированный на гугл ungoogled-chromium.
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|4.59, . (?), 11:49, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну почему же нельзя? Можно. Ищешь в профиле файлик с нескучным форматом .json.mozlz, ищешь по разным помойкам хакерские тулзы позволяющие его распаковать и запаковать обратно (ну не могла же мазила предоставить инструмент для редактирования собственных гуаноконфигов, в самом деле). Удаляешь майнер, меняешь все пароли от всего, выплачиваешь образовавшийся кредит в пять лямов, и пожалуйста, пользуешься отредактированным.
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|5.81, Аноним (81), 12:36, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем? Можно удалить поисковую систему в настройках. И добавить заново отредактированную.
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|1.8, Аноним (8), 10:18, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Они бы добавление ограничили лучше, на какой сайт не зайдешь - в список доступных добавляется (Другие поисковые системы) и замусоривает его страниц на 20 и как удалить все разом непонятно
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|1.9, Аноним (10), 10:20, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Перевод статьи:
Трекеры не работают после удаления поисковых систем, потому вот ваммнеудаляемые системы слеженияпод видом поисковых систем.
Свои поисковые системы, которые и правда поисковые системы вы все еще можете удалять.
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|2.23, макпыф (ok), 11:02, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Трекеры не работают после удаления поисковых систем
Работают, работают. Но это не bool и количество тоже имеет значение
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|1.11, kusb (?), 10:24, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Общий принцип - твой браузер - не твой, компьютер - терминал. Нарушение границы между "общественными" сервисами и локальным "домом".
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|1.12, InuYasha (??), 10:24, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Смешные отмазки, конечно.
Просто слишком многие стали удалять гуглы и отключать ненужные зондоподсказки.
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|2.20, timur.davletshin (ok), 10:52, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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В Chrome заметили, а про новый зонд Merino в Firefox никто даже не написал 😄
P.S. browser.urlbar.merino.enabled
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|4.35, timur.davletshin (ok), 11:27, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Эту опцию нельзя отключить в FF?
Можно, но кто это реально делает, если про него даже никто не написал в новости о FF96? Выдачу в Google по запросу "Firefox Merino" видел?
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|5.51, МистрАноний (?), 11:42, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет, я не смотрел, не берусь утверждать однозначно, но к FF на данный момент доверия все же больше. Они хотя бы не блокируют отключение опций. Но при всем при этом, конечно же, это все вызывает недоумение.
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|6.55, timur.davletshin (ok), 11:45, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но при всем при этом, конечно же, это все
> вызывает недоумение.
Да они просто вводят новую систему рекомендаций с выдачей результатов от третьих сторон, читай, рекламодателей. Но обернут это в качестве анонимизации. Мозиллу захватили SJW с активным желанием увеличивать админзатраты. К мнению сообщества они прислушиваются ну никак. Выпил веток с обсуждением нового интерфейса на их новой платформе тому показатель.
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|3.76, Аноним (76), 12:25, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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гуглы как раз никто не удаляет, удаляют всякие бинги, яндэксы и прочий мусор, в который можно случайно зайти и охренеть от количества рекламы
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|3.78, Аноним (76), 12:30, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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какой новый? ему лет 20 уже и он отключается в гуях в настройках ff
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|1.14, Идиот (?), 10:28, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>>отмечается трудность восстановления настроек после неосмотрительного удаления
И тут же им нужно было добавить, что наши умные, с большим опытом программисты, функцию восстановления настроек сделать не могут, по той причине что не умеют :))
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|1.15, Bx (ok), 10:29, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Очень хорошо, впердолить штраф на 1 млн зеленых рублей и за каждый день до исправления по 1 млн. В штатах очень любят такое, почему наши не пользуются? Зачем сразу с оборота начинать, потом, по совокупности.
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|2.73, YetAnotherOnanym (ok), 12:17, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> почему наши не пользуются?
Потому, что для этого надо поставить под контроль все потоки денег Гуглу, в том числе через сторонние организации. Американцы, имеющие возможность контролировать не только все платежи в пределах своей юрисдикции, но и почти все международные платежи, могут (относительно) легко выявлять потоки денег через "партнеров", у наших госорганов таких возможностей нет. Предприятие N заказало услуги по продвижению своей продукции _зарубежной_ маркетинговой компании Z, которая покупает у Гугла "обезличенные" перданные и позицию в рекламной выдаче. Деньги ушли компании Z, за ней штрафов не числится. Платеж от Z Гуглу ФССП уже никак перехватить не может. Даже узнать о нём не может, чтобы суд мог оштрафовать Z за сотрудничество с подсанкционной компанией.
Это называется "vae victis". Про.рали статус сверхдержавы - терпите.
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|2.84, Аноним (76), 12:43, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> почему наши не пользуются?
потому что на белорусские штрафы всем плевать
> впердолить штраф на 1 млн зеленых рублей
они заработают на порядок больше, пока суд да дело
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|2.22, Аноним (22), 10:53, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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Все большие компании отстой! Вот малый бизнес офигенный, хотя нет! Даже малый бизнес это плохо! Только ЗАРЯ! Только красные полотна! Только государственный поисковик "Поисковик", только государственный интернет, только государственный браузер "Зорька", только государственный видеохостинг "Смотри", только государственный плеер "Слушай", только государственная газета "Слушайся"!
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|3.29, iZEN (ok), 11:20, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И портативный телефон с круглым диском-номеранобирателем.
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|4.39, Bx (ok), 11:27, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем номеронабиратель? Что за вольнодумство? Сразу в NSA или DHS, к мистеру майору, он соединит, если разрешение конгрессом выдано.
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|2.43, кнутователь (?), 11:37, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ВСЕ - одинаковые.
Обрати внимание, что у волшебного-волшебного "аналоговнетного" и "полностью защищенного от трекинга" брейва - те же проблемы. То ли в нем нет вообще никого кроме дЭффективных менеджеров, то ли обезьянки просто настолько т-пые, что осилили только гуаносборку со своим логотипом.
И тут уже мои услуги бесполезны - сколько ни пори обезьянок, они все равно не становятся человеками и на нормальную творческую деятельность способны никогда не будут.
Даже если этой деятельности - посмотреть комиты и найти удаленный код чтоб вернуть его как был.
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|1.19, Аноним (21), 10:48, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Разработчики рассматривали возможность добавления предупреждения
> , но в итоге было решено просто отключить кнопку удаления записей.
Мне начинает казаться, что это не планы гугла по захвату интернета, а просто кто-то рофлит
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|2.34, VINRARUS (ok), 11:25, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>это не планы гугла по захвату интернета
А разве это ещо не случилось?
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|1.28, Аноним (28), 11:13, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Компания Google исключила из кодовой базы Chromium возможность удаления предлагаемых по умолчанию поисковых систем.
Сволочи!
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|1.31, Moebius (ok), 11:21, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Изменение начало действовать начиная с выпуска Chromium 97 и также затронуло все браузеры на его основе
Зачем тогда нужны все эти "оптимизированые" сборки "как chrome только лучше"?
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|2.45, . (?), 11:38, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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чтоб телеметрия доставалась еще и владельцу сборки. Он может ее сможет продать кому-то кто не договорился с google напрямую. Ну, например.
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|1.38, Аноним (60), 11:27, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Современные браузеры это деградация программистов. Невозможно и так то работать на более тонких клиентах, а тут ещё всякое вставляют... бред короче. Скрее бы Web3 всё перевернул. А то эти корпорюги зажрались.
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|2.42, Аноним (36), 11:35, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что тебе даст web3? Тупо хайп на модно-молодежные технологии.
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|3.44, Аноним (60), 11:37, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Торренты, децентрализованные мессенжеры. а не моча вида майнинг и паразитирование капитализма
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|4.64, Аноним (36), 11:58, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лол. Web3 это не торренты и децентрализованные мессанджеры, это по большей части всеобщее согласие на валидность определенных блокчейнов, и исключение финансовых организаций (банков) из внутри сетевой торговли. А также децентрализованное удостоверение личности в сети. Другими словами: попытка создания глобального виртуального государства построечного на доверия, веры и технологий. Как всегда глобально в итоге не получится, и будет фрагментация сети.
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|5.77, Аноним (60), 12:27, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То говнишко, под котором предлагают майнеры - ради зумеров. И все эти ваши NFT или как там - их для копирастов... А то что является технологией распределенных сетей и действительно децентрализованных мессенжеров, федеративных, поисковых систем и т.д. это и есть техническое средство ради нового Web.
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|4.68, Аноним (76), 12:05, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> децентрализованные
писюнованные, недавно на хабре статья была про этот ваш веб3 для особо одарённых, рекомендую к прочтению
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|2.72, Иваня (?), 12:12, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что он перевернёт? Ты чё гонишь чтоль 😕 Всегда будет VENDOR-LOCK-IN!!!
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|3.80, Аноним (60), 12:32, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Паразиты видеокарты перевернули, и также паразитное явление с браузером тоже может натворить сколько всего... может вообще радикально поменяется.
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|1.47, Аноним (47), 11:39, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Их вообще кто-нибудь редактировал у себя? По-моему всегда по умолчанию оставляли как есть.
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|2.49, Аноним (60), 11:41, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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система зашаталась, а чтобы укрепить вырежут возможность редактирования. а потом ещё кастрируют и ещё раз... всем это нравится. молча
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|2.54, . (?), 11:43, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А как ты думаешь, гугль стал бы пинать своих макакеров отключить "вредную" фичу, если бы "всегда оставляли"? Нет, огорчу тебя - не все кругом такие же д-лы как ты.
Большинство выпиливали совершенно ненужные и вредные фичи с концами. (когда мне понадобится поискать в гугле - я как-нибудь сумею его открыть специально. А когда я набираю что-то в адресной строке - мне "помощь" гугля нахрен не нужна.)
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|3.58, Аноним (60), 11:47, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это очень вредная фича: отключат её и заживём... сразу куки изолируются и прочая защита будет. в конце концов браузер будет "летать" и не будет жрать килограммы ОЗУ. Вот какая вредная фича оказывается
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|2.104, Аноним (104), 14:08, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я редактировал - удалял всё лишнее, оставлял только то что мне нужно. "Спасибо" гуглу, он теперь об этом позаботился, бл"№ть..
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|2.70, VZ (??), 12:09, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Теперь пользователи будут вырубать поиск из адресной строк и вернуться к старой доброй домашней кнопки со своей поисковой системой.
Либо поисковые системы будут в закладках.
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|1.62, YetAnotherOnanym (ok), 11:57, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> нарушается работа контекстных подсказок, страницы новой вкладки и других возможностей, завязанных на обращение к поисковым системам
Правильно. Согласился на зонд - согласился навсегда.
Сфинктерные рабы должны страдать.
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|1.69, VZ (??), 12:06, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> При этом сохранена функция удаления и редактирования дополнительных поисковых систем, добавленных пользователем.
Сомнительно, потом могут и до этого добраться.
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|1.83, nc (ok), 12:40, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Жалко что Опера не открыла исходники своего старого движка под свободной лицензией. Всяко было бы больше разнообразия.
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|2.99, Аноним (92), 13:53, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У тебя хватит мозгов его пилить? Если хвати - форкни Netsurf и сделай!
Недавно сравнивал возможности - старая опера работает не сильно лучше нового нетсурфа.
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|1.93, Аноним (47), 13:12, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Netsurf открыт. Пилите на здоровье и Presto наверняка не многим лучше его,а то и гораздо хуже.
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|1.95, Аноним (95), 13:13, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вы напрасно подняли теории заговора, все дело в том что есть огромное кол-во левых дополнений, в оффициальном Гугловском сторе аддонов, которые меняют поисковик на своё рекламное дерьмо. Выпилить их все сразу не получится, хотя бы так можно будет чуть усложнить им работу. Они же не только свой оставили, там еще Яху и Бинг.
Такой же шум был когда браузеры стали патчить возможность подмены адресной строки чтобы бороться с фишингом. А ведь раньше это можно было сделать через JS.
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|2.103, Аноним (98), 14:01, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да-да, добренький гугл о вас заботится!
очень заботится чтобы собираемые данные утекали к нему и только нему!
не зря же он вкладывался в развитие хрома, бабло надо отбить, с прибылью
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