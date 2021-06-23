Проект Brave начал тестирование собственной поисковой системы

Компания Brave, развивающая одноимённый web-браузер, сосредоточенный на оберегании приватности пользователей, представила бета-версию поисковой системы search.brave.com, тесно интегрированной с браузером и не осуществляющей отслеживание посетителей. Поисковая система нацелена на сохранение конфиденциальности и построена на технологиях закрывшейся в прошлом году поисковой системы Cliqz, купленной Brave.

Для обеспечения конфидерциальности во время обращения к поисковой системе поисковые запросы, клики и профиль интересов пользователя не отслеживаются (подробности реализации не приводятся, но для выбора наиболее релевантных материалов в Cliqz применялась модель на основе анализа анонимного лога запросов и кликов, совершаемых пользователями в браузере, в Brave Search лишь в общем виде упоминается, что система базируется на анонимном вкладе сообщества при уточнении результатов и подготовленных сообществом альтернативных моделях ранжирования).

Для отсеивания информации, представляющей интерес для пользователя, предлагается система фильтров, которые пользователь может включать и выключать на своё усмотрение. Для создания фильтров предлагается предметно-ориентированный язык Goggles. Например, пользователь может ограничить поиск только блогами технической тематики, независимыми СМИ или доменами, не входящими в список top1000.

Напомним, что web-браузер Brave развивается под руководством Брендана Айка (Brendan Eich), создателя языка JavaScript и бывшего руководителя Mozilla. Браузер построен на базе движка Chromium, сосредоточен на оберегании приватности пользователей, включает интегрированный движок для вырезания рекламы, может работать через Tor, предоставляет встроенную поддержку HTTPS Everywhere, IPFS и WebTorrent, предлагает альтернативный баннерам механизм финансирования издателей на основе подписки. Код проекта распространяется под свободной лицензией MPLv2.



