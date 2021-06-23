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Проект Brave начал тестирование собственной поисковой системы

23.06.2021 14:42

Компания Brave, развивающая одноимённый web-браузер, сосредоточенный на оберегании приватности пользователей, представила бета-версию поисковой системы search.brave.com, тесно интегрированной с браузером и не осуществляющей отслеживание посетителей. Поисковая система нацелена на сохранение конфиденциальности и построена на технологиях закрывшейся в прошлом году поисковой системы Cliqz, купленной Brave.

Для обеспечения конфидерциальности во время обращения к поисковой системе поисковые запросы, клики и профиль интересов пользователя не отслеживаются (подробности реализации не приводятся, но для выбора наиболее релевантных материалов в Cliqz применялась модель на основе анализа анонимного лога запросов и кликов, совершаемых пользователями в браузере, в Brave Search лишь в общем виде упоминается, что система базируется на анонимном вкладе сообщества при уточнении результатов и подготовленных сообществом альтернативных моделях ранжирования).

Для отсеивания информации, представляющей интерес для пользователя, предлагается система фильтров, которые пользователь может включать и выключать на своё усмотрение. Для создания фильтров предлагается предметно-ориентированный язык Goggles. Например, пользователь может ограничить поиск только блогами технической тематики, независимыми СМИ или доменами, не входящими в список top1000.

Напомним, что web-браузер Brave развивается под руководством Брендана Айка (Brendan Eich), создателя языка JavaScript и бывшего руководителя Mozilla. Браузер построен на базе движка Chromium, сосредоточен на оберегании приватности пользователей, включает интегрированный движок для вырезания рекламы, может работать через Tor, предоставляет встроенную поддержку HTTPS Everywhere, IPFS и WebTorrent, предлагает альтернативный баннерам механизм финансирования издателей на основе подписки. Код проекта распространяется под свободной лицензией MPLv2.

  1. Главная ссылка к новости (https://brave.com/brave-search...)
  2. OpenNews: Проект Brave выкупил поисковый движок Cliqz и начнёт развитие своей поисковой системы
  3. OpenNews: В Brave выявлена утечка через DNS сведений об открываемых в Tor-режиме onion-сайтах
  4. OpenNews: В браузер Brave встроена поддержка распределённой сети IPFS
  5. OpenNews: В браузере Brave выявлена подстановка реферального кода при открытии некоторых сайтов
  6. OpenNews: В браузер Brave встроена поддержка Tor
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55376-brave
Ключевые слова: brave, search
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 14:53, 23/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Не нужно. Есть DuckDuckGo
     
     
  • 2.5, OnTheEdge (ok), 15:16, 23/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну всё, Brave, закапывайте свой поисковик, зря только деньги спустили
     
  • 2.6, Аноним (6), 15:17, 23/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Насчёт сабжа не скажу, а вот 🦆 точно не нужна. Она не всегда может найти то, что нужно, в половине случаев приходится лезть в Гугл.
     
  • 2.10, Аноным (ok), 15:33, 23/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выдача почти 1 в 1 с DuckDuckGo
     
  • 2.12, червьмилон (?), 15:44, 23/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты хотел сказать "Яндекс"?
     

  • 1.3, КО (?), 14:55, 23/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    "По желанию"
    Дайте угадаю, "по умолчанию", да?
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53112
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54621
    А также что-то там про рекламу и майнеры.
    Так, пришёл напомнить.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 15:38, 23/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато там блокировщик рекламы на расте -- тут такое любят.
     

  • 1.4, iPony129412 (?), 15:09, 23/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Speedrun-ы как быстро выполняются?

    https://knowyourmeme.com/memes/nsfw-speedruns

     
  • 1.7, Жироватт (ok), 15:20, 23/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Например, пользователь может ограничить поиск только блогами технической тематики, независимыми СМИ или доменами, не входящими в список top1000.
    > Мы конечно не на что не намекаем, но если у вас, пользователи из Словенорусины, появился после апдейта "дефолтный" фильтр на CNN, "Голос Вашингтона" и бложеки местных городских сумашедших даже при поиске "корова" - знайте, что это технический сбой, который мы скоро исправим.

    Эх. Инструмент многообещающ. Жаль только, что юзать его будут...

     
  • 1.8, слакварявод (ok), 15:23, 23/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    дуцк-дуцк-го юзаю... но и от браве не откажусь!
     
  • 1.9, Аноним (9), 15:31, 23/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Куда брузер туда и поисковик можно отправить.
     

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