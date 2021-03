Проект Brave выкупил поисковый движок Cliqz и начнёт развитие своей поисковой системы

> DuckDuckGo - её писали не они! Ей _управляют_ не они. И совершенно неизвестно, насколько бодрые декларации о приватности соответствуют реальным практикам. А попытка перехвата кликов на ссылки заставляет задуматься, так ли у этих ребят честны глазенки. Поэтому да, только купить и держать под своим контролем (для васяна это все равно не его контроль, но васян в любом случае вынужден доверять своему браузеру - поэтому бессмысленно прятаться от принадлежащей владельцу браузера поисковой системы) В новости, кстати, ошибка, переводчик ниасилил ингриш - купили не ненужный кликз, купили именно технологию - код поисковой системы. > точно такого же как DuckDuckGo поздравляем вас, аноним, снова соврамши.

Under the hood, nearly all of today’s search engines are either built by, or rely on, results from Big Tech companies. In contrast, the Tailcat search engine is built on top of a completely independent index "all of today's" - это как раз про бесполезную крякву, давным-давно сливающую твои поисковые запросы яндексу. Опять же - врет что яндекс этого как бы не видит. Да кто ж ей поверит. А свой собственный индексатор крякающие похоронили лет пятнадцать назад, ниасилив.