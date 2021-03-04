Проект Brave выкупил поисковый движок Cliqz и начнёт развитие своей поисковой системы

Компания Brave, развивающая одноимённый web-браузер, сосредоточенный на оберегании приватности пользователей, объявила о выкупе технологий закрывшейся в прошлом году поисковой системы Cliqz. Наработки Cliqz планируется использовать для создания собственной поисковой системы, тесно интегрированной с браузером и не осуществляющей отслеживание посетителей. Поисковая система нацелена на сохранение конфиденциальности и будет развиваться при участии сообщества. Сообщество сможет не только принимать участие в наполнении поисковых индексов, но и участвовать в создании альтернативных моделей ранжирования для недопущения цензурирования и однобокой подачи материала. Для выбора наиболее релевантных материалов в Cliqz применяется модель на основе анализа анонимного лога запросов и кликов, совершаемых пользователями в браузере. Участие в накоплении подобных данных будет по желанию. Вместе с сообществом также будет развиваться система Goggles, предлагающая предметно-ориентированный язык для написания фильтров результатов поиска. Пользователь сможет сам выбирать фильтры с которыми он согласен и отключать те, что считает неприемлемыми. Финансирование работы поисковой системы будет осуществляться за счёт рекламы. Пользователям будет предложено два варианта - платный доступ без рекламы и бесплатный доступ с рекламой, при показе которой не будет применяться отслеживание пользователей. Интеграция с браузером позволит реализовать передачу информации о предпочтениях под контролем пользователя и без нарушения конфиденциальности, а также даст возможность добавить такие функции, как мгновенное уточнение результата по мере набора запроса. Для интеграции поисковой системы с некоммерческими проектами будет предоставлен открытый API. Напомним, что web-браузер Brave развивается под руководством Брендена Айка (Brendan Eich), создателя языка JavaScript и бывшего руководителя Mozilla. Браузер построен на базе движка Chromium, сосредоточен на оберегании приватности пользователей, включает интегрированный движок для вырезания рекламы, может работать через Tor, предоставляет встроенную поддержку HTTPS Everywhere, IPFS и WebTorrent, предлагает альтернативный баннерам механизм финансирования издателей на основе подписки. Код проекта распространяется под свободной лицензией MPLv2. Интересно, что в своё время компания Mozilla пыталась интегрировать Cliqz в Firefox (крмпания Mozilla была одним из инвесторов Cliqz), но эксперимент был провален из-за недовольства пользователей утечкой своих данных. Проблема была в том, что для обеспечения работы встроенного дополнения Cliqz все вводимые в адресной строке данные передавались на сервер сторонней коммерческой компании Cliqz GmbH, которая получала доступ к информации об открываемых пользователем сайтах и вводимых через адресную строку запросах. Утверждалось, что данные передаются анонимно и никак не привязываются к пользователю, но при этом компании известны IP-адреса пользователя и невозможно удостовериться в том, что привязка к IP удаляется, данные не оседают в логах или скрыто не используются для определения предпочтений.



