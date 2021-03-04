Проект Brave выкупил поисковый движок Cliqz и начнёт развитие своей поисковой системы

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|2.12, Аноним (-), 11:59, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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смешно что эта поделка под названием brave публекуется на OPENnet. видимо местные афтары не в курсе что это такой же опенсорс как ведроед
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|3.17, пох. (?), 12:31, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Местные авторы в курсе что ты - безмозглая белка истеричка.
А brave можно собрать и использовать такой cамособранный. В отличие от ведроида, который нельзя ни собрать, ни использовать, поскольку код его банально закрыт, как и инструменты для установки.
Только вот незачем, совершенно.
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|4.20, Аноним (-), 12:38, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты бы попробовал для начала, а потом открывал ... а ну да, незачем же
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|5.29, пох. (?), 12:46, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты безмозглая белка-истеричка.
Languages
C++ 43.5%
C 18.3%
TypeScript 16.4%
Java 9.0%
HTML 5.6%
Python 2.5%
Other 4.7%
ну это я уж молчу что вообще-то это всего лишь набор патчей к обычному хромоногу - шкуркой к которому брейв и является.
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|6.35, Аноним (-), 12:52, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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конечно, опеннетный лох знает лучше чем афтары этой поделки.. ни пазорься, окно рядом
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|1.2, Синдарин (?), 11:16, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ещё если добровольно делишься информацией и смотришь рекламу (которая подключена к brave) то тебе платят токенами brave (в этом было основной посыл этого браузера)
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|2.4, КО (?), 11:21, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И поскольку тенденции данного браузера явно нездоровые, на эти токены будут покупаться только мармеладные дилдо?
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|2.36, Аноним (-), 13:04, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Прежде чем начать получать деньжища (двадцать рублей в месяц), ты продаёшь всю свою приватность и безопасность, которой этот Брэйв так хвастуется на каждом углу.
Происходит это так: чтобы вывести свои заработки нажитые непосильным сёрфингом всяких www-помоек, ты должен зарегистрировать у них свою "личность" (имя, место проживания, интересы, фото-портрет "в профиль и анфас", водительские права или паспорт) на их стороннем сервисе.
Почему об этом никто не говорит? Людей загоняют в доильный цех; при том что на сайте у них висела крайне провакационная фотка: девушка в шапке Брейв стоит в толпе людей со штрих-кодами на лбу. Да вы ведь сами уже все в штрих-кодах на всех местах, потребных и не очень.
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|3.45, Аноним (45), 14:02, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это разводка по сбору перс. данных, понятно. Благодарю за инфу.
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|1.3, Dzen Python (ok), 11:19, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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История программных смуззиволюций от брейв.
...Но тут некая группа в Brave нашла фатальный недостаток в DuckDuckGo - её писали не они! Это было исправлено покупкой то ли рамблера, то ли Cliqz, а может, и ActiveBing.Net++ (если честно, я просто не помню), точно такого же как DuckDuckGo, но другого...
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|2.9, Аноним (9), 11:41, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> DuckDuckGo - её писали не они!
Ей _управляют_ не они. И совершенно неизвестно, насколько бодрые декларации о приватности соответствуют реальным практикам. А попытка перехвата кликов на ссылки заставляет задуматься, так ли у этих ребят честны глазенки.
Поэтому да, только купить и держать под своим контролем (для васяна это все равно не его контроль, но васян в любом случае вынужден доверять своему браузеру - поэтому бессмысленно прятаться от принадлежащей владельцу браузера поисковой системы)
В новости, кстати, ошибка, переводчик ниасилил ингриш - купили не ненужный кликз, купили именно технологию - код поисковой системы.
> точно такого же как DuckDuckGo
поздравляем вас, аноним, снова соврамши.
Under the hood, nearly all of today’s search engines are either built by, or rely on, results from Big Tech companies. In contrast, the Tailcat search engine is built on top of a completely independent index
"all of today's" - это как раз про бесполезную крякву, давным-давно сливающую твои поисковые запросы яндексу. Опять же - врет что яндекс этого как бы не видит. Да кто ж ей поверит.
А свой собственный индексатор крякающие похоронили лет пятнадцать назад, ниасилив.
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|3.13, Аноним (-), 12:04, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И совершенно неизвестно, насколько бодрые декларации о приватности соответствуют реальным практикам.
Не смотря на непонятное расположение серверов и точно зная что все логируется и анализируется (нефиг искать то о чем вслух нельзя говорить) вот 100% пруф того что поиск приватный:
3g2upl4pq6kufc4m.onion
Думаю на этом дискуссию о неприватности утки можно закрыть раз и навсегда пока запущен онион.
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|4.15, пох. (?), 12:27, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> вот 100% пруф того что поиск приватный:
> [пук в лужу]
> Думаю на этом дискуссию о неприватности утки можно закрыть
да, с тобой не о чем дискутировать.
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|4.31, Тот самый (?), 12:48, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>3g2upl4pq6kufc4m.onion
>Думаю на этом дискуссию о неприватности утки можно закрыть раз и навсегда пока запущен онион.
Наивняк полный!
На странице результатов поиска в этом самом 3g2upl4pq6kufc4m.onion подкачиваются картинки из external-content.duckduckgo.com (твой реальный IP в логах)
Я не верю, что это простой недосмотр
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|1.7, Аноним (7), 11:35, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> для обеспечения работы встроенного дополнения Cliqz все вводимые в
> адресной строке данные передавались на сервер сторонней коммерческой
> компании Cliqz GmbH
То ли дело сливать их гуглю, "это другое!"
P.S. знакомство с содержимым search.json.molz4 (не даром предусмотрительно "запакованного" в ни с чем несовместимый ненужный васянский формат), кстати, наводит на интересные мысли.
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|1.8, Аноним (-), 11:38, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Это тот самый браузер Brave который три года сливал вашему DNS провайдеру все onion адреса которые вы посещали, от безобидных зеркал clearnet сайтов до всем известных форумов.
Плюс ко всему телеметрия из него не вырезана от слова совсем.
https://spyware.neocities.org/articles/brave.html
Так о какой приватности идет речь?
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|2.10, Аноним (10), 11:45, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Компания Brave, развивающая одноимённый web-браузер, сосредоточенный на оберегании приватности пользователей
Где-то написано, что приватность обеспечена?
Но они уже сосредоточились и стараются :)
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|3.14, Аноним (-), 12:10, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Где-то написано, что приватность обеспечена?
Везде и всех заголовках - brave private browser, у меня может англицкий и не основной езыг, но мне кажется что private наверне никак не получится перевести как "мы сосредоточились и страемся" , тупо вот 4 слова в одно, наверное в китайском должен быть такой иероглиф, но в инглише нема.
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|1.16, Аноним (16), 12:27, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Без маркетингового бэкэнда зонд сбора маркетинговых данных бесполезен для маркетологов чуть менее чем полностью. Вот что это значит.
Надо понимать, что любой бизнес на браузере - маркетинговый и несовместим с ценностями СПО.
Разработка должна быть в руках сообщества и цели должны быть типа стабильно-производительно-расширяемо открывать вебсайты. Никаких инкорпорированных структур управления быть не должно.
Вот неужели так сложно отфоркаться от какого-нибудь проекта? Разработку бесполезных для сообщества вещей вести не нужно - куча времени освобождается. core-функциональность разрабатывать 2-3 энтузиастов хватит. Вполне можно на донаты проект поддерживать.
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|2.19, пох. (?), 12:34, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Начинай! Заодно и расскажешь нам - можно или нельзя, сложно или каждый васян сможет.
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|1.18, Аноним (18), 12:33, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Если реклама, значит подходящая зрителю.
Если подходящая, значит нужно знать интересы.
Следовательно сбор информации.
Кто-то пытается мутить.
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|2.23, пох. (?), 12:41, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какая-нибудь реклама какому-нибудь зрителю когда-нибудь подойдет.
> Если подходящая, значит нужно знать интересы.
совершенно необязательно.
Это один из вариантов, хорошо раскрученный гуглем, но вовсе не единственно-возможный. В конце-концов, была у нас реклама и до гугля.
Ни reklama.ru, ни lbn, внезапно, ничего о твоих интересах не знали, и как-то жили, и не своей смертью померли.
У brave, как я понимаю, бизнес-идея не в том чтобы заработать мильен на рекламе, а в том чтоб зае...ть тебя рекламой и заставить заплатить за ее отключение. Ну а чо, ютруп же ж так делает, и тоже еще не разорился. Правда, он-то как раз не деньгами платить предлагает.
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|2.33, Кеды (?), 12:50, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В конечном счете окажется, что "реклама" - крайне переоцененное понятие.
Господа покупают в ближайшем магазине гель для стирки который с хорошей скидкой, а не тот, который мощно рекламируется.
И даже более того, может так оказаться, что господа приплачивают [рекламодателю], чтобы нагадлить лично мне посредством доставшей рекламы, скрывающей целевой контент на сайте или, даже, в виде баннера, перекрывающего целое окно в метро, из которого был отличный вид на Обь и именно для этого даже метромост в свое время сделали прозрачным..
Крч., когда пользователи начнут вести себя адекватно - чем более придурошная и доставучая реклама - тем больше желания приобретать что угодно и у кого угодно, кроме как продукцию рекламирующей конторы, платящей деньги, фактически, именно за задалбывание ни в чем не виноватых посетителей со своим говнопорошком, говнослабительным или сигаретами..
Тогда реклама вернётся к тому, чем и является - просто ненавязчивое уведомление конченого пользователя, что есть вот такой вот продукт/услуга по такой цене в таких-то конторах.
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|3.38, пох. (?), 13:25, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В конечном счете окажется, что "реклама" - крайне переоцененное понятие.
кого это колебет, пока лохи платят? А поскольку лохи платят - не переоцененное.
> Господа покупают в ближайшем магазине гель для стирки который с хорошей скидкой, а не тот,
> который мощно рекламируется.
Нет, потому что с хорошей скидкой какой-то стремный и кажись китайский.
Более того, хорошую скидку могут дать на оба - но если цена одинаковая - купят разрекламированное.
Поэтому даже если покупают у тебя - все равно приходится тратиться на рекламу, иначе купят конкурирующее почти такое же.
Ну и еще бывает целевая реклама - "пользователи, купившие эту херню, купили еще вон ту и другую" (c)амазон. Заметим, прятаться от нее бесполезно - БЛЖАД, об этом точно БУДЕТ знать китаец, раз ты его трахать собрался! И амазон уже тоже в курсе, раз ты у него купил эту херню! Причем - иногда таки да, предлагает что-то полезное, что пришлось бы искать поиском и вообще не забыть об этом вовремя.
Пока что идеи брейва вот как раз заставить тебя заплатить за расклейку окна, а не чтоб предлагать что-то полезное. Ну, посмотрим-посмотрим...
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|4.47, Lex (??), 14:13, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
То, что кто-то платит - меня не волнует Меня беспокоит, что они, фактически пла... большой текст свёрнут, показать
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|1.21, Иваня (?), 12:40, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Не OpenSource? Это абсолютно не нужно, Google всех порвал в плане поиска.
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|2.25, Аноним (-), 12:42, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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нет не опенсорс и никогда им небыл. это очевидно, но видимо не всем
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|1.24, Кеды (?), 12:41, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Mozilla пыталась интегрировать Cliqz в Firefox..
> ...для обеспечения работы встроенного дополнения Cliqz все вводимые в адресной строке данные передавались на сервер сторонней коммерческой компании Cliqz GmbH
> GmbH
Уж никак дойчи взялись за воровство данных и шпионаж за пользователями и, притом, умудрились провалиться и обанкротиться ?
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|1.27, istepan (ok), 12:44, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Браузер Brave меняет ссылки на свои реферальные, если что... Таков способ монетизации.
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|2.34, пох. (?), 12:50, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не нравится - пользуйся бесплатным гуглем. Только там товар - ты. И он тобой будет пользоваться. Без смазки.
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|3.37, HAX (?), 13:10, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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судя по треду, тебе очень понравилась смазка brave ггг
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|4.39, пох. (?), 13:28, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, меня гугль, как всех...
То есть претензии белок-истеричек - бред, но я пока не вижу особого смысла в этой шкурке для хромога. На мой взгляд они все почти одинаковые, но я уже привык к своему сетапу.
С другой стороны, аудитория брейва явно домохозяйки,а не я. Тем может и ок.
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|1.40, Tita_M (ok), 13:37, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Подозрительный браузер. Четыре дня назад решил его попробовать. Перешел по одной из всплывших реклам сайт bitчто-то там. Блокировшик рекламы в Brave на этом сайте не отключал. Через день в браузере Vivaldi при посещении сайта overclockers.ru появилась яндексовая реклама того же самого сайта, на рекламу которого я кликнул в Brave.
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|1.41, Аноним (41), 13:41, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Если кто-то не помнит - почитайте на википедии в статье про основателя Brave, почему его "ушли" из мозилла, такой свободной компании с современными ценностями.
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|1.42, Аноним (42), 13:42, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Если кто-то не помнит - почитайте на википедии в статье про основателя Brave, почему его "ушли" из мозилла, такой свободной компании с современными ценностями.
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