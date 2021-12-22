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Поисковая система DuckDuckGo развивает web-браузер для настольных систем

22.12.2021 13:28

Проект DuckDuckGo, развивающий поисковую систему, работающую без отслеживания предпочтений и перемещений пользователя, объявил о работе над собственным браузером для настольных систем, который дополнит ранее предлагаемые сервисом мобильные приложения и браузерное дополнение. Ключевой особенностью нового браузера станет отсутствие привязки к отдельным браузерным движкам - программа позиционируется как обвязка над браузерными движками, предоставляемыми операционной системой.

Отмечается, что по решаемым задачам стационарный браузер близок к уже предлагаемому мобильному браузеру DuckDuckGo для Android и iOS. Пользователю будет предложено готовое решение, позволяющее без дополнительных манипуляций и изучения технических тонкостей обеспечить должный уровень сохранения конфиденциальности и контроля за персональной информацией. Интерфейс бразуера планируют избавить от усложнений и лишних настроек, таких как непонятные предупреждения и предложения выбора уровня защиты - необходимые для защиты возможности будут активированы по умолчанию, а степень угрозы персональным данным будет наглядно отображаться в виде рейтинга конфиденциальности.

Браузер по умолчанию будет блокировать все скрипты для отслеживания перемещений и применяемые рекламными сетями механизмы определения предпочтений пользователя. Поисковые запросы будут отправляться анонимно. При обращении к сайтам автоматически будет производиться перенаправление на HTTPS для шифрования соединений. Для посещаемых сайтов будут выводиться метки с информацией о политике ресурса в отношении конфиденциальности. Как и в мобильном приложении в стационарном браузере на видном месте будет доступна кнопка "Fire", позволяющая сразу удалить все связанные с пользователем данные, включая открытые вкладки, накопленные при работе с сайтами данные и информацию о посещениях.

В настоящее время браузер DuckDuckGo ещё не готов для публичного тестирования, но по утверждению разработчиков внутренние тесты показывают, что он значительно опережает по скорости работы обычный Chrome (ускорение достигается за счёт блокирования загрузки нежелательного контента и внешнего JavaScript-кода для отслеживания перемещений, что существенно снижает размер загружаемых данных, сокращает время загрузки страниц и уменьшает объём выполняемого JavaScript-кода).



  1. Главная ссылка к новости (https://spreadprivacy.com/duck...)
  2. OpenNews: DuckDuckGo выделил 225 тысяч долларов на развитие открытых проектов
  3. OpenNews: Web-браузер GNOME отказывается от поиска Google в пользу DuckDuckGo
  4. OpenNews: В браузер Brave встроена поддержка распределённой сети IPFS
  5. OpenNews: Фонд СПО представил браузерное дополнение JShelter для ограничения JavaScript API
  6. OpenNews: Первый стабильный выпуск браузера Microsoft Edge для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56391-duckduckgo
Ключевые слова: duckduckgo, browser
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Обсуждение (95) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:02, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Очередной браузер на базе chromium который

    > значительно опережает по скорости работы обычный Chrome

     
     
  • 2.6, Брат Анон (ok), 14:08, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Чукча не читатель, чукча писатель.

    "В настоящее время браузер DuckDuckGo ещё не готов для публичного тестирования, но по утверждению разработчиков внутренние тесты показывают, что он значительно опережает по скорости работы обычный Chrome (ускорение достигается за счёт блокирования загрузки нежелательного контента и внешнего JavaScript-кода для отслеживания перемещений, что существенно снижает размер загружаемых данных, сокращает время загрузки страниц и уменьшает объём выполняемого JavaScript-кода)."

     
     
  • 3.10, Аноним (1), 14:16, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    С этим уточнением этот браузер ещё сильнее теряет смысл.
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 14:17, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наоборот получает смысл
     
     
  • 5.14, Аноним (1), 14:24, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Чем этот браузер лучше ungoogled chromium с ublock origin?
     
     
  • 6.17, uis (ok), 14:30, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Для любителей искаропок сойдёт
     
  • 6.18, NMLS (?), 14:32, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    А у Ungoogled Chromium есть официальные сборки для Windows?
     
     
  • 7.23, Аноним (23), 14:37, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    официальные от кого? )
     
     
  • 8.26, Синоним (?), 14:43, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    От Ungoogled-а ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.56, заминированный тапок (ok), 16:32, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    может для Unwindowsed а есть... текст свёрнут, показать
     
  • 8.29, NMLS (?), 14:46, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    От самих авторов проекта или от тех, кому они доверяют настолько, чтобы размести... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.33, Аноним (33), 14:55, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, есть в AUR и других репозиториях, ссылки на них размещены на GitHub авторов ... текст свёрнут, показать
     
  • 9.47, YetAnotherOnanym (ok), 15:54, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он же пообещал ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.36, Аноним (36), 15:05, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    От официалов же... текст свёрнут, показать
     
  • 7.60, Аноним (60), 16:38, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем браузер без телеметрии под систему напичканную телеметрией? Блокировщики можно и на обычный хром поставить и на ms edge.
     
  • 7.72, Sindzicat (?), 18:27, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Официальные» сборки, в том числе ungoogled, можно скачать здесь: https://chromium.woolyss.com/
     
  • 7.86, Аноним (86), 19:31, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чето выпал с этого коммента )
     
  • 6.55, лютый жабби__ (?), 16:30, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "ungoogled chromium"

    это который с кучей CVE, т.к. отстает на несколько версий? ещё и нельзя "просто скачать" )

     
     
  • 7.66, n00by (ok), 17:07, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    * www-client/chromium
         Доступные версии:      96.0.4664.110(0/stable) ~97.0.4692.56-r1(0/beta) [M]~98.0.4758.9(0/dev)

    * www-client/ungoogled-chromium
         Доступные версии:      96.0.4664.110-r1^d

     
  • 7.77, Старшина (?), 19:12, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В исходниках всегда последняя лежит, если ты не на archlinux.
     
  • 4.24, bugmenot (??), 14:38, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты наконец новость прочитай перед тем как комменты писать

    > С этим уточнением

    Притом, что это уточнение взято из САМОЙ новости

     
  • 3.27, Аноним (27), 14:44, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Цитата только подтверждает слова анонима - они не собираются пилить свои движки и на них делать браузер, они просто возьмут готовый и обмажут его своим адблоком.
    Какой у них, собственно, есть выбор? Мозилка с человеческим API (пока) для адблокера но тормозным JS-движком (проигрывает V8 в 2-3 раза в синтетике), хромог с анально огороженным гуглом апи и быстрым V8. Учитывая что основной прирост скорости заявляется для JS то выбор очевиден.
     
     
  • 4.78, Старшина (?), 19:14, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    подскажи, как mozzilla-движок интегрировать в chrome?
     
  • 2.50, Аноним (-), 16:15, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не доверяйте уткам !
     
  • 2.64, Аноним (-), 16:43, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выбор есть:
    https://www.fenrir-inc.com/jp/sleipnir/ Япония.
    https://www.maxthon.com/ Китай

    И по списку https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0

     
     
  • 3.65, Аноним (-), 16:46, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или нет выбора они там все или почти все по скольку все не смотрел для Windows.
     

  • 1.2, InuYasha (??), 14:03, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А плагины и дополнения, интересно, будут движкозавсимыми?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:05, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это впринципе невозможно сегодня.
     
  • 2.79, Старшина (?), 19:15, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    предположу, если в "движок" нечто не попадает, то оно там и не обрабатывается.
     

  • 1.3, Аноним (3), 14:05, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    отличная новость!
    ждем, ждем, ждем!
     
  • 1.5, Аноним (3), 14:06, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    на мобилке больше года использую, лучший!
     
     
  • 2.80, Старшина (?), 19:16, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    trace там ясное дело нет, но хотя бы отключение webgl присутствует?
     

  • 1.7, Аноним (7), 14:09, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На смарте супер такой же бы на десктоп
     
  • 1.8, Аноним (8), 14:12, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ахахаха. А на винде то как делать будете? Там раньше типа системным браузером был IE. А теперь что? Edge что-ли? Дык он будет мелкомягким телеметрию лить. И толку то?
     
     
  • 2.11, Аноним (12), 14:16, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Edge что-ли? Дык он будет мелкомягким телеметрию лить

    Через Bulk Crap Uninstaller можно удалить.

     
  • 2.13, Анонимно3 (?), 14:21, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если вы не можете настроить правила фаервола для запрета запретов сливов на это операционной системе то вам лучше ей не пользоваться если волнуетесь за данные.
     
     
  • 3.71, Константавр (ok), 17:41, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фигасе виндовые эксперты живут... Итвы ещё за это микросовту деньги платите?
     
  • 2.22, _kp (ok), 14:35, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Системный дефакто - это Хром.
     
     
  • 3.89, Аноним (89), 19:42, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Системный смердящий слежкой мусор, да.
     

  • 1.9, abi (?), 14:15, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Разве уточка не с рекламы живёт сама?
     
     
  • 2.37, Beta Version (ok), 15:21, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    С рекламы, но без отслеживания местоположения пользователя и его интересов. Они же не против рекламы, а против нарушения конфиденциальности пользователя.
     
  • 2.67, Аноним (12), 17:08, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С хлеба донатеров
     

  • 1.15, Ананоним (?), 14:25, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Идёт по пути гугла.
     
  • 1.16, Turbid (??), 14:26, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Господь, чудны дела твои - Brave запускает свой поисковик, а DuckDuckGo разрабатывает браузер.
     
     
  • 2.25, bugmenot (??), 14:43, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но к слову, вроде поисковик от Brave ищет годно. Близко к выдаче гугла
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 14:46, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но у него максимально корявый фронтенд. Неприятно на нем находиться. Все такое мигает, прыгает при загрузке.
     
  • 3.34, Аноним (33), 15:00, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >поисковик от Brave ищет годно

    Подтвержаю, мне тоже показалась качественной.
    Другое дело, что и выдача очень похожа на выдачу DuckDuckGo, и интерфейс почти один-в-один. Это наводит на мысль, что свой поисковик они сделали в партнерстве с ними.

     
  • 3.82, Старшина (?), 19:18, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    или это и есть выдача гугла?
     
  • 2.31, Аноним (31), 14:46, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Яндекс открывает банк, а сбербанк доставку еды. Эти парни просто торгуют трусами, какая им разница.
     

  • 1.19, Аноним (19), 14:32, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Simplicity of our Mobile App Comes to Desktop

    Ну т.е. установить uBlock там будет невозможно - пользователи будут наслаждаться рекламой. И как, интересно, при таком раскладе он собирается быть быстрее других браузеров, если блокировка рекламы на них сама по себе дает буст времени загрузки страницы.

    По описанию - ненужный огрызок без каких-либо настроек.

    > we’re building our desktop app around the OS-provided rendering engines

    Интересно, что будет под Линуксом?

     
  • 1.20, Владимир (??), 14:32, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Конечно, зачем создавать СВОЙ поисковой индекс, лучше пилить ещё один браузер. Мусор.

    Сижу на бете Brave Search и забыл об утке как о страшном сне.

     
     
  • 2.32, Аноним (32), 14:48, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем им свой поисковый индекс? Бинг прекрасен и так. Ты кстати знаешь, сколько стоит хостить сотни тысяч нод по всему миру? Вроде стим хвастался затратами где-то.
     
     
  • 3.39, Владимир (??), 15:23, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, конечно. Партнёрство с Яндексом не хотел?

    А это значит, что вся цензура применяемая в Яндексе проявляется и в Утке. Попробуй, поищи заблокированные в Яндексе ресурсы.

     
     
  • 4.42, Аноним (32), 15:27, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное, что бинг не цензурит. Потому что гугл слишком уж скатился в цензуру всего и вся, а бинг нет. Ещё гугл забивает первые страницы выдачи проплаченными сайтами. Яндексом я никогда не пользовался и не собираюсь, он ничего не способен найти и без цензуры и с ней.
     
     
  • 5.54, Владимир (??), 16:28, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меня устраивает бета Brave Search без "партнёров", со своим индексом, независимая и без цензуры.
    Уж лучше, чем сомнительная утка-паразит.
     
  • 4.90, Аноним (89), 19:47, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Цензурированное как раз и нужно искать в DDG. Ты что-то путаешь.

    Они пользуются индексом, простите, Яндекса, но ничего не скрывают.

     

  • 1.21, Аноним12345 (?), 14:32, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >> отсутствие привязки к отдельным браузерным движкам

    == Читай, велосипед

    >> непонятные предупреждения и предложения выбора уровня защиты - необходимые для защиты возможности будут активированы по умолчанию

    == Или не будут активированы

    >> Браузер по умолчанию будет блокировать все скрипты для отслеживания перемещений

    == И будет формировать собственную базу данных по перемещениям

     
     
  • 2.35, Аноним (33), 15:02, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну ты вообще телепат.
     

  • 1.28, swabrostionnayaformapravleniya (?), 14:46, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы свой вконтакте сделали без смс и без идентификации компьютера
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 15:25, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем тебе опеннет не вконтакте?
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 15:46, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    существенный интернет на микросд влезет, можно в пакет собрать, из новостей хватит заголовков, из видео - соцзаказа, из соцсетей - опеннета, из научной статьи - формул, из искусства - идейной критики и т.д.
     
     
  • 4.51, Аноним (-), 16:17, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что не так ? Анон прав, ты рассказал про сжатие данных. Все чётенько анонче.
     
     
  • 5.53, Аноним (45), 16:28, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    то и не так - опеннет рубка тезисов, а в соцсети - эмоций
     
     
  • 6.57, Аноним (57), 16:34, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да кому нужны эти эмоции. Токсичная техническое сообщество такого в себе не терпит.  
     
  • 4.76, Анонимус111 (?), 18:36, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пишешь цитатками мыслишь шаблонами...
     
     
  • 5.92, Ornlo (ok), 20:09, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пишешь цитатками мыслишь шаблонами...

    Хорошо хоть нету глитчей на аватарке или синего дельфинчика, например.

     
  • 2.46, Аноним (46), 15:47, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >вконтакте
    >без идентификации компьютера

    Вк идентифицирует компьютер? Телефона им уже недостаточно?

     
  • 2.63, Аноним (63), 16:43, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуйте проект OpenVK: https://github.com/openvk/openvk
     
     
  • 3.73, Аноним (73), 18:29, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Code provided here is not stable yet. To be honest, we don't even know whether it even works.
     
  • 3.94, Ornlo (ok), 20:11, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Попробуйте проект OpenVK: https://github.com/openvk/openvk

    Вова, пили поддержку федерации наконец!

     

  • 1.38, Vladjmir (ok), 15:23, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что-то наподобие Firefox Focus
     
  • 1.40, Аноним (41), 15:23, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Единственный нормальный поисковик и единственный нормальный браузерный движок это вин-вин я считаю.  
     
     
  • 2.83, VINRARUS (ok), 19:18, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нормальный поисковик с ядексом не будет сотрудничать!
     

  • 1.43, Аноним (43), 15:40, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что-то не видно исхоников. иначе что это делает на опеннете?
     
     
  • 2.49, saahriktu (ok), 16:14, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Также непонятно что там с поддержкой линуксов. На 3dnews было написано про то, что его делают для Mac OS и Windows. GNU/Linux'а в списке не было.
     
  • 2.52, Аноним (-), 16:19, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати да, утка закрытая. Разработчики индуcы и женаневситники. Метите ее с опеннета !
     

  • 1.48, Аноним (48), 16:09, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    да эти ребятки сами шпионят не меньше гугля
     
     
  • 2.58, Аноним (57), 16:35, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет.  
     

  • 1.59, Аноним (59), 16:37, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    БОЛЬШЕ ФОРКОВ CHROMIUM!

    150 - это мало, надо БОЛЬШЕ!!

    // b.

     
  • 1.61, BratishkaErik (ok), 16:40, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Интерфейс бразуера планируют избавить от усложнений и лишних настроек

    Решили повторить путь Мозиллы?

     
     
  • 2.74, Аноним (73), 18:30, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хрома в первую очередь. Мозилла еще хоть кастомизируемая по самые помидоры. Ну, почти по самые.
     
     
  • 3.95, Аноним (95), 20:12, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты прикалываешься?
     

  • 1.62, Неуклюжий танцор (?), 16:41, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Утка - вещь! Поставил плагин утки себе везде.
     
  • 1.68, user90 (?), 17:10, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > объявил о работе над собственным браузером для настольных систем

    У меня напольная)

     
     
  • 2.84, VINRARUS (ok), 19:23, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    главное шоб не половая
     

  • 1.69, Аноним (69), 17:23, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    duckduckgo объявил о работе. Напишите новость когда релиз будет.
     
     
  • 2.75, Аноним (-), 18:33, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, сначала надо написать, что проделана половина работы.
     
     
  • 3.93, Аноним (95), 20:10, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    уже проделана пополовина работы в 2025. ты что только сегоднешнее овно читаешь?
     

  • 1.70, Аноним (70), 17:38, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    web ненужон.. от него одни проблемы. самый продуктивный - файловый browser
     
     
  • 2.85, VINRARUS (ok), 19:25, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    dd if=/dev/sda продуктивнее.
     

  • 1.81, VINRARUS (ok), 19:17, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гыгы, дополнение возомнившее себя браузером...
     
  • 1.87, Аноним (-), 19:34, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интерфейс конечно будет на GTK? Если так, то ненужно.
     
  • 1.88, Аноним (89), 19:39, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > тесты показывают, что он значительно опережает по скорости работы обычный Chrome

    Если это действительно так, то на подходе нечто выдающееся.

     
  • 1.91, Kuromi (ok), 19:50, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Ключевой особенностью нового браузера станет отсутствие привязки к отдельным браузерным движкам - программа позиционируется как обвязка над браузерными движками, предоставляемыми операционной системой."

    Это как вообще? Десктоп это же вам не Андроид с WebView, не говоря уж о том что движков ныне кот наплакал, Хром от Гугл, ВэбКит от Эппл и Мозилла.

     
  • 1.96, Аноник (?), 20:15, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Юзаю на ведроиде для анонимного просмотра прона с конями.
     

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