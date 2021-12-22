Поисковая система DuckDuckGo развивает web-браузер для настольных систем

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|1.1, Аноним (1), 14:02, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+14 +/–
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Очередной браузер на базе chromium который
> значительно опережает по скорости работы обычный Chrome
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|2.6, Брат Анон (ok), 14:08, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Чукча не читатель, чукча писатель.
"В настоящее время браузер DuckDuckGo ещё не готов для публичного тестирования, но по утверждению разработчиков внутренние тесты показывают, что он значительно опережает по скорости работы обычный Chrome (ускорение достигается за счёт блокирования загрузки нежелательного контента и внешнего JavaScript-кода для отслеживания перемещений, что существенно снижает размер загружаемых данных, сокращает время загрузки страниц и уменьшает объём выполняемого JavaScript-кода)."
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|6.18, NMLS (?), 14:32, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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А у Ungoogled Chromium есть официальные сборки для Windows?
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|8.29, NMLS (?), 14:46, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
От самих авторов проекта или от тех, кому они доверяют настолько, чтобы размести... текст свёрнут, показать
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|9.33, Аноним (33), 14:55, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Да, есть в AUR и других репозиториях, ссылки на них размещены на GitHub авторов ... текст свёрнут, показать
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|7.60, Аноним (60), 16:38, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем браузер без телеметрии под систему напичканную телеметрией? Блокировщики можно и на обычный хром поставить и на ms edge.
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|6.55, лютый жабби__ (?), 16:30, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"ungoogled chromium"
это который с кучей CVE, т.к. отстает на несколько версий? ещё и нельзя "просто скачать" )
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|7.66, n00by (ok), 17:07, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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* www-client/chromium
Доступные версии: 96.0.4664.110(0/stable) ~97.0.4692.56-r1(0/beta) [M]~98.0.4758.9(0/dev)
* www-client/ungoogled-chromium
Доступные версии: 96.0.4664.110-r1^d
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|4.24, bugmenot (??), 14:38, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты наконец новость прочитай перед тем как комменты писать
> С этим уточнением
Притом, что это уточнение взято из САМОЙ новости
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|3.27, Аноним (27), 14:44, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Цитата только подтверждает слова анонима - они не собираются пилить свои движки и на них делать браузер, они просто возьмут готовый и обмажут его своим адблоком.
Какой у них, собственно, есть выбор? Мозилка с человеческим API (пока) для адблокера но тормозным JS-движком (проигрывает V8 в 2-3 раза в синтетике), хромог с анально огороженным гуглом апи и быстрым V8. Учитывая что основной прирост скорости заявляется для JS то выбор очевиден.
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|3.65, Аноним (-), 16:46, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Или нет выбора они там все или почти все по скольку все не смотрел для Windows.
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|2.79, Старшина (?), 19:15, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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предположу, если в "движок" нечто не попадает, то оно там и не обрабатывается.
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|1.8, Аноним (8), 14:12, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ахахаха. А на винде то как делать будете? Там раньше типа системным браузером был IE. А теперь что? Edge что-ли? Дык он будет мелкомягким телеметрию лить. И толку то?
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|2.11, Аноним (12), 14:16, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Edge что-ли? Дык он будет мелкомягким телеметрию лить
Через Bulk Crap Uninstaller можно удалить.
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|2.13, Анонимно3 (?), 14:21, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если вы не можете настроить правила фаервола для запрета запретов сливов на это операционной системе то вам лучше ей не пользоваться если волнуетесь за данные.
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|2.37, Beta Version (ok), 15:21, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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С рекламы, но без отслеживания местоположения пользователя и его интересов. Они же не против рекламы, а против нарушения конфиденциальности пользователя.
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|1.16, Turbid (??), 14:26, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Господь, чудны дела твои - Brave запускает свой поисковик, а DuckDuckGo разрабатывает браузер.
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|3.30, Аноним (30), 14:46, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Но у него максимально корявый фронтенд. Неприятно на нем находиться. Все такое мигает, прыгает при загрузке.
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|3.34, Аноним (33), 15:00, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>поисковик от Brave ищет годно
Подтвержаю, мне тоже показалась качественной.
Другое дело, что и выдача очень похожа на выдачу DuckDuckGo, и интерфейс почти один-в-один. Это наводит на мысль, что свой поисковик они сделали в партнерстве с ними.
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|2.31, Аноним (31), 14:46, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Яндекс открывает банк, а сбербанк доставку еды. Эти парни просто торгуют трусами, какая им разница.
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|1.19, Аноним (19), 14:32, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Simplicity of our Mobile App Comes to Desktop
Ну т.е. установить uBlock там будет невозможно - пользователи будут наслаждаться рекламой. И как, интересно, при таком раскладе он собирается быть быстрее других браузеров, если блокировка рекламы на них сама по себе дает буст времени загрузки страницы.
По описанию - ненужный огрызок без каких-либо настроек.
> we’re building our desktop app around the OS-provided rendering engines
Интересно, что будет под Линуксом?
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|1.20, Владимир (??), 14:32, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Конечно, зачем создавать СВОЙ поисковой индекс, лучше пилить ещё один браузер. Мусор.
Сижу на бете Brave Search и забыл об утке как о страшном сне.
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|2.32, Аноним (32), 14:48, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем им свой поисковый индекс? Бинг прекрасен и так. Ты кстати знаешь, сколько стоит хостить сотни тысяч нод по всему миру? Вроде стим хвастался затратами где-то.
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|3.39, Владимир (??), 15:23, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, конечно. Партнёрство с Яндексом не хотел?
А это значит, что вся цензура применяемая в Яндексе проявляется и в Утке. Попробуй, поищи заблокированные в Яндексе ресурсы.
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|4.42, Аноним (32), 15:27, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Главное, что бинг не цензурит. Потому что гугл слишком уж скатился в цензуру всего и вся, а бинг нет. Ещё гугл забивает первые страницы выдачи проплаченными сайтами. Яндексом я никогда не пользовался и не собираюсь, он ничего не способен найти и без цензуры и с ней.
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|5.54, Владимир (??), 16:28, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Меня устраивает бета Brave Search без "партнёров", со своим индексом, независимая и без цензуры.
Уж лучше, чем сомнительная утка-паразит.
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|4.90, Аноним (89), 19:47, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Цензурированное как раз и нужно искать в DDG. Ты что-то путаешь.
Они пользуются индексом, простите, Яндекса, но ничего не скрывают.
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|1.21, Аноним12345 (?), 14:32, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>> отсутствие привязки к отдельным браузерным движкам
== Читай, велосипед
>> непонятные предупреждения и предложения выбора уровня защиты - необходимые для защиты возможности будут активированы по умолчанию
== Или не будут активированы
>> Браузер по умолчанию будет блокировать все скрипты для отслеживания перемещений
== И будет формировать собственную базу данных по перемещениям
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|3.45, Аноним (45), 15:46, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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существенный интернет на микросд влезет, можно в пакет собрать, из новостей хватит заголовков, из видео - соцзаказа, из соцсетей - опеннета, из научной статьи - формул, из искусства - идейной критики и т.д.
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|4.51, Аноним (-), 16:17, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что не так ? Анон прав, ты рассказал про сжатие данных. Все чётенько анонче.
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|6.57, Аноним (57), 16:34, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да кому нужны эти эмоции. Токсичная техническое сообщество такого в себе не терпит.
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|5.92, Ornlo (ok), 20:09, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пишешь цитатками мыслишь шаблонами...
Хорошо хоть нету глитчей на аватарке или синего дельфинчика, например.
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|2.46, Аноним (46), 15:47, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>вконтакте
>без идентификации компьютера
Вк идентифицирует компьютер? Телефона им уже недостаточно?
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|3.73, Аноним (73), 18:29, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Code provided here is not stable yet. To be honest, we don't even know whether it even works.
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|1.40, Аноним (41), 15:23, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Единственный нормальный поисковик и единственный нормальный браузерный движок это вин-вин я считаю.
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|2.49, saahriktu (ok), 16:14, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Также непонятно что там с поддержкой линуксов. На 3dnews было написано про то, что его делают для Mac OS и Windows. GNU/Linux'а в списке не было.
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|2.52, Аноним (-), 16:19, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати да, утка закрытая. Разработчики индуcы и женаневситники. Метите ее с опеннета !
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|1.61, BratishkaErik (ok), 16:40, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Интерфейс бразуера планируют избавить от усложнений и лишних настроек
Решили повторить путь Мозиллы?
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|2.74, Аноним (73), 18:30, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хрома в первую очередь. Мозилла еще хоть кастомизируемая по самые помидоры. Ну, почти по самые.
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|1.68, user90 (?), 17:10, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> объявил о работе над собственным браузером для настольных систем
У меня напольная)
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|3.93, Аноним (95), 20:10, 22/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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уже проделана пополовина работы в 2025. ты что только сегоднешнее овно читаешь?
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|1.70, Аноним (70), 17:38, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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web ненужон.. от него одни проблемы. самый продуктивный - файловый browser
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|1.88, Аноним (89), 19:39, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> тесты показывают, что он значительно опережает по скорости работы обычный Chrome
Если это действительно так, то на подходе нечто выдающееся.
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|1.91, Kuromi (ok), 19:50, 22/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Ключевой особенностью нового браузера станет отсутствие привязки к отдельным браузерным движкам - программа позиционируется как обвязка над браузерными движками, предоставляемыми операционной системой."
Это как вообще? Десктоп это же вам не Андроид с WebView, не говоря уж о том что движков ныне кот наплакал, Хром от Гугл, ВэбКит от Эппл и Мозилла.
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