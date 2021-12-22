Поисковая система DuckDuckGo развивает web-браузер для настольных систем

Проект DuckDuckGo, развивающий поисковую систему, работающую без отслеживания предпочтений и перемещений пользователя, объявил о работе над собственным браузером для настольных систем, который дополнит ранее предлагаемые сервисом мобильные приложения и браузерное дополнение. Ключевой особенностью нового браузера станет отсутствие привязки к отдельным браузерным движкам - программа позиционируется как обвязка над браузерными движками, предоставляемыми операционной системой.

Отмечается, что по решаемым задачам стационарный браузер близок к уже предлагаемому мобильному браузеру DuckDuckGo для Android и iOS. Пользователю будет предложено готовое решение, позволяющее без дополнительных манипуляций и изучения технических тонкостей обеспечить должный уровень сохранения конфиденциальности и контроля за персональной информацией. Интерфейс бразуера планируют избавить от усложнений и лишних настроек, таких как непонятные предупреждения и предложения выбора уровня защиты - необходимые для защиты возможности будут активированы по умолчанию, а степень угрозы персональным данным будет наглядно отображаться в виде рейтинга конфиденциальности.

Браузер по умолчанию будет блокировать все скрипты для отслеживания перемещений и применяемые рекламными сетями механизмы определения предпочтений пользователя. Поисковые запросы будут отправляться анонимно. При обращении к сайтам автоматически будет производиться перенаправление на HTTPS для шифрования соединений. Для посещаемых сайтов будут выводиться метки с информацией о политике ресурса в отношении конфиденциальности. Как и в мобильном приложении в стационарном браузере на видном месте будет доступна кнопка "Fire", позволяющая сразу удалить все связанные с пользователем данные, включая открытые вкладки, накопленные при работе с сайтами данные и информацию о посещениях.

В настоящее время браузер DuckDuckGo ещё не готов для публичного тестирования, но по утверждению разработчиков внутренние тесты показывают, что он значительно опережает по скорости работы обычный Chrome (ускорение достигается за счёт блокирования загрузки нежелательного контента и внешнего JavaScript-кода для отслеживания перемещений, что существенно снижает размер загружаемых данных, сокращает время загрузки страниц и уменьшает объём выполняемого JavaScript-кода).