Поисковая система DuckDuckGo развивает web-браузер для настольных систем

2.41 , Аноним ( 41 ), 15:26, 22/12/2021 А чем тебе опеннет не вконтакте?

3.45 , Аноним ( 45 ), 15:46, 22/12/2021 существенный интернет на микросд влезет, можно в пакет собрать, из новостей хватит заголовков, из видео - соцзаказа, из соцсетей - опеннета, из научной статьи - формул, из искусства - идейной критики и т.д.

4.51 , Аноним ( - ), 16:17, 22/12/2021 И что не так ? Анон прав, ты рассказал про сжатие данных. Все чётенько анонче.

5.53 , Аноним ( 45 ), 16:28, 22/12/2021 то и не так - опеннет рубка тезисов, а в соцсети - эмоций

6.57 , Аноним ( 57 ), 16:34, 22/12/2021 Да кому нужны эти эмоции. Токсичная техническое сообщество такого в себе не терпит.

4.76 , Анонимус111 ( ? ), 18:36, 22/12/2021 Пишешь цитатками мыслишь шаблонами...

5.92 , Ornlo ( ok ), 20:09, 22/12/2021 > Пишешь цитатками мыслишь шаблонами... Хорошо хоть нету глитчей на аватарке или синего дельфинчика, например.

2.46 , Аноним ( 46 ), 15:47, 22/12/2021 >вконтакте

>без идентификации компьютера Вк идентифицирует компьютер? Телефона им уже недостаточно?

2.63 , Аноним ( 63 ), 16:43, 22/12/2021 Попробуйте проект OpenVK: https://github.com/openvk/openvk

3.73 , Аноним ( 73 ), 18:29, 22/12/2021 >Code provided here is not stable yet. To be honest, we don't even know whether it even works. 3.94 , Ornlo ( ok ), 20:11, 22/12/2021 >Попробуйте проект OpenVK: https://github.com/openvk/openvk Вова, пили поддержку федерации наконец!