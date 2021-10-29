Первый стабильный выпуск браузера Microsoft Edge для Linux

За что искренне ненавижу пользователей Линукса - это за бесконечное нытье - "Зачем это нужно". Вы вообще не хотите (проприетарный) софт под вашу ОСь? Так тогда свалите к хренам на HaikuOS или ещё какое недоделанное говно, чтобы польностью ограничить себя в возможностях. Ни вам игр, ни Telegram, ни Skype, ни Slack, ни черта. Вам не надо? На кой вы зашли в это обсуждение? Кому-то надо, если Microsoft это делает. Кто-то, кто захочет синхронизировать данные между Win и Lin, скажет спасибо и, возможно, приведёт в вашу убогую ОСь больше пользователей. Или вы это не хотите? В каждой новости про Wine такое же говно, хотя абсолютное большинство Линукс пользователей играет в игры. Если не Steam, то на телефоне, handheld'ах, приставках и прочих устройствах. А некоторые, о чудо, хотят играть в игры для Windows. Скажете им всем "Нет"? А кто вы такие? Или Линукс - это какое-то софтверное гетто? Элитизм во все щели? Тьфу ты. И не забудьте заминусовать это сообщение, потому что от правды и от того, насколько вы показываете своё поганое, ограниченное нутро, всегда больно. Даже пользователи FreeBSD не такие хамы, как Линукса. Во FreeBSD таки стараются Linux compatibility layer поддерживать: https://wiki.freebsd.org/Linuxulator В Линуксе ничего подобного нет, кроме VMs. // b.

