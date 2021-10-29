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Первый стабильный выпуск браузера Microsoft Edge для Linux

29.10.2021 07:58

Компания Microsoft сформировала первую стабильную сборку браузера Edge для платформы Linux. В репозитории размещён пакет "microsoft-edge-stable_95", доступный в форматах rpm и deb для Fedora, openSUSE, Ubuntu и Debian. В примечании к выпуску сборки для Linux теперь помечены как официальные, но на основном сайте браузера платформа Linux пока не включена в число поддерживаемых платформ и для дистрибутивов Linux продолжают предлагаться для установки бета- и dev-версии.

Выпуск основан на движке Chromium 95. Edge для Linux поддерживает все штатные возможности, ранее доступные для Windows и macOS, включая поддержку подключения к учётной записи Microsoft, режим выборочной чистки cookie и удаления различных сессионных данных при закрытии браузера, возможность прикрепления аннотаций к страницам, три режима блокировки web-трекеров и кода для отслеживания посетителей, синхронизацию между устройствами, родительский режим, систему защиты от вредоносной активности SmartScreen, вертикальные вкладки, группировку вкладок, коллекции, интерфейс для сравнения цен в интернет-магазинах и режим "читателя". В браузере также доступен экспериментальный режим "Super Duper Secure" (edge://flags#enable-super-duper-secure-mode), отключающий JIT и активирующий несовместимые с JIT аппаратные механизмы защиты CET (Controlflow-Enforcement Technology), ACG (Arbitrary Code Guard) и CFG (Control Flow Guard) для процессов, выполняющих обработку web-контента.

Напомним, что в 2018 году компания Microsoft начала развитие новой редакции браузера Edge, переведённой на движок Chromium и разрабатываемой как кросс-платформенный продукт. В процессе работы над новым браузером компания Microsoft присоединилась к сообществу, разрабатывающему Chromium, и начала возвращать в проект создаваемые для Edge улучшения и исправления. Например, в Chromium были переданы улучшения, связанные с технологиями для людей с ограниченными возможностями, управлением с сенсорных экранов, поддержкой архитектуры ARM64, повышением удобства прокрутки, обработкой мультимедийных данных. Проведена оптимизация и доработка бэкенда D3D11 для ANGLE, прослойки для трансляции вызовов OpenGL ES в OpenGL, Direct3D 9/11, Desktop GL и Vulkan. Открыт код развиваемого в Microsoft движка WebGL.


  1. Главная ссылка к новости (https://nakedsecurity.sophos.c...)
  2. OpenNews: Браузер Microsoft Edge для Linux достиг уровня бета-версии
  3. OpenNews: Microsoft опубликовал тестовую сборку браузера Edge для Linux
  4. OpenNews: Microsoft анонсировал начало тестирования Linux-версии Edge в октябре
  5. OpenNews: Браузер Microsoft Edge позиционируется кросс-платформенным и будет поддерживать Linux
  6. OpenNews: Доступны первые скриншоты браузера Edge на движке Chromium
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56060-edge
Ключевые слова: edge, microsoft, browser
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Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:00, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Зачем?
     
     
  • 2.5, iPony129412 (?), 09:01, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Синхронизация же.
     
     
  • 3.6, ET (?), 09:06, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    чего с чем, достопочтенный коня?
     
     
  • 4.40, 23444 (?), 10:10, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > чего с чем?

    У меня - домашней машины с дачной. Закладку на даче сохранил - дома посмотрел тщательнее. Или наоборот. Мне удобно. Раз в год те же закладки ещё и в мобилке пригождаются.

     
  • 2.16, Аноним (16), 09:21, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы мелкомягкие могли сделать шиндошс 12 на базе этого нашего линукса.
     
     
  • 3.21, Тролль (?), 09:25, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лол линукс быстрее в винде работает чем по наитию
     
  • 2.26, timur.davletshin (ok), 09:39, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это иронично, но оно реально лучше Хрома в плане дизайна. Впрочем, у гугла с дизайном всегда плохо было.
     
     
  • 3.28, Тролль (?), 09:41, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    зато у Лебедева всё чётка, да?
     

  • 1.2, челфромзалупинск (?), 09:00, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    о, годно поиграться
     
     
  • 2.12, wS (?), 09:18, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поддержу вас!
     
  • 2.23, Тролль (?), 09:25, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > о, годно поиграться

    нетЪ

     
     
  • 3.39, челфромзалупинск (?), 10:10, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    голосом Николай Николаевича Дроздова - "Один представитель из семейства браузерных вышел в новую среду для изучения местности. Мы можем наблюдать, как будет проходить эта удивительная и постепенная миграция этого замечательного вида в новую экосистему."
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:01, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > "Super Duper Secure" (edge://flags#enable-super-duper-secure-mode), отключающий JIT и активирующий несовместимые с JIT аппаратные механизмы защиты CET (Controlflow-Enforcement Technology), ACG (Arbitrary Code Guard) и CFG (Control Flow Guard) для процессов, выполняющих обработку web-контента.

    Ну, JIT и в chromium можно просто отключить, в отличие от firefox. А CET, ACG и CFG там можно тоже включить?

     
  • 1.7, Alex (??), 09:07, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну наконец-то в линуксе появится нормальный браузер!
     
     
  • 2.11, DeLancre (?), 09:17, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но все так же на хромиуме и без видеоускорения. Еще один не такой как все.
     
  • 2.22, Аноним (22), 09:25, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Mozilla разве что-то анонсировала по этому случаю? Отлично тогда, ждем.
     
     
  • 3.27, Тролль (?), 09:39, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    да, Mozilla Chrome
     

  • 1.8, ET (?), 09:07, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Первый стабильный выпуск браузера Microsoft Edge для Linux

    ну вообще не для Linux, а для Fedora, openSUSE, Ubuntu и Debian получается, коли стабильный

     
     
  • 2.36, QwertyReg (ok), 09:57, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ubuntu уже и есть весь Linux.
     

  • 1.9, Аноним (9), 09:07, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Выпуск основан на движке Chromium 95.

    Лучше бы официально открыли исходники Windows 95 :)

     
     
  • 2.30, Аноним (30), 09:45, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лучше бы официально открыли исходники Windows 95 :)

    Не случится, пока Windows использует Win32 в качестве основного API.

    Они MS-DOS открыли совсем недавно, через больше чем 20 лет смерти платформы.

    // b.

     
  • 2.33, Аноним (33), 09:54, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что ты делать с ними будешь? Да и недавно ж сливали уже каку-то там винду. Иди играйся, чо.
     
     
  • 3.38, Чебур (?), 10:09, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не какую-то, а целую xp
     

  • 1.10, bugmenot (ok), 09:14, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Джва года ждал! (нет)
     
  • 1.14, Аноним (14), 09:20, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    норма. пользуюсь. На удивление осень быстрый. Визуально стартует быстрее хромов и намного быстрее тормоззилы
     
     
  • 2.34, Аноним (33), 09:55, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Осень, осень, лес остыл и листья сбросил...
     

  • 1.15, ryoken (ok), 09:21, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ослом прикидываться умеет?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 09:22, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Этим его пользователи занимаются.
     
  • 2.18, Аноним (18), 09:23, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Super Duper Donkey"
     

  • 1.19, Nikki Next (?), 09:23, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Edge не тот. Единственное что сохранили - проприетарность
     
  • 1.24, Аноним (24), 09:28, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот вертикальные табы - это офигенно. В хроме все никак не прикрутят, а treestyletab огнелиса работает только после хороших пинков...
     
  • 1.25, Аноним (-), 09:34, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    сборка под линукс тоже полностью пропитана, неотключаемой через меню телеметрией?
     
  • 1.29, Аноним (29), 09:45, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    причем здесь opeennet.ru? или теперь это рупор котоорый можно назвать proprietarynet.ru?
     
     
  • 2.31, Аноним (30), 09:47, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > причем здесь opeennet.ru

    Действительно, при чём? Я никогда даже не в курсе что такое opEEnnet.ru

    Да, кстати, в данном случае это слово пишется раздельно.

    // b.

     

  • 1.32, Аноним (32), 09:47, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ненужно. Уже есть Firefox, Ungoogled-chromium, Palemoon.
     
  • 1.35, Аноним (35), 09:56, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    самый лучший браузер по производительности для линукса, потребляет до 2 раз меньше видеопамяти для своей работы по сравнению с firefox.
     
  • 1.37, Иваня (?), 10:00, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну и зачем? ЗАЧЕМ?
    Проще уже поставить google chrome и не парить мозг и ноут.
     
  • 1.41, Аноним (30), 10:16, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    За что искренне ненавижу пользователей Линукса - это за бесконечное нытье - "Зачем это нужно". Вы вообще не хотите (проприетарный) софт под вашу ОСь? Так тогда свалите к хренам на HaikuOS или ещё какое недоделанное говно, чтобы польностью ограничить себя в возможностях.

    Ни вам игр, ни Telegram, ни Skype, ни Slack, ни черта.

    Вам не надо? На кой вы зашли в это обсуждение? Кому-то надо, если Microsoft это делает. Кто-то, кто захочет синхронизировать данные между Win и Lin, скажет спасибо и, возможно, приведёт в вашу убогую ОСь больше пользователей. Или вы это не хотите?

    В каждой новости про Wine такое же говно, хотя абсолютное большинство Линукс пользователей играет в игры. Если не Steam, то на телефоне, handheld'ах, приставках и прочих устройствах. А некоторые, о чудо, хотят играть в игры для Windows. Скажете им всем "Нет"? А кто вы такие? Или Линукс - это какое-то софтверное гетто? Элитизм во все щели?

    Тьфу ты. И не забудьте заминусовать это сообщение, потому что от правды и от того, насколько вы показываете своё поганое, ограниченное нутро, всегда больно.

    Даже пользователи FreeBSD не такие хамы, как Линукса. Во FreeBSD таки стараются Linux compatibility layer поддерживать: https://wiki.freebsd.org/Linuxulator

    В Линуксе ничего подобного нет, кроме VMs.

    // b.

     
  • 1.42, Аноним (42), 10:21, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    когда встроят сабж в системд?
     

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