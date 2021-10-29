Первый стабильный выпуск браузера Microsoft Edge для Linux

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|4.40, 23444 (?), 10:10, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> чего с чем?
У меня - домашней машины с дачной. Закладку на даче сохранил - дома посмотрел тщательнее. Или наоборот. Мне удобно. Раз в год те же закладки ещё и в мобилке пригождаются.
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|2.16, Аноним (16), 09:21, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы мелкомягкие могли сделать шиндошс 12 на базе этого нашего линукса.
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|2.26, timur.davletshin (ok), 09:39, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это иронично, но оно реально лучше Хрома в плане дизайна. Впрочем, у гугла с дизайном всегда плохо было.
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|3.39, челфромзалупинск (?), 10:10, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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голосом Николай Николаевича Дроздова - "Один представитель из семейства браузерных вышел в новую среду для изучения местности. Мы можем наблюдать, как будет проходить эта удивительная и постепенная миграция этого замечательного вида в новую экосистему."
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|1.4, Аноним (4), 09:01, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> "Super Duper Secure" (edge://flags#enable-super-duper-secure-mode), отключающий JIT и активирующий несовместимые с JIT аппаратные механизмы защиты CET (Controlflow-Enforcement Technology), ACG (Arbitrary Code Guard) и CFG (Control Flow Guard) для процессов, выполняющих обработку web-контента.
Ну, JIT и в chromium можно просто отключить, в отличие от firefox. А CET, ACG и CFG там можно тоже включить?
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|2.11, DeLancre (?), 09:17, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но все так же на хромиуме и без видеоускорения. Еще один не такой как все.
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|2.22, Аноним (22), 09:25, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Mozilla разве что-то анонсировала по этому случаю? Отлично тогда, ждем.
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|1.8, ET (?), 09:07, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Первый стабильный выпуск браузера Microsoft Edge для Linux
ну вообще не для Linux, а для Fedora, openSUSE, Ubuntu и Debian получается, коли стабильный
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|1.9, Аноним (9), 09:07, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Выпуск основан на движке Chromium 95.
Лучше бы официально открыли исходники Windows 95 :)
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|2.30, Аноним (30), 09:45, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Лучше бы официально открыли исходники Windows 95 :)
Не случится, пока Windows использует Win32 в качестве основного API.
Они MS-DOS открыли совсем недавно, через больше чем 20 лет смерти платформы.
// b.
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|2.33, Аноним (33), 09:54, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что ты делать с ними будешь? Да и недавно ж сливали уже каку-то там винду. Иди играйся, чо.
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|1.14, Аноним (14), 09:20, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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норма. пользуюсь. На удивление осень быстрый. Визуально стартует быстрее хромов и намного быстрее тормоззилы
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|1.24, Аноним (24), 09:28, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот вертикальные табы - это офигенно. В хроме все никак не прикрутят, а treestyletab огнелиса работает только после хороших пинков...
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|1.25, Аноним (-), 09:34, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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сборка под линукс тоже полностью пропитана, неотключаемой через меню телеметрией?
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|1.29, Аноним (29), 09:45, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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причем здесь opeennet.ru? или теперь это рупор котоорый можно назвать proprietarynet.ru?
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|2.31, Аноним (30), 09:47, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> причем здесь opeennet.ru
Действительно, при чём? Я никогда даже не в курсе что такое opEEnnet.ru
Да, кстати, в данном случае это слово пишется раздельно.
// b.
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|1.35, Аноним (35), 09:56, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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самый лучший браузер по производительности для линукса, потребляет до 2 раз меньше видеопамяти для своей работы по сравнению с firefox.
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|1.37, Иваня (?), 10:00, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну и зачем? ЗАЧЕМ?
Проще уже поставить google chrome и не парить мозг и ноут.
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|1.41, Аноним (30), 10:16, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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За что искренне ненавижу пользователей Линукса - это за бесконечное нытье - "Зачем это нужно". Вы вообще не хотите (проприетарный) софт под вашу ОСь? Так тогда свалите к хренам на HaikuOS или ещё какое недоделанное говно, чтобы польностью ограничить себя в возможностях.
Ни вам игр, ни Telegram, ни Skype, ни Slack, ни черта.
Вам не надо? На кой вы зашли в это обсуждение? Кому-то надо, если Microsoft это делает. Кто-то, кто захочет синхронизировать данные между Win и Lin, скажет спасибо и, возможно, приведёт в вашу убогую ОСь больше пользователей. Или вы это не хотите?
В каждой новости про Wine такое же говно, хотя абсолютное большинство Линукс пользователей играет в игры. Если не Steam, то на телефоне, handheld'ах, приставках и прочих устройствах. А некоторые, о чудо, хотят играть в игры для Windows. Скажете им всем "Нет"? А кто вы такие? Или Линукс - это какое-то софтверное гетто? Элитизм во все щели?
Тьфу ты. И не забудьте заминусовать это сообщение, потому что от правды и от того, насколько вы показываете своё поганое, ограниченное нутро, всегда больно.
Даже пользователи FreeBSD не такие хамы, как Линукса. Во FreeBSD таки стараются Linux compatibility layer поддерживать: https://wiki.freebsd.org/Linuxulator
В Линуксе ничего подобного нет, кроме VMs.
// b.
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