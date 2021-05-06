Браузер Microsoft Edge для Linux достиг уровня бета-версии

Компания Microsoft перевела версию браузера Edge для платформы Linux на стадию бета-тестирования. Edge для Linux теперь будет распространяться через штатный канал разработки и доставки бета-версий, предоставляющий 6-недельный цикл подготовки обновлений. Ранее публиковались еженедельно обновляемые dev- и insider-сборки для разработчиков. Браузер доступен в форме rpm- и deb-пакетов для Ubuntu, Debian, Fedora и openSUSE. Из функциональных улучшений в тестовых выпусках Edge для Linux отмечается появление возможности подключения к учётной записи Microsoft и поддержки синхронизации между устройствами настроек, закладок и истории навигации.

Напомним, что в 2018 году компания Microsoft начала развитие новой редакции браузера Edge, переведённой на движок Chromium и разрабатываемой как кросс-платформенный продукт. В процессе работы над новым браузером компания Microsoft присоединилась к сообществу, разрабатывающему Chromium, и начала возвращать в проект создаваемые для Edge улучшения и исправления. Например, в Chromium были переданы улучшения, связанные с технологиями для людей с ограниченными возможностями, управлением с сенсорных экранов, поддержкой архитектуры ARM64, повышением удобства прокрутки, обработкой мультимедийных данных. Проведена оптимизация и доработка бэкенда D3D11 для ANGLE, прослойки для трансляции вызовов OpenGL ES в OpenGL, Direct3D 9/11, Desktop GL и Vulkan. Открыт код развиваемого в Microsoft движка WebGL.



