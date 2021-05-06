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Браузер Microsoft Edge для Linux достиг уровня бета-версии

06.05.2021 10:00

Компания Microsoft перевела версию браузера Edge для платформы Linux на стадию бета-тестирования. Edge для Linux теперь будет распространяться через штатный канал разработки и доставки бета-версий, предоставляющий 6-недельный цикл подготовки обновлений. Ранее публиковались еженедельно обновляемые dev- и insider-сборки для разработчиков. Браузер доступен в форме rpm- и deb-пакетов для Ubuntu, Debian, Fedora и openSUSE. Из функциональных улучшений в тестовых выпусках Edge для Linux отмечается появление возможности подключения к учётной записи Microsoft и поддержки синхронизации между устройствами настроек, закладок и истории навигации.

Напомним, что в 2018 году компания Microsoft начала развитие новой редакции браузера Edge, переведённой на движок Chromium и разрабатываемой как кросс-платформенный продукт. В процессе работы над новым браузером компания Microsoft присоединилась к сообществу, разрабатывающему Chromium, и начала возвращать в проект создаваемые для Edge улучшения и исправления. Например, в Chromium были переданы улучшения, связанные с технологиями для людей с ограниченными возможностями, управлением с сенсорных экранов, поддержкой архитектуры ARM64, повышением удобства прокрутки, обработкой мультимедийных данных. Проведена оптимизация и доработка бэкенда D3D11 для ANGLE, прослойки для трансляции вызовов OpenGL ES в OpenGL, Direct3D 9/11, Desktop GL и Vulkan. Открыт код развиваемого в Microsoft движка WebGL.

  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/MSEdgeDev/...)
  2. OpenNews: Microsoft опубликовал тестовую сборку браузера Edge для Linux
  3. OpenNews: Microsoft анонсировал начало тестирования Linux-версии Edge в октябре
  4. OpenNews: Публикация Microsoft Edge для Linux включена в список планируемых возможностей
  5. OpenNews: Браузер Microsoft Edge позиционируется кросс-платформенным и будет поддерживать Linux
  6. OpenNews: Microsoft портирует браузер Edge на Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55092-edge
Ключевые слова: edge, microsoft, linux
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iCat (ok), 10:07, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оно ActiveX под Linux откроет?
    Если нет, то нафиг оно вообще тут нужно?
     
     
  • 2.3, Леголас (ok), 10:10, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тот же вопрос можно задать по отношению к «ActiveX под Linux»
     
     
  • 3.7, iCat (ok), 10:11, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я отвечу: чтобы винду в виртуалке не запускать только для того, чтобы подключиться по сети к видеорегистратору...
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 10:16, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Другой вопрос, а нужен ли такой видеорегистратор? Думать надо было перед тем, как брать такое.
    И тут напрашивается третий вопрос: а нужен ли iCat?..
     

  • 1.2, Ssss (?), 10:09, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чтобы не ставить хром
     
     
  • 2.5, Леголас (ok), 10:11, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    те же яйца, только в профиль
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:10, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Будет установлен по умолчанию в какой нибудь windux
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:11, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда будет стабильный релиз - разбудите. Говорят, он адекватнее под линухом чем хромой.
     
     
  • 2.8, Аноним (10), 10:14, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Говорят кур доят
     
  • 2.11, Леголас (ok), 10:17, 06/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Говорят, он адекватнее под линухом чем хромой

    Кто? Бабушки у подъезда?

     

  • 1.9, Анонин (?), 10:16, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пацан к успеху идет
     
  • 1.12, Аноним (12), 10:18, 06/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём новость "Microsoft Edge" достиг уровня браузера.
     
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