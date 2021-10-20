Релиз Chrome 95

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|2.11, Аноним (11), 18:26, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Жыза. Зачем тебе? Какие преимущества перед фф? Вроде одни недостатки.
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|4.21, Аноним (11), 19:17, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>Какие преимущества перед фф?
> alsa
Фф прекрасно компилируется без пульсы. А ещё в нём отключаются бинарные блобы и дрм при компиляции.
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|4.28, Аноним (28), 19:45, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не вводи людей в заблуждение. У меня FF через alsa работает, ничего другого вообще нету.
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|1.2, QwertyReg (ok), 17:52, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
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Лучший браузер. Спасибо ему хотя бы за то, что починил разброс и шатание сайтов от браузера к браузеру. Детишки сейчас и не вспомнят, но в славные нулевые для каждого браузера приходилось чуть ли не свою версию сайта пилить.
Да и на рынке мобильных устройств Google приде и порядок навиде. Можно написать одну программу под одну платформу и не париться с переконпеляцией на десяток мобильных платформ.
Спасибо, Google, без тебя мир бы не был таким, какой есть сейчас (тут можно попетросянить, давайте, кто первый?).
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|2.30, Дегенератор (ok), 19:49, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В процессорах AMD выявлена ещё одна уязвимость, допускающая атаки класса Meltdown
через
>> предоставляемый браузером интерфейс для определения цвета произвольных пикселей
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|1.3, Ананоним (?), 17:54, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я балдею с этого:
>> Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 19 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL.
Т.е. типа перед прошлым релизом они не запускали эти инструменты? И перед позапрошлым? О как!
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|2.5, QwertyReg (ok), 17:56, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы притворяетесь или серьёзно? Тут сказано, что нашли ещё уязвимости и в этом помог ряд инструментов. Каким образом это подразумевает, что в прошлые разы этими инструментами не пользовались?
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|3.7, Ананоним (?), 18:05, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Единственное оправдание, более новые версии инструментов, более находящие. Иначе - чушь какая-то.
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|2.6, Аноним (6), 18:00, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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просто у интсрументов тоже подросли версии и они стали "умнее".
как вариант в качестве шутки - тулы только закончили анализ с прошлого релиза :)
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|1.4, Аноним (-), 17:56, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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Chrome настолько же браузер, насколько systemd система инициализации.
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|1.8, Аноним (8), 18:15, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Народ!
Кто-нибудь для 9 дебиана осилил собрать свежий хромиум?
Свежее 78 версии?
Делитесь! :) Спасибо :)
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|2.12, QwertyReg (ok), 18:28, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Очевидно, в том, что в первом случае используются цифры, а во втором и третьем - буквы.
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|2.14, Аноним (14), 18:41, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хм, разве домен высшего уровня может быть цифрой? вроде это список стран плюс список доменов типа ком, нет, эду, мил и тд.
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|3.25, Kusb (?), 19:33, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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.local
.gnu
.localo4ka
Никто не знает всех доменов первого уровня. Странное нововведение, которое может что-то сломать, а пользы не вижу. Но зачем-то ведь... Зачем?
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|1.10, Аноним (10), 18:19, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ниочём. Закладок в sidebar до сих пор не осилили. Нормального меню - нет. Ниочём.
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|2.13, АнонРа (?), 18:35, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Закладок в sidebar до сих пор не осилили.
Буквально первый же скриншот в новости. 😂
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|3.23, Аноним (10), 19:20, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Изменение включено не для всех пользователей, для активации можно использовать настройку "chrome://flags/#side-panel".
Т.е. буквально недаделано. Дерева нет. Какой-то дурацкий список для чтения. Специальные кнопки и специальные настройки.
И это в 2021? В то время как нормальные браузеры из коробки имеют минимальный необходимый функционал. Меню и закладки с поддержкой вложенности
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|4.31, Аноним (31), 19:57, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дурацкий запрос уровня "хачу запускать хрома, но чтобы там все было как в фф".
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|5.36, кукурузка (?), 21:16, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дурацкое предположение.
Не хочу запускать хром и не запускаю. Не хочу запускать фф и не запуская. Не хочу запускать microsoft'овские ужас и не запускаю. Не хочу запускать сафари и не запускаю.
Есть и нормальные браузры.
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|1.15, owierjn (?), 18:44, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Браузер Chrome отличается использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого видеоконтента (DRM),...
А эти модули — это открытый код?
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|1.32, Аноним (32), 20:04, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель, в которой сформировано обновление для прошлого выпуска Chrome 94.
Подскажите пожалуйста, а где это обновление можно скачать то?
Что-то ссылки не могу найти для обновления версии 94.0.4606.81
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|1.34, Stax (ok), 20:26, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Прекращена поддержка URL с именами хостов, заканчивающихся цифрой, но не соответствующих адресам IPv4. Например, URL "http://127.1/", "http://foo.127.1/" и "http://127.0.0.0.1" теперь будут считаться некорректными.
Погодите, но это же корректный IPv4 адрес. Точно так же как можно сокращать нули в IPv6 через ::, в IPv4 их можно сокращать пропуском цифр. 127.1 = 127.0.1 = 127.0.0.1 и это вполне по спецификации. Почему тогда http://127.1/ назван некорректным?
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|3.38, Аноним (11), 21:29, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вообще все программы ровно так и поступают, я всегда считал, что это максимально естественно (как и с ipv6).
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|4.41, Ilya Indigo (ok), 21:40, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну вообще все программы ровно так и поступают, я всегда считал, что
> это максимально естественно (как и с ipv6).
В IPv6 это явно прописано в стандартах. И, например, в СУБД MySQL ф-ия INET6_ATON() умеет сокращённые и полные IPv6 преобразовывать в одинаковую последовательность бинарных данных.
"Переварит" ли она 127.1 выдав такую же бинарную дату как и для 127.0.0.1 я не уверен.
Да и никогда, например php в $_SERVER['REMOTE_ADDR'] не сокращал 127.0.0.1 до 127.1 и в /etc/hosts такого не видел и не в каких канфигах.
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|1.40, Аноним (40), 21:39, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поправка! Насколько я знаю, в 88 уже не было никакой возможности включить поддержку FTP. Только через Deprecation Trial для крайних случаев.
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