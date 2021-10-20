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Релиз Chrome 95

20.10.2021 17:33

Компания Google представила релиз web-браузера Chrome 95. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений и передачей при поиске RLZ-параметров. В соответствии с новым 4-недельным циклом разработки следующий выпуск Chrome 96 запланирован на 16 ноября. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель, в которой сформировано обновление для прошлого выпуска Chrome 94.

Основные изменения в Chrome 95:

  • Для пользователей Linux, Windows, macOS и ChromeOS предложена новая боковая панель, показываемая справа от содержимого и активируемая при клике на специальный значок в панели с адресной строкой. В панели выводится сводка с закладками и списком для чтения. Изменение включено не для всех пользователей, для активации можно использовать настройку "chrome://flags/#side-panel".

  • Реализован вывод явного запроса полномочий на сохранение адресов, введённых в web-формах, для последующего использования в системе автозаполнения форм. При определении наличия адресов в формах пользователю теперь показывается диалог, позволяющий сохранить адрес, отредактировать, обновить ранее сохранённый адрес или отказаться от сохранения.
  • Удалён код для поддержки протокола FTP. В Chrome 88 поддержка FTP была отключена по умолчанию, но был оставлен флаг для её возвращения.
  • Прекращена поддержка URL с именами хостов, заканчивающихся цифрой, но не соответствующих адресам IPv4. Например, URL "http://127.1/", "http://foo.127.1/" и "http://127.0.0.0.1" теперь будут считаться некорректными.
  • Для WebAssembly реализована возможность создания обработчиков исключений, которые могут перехватить выполнение в случае возникновения исключения при выполнении определённого кода. Поддерживается как перехват известных модулю WebAssembly исключений, так и исключений в процессе вызова импортированных функций. Для перехвата исключений модуль WebAssembly должен быть собран поддерживающим исключения компилятором, таким как Emscripten.

    Отмечается, что обработка исключений на уровне WebAssembly позволяет существенно сократить размер генерируемого кода, по сравнению с обработкой исключений силами JavaScript. Например, сборка оптимизатора Binaryen с обработкой исключений силами JavaScript приводит к увеличению кода на 43%, а силами WebAssembly - на 9%. Кроме того, при использовании режима оптимизации "-O3" код с обработкой исключений силами WebAssembly практически не отличается по производительности от кода без обработчиков исключений, в то время как обработка исключений при помощи JavaScript приводит к замедлению выполнения на 30%.

  • Запрещено совместное использование модулей WebAssembly между разными доменами (cross-origin) при обработке одного сайта.
  • В режиме Origin Trials (экспериментальные возможности, требующие отдельной активации) добавлено несколько новых API. Origin Trial подразумевает возможность работы с указанным API из приложений, загруженных с localhost или 127.0.0.1, или после прохождения регистрации и получения специального токена, который действует ограниченное время для конкретного сайта.
    • Включено урезание информации в HTTP-заголовке User-Agent и JavaScript параметрах navigator.userAgent, navigator.appVersion и navigator.platform. В заголовке оставлены только сведения о названии браузера, значительной версии браузера, платформе и типе устройства (мобильный телефон, ПК, планшет). Для получения дополнительных данных, таких как точная версия и расширенные данные о платформе, необходимо использовать API User Agent Client Hints. Начало урезания User-Agent на системах обычных пользователей намечено на выпуск Chrome 102, который будет опубликован через пол года.
    • Предложена возможность создания дескрипторов доступа (Access Handles) для API File System Access, позволяющего web-приложениям читать и записывать данные напрямую в файлы и каталоги на устройстве пользователя. Для сокращения способов обращения web-приложений к файловой системе компания Google планирует объединить API File System Access и Storage Foundation. В качестве подготовительного этапа к подобному объединению предложена поддержка дескрипторов доступа, дополняющего методы работы на основе файловых дескрипторов расширенными возможностями, такими как выставление блокировки записи другими процессами и создание раздельных потоков на запись и чтение, в том числе с поддержкой чтения и записи из worker-ов в синхронном режиме.
  • Стабилизирован и предложен по умолчанию API Secure Payment Confirmation с реализацией нового расширения 'payment', обеспечивающего дополнительное подтверждение совершаемой платёжной операции. Проверяющая сторона, например, банк, имеет возможность сгенерировать открытый ключ PublicKeyCredential, который может быть запрошен продавцом для дополнительного безопасного подтверждения платежа через API Payment Request, используя метод платежа 'secure-payment-confirmation'.
  • В callback-вызовы, установленные через конструктор PerformanceObserver, реализована передача свойства droppedEntriesCount, позволяющего понять сколько метрик производительности сайта было отброшено из-за того, что они не уместились в предоставленный буфер.
  • Добавлен API EyeDropper, позволяющий вызвать предоставляемый браузером интерфейс для определения цвета произвольных пикселей на экране, что может применяться, например, в графических редакторах, реализованных в виде web-приложений. 
    
   const eyeDropper = new EyeDropper();
   const result = await eyeDropper.open(); // result = {sRGBHex: '#160731'}
  • Добавлена функция self.reportError(), позволяющая скриптам выводить ошибки на консоль, эмулируя возникновение неперехватываемого исключения.
  • Добавлен API URLPattern, для проверки соответствия URL определённому шаблону, что, например может применяться для разбора ссылок и для перенаправления запросов на обработчики в service worker. 
    
   const p = new URLPattern({
     protocol: 'https',
     hostname: 'example.com',
     pathname: '/:folder/*/:fileName.jpg',
   });
  • Расширен API Intl.DisplayNames, через который можно получить локализированные названия языков, стран, валют, элементов дат и т.п. В новой версии добавлены новые типы имён "calendar" и "dateTimeField", через которые можно узнать локализованные названия календаря и полей даты и времени (например, название месяцев). Для типа "language" добавлена поддержка использования диалектов языков.
  • В API Intl.DateTimeFormat добавлена поддержка новых значений параметра timeZoneName: "shortGeneric" для вывода короткого идентификатора часового пояса (например, "PT", "ET"), "longGeneric" - длинного ("Pacific Time", "Mountain Time"), "shortOffset" - с коротким смещением относительно GMT ("GMT+5") и "longOffset" с длинным смещением относительно GMT ("GMT+0500").
  • Объявлен устаревшим API U2F (Cryptotoken), вместо которого следует использовать API Web Authentication. API U2F будет отключён по умолчанию в выпуске Chrome 98 и полностью удалён в Chrome 104.
  • Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков. В панели Styles упрощена корректировка свойств CSS, связанных с размером (height, padding и т.п.). Во вкладке Issues предоставлена возможность скрытия отдельных проблем. В web-консоли и панелях Sources и Properties улучшено отображение свойств (собственные свойства теперь выделяются жирным шрифтом и показываются в верху списка).

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 19 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 16 премий на сумму 74 тысячи долларов США (одна премия $20000, две премии $10000, одна премия $7500, одна премия $6000, три премии $5000 и по одной премии в $3000, $2000 и $1000). Размер 5 вознаграждений пока не определён.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 94
  3. OpenNews: Из настроек Chrome планируют убрать раздел для детализированного управления Cookie
  4. OpenNews: Новая техника эксплуатации уязвимостей класса Spectre в Chrome
  5. OpenNews: Критика включения API Idle Detection в Chrome 94. Эксперименты с Rust в Chrome
  6. OpenNews: Google опубликовал план прекращения поддержки второй версии манифеста Chrome
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55998-chrome
Ключевые слова: chrome
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Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Ананоним (?), 17:50, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Шо, опять? Только недавно скомпелял за 6 часов. Всё насмарку?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 18:26, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Жыза. Зачем тебе? Какие преимущества перед фф? Вроде одни недостатки.
     
     
  • 3.18, AlexYeCu_not_logged (?), 19:11, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Какие преимущества перед фф?

    alsa

     
     
  • 4.21, Аноним (11), 19:17, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>Какие преимущества перед фф?
    > alsa

    Фф прекрасно компилируется без пульсы. А ещё в нём отключаются бинарные блобы и дрм при компиляции.

     
     
  • 5.22, Аноним (11), 19:19, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А ещё фф компилируется за 1 час вместо 25.
     
  • 3.20, AlexYeCu_not_logged (?), 19:11, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Какие преимущества перед фф?

    alsa

     
     
  • 4.28, Аноним (28), 19:45, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не вводи людей в заблуждение. У меня FF через alsa работает, ничего другого вообще нету.
     
  • 2.19, Аноним (19), 19:11, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    За релизами фф бы успевать, а в за это взялись. брр...
     

  • 1.2, QwertyReg (ok), 17:52, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    Лучший браузер. Спасибо ему хотя бы за то, что починил разброс и шатание сайтов от браузера к браузеру. Детишки сейчас и не вспомнят, но в славные нулевые для каждого браузера приходилось чуть ли не свою версию сайта пилить.

    Да и на рынке мобильных устройств Google приде и порядок навиде. Можно написать одну программу под одну платформу и не париться с переконпеляцией на десяток мобильных платформ.

    Спасибо, Google, без тебя мир бы не был таким, какой есть сейчас (тут можно попетросянить, давайте, кто первый?).

     
     
  • 2.24, Kusb (?), 19:29, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну всё, теперь я вижу, что ты точно развлекаешься...
     
  • 2.30, Дегенератор (ok), 19:49, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В процессорах AMD выявлена ещё одна уязвимость, допускающая атаки класса Meltdown

    через

    >> предоставляемый браузером интерфейс для определения цвета произвольных пикселей

     

  • 1.3, Ананоним (?), 17:54, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я балдею с этого:

    >> Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 19 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL.

    Т.е. типа перед прошлым релизом они не запускали эти инструменты? И перед позапрошлым? О как!

     
     
  • 2.5, QwertyReg (ok), 17:56, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы притворяетесь или серьёзно? Тут сказано, что нашли ещё уязвимости и в этом помог ряд инструментов. Каким образом это подразумевает, что в прошлые разы этими инструментами не пользовались?
     
     
  • 3.7, Ананоним (?), 18:05, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственное оправдание, более новые версии инструментов, более находящие. Иначе - чушь какая-то.
     
  • 2.6, Аноним (6), 18:00, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    просто у интсрументов тоже подросли версии и они стали "умнее".

    как вариант в качестве шутки - тулы только закончили анализ с прошлого релиза :)

     

  • 1.4, Аноним (-), 17:56, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Chrome настолько же браузер, насколько systemd система инициализации.
     
  • 1.8, Аноним (8), 18:15, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Народ!

    Кто-нибудь для 9 дебиана осилил собрать свежий хромиум?
    Свежее 78 версии?
    Делитесь! :) Спасибо :)

     
  • 1.9, Риторический (?), 18:18, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Прекращена поддержка URL с именами хостов, заканчивающихся цифрой, но не соответствующих адресам IPv4. Например, URL "http://127.1/", "http://foo.127.1/" и "http://127.0.0.0.1" теперь будут считаться некорректными

    Какая разница между доменами, .1, .com и .onion?

     
     
  • 2.12, QwertyReg (ok), 18:28, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Очевидно, в том, что в первом случае используются цифры, а во втором и третьем - буквы.
     
  • 2.14, Аноним (14), 18:41, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хм, разве домен высшего уровня может быть цифрой? вроде это список стран плюс список доменов типа ком, нет, эду, мил и тд.
     
     
  • 3.25, Kusb (?), 19:33, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    .local
    .gnu
    .localo4ka

    Никто не знает всех доменов первого уровня. Странное нововведение, которое может что-то сломать, а пользы не вижу. Но зачем-то ведь... Зачем?

     

  • 1.10, Аноним (10), 18:19, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ниочём. Закладок в sidebar до сих пор не осилили. Нормального меню - нет. Ниочём.
     
     
  • 2.13, АнонРа (?), 18:35, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Закладок в sidebar до сих пор не осилили.

    Буквально первый же скриншот в новости. 😂

     
     
  • 3.23, Аноним (10), 19:20, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Изменение включено не для всех пользователей, для активации можно использовать настройку "chrome://flags/#side-panel".

    Т.е. буквально недаделано. Дерева нет. Какой-то дурацкий список для чтения. Специальные кнопки и специальные настройки.

    И это в 2021? В то время как нормальные браузеры из коробки имеют минимальный необходимый функционал. Меню и закладки с поддержкой вложенности

     
     
  • 4.31, Аноним (31), 19:57, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дурацкий запрос уровня "хачу запускать хрома, но чтобы там все было как в фф".
     
     
  • 5.36, кукурузка (?), 21:16, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дурацкое предположение.

    Не хочу запускать хром и не запускаю. Не хочу запускать фф и не запуская. Не хочу запускать microsoft'овские ужас и не запускаю. Не хочу запускать сафари и не запускаю.

    Есть и нормальные браузры.

     

  • 1.15, owierjn (?), 18:44, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Браузер Chrome отличается использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого видеоконтента (DRM),...

    А эти модули — это открытый код?

     
     
  • 2.26, Kusb (?), 19:35, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне кажется - нет.
     
  • 2.27, Аноним (28), 19:35, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, конечно. Гугл тебе не покажет, как собирал и из чего.
     

  • 1.17, Nicholass (?), 19:10, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хорошо, если бы Хромиум, сделал свою синхронизацию, и браузер для Андроид
     
  • 1.29, Дегенератор (ok), 19:47, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какой производитель памяти "золотой спонсор" этого релиза?
     
  • 1.32, Аноним (32), 20:04, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель, в которой сформировано обновление для прошлого выпуска Chrome 94.

    Подскажите пожалуйста, а где это обновление можно скачать то?
    Что-то ссылки не могу найти для обновления версии 94.0.4606.81

     
  • 1.33, Аноним (33), 20:09, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    есть shortct для sidepanel'и етой? чот гугол молчит
     
  • 1.34, Stax (ok), 20:26, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  Прекращена поддержка URL с именами хостов, заканчивающихся цифрой, но не соответствующих адресам IPv4. Например, URL "http://127.1/", "http://foo.127.1/" и "http://127.0.0.0.1" теперь будут считаться некорректными.

    Погодите, но это же корректный IPv4 адрес. Точно так же как можно сокращать нули в IPv6 через ::, в IPv4 их можно сокращать пропуском цифр. 127.1 = 127.0.1 = 127.0.0.1 и это вполне по спецификации. Почему тогда http://127.1/ назван некорректным?

     
     
  • 2.35, кукурузка (?), 21:14, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обезьянки стандарт не осилили. Чему ты удивляешься?
     
  • 2.37, Ilya Indigo (ok), 21:24, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А откуда у Вас такая информация?
    Первый раз про такое слышу, да и вики про такое не знает https://ru.wikipedia.org/wiki/IPv4
     
     
  • 3.38, Аноним (11), 21:29, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вообще все программы ровно так и поступают, я всегда считал, что это максимально естественно (как и с ipv6).
     
     
  • 4.39, Аноним (11), 21:32, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже socat это делает. 100% стандарт.
     
  • 4.41, Ilya Indigo (ok), 21:40, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну вообще все программы ровно так и поступают, я всегда считал, что
    > это максимально естественно (как и с ipv6).

    В IPv6 это явно прописано в стандартах. И, например, в СУБД MySQL ф-ия INET6_ATON() умеет сокращённые и полные IPv6 преобразовывать в одинаковую последовательность бинарных данных.
    "Переварит" ли она 127.1 выдав такую же бинарную дату как и для 127.0.0.1 я не уверен.
    Да и никогда, например php в $_SERVER['REMOTE_ADDR'] не сокращал 127.0.0.1 до 127.1 и в /etc/hosts такого не видел и не в каких канфигах.

     
     
  • 5.44, Аноним (11), 22:01, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вон в вики написано что это стандарт.
     
  • 3.42, Какаянахренразница (ok), 21:44, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вики про такое не знает https://ru.wikipedia.org/wiki/IPv4

    Знает: https://en.wikipedia.org/wiki/IPv4

     

  • 1.40, Аноним (40), 21:39, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поправка! Насколько я знаю, в 88 уже не было никакой возможности включить поддержку FTP. Только через Deprecation Trial для крайних случаев.
     
     
  • 2.43, Аноним (40), 21:51, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот уточнение: https://developer.chrome.com/blog/deps-rems-95/#ftp-support-removed
     

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