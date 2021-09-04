Из настроек Chrome планируют убрать раздел для детализированного управления Cookie

В ответ на сообщение об очень медленной отрисовке интерфейса для управления данными сайтов на платформе macOS ("chrome://settings/siteData", секция "All cookies and site data" в настройках) представители Google заявили, что планируют удалить данный интерфейс и сделать основным интерфейсом для оценки данных сайтов страницу "chrome://settings/content/all".

Проблема в том, что в текущем виде страница "chrome://settings/content/all" предоставляет лишь общие сведения, не детализируя информацию об отдельных Cookie, и предназначена в основном для очистки разом всех Cookie и настройки полномочий (старый интерфейс позволял просматривать и удалять отдельные Cookie и данные сайта). Остаётся возможность полного управления Cookie через интерфейс управления хранилищем в разделе для web-разработчиков (Applocation/Storage/Cookie), но он не так нагляден и понятен для обычных пользователей.

Параметры сайта в интерфейсе chrome://settings/siteData:

Параметры сайта в интерфейсе chrome://settings/content/all: