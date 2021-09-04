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Из настроек Chrome планируют убрать раздел для детализированного управления Cookie

04.09.2021 09:07

В ответ на сообщение об очень медленной отрисовке интерфейса для управления данными сайтов на платформе macOS ("chrome://settings/siteData", секция "All cookies and site data" в настройках) представители Google заявили, что планируют удалить данный интерфейс и сделать основным интерфейсом для оценки данных сайтов страницу "chrome://settings/content/all".

Проблема в том, что в текущем виде страница "chrome://settings/content/all" предоставляет лишь общие сведения, не детализируя информацию об отдельных Cookie, и предназначена в основном для очистки разом всех Cookie и настройки полномочий (старый интерфейс позволял просматривать и удалять отдельные Cookie и данные сайта). Остаётся возможность полного управления Cookie через интерфейс управления хранилищем в разделе для web-разработчиков (Applocation/Storage/Cookie), но он не так нагляден и понятен для обычных пользователей.

Параметры сайта в интерфейсе chrome://settings/siteData:

Параметры сайта в интерфейсе chrome://settings/content/all:



  1. Главная ссылка к новости (https://lapcatsoftware.com/art...)
  2. OpenNews: Прекращение поддержки сторонних Cookie в Chrome отложено до 2023 года
  3. OpenNews: Сопротивление внедрению API FLoC, продвигаемого Google вместо отслеживающих Cookie
  4. OpenNews: Google намерен до 2022 года прекратить поддержку сторонних Cookie в Chrome
  5. OpenNews: Google устранит в Chrome 70 замечания, связанные с привязкой учётной записи и удалением всех Cookie
  6. OpenNews: В Firefox 60 может измениться возможность индивидуального управления Cookie
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55736-chrome
Ключевые слова: chrome, cookie
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Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iPony129412 (?), 09:21, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Печенюхи устарели. Это же изобретение прошлого века?
     
     
  • 2.18, Michael Shigorin (ok), 12:39, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ммм... предлагаете нам с Вами отправиться вместе с печеньками в гуглореактор?
     
  • 2.23, hohax (?), 12:52, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо подождать пару релизов. Потом вернут под бурные овации стоя.
     
  • 2.30, mos87 (ok), 14:17, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    жырные тролли вот вообще прошлого тысячелетия, но ничо ты воздух портишь.
     

  • 1.2, Dzen Python (ok), 09:27, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    У норма. Плебс надо варить медленно, до тех пока большинство не примет сердцем и душой "да мне нужна только одна кнопка ЗДЕЛОТЬ ОХ...ННО".
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:34, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    - Ваше Г тормозит...
    - Замолчи! (выкидывает половину кода)
     
  • 1.4, uis (ok), 09:42, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Это чтобы точечно не удаляли куки. Либо ходите с кучей зондов в жопе, либо без печенек
     
     
  • 2.5, uis (ok), 09:43, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    И тоже с зондом в жопе
     
     
  • 3.13, Админ Анонимов (?), 11:24, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мэри Поппинс ?
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 12:31, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Merry
     
  • 2.26, Аноним (26), 12:55, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ходите с кучей зондов в жопе

    Но новость и так про гуглохром.

     

  • 1.6, another_one (ok), 09:48, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В ответ на сообщение об очень медленной отрисовки интерфейса для управления данными сайтов на платформе macOS ("chrome://settings/siteData", секция "All cookies and site data" в настройках) представители Google заявили, что планируют удалить данный интерфейс

    Т.е. из-за одной маргинальной ОС пострадают все? Чудесно.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:20, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У этой "маргинальной ОС" пользователей больше всех настольных линуксов вместе взятых.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 10:43, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Маргиналы спорят о том, чья ОС маргинальнее.
     
     
  • 4.19, Michael Shigorin (ok), 12:40, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...и только цель малвари по умолчанию упустила очередной шанс позавидовать молча. :)
     

  • 1.7, Anonymoustus (ok), 09:58, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кушайте с лопаты, гости дорогие, а вон в том выгр^W ведре добавка.
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:37, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    *отрисовке
     
  • 1.10, InuYasha (??), 10:41, 04/09/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
     
  • 2.20, Michael Shigorin (ok), 12:41, 04/09/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     

  • 1.12, Аноним (12), 11:08, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Firefox недоинтерфейс пропихивает всеми силами, Chrome резко вспомнил, что он помимо глючного г ещё и зондированный... Чё, пацаны, surf?
     
  • 1.21, Гогол (?), 12:42, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наши пользователи слишком пугливые, никакого такого детализированного управления печеньем им не нужно. Одной кнопки хватит всем.
     
  • 1.22, Аноним (22), 12:51, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всегда для управления куками использовал devtools, тем более что там рядом и localstorage, и прочие indexed DB, даже и не в курсе был, что такой раздел в настройках вообще есть.

    Но простому пользователю, наверное, это сложновато, да.

     
  • 1.24, Аноним (26), 12:52, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Остаётся возможность полного управления Cookie через интерфейс управления хранилищем в разделе для web-разработчиков (Applocation/Storage/Cookie), но он не так нагляден и понятен для обычных пользователей.

    Обычный пользователь™ не знает, что такое куки, а нам интерфейс разработчика понятнее. Новость ни о чём.

     
  • 1.25, Аноним (25), 12:54, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там и так криво все реализовано, много тыкать надо под каждую куку. Пусть выпиливают, с CookieAutoDelete все
    намного проще. 99.9% пользователей Хрома не знают об этой менюшке.
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 14:39, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом в ряд соц. сетей и форумов надо будет заново заходить.
     

  • 1.28, Имя (?), 13:59, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я не очень понял про что новость, но гои в любом случае схавают.
     
  • 1.29, mos87 (ok), 14:15, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    праааавильно, ибонефиг))

    еще интерфейс нужно сделать белым-белым и супер-стильные элементы тоже белые.

     
  • 1.31, Аноним (32), 14:36, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Бегите, глупцы"(c) на Firefox. ^)
     

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