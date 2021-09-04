Из настроек Chrome планируют убрать раздел для детализированного управления Cookie

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|2.23, hohax (?), 12:52, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо подождать пару релизов. Потом вернут под бурные овации стоя.
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|2.30, mos87 (ok), 14:17, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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жырные тролли вот вообще прошлого тысячелетия, но ничо ты воздух портишь.
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|1.2, Dzen Python (ok), 09:27, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У норма. Плебс надо варить медленно, до тех пока большинство не примет сердцем и душой "да мне нужна только одна кнопка ЗДЕЛОТЬ ОХ...ННО".
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|1.4, uis (ok), 09:42, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это чтобы точечно не удаляли куки. Либо ходите с кучей зондов в жопе, либо без печенек
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|2.26, Аноним (26), 12:55, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ходите с кучей зондов в жопе
Но новость и так про гуглохром.
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|1.6, another_one (ok), 09:48, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В ответ на сообщение об очень медленной отрисовки интерфейса для управления данными сайтов на платформе macOS ("chrome://settings/siteData", секция "All cookies and site data" в настройках) представители Google заявили, что планируют удалить данный интерфейс
Т.е. из-за одной маргинальной ОС пострадают все? Чудесно.
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|2.8, Аноним (8), 10:20, 04/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У этой "маргинальной ОС" пользователей больше всех настольных линуксов вместе взятых.
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|1.12, Аноним (12), 11:08, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Firefox недоинтерфейс пропихивает всеми силами, Chrome резко вспомнил, что он помимо глючного г ещё и зондированный... Чё, пацаны, surf?
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|1.21, Гогол (?), 12:42, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Наши пользователи слишком пугливые, никакого такого детализированного управления печеньем им не нужно. Одной кнопки хватит всем.
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|1.22, Аноним (22), 12:51, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всегда для управления куками использовал devtools, тем более что там рядом и localstorage, и прочие indexed DB, даже и не в курсе был, что такой раздел в настройках вообще есть.
Но простому пользователю, наверное, это сложновато, да.
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|1.24, Аноним (26), 12:52, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Остаётся возможность полного управления Cookie через интерфейс управления хранилищем в разделе для web-разработчиков (Applocation/Storage/Cookie), но он не так нагляден и понятен для обычных пользователей.
Обычный пользователь™ не знает, что такое куки, а нам интерфейс разработчика понятнее. Новость ни о чём.
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|1.25, Аноним (25), 12:54, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Там и так криво все реализовано, много тыкать надо под каждую куку. Пусть выпиливают, с CookieAutoDelete все
намного проще. 99.9% пользователей Хрома не знают об этой менюшке.
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|1.28, Имя (?), 13:59, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я не очень понял про что новость, но гои в любом случае схавают.
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|1.29, mos87 (ok), 14:15, 04/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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праааавильно, ибонефиг))
еще интерфейс нужно сделать белым-белым и супер-стильные элементы тоже белые.
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