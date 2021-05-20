В Chrome экспериментируют с поддержкой RSS, чисткой User-Agent и автосменой паролей

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|2.2, Аноним (2), 10:03, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Просто один браузер пилят маркетологи, а второй -- технари.
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|4.9, нах.. (?), 10:13, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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да кто в этом клубке жабогадюк разбирает отдельных персонажей-то?
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|1.4, Аноним (4), 10:07, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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когда то у Гугла был хороший рсс, который они благополучно похоронили
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|2.53, Ag (ok), 12:08, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как сделать человеку "хорошо" задешево? Сначала что-то отнять/запретить, а потом вернуть/разрешить.
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|2.6, Аноним (6), 10:10, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Нет, просто фиды, на которые вы подписаны, говорят о ваших интересах больше, чем сайты, которые вы посещаете.
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|Часть нити удалена модератором
|6.41, Кирилл (??), 11:37, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Здравстуйте, я, Кирилл. Я хотел бы, чтобы вы зделоли RSS, суть такова...
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|9.62, Томат (?), 12:50, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хе хе Ну вот такая я удивительная разносторонняя личность Тем паче, что знач... текст свёрнут, показать
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|3.32, Аноним (32), 11:07, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что-то мне говорит, что пользователи, подписанные на RSS, составляют небольшое подмножество от тех, кто блокирует рекламу, и околонулевое от тех, кто не блокирует.
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|4.35, abi (?), 11:10, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потом сделают песочницу для rss открывашки без плагинов
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|1.19, Аноним (19), 10:37, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А как этот RSS реализован будет:
1) чисто браузером? Но ведь тогда нужно его всегда держать включеным, или хотя бы открывать с завидной переодичностью, а то можно и пропустить что-то, особенно если rss обновляется по много и часто.
2) через сервера гугла? но тогда нафига было зыкрывать гугл редер? сразу фид с него в браузер запилить нельзя было?
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|2.21, Аноним (8), 10:41, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У всех приличных сайтов есть atom/rss фиды, браузер только собирает обновления. И даже у неприличных, просто потому что платформа их предоставляет. Как ты что-то пропустишь?
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|3.22, Аноним (19), 10:48, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У всех приличных сайтов есть atom/rss фиды, браузер только собирает обновления. И
> даже у неприличных, просто потому что платформа их предоставляет. Как ты
> что-то пропустишь?
Ну вот есть сайт который в фид по 100 элементов в сутки выгружает. Длина фида ограничена (может кто-то и делает пагинацию, или выгружает в фид все что есть на сайте за несколько лет - я не в курсе). Я на недельку выпал из интернета - уехал за бугор/пропал в тайге/в коме валяюсь/да малоли. Если длинна фида ограничена, то через какоето время не просмотренныи и не загруженные мной данные - просто из него выпадут (как старые).
Или atom/rss поддерживает пагинацию? Подгрузку "показать еще"? Без постоянно работающего сервера который в фоне его опрашивает и сохраняет к себе?
Я об этом.
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|4.36, Аноним (8), 11:19, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В смысле 100 страниц в сутки? Тут наверно только собирать каждые полчаса, но я такого не встречал. Зато встречал сайты у которых в принципе всего несколько страниц в выдаче по дате и для всего остального надо использовать поиск (очень неудобный), можно только пожелать удачи, если ты отлучился на неделю (это автоматически означает, что ты пропустил что-то важное на этом сайте). Но далеко не все сайты такие, большинство всё же адекватные и не генерируют тысячи контента в быстроисчезающих фидах.
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|3.38, Аноним (19), 11:25, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 1) но зачем закрывать браузер?
Травма детства от МегаФон U8110 осталась =(
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|1.28, mikevmk (??), 10:59, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Это очень хорошая новость. Именно в руках гугла реанимировать повсеместное использование RSS, по которому они же и нанесли сокрушительный удар закрытием ридера
Но я уж с Tiny Tiny RSS никуда теперь
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|1.30, Аноним (30), 11:05, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, хром хотя бы будет показывать пароль, который он там автоматически поменяет на сайтах?
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|1.40, Аноним (40), 11:27, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Отмечается, что Safari и Firefox уже убрали детализацию версии ОС из User-Agent.
Кем отмечается? Тем кто писал новость и не проверил?
Mozilla/5.0 (X11; FreeBSD amd64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0
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|2.45, Аноним (45), 11:41, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подтверждаю:
Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0
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|3.47, Аноним (8), 11:46, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Именно так:
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
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|1.42, Аноним (42), 11:37, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пользователи смогут подписываться на RSS-ленты интересующих их сайтов через кнопку Follow в меню, чтобы Google мог лучше отслеживать появление новых интересов пользователей.
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|1.46, Аноним (46), 11:45, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Каждый этап смены пароля будет демонстрироваться пользователю, который сможет в любой момент вмешаться и перейти в ручной режим.
Как названа опция, выключающая ручной режим...? :))))))
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|1.48, Аноним (46), 11:47, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> план урезания содержимого HTTP-заголовка User-Agent
о! Стали делать правильные вещи.
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|2.55, Аноним (55), 12:20, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как мне по логам сервера теперь понимать, убирать ли поддержку старых версий браузера или нет?
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|1.49, lockywolf (ok), 11:51, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мёртвые восстают из могил.
Но какой, кстати, RSS? Там же webfeed api, или что-то такое? Чтобы встраивать фидовые метаданные прямо в страницы, как-то по аналогии с microformats.
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|1.54, Аноним (55), 12:20, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> Каждый этап смены пароля будет демонстрироваться пользователю, который сможет в любой момент вмешаться и перейти в ручной режим.
За две секунды не успел нажать Отмена и ваш пароль будет сменен автоматом на ILoveGoogle
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