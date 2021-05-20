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В Chrome экспериментируют с поддержкой RSS, чисткой User-Agent и автосменой паролей

20.05.2021 08:34

Компания Google объявила о добавлении в Chrome экспериментальной возможности "Follow" с реализацией встроенного RSS-клиента. Пользователи смогут подписываться на RSS-ленты интересующих их сайтов через кнопку Follow в меню и отслеживать появление новых публикаций в секции Following на странице открытия новой вкладки. Тестирование новой возможности начнётся в ближайшие недели и будет ограничено некоторым пользователям Chrome для Android, живущими в США и пользующимися экспериментальной веткой Canary.

Компания Google также опубликовала план урезания содержимого HTTP-заголовка User-Agent. Реформирование поддержки User-Agent изначально планировалось провести год назад, но из-за пандемии COVID-19 внедрение связанных с User-Agent изменений было отложено. Отмечается, что Safari и Firefox уже убрали детализацию версии ОС из User-Agent.

В Chrome 89 по умолчанию был включён механизм User-Agent Client Hints, развиваемый в качестве замены User-Agent, и теперь Google намерен перейти к экспериментам по урезанию функциональности, связанной с User-Agent. User-Agent Client Hints позволяет организовать выборочную отдачу данных о конкретных параметрах браузера и системы (версия, платформа и т.д.) только после запроса сервером. Пользователь, в свою очередь, может определить какую информацию можно предоставить владельцам сайтов.

При использовании User-Agent Client Hints идентификатор не передаётся по умолчанию без явного запроса, а по умолчанию указывается лишь базовые параметры, что затрудняет проведение пассивной идентификации. Для сайтов, которым необходимо получить подробные данные о браузере в первом запросе, разработаны расширения "Client Hints Reliability", включающие отдаваемый сервером HTTP-заголовок Critical-CH, информирующий о том, что для формирования содержимого сайту требуется передать параметры "Client Hint" в отдельном запросе, и расширение ACCEPT_CH в HTTP/2 и HTTP/3, на уровне соединения передающее информацию о параметрах "Client Hint", которые необходимо получить серверу.

До завершения миграции на механизм Client Hints компания Google не намерена изменять поведение User-Agent в стабильных выпусках. По крайней мере в 2021 году никакие изменения в User-Agent вносится не будут. Но в тестовых ветках Chrome начнутся эксперименты с урезанием информации в заголовке User-Agent и JavaScript параметрах navigator.userAgent, navigator.appVersion и navigator.platform. После проведения чистки сохранится возможность узнать из строки User-Agent название браузера, значительную версию браузера, платформу и тип устройства (мобильный телефон, ПК, планшет). Для получения дополнительных данных нужно будет использовать API User Agent Client Hints.

Определено 7 стадий постепенного урезания User-Agent:

  • В Chrome 92 во вкладке DevTools Issues начнёт показываться предупреждение об устаревании navigator.userAgent, navigator.appVersion и navigator.platform.
  • В режиме Origin Trial сайтам будет предоставлена возможность включить режим передачи урезанного User-Agent. Тестирование в данном режиме продлится как минимум 6 месяцев. На основании отзывов участников тестирования и сообщества будет принято решение о целесообразности выполнения следующих стадий.
  • Сайтам, которые не успели мигрировать на API Client Hints, будет предоставлен обратный Origin Trial, дающий возможность как минимум в течение 6 месяцев вернуть прежнее поведение.
  • Номер версии Chrome в User-Agent будет сокращён до формы MINOR.BUILD.PATCH (например, вместо 90.0.4430.93 будет указываться 90.0.0).
  • Информация о версии будет урезана в API navigator.userAgent, navigator.appVersion и navigator.platform для настольных систем.
  • Будет сокращена передача сведений о мобильной платформе в Chrome для Android (сейчас передаётся версия Android и кодовое имя модели устройства).
  • Будет прекращена поддержка обратного Origin Trial и для всех страниц будет отдаваться только сокращённый User-Agent.

В заключение можно отметить инициативу Google по реализации во встроенном в Chrome менеджере паролей функции автоматизации смены паролей, в случая выявления фактов их компрометации. В частности, если во время проверки выяснится, что учётная запись скомпрометирована в результате утечки базы паролей сайта, пользователю будет предложена кнопка для быстрой смены пароля на сайте.

Для поддерживаемых сайтов процесс смены пароля будет автоматизирован - браузер сам заполнит и отправит необходимые формы. Каждый этап смены пароля будет демонстрироваться пользователю, который сможет в любой момент вмешаться и перейти в ручной режим. Для автоматизации взаимодействия с формами смены пароля на разных сайтах используется система машинного обучения Duplex, которая также применяется в Google Assistant. Новая возможность будет постепенно доводиться до пользователей, начиная с Chrome для Android из США.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2021...)
  2. OpenNews: Mozilla планирует удалить из Firefox поддержку RSS и Live Bookmarks
  3. OpenNews: EFF считает, что замена отслеживающих Cookie на FLoC может привести к новым проблемам
  4. OpenNews: Сопротивление внедрению API FLoC, продвигаемого Google вместо отслеживающих Cookie
  5. OpenNews: Заголовок X-Client-Data как метод идентификации пользователей Chrome
  6. OpenNews: Разработчики Chromium предложили унифицировать и объявить устаревшим заголовок User-Agent
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55182-chrome
Ключевые слова: chrome, rss, useragent
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (48) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Леголас (ok), 10:01, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    RSS из лисы вырезали, в хромого добавили -- баланс.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:03, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Просто один браузер пилят маркетологи, а второй -- технари.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 10:04, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    И какой кто?
     
     
  • 4.9, нах.. (?), 10:13, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    да кто в этом клубке жабогадюк разбирает отдельных персонажей-то?

     
     
  • 5.18, Леголас (ok), 10:35, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    там каждая гадюка -- интереснейшая эксклюзивная личность
     
     
  • 6.23, нах.. (?), 10:49, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А по-моему это хвост той же самой?

     
  • 6.24, онаним (?), 10:49, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > экслюзивная

    инклюзивная же

     
  • 6.25, Аноним (25), 10:49, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    инклюзивная, вы хотели сказать
     
     
  • 7.31, Леголас (ok), 11:06, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эксклюзивная в смысле исключительная, неповторимая
     
  • 4.10, Аноним (10), 10:13, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да они и сами не могут определится.
     
     
  • 5.52, Аноним (3), 12:03, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так эти гoмocekи работают и там и там. От них не спастись.
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:13, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В пере всё для людей, поэтому там было вот это http://blog.martinkadlec.eu/post/501-smart-rss-final-v10 (до примерно год назад я активно использовал, подписываешься на все интересующие сайты и не надо ходить проверять каждый день)
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:07, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    когда то у Гугла был хороший рсс, который они благополучно похоронили
     
     
  • 2.7, Леголас (ok), 10:11, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всё новое -- хорошо забытое (похороненное) старое
     
  • 2.53, Ag (ok), 12:08, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как сделать человеку "хорошо" задешево? Сначала что-то отнять/запретить, а потом вернуть/разрешить.
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:08, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь и в RSS будет контекстная реклама со слежкой?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:10, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Нет, просто фиды, на которые вы подписаны, говорят о ваших интересах больше, чем сайты, которые вы посещаете.
     
     
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 6.41, Кирилл (??), 11:37, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Здравстуйте, я, Кирилл. Я хотел бы, чтобы вы зделоли RSS, суть такова...
     
     
  • 7.56, Томат (?), 12:38, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Здравстуйте, я, Кирилл.

    а я томат

     
     
  • 8.60, Michael Shigorin (ok), 12:41, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эк вас там набилось вместе с таненбаумом , котом и половиной толкиеновской ша... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.62, Томат (?), 12:50, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хе хе Ну вот такая я удивительная разносторонняя личность Тем паче, что знач... текст свёрнут, показать
     
  • 3.32, Аноним (32), 11:07, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то мне говорит, что пользователи, подписанные на RSS, составляют небольшое подмножество от тех, кто блокирует рекламу, и околонулевое от тех, кто не блокирует.
     
     
  • 4.35, abi (?), 11:10, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потом сделают песочницу для rss открывашки без плагинов
     

  • 1.19, Аноним (19), 10:37, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как этот RSS реализован будет:
    1) чисто браузером? Но ведь тогда нужно его всегда держать включеным, или хотя бы открывать с завидной переодичностью, а то можно и пропустить что-то, особенно если rss обновляется по много и часто.
    2) через сервера гугла? но тогда нафига было зыкрывать гугл редер? сразу фид с него в браузер запилить нельзя было?
     
     
  • 2.21, Аноним (8), 10:41, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У всех приличных сайтов есть atom/rss фиды, браузер только собирает обновления. И даже у неприличных, просто потому что платформа их предоставляет. Как ты что-то пропустишь?
     
     
  • 3.22, Аноним (19), 10:48, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У всех приличных сайтов есть atom/rss фиды, браузер только собирает обновления. И
    > даже у неприличных, просто потому что платформа их предоставляет. Как ты
    > что-то пропустишь?

    Ну вот есть сайт который в фид по 100 элементов в сутки выгружает. Длина фида ограничена (может кто-то и делает пагинацию, или выгружает в фид все что есть на сайте за несколько лет - я не в курсе). Я на недельку выпал из интернета - уехал за бугор/пропал в тайге/в коме валяюсь/да малоли. Если длинна фида ограничена, то через какоето время не просмотренныи и не загруженные мной данные - просто из него выпадут (как старые).

    Или atom/rss поддерживает пагинацию? Подгрузку "показать еще"? Без постоянно работающего сервера который в фоне его опрашивает и сохраняет к себе?

    Я об этом.

     
     
  • 4.36, Аноним (8), 11:19, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле 100 страниц в сутки? Тут наверно только собирать каждые полчаса, но я такого не встречал. Зато встречал сайты у которых в принципе всего несколько страниц в выдаче по дате и для всего остального надо использовать поиск (очень неудобный), можно только пожелать удачи, если ты отлучился на неделю (это автоматически означает, что ты пропустил что-то важное на этом сайте). Но далеко не все сайты такие, большинство всё же адекватные и не генерируют тысячи контента в быстроисчезающих фидах.
     
  • 2.37, Аноним (37), 11:20, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    1) но зачем закрывать браузер?
     
     
  • 3.38, Аноним (19), 11:25, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 1) но зачем закрывать браузер?

    Травма детства от МегаФон U8110 осталась =(

     
  • 3.39, Аноним (39), 11:26, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ннадо
     

  • 1.20, Аноним (20), 10:39, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ждем запуска Google Reader 2.0 и его дальнейшего закрытия?
     
     
  • 2.34, Леголас (ok), 11:08, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да как бы нет
     

  • 1.27, pin (??), 10:57, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    FreshRSS наше всё.
     
     
  • 2.51, Аноним (3), 12:01, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FeedBro!
     
     
  • 3.59, Аноним (59), 12:40, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    spaRSS
     

  • 1.28, mikevmk (??), 10:59, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это очень хорошая новость. Именно в руках гугла реанимировать повсеместное использование RSS, по которому они же и нанесли сокрушительный удар закрытием ридера

    Но я уж с Tiny Tiny RSS никуда теперь

     
  • 1.30, Аноним (30), 11:05, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, хром хотя бы будет показывать пароль, который он там автоматически поменяет на сайтах?
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 11:08, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому-то будет
     

  • 1.40, Аноним (40), 11:27, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Отмечается, что Safari и Firefox уже убрали детализацию версии ОС из User-Agent.

    Кем отмечается? Тем кто писал новость и не проверил?

    Mozilla/5.0 (X11; FreeBSD amd64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0

     
     
  • 2.45, Аноним (45), 11:41, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подтверждаю:

    Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0

     
     
  • 3.47, Аноним (8), 11:46, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Именно так:

    Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0

     

  • 1.42, Аноним (42), 11:37, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользователи смогут подписываться на RSS-ленты интересующих их сайтов через кнопку Follow в меню, чтобы Google мог лучше отслеживать появление новых интересов пользователей.
     
  • 1.46, Аноним (46), 11:45, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Каждый этап смены пароля будет демонстрироваться пользователю, который сможет в любой момент вмешаться и перейти в ручной режим.

    Как названа опция, выключающая ручной режим...? :))))))

     
  • 1.48, Аноним (46), 11:47, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > план урезания содержимого HTTP-заголовка User-Agent

    о! Стали делать правильные вещи.

     
     
  • 2.55, Аноним (55), 12:20, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как мне по логам сервера теперь понимать, убирать ли поддержку старых версий браузера или нет?
     
     
  • 3.61, Аноним (61), 12:49, 20/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    старых версий браузера не существует
     

  • 1.49, lockywolf (ok), 11:51, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мёртвые восстают из могил.

    Но какой, кстати, RSS? Там же webfeed api, или что-то такое? Чтобы встраивать фидовые метаданные прямо в страницы, как-то по аналогии с microformats.

     
  • 1.54, Аноним (55), 12:20, 20/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> Каждый этап смены пароля будет демонстрироваться пользователю, который сможет в любой момент вмешаться и перейти в ручной режим.

    За две секунды не успел нажать Отмена и ваш пароль будет сменен автоматом на ILoveGoogle

     

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