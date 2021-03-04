Chrome сокращает цикл подготовки релизов и вводит в обиход редакцию Extended Stable

Разработчики браузера Chrome объявили о сокращении цикла подготовки новых выпусков с шести до четырёх недель, что позволит ускорить доведение новых возможностей до пользователей. Отмечается, что оптимизация процесса подготовки релизов и улучшение системы тестирования позволяет формировать выпуски более часто без ущерба качеству. Изменение вступит в силу начиная с выпуска Chrome 94, который будет сформирован в третьем квартале.

Кроме того, для предприятий и для тех, кому необходимо больше времени на обновление, раз в 8 недель будет выпускаться редакция Extended Stable, которая позволит переходить на новые функциональные выпуски не раз в 4 недели, а раз в 8 недель. На всём протяжении сопровождения выпусков Extended Stable раз в две недели будут формироваться обновления с устранением уязвимостей. Для Chrome OS также планируется сопровождать одновременно несколько стабильных релизов и публиковать обновления с устранением уязвимостей для прошлого стабильного выпуска, после доступного очередного функционального релиза.



