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Chrome сокращает цикл подготовки релизов и вводит в обиход редакцию Extended Stable

04.03.2021 22:14

Разработчики браузера Chrome объявили о сокращении цикла подготовки новых выпусков с шести до четырёх недель, что позволит ускорить доведение новых возможностей до пользователей. Отмечается, что оптимизация процесса подготовки релизов и улучшение системы тестирования позволяет формировать выпуски более часто без ущерба качеству. Изменение вступит в силу начиная с выпуска Chrome 94, который будет сформирован в третьем квартале.

Кроме того, для предприятий и для тех, кому необходимо больше времени на обновление, раз в 8 недель будет выпускаться редакция Extended Stable, которая позволит переходить на новые функциональные выпуски не раз в 4 недели, а раз в 8 недель. На всём протяжении сопровождения выпусков Extended Stable раз в две недели будут формироваться обновления с устранением уязвимостей. Для Chrome OS также планируется сопровождать одновременно несколько стабильных релизов и публиковать обновления с устранением уязвимостей для прошлого стабильного выпуска, после доступного очередного функционального релиза.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2021...)
  2. OpenNews: Python переходит на новый цикл формирования значительных выпусков
  3. OpenNews: Firefox переходит на сокращённый цикл подготовки релизов
  4. OpenNews: Firefox на пути сокращения цикла разработки и отказа от XUL
  5. OpenNews: Google запретил использование Google API в сторонних браузерах на основе Chromium
  6. OpenNews: Релиз Chrome 89
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54702-chorme
Ключевые слова: chorme
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  • 1.1, Аноним (1), 22:19, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Наконец-то!
    Будет как Firefox
     
     
  • 2.6, Total Anonimus (?), 23:09, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неааа ... То , что сейчас называется chrome - станет ES и дополнительно поделка для накрутки номера версий .
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:19, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так Мозила успеет Хром обойти или нет? Хотя бы по версиям...
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:30, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Так Мозила успеет Хром обойти или нет? Хотя бы по версиям...

    А кому это нужно кроме повёрнутых на гонке номеров версий?

     
  • 2.5, Корец (?), 23:06, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так мозила вроде как всё.. или ещё пока нет?
     
     
  • 3.8, Total Anonimus (?), 23:12, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где то на 3dnews ссылка на последнюю статистику : доля фокса растёт , доля хрома падает . С чего бы ...
     
     
  • 4.12, Последний из могикан. (?), 00:02, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не можешь победить-возглавь.Так они и жрут опенсорс.
     

  • 1.4, Последний из могикан. (?), 22:49, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Хм.Новости из паралельнной Вселенной,где люди юзают виндовс,хром,антивирус и сидят в вк,фейсбуке и инсте...
     
     
  • 2.15, Annoynymous (ok), 00:26, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, где-то около тебя есть целый настоящий мир.
     
  • 2.17, Аноним84701 (ok), 01:08, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хм.Новости из паралельнной Вселенной,где люди юзают виндовс,хром,антивирус и сидят в вк,фейсбуке и инсте...

    Это из седьмого слоя Цифрового Сумрака. Они там вообще странные какие-то.
    У них Темные (биржевики, юристы и прочие высшие кровососы) под видом Корпорации Добра, Гугл-Дозор организовали, Светлыми притворялись, артефакты заклинательные, хромированные, да услуги бесплатные простецам и наивным Иным толкали, да втихаря не примкнувших к ним Иных мастеров-артефакторов демпингом до ручки доводили ...

    Теперь, судя по соседней новости орут, чтобы все к ним выходили, да без глупостей! Дело Света и Высшее Благо -- все в очередь за ошейником и зондом.
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54674
    > Версия Chrome для магического артефакта Android отныне сможет запускаться только на устройствах, сертифицированных заклинанием Play Protect.
    > Для несертифицированных магических устройств, например при использовании сторонних прошивок для заклинаний, для запуска Chrome простецам предлагается зарегистрировать свои устройства, Иным стать на учет в Google-Dozor и получить метку в ауру.

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54417
    > Google-Dozor запретил использование Google-Dozor API в сторонних свитках браузеров на основе Chromium

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54079
    > По требованию Google-Dozor заблокированы 135 репозиториев на GitHub
    > Светлая компания Google-Dozor добилась блокировки на магическом портале GitHub 135 темно-заклинательных репозиториев, включающих Непростительные Заклинания для определения ключей для дешифровки свитков контента, защищённого при помощи CDM-артефакта (Content Decryption Module) Widevine.

     

  • 1.7, Аноним (7), 23:09, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жду новость о сокращении цикла подготовки новых выпусков с четырёх  до одной недели
     
  • 1.9, YetAnotherOnanym (ok), 23:17, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да чо там, нефиг тормозить, надо каждый день новую версию, прогресс же, чо!
     
  • 1.10, Онаним (?), 23:49, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Stable
    Extended Stable
    Mega Extended Stable
    Ultra Extended Stable
    Hyper Stable
    Ultimately Stable
    Infinitely Stable
    ...
     
     
  • 2.11, Онаним (?), 23:50, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там где-то в конце идёт Petrified Mammoth Shit Stable, но оно уже никому не нужно.
     
  • 2.18, Аноним (18), 01:42, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Vassyan Edition Stable
     

  • 1.13, Аноним (-), 00:03, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А логотип уже фейкнуть успели ? Не слежу за миром гугола.
     
  • 1.14, Аноним (14), 00:17, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Отмечается, что оптимизация процесса подготовки релизов и улучшение системы тестирования позволяет формировать выпуски более часто ****без ущерба качеству****.

    гон какой-то. нереальщина. так не бывает. у меня аллергия на свистёж.

     
  • 1.16, Аноним (16), 00:48, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если учесть, что Firefox 83 и Chrome 87, Firefox 86 и Chrome 89 выпущены примерно в одно время (±неделя), то Firefox должен был догнать Chrome на версии 95. А они решили ускориться с версии 94. Хитрожопый гугл.
     
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