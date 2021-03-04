Chrome сокращает цикл подготовки релизов и вводит в обиход редакцию Extended Stable

|
|
|
|2.6, Total Anonimus (?), 23:09, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Неааа ... То , что сейчас называется chrome - станет ES и дополнительно поделка для накрутки номера версий .
|
|
|
|2.3, Аноним (3), 22:30, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Так Мозила успеет Хром обойти или нет? Хотя бы по версиям...
А кому это нужно кроме повёрнутых на гонке номеров версий?
|
|
|
|3.8, Total Anonimus (?), 23:12, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Где то на 3dnews ссылка на последнюю статистику : доля фокса растёт , доля хрома падает . С чего бы ...
|
|
|
|2.17, Аноним84701 (ok), 01:08, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Хм.Новости из паралельнной Вселенной,где люди юзают виндовс,хром,антивирус и сидят в вк,фейсбуке и инсте...
Это из седьмого слоя Цифрового Сумрака. Они там вообще странные какие-то.
У них Темные (биржевики, юристы и прочие высшие кровососы) под видом Корпорации Добра, Гугл-Дозор организовали, Светлыми притворялись, артефакты заклинательные, хромированные, да услуги бесплатные простецам и наивным Иным толкали, да втихаря не примкнувших к ним Иных мастеров-артефакторов демпингом до ручки доводили ...
Теперь, судя по соседней новости орут, чтобы все к ним выходили, да без глупостей! Дело Света и Высшее Благо -- все в очередь за ошейником и зондом.
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54674
> Версия Chrome для магического артефакта Android отныне сможет запускаться только на устройствах, сертифицированных заклинанием Play Protect.
> Для несертифицированных магических устройств, например при использовании сторонних прошивок для заклинаний, для запуска Chrome простецам предлагается зарегистрировать свои устройства, Иным стать на учет в Google-Dozor и получить метку в ауру.
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54417
> Google-Dozor запретил использование Google-Dozor API в сторонних свитках браузеров на основе Chromium
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54079
> По требованию Google-Dozor заблокированы 135 репозиториев на GitHub
> Светлая компания Google-Dozor добилась блокировки на магическом портале GitHub 135 темно-заклинательных репозиториев, включающих Непростительные Заклинания для определения ключей для дешифровки свитков контента, защищённого при помощи CDM-артефакта (Content Decryption Module) Widevine.
|
|1.7, Аноним (7), 23:09, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Жду новость о сокращении цикла подготовки новых выпусков с четырёх до одной недели
|
|1.10, Онаним (?), 23:49, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Stable
Extended Stable
Mega Extended Stable
Ultra Extended Stable
Hyper Stable
Ultimately Stable
Infinitely Stable
...
|
|
|
|2.11, Онаним (?), 23:50, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там где-то в конце идёт Petrified Mammoth Shit Stable, но оно уже никому не нужно.
|
|1.14, Аноним (14), 00:17, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> Отмечается, что оптимизация процесса подготовки релизов и улучшение системы тестирования позволяет формировать выпуски более часто ****без ущерба качеству****.
гон какой-то. нереальщина. так не бывает. у меня аллергия на свистёж.
|
|1.16, Аноним (16), 00:48, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Если учесть, что Firefox 83 и Chrome 87, Firefox 86 и Chrome 89 выпущены примерно в одно время (±неделя), то Firefox должен был догнать Chrome на версии 95. А они решили ускориться с версии 94. Хитрожопый гугл.
|