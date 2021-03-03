Релиз Chrome 89

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Компания Google представила релиз web-браузера Chrome 89. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений и передачей при поиске RLZ-параметров. Следующий выпуск Chrome 90 запланирован на 13 апреля.
Основные изменения в Chrome 89:
Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 47 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. При этом отмечается, что одна из исправленных уязвимостей (CVE-2021-21166), связанная с временем жизни объектов в звуковой подсистеме, имеет характер 0-day проблемы и до исправления применялась в одном из эксплоитов. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 33 премии на сумму 61000 долларов США (две премии $10000, две премии премия $7500, три премии $5000, две премии $3000, четыре $1000 и две премии $500). Размер 18 вознаграждений пока не определён.