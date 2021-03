Релиз Chrome 89

> О, а вот и продолжение эпопеи с закручиванием гаек подъехало. Корпорация добра,

> говорите?! ;D С разморозкой!

Слоган еще в 2015 поменяли на "do the right thing" (без уточнения, для кого или при каких обстоятельствах оно 'the right'). ЗЫ:

Буш больше не президент, братья Вачовские стали сестрами.