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Выпуск браузера Pale Moon 29.1

02.03.2021 22:37

Доступен релиз web-браузера Pale Moon 29.1, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. Pale Moon построен на платформе UXP (Unified XUL Platform), в рамках которой выполнено ответвление компонентов Firefox из репозитория Mozilla Central, избавленных от привязок к коду на языке Rust и не включающих наработки проекта Quantum.

В новой версии:

  • Реализован метод String.prototype.replaceAll(), возвращающий новую строку (исходная строка не меняется), в которой на основании заданного шаблона выполнены замены всех совпадений.
  • Реализовано предложение по обработке любого JSON-текста как синтаксического подмножества ECMAScript, что позволяет использовать в строковых литералах символы разделения строк (U+2028) и разделения параграфов (U+2029).
  • Обеспечено корректное форматирование строк, возвращаемых методом JSON.stringify().
  • Добавлена поддержка разделителей для наглядного представления больших чисел в JavaScript (например, 1_000_000).
  • Обновлены специфичные для отдельных сайтов переопределения значения User Agent.
  • По умолчанию отключён кодек AV из-за проблем с потоковым вещанием.
  • Перенесены исправления уязвимостей.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 29.0
  3. OpenNews: Проект Pale Moon блокировал доступ пользователей форка Mypal к каталогу дополнений
  4. OpenNews: Взлом одного из серверов проекта Pale Moon с внедрением вредоносного ПО в архив старых выпусков
  5. OpenNews: Создатели Pale Moon ввели в строй портал проектов на базе XUL
  6. OpenNews: Позиция проекта Pale Moon в отношении XUL-дополнений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54688-palemoon
Ключевые слова: palemoon
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  • 1.1, Аноним (1), 22:40, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А я вот не в курсе, у этого проекта есть какие-то планы развития там? Или это просто этакое сверх-продолжительное сопровождение старой ветки?
     
     
  • 2.3, пох. (?), 22:46, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К счастью, нет.

    Его выбирают те, кому не нужен без конца "развивающийся" браузер, каждый день новый. Для вас уже мурзила "развивается".

    Так что все развитие - только в сторону поддержки новых-модных свистелок и перделок, без которых вообще не работает современный веб, и то с некоторым запозданием, поскольку нынче не принято сначала писать стандарты а потом ляпать код - что гугль наляпал, то и стандарт.

     
     
  • 3.4, A.Stahl (ok), 22:50, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >все развитие - только в сторону поддержки новых-модных свистелок и перделок

    А чем лучше поддержка старых и ни с чем уже не совместимых свистелок и перделок? Новые-то хоть свистят и пердят исправно...

     
     
  • 4.5, Последний из могикан (?), 22:53, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    10-ку обновил уже?
     
  • 3.6, Последний из могикан (?), 22:57, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гугл оседлал и активно использует принцип мнимого морального устареваниеюя.Мосинка уделывает многие современные полимерно3d-шные пушки но морально устарела.Не для всех правда.
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:21, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что, мы тебе на блюдечке должны принести план развития с сайта браузера?
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:45, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто щупал, новые трояны есть, не?
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 23:22, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нет, зато есть новый кукаретик(ты).
     

  • 1.7, Rev (?), 22:57, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Провёл тесты производительности Firefox 86 и Pale Moon 29.1 в тестах https://web.basemark.com

    Результат:
    Firefox: 1092.14
    Pale Moon: 648.43
    (Это на Ryzen 7 3700X)

    Вот вам и браузер для обеспечения более высокой эффективности работы.

     
     
  • 2.9, InuYasha (??), 23:08, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так PM форкнулся же ровно аккурат перед тем как в ФФ ввели драматические оптимизации на уровне как процессов, так и инструкций, не? Смутно припоминаю такое. Ну, и тесты, поди, заточены под более новые стандарты.
     
  • 2.11, pofigist (?), 23:10, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работы? Без WebRTC? Ну да, конечно же!
     
  • 2.14, Аноним (12), 23:23, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Вот вам и браузер для обеспечения более высокой эффективности работы.Вот вам и браузер для обеспечения более высокой эффективности работы.

    Имеется в виду в плане жора ресов, дятел.

     

  • 1.8, Аноним (8), 23:06, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эпическое ненужно.
     
     
  • 2.10, InuYasha (??), 23:08, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно, нужно.
     

  • 1.15, Аноним (15), 23:30, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уж лучше Links'ом пользоваться, чем этим мутным безперспективным поделием.
     
     
  • 2.16, Последний из могикан (?), 23:51, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это альтернатива если для тех случаев когда links сайт не видит.
     
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