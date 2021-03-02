Выпуск браузера Pale Moon 29.1

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|1.1, Аноним (1), 22:40, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А я вот не в курсе, у этого проекта есть какие-то планы развития там? Или это просто этакое сверх-продолжительное сопровождение старой ветки?
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|2.3, пох. (?), 22:46, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К счастью, нет.
Его выбирают те, кому не нужен без конца "развивающийся" браузер, каждый день новый. Для вас уже мурзила "развивается".
Так что все развитие - только в сторону поддержки новых-модных свистелок и перделок, без которых вообще не работает современный веб, и то с некоторым запозданием, поскольку нынче не принято сначала писать стандарты а потом ляпать код - что гугль наляпал, то и стандарт.
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|3.4, A.Stahl (ok), 22:50, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>все развитие - только в сторону поддержки новых-модных свистелок и перделок
А чем лучше поддержка старых и ни с чем уже не совместимых свистелок и перделок? Новые-то хоть свистят и пердят исправно...
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|3.6, Последний из могикан (?), 22:57, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Гугл оседлал и активно использует принцип мнимого морального устареваниеюя.Мосинка уделывает многие современные полимерно3d-шные пушки но морально устарела.Не для всех правда.
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|2.12, Аноним (12), 23:21, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что, мы тебе на блюдечке должны принести план развития с сайта браузера?
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|1.7, Rev (?), 22:57, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Провёл тесты производительности Firefox 86 и Pale Moon 29.1 в тестах https://web.basemark.com
Результат:
Firefox: 1092.14
Pale Moon: 648.43
(Это на Ryzen 7 3700X)
Вот вам и браузер для обеспечения более высокой эффективности работы.
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|2.9, InuYasha (??), 23:08, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так PM форкнулся же ровно аккурат перед тем как в ФФ ввели драматические оптимизации на уровне как процессов, так и инструкций, не? Смутно припоминаю такое. Ну, и тесты, поди, заточены под более новые стандарты.
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|2.14, Аноним (12), 23:23, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Вот вам и браузер для обеспечения более высокой эффективности работы.Вот вам и браузер для обеспечения более высокой эффективности работы.
Имеется в виду в плане жора ресов, дятел.
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|1.15, Аноним (15), 23:30, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Уж лучше Links'ом пользоваться, чем этим мутным безперспективным поделием.
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