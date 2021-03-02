Выпуск браузера Pale Moon 29.1

Доступен релиз web-браузера Pale Moon 29.1, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License). Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. Pale Moon построен на платформе UXP (Unified XUL Platform), в рамках которой выполнено ответвление компонентов Firefox из репозитория Mozilla Central, избавленных от привязок к коду на языке Rust и не включающих наработки проекта Quantum. В новой версии: Реализован метод String.prototype.replaceAll(), возвращающий новую строку (исходная строка не меняется), в которой на основании заданного шаблона выполнены замены всех совпадений.

Реализовано предложение по обработке любого JSON-текста как синтаксического подмножества ECMAScript, что позволяет использовать в строковых литералах символы разделения строк (U+2028) и разделения параграфов (U+2029).

Обеспечено корректное форматирование строк, возвращаемых методом JSON.stringify().

Добавлена поддержка разделителей для наглядного представления больших чисел в JavaScript (например, 1_000_000).

Обновлены специфичные для отдельных сайтов переопределения значения User Agent.

По умолчанию отключён кодек AV из-за проблем с потоковым вещанием.

Перенесены исправления уязвимостей.



