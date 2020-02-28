В Firefox, Chrome, Edge и Safari заблокирован сертификат, используемый для перехвата трафика в Казахстане

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|2.53, YetAnotherOnanym (ok), 11:44, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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А то товарищ майор не найдёт чем ответить. С авторов Firefox взять нечего, а вот компании, выпустившие Chrome, Edge и Safari, можно оштрафовать на 100% выручки в Казахстане.
Вот визгу-то будет.
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|3.67, Alex (??), 12:06, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Визгу? Рынок Казахстана для них капля в море, им проще в чёрный список эту страну внести чем подставить своих пользователей которые в том числе не имеют отношения к Казахстану, но пользуются каким-то ресурсами.
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|1.2, Аноним (2), 10:23, 19/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Столько всего дней действовал данный сертификат, и кто быстрее всего его внёс в черный список из издателей браузеров?
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|2.44, Аноним (44), 11:33, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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На заявленное время учений действовал, а по завершению учений серт заблокировали. Все правильно.
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|1.3, Аноним (4), 10:24, 19/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Т.е. эксперимент прошёл успешно и дважды подтверждено, что две недели можно спокойно насиловать трафик пользователей до того как проснутся разработчики браузеров и отзовут сертификат.
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|2.5, Аноним (5), 10:30, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В Китае он прошёл ещё более успешно, но среднеазиаты не достаточно желторотые и им нельзя. Если узнать, какая дичь там творится, волосы на заднице зашевелятся. И на это же сейчас равняется РФ, не смотря на все вопли ещё несколько лет назад это было достаточно свободное государство (примерно уровня Сомали) и я не уверен, что бездумное закручивание гаек в угоду корпорациям и капиталу идёт ему на пользу. :(
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|3.8, псевдонимус (?), 10:38, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ты так говоришь, будто такая цель вообще ставилась. :-( цель одна: обогащение вполне конкретных лиц и она оправдывает средства :-((
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|3.9, Аноним (9), 10:39, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–16 +/–
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В Китае ограничения действительно ради безопасности, судьба СССР для них яркий пример. Другое дело спецслужбы США, которые собирают всё и у всех ради доминирования и порабощения других.
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|4.13, Аноним (5), 10:44, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Дело даже не в СССР, у них марионеточная ЮК прямо под боком, да и в самом Китае Штаты генерируют нездоровые движухи и уже неоднократно. Надо ли уничтожить все альтернативы и каждого пользователя посадить на зонд ради "безопасности" и защиты от внешнего воздействия, записывать каждый шаг?
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|5.15, псевдонимус (?), 10:52, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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С точки зрения раба, который "там наверху виднее", конечно же да. Ничего, " и это пройдет"© с точки зрения вояк тоже да, они консервативны, т.к. уставы пишутся кровью, как и ПДД.
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|3.11, Аноним (5), 10:40, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сначала кстати активно лизали СГА, при Медведеве. Потом менее активно, а потом уже переключились на борьбу с гражданами. Интересно, что будет дальше. Сателлиты сейчас перенимают опыт и им хоть в этом отношении проще, наверное, единственное преимущество.
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|4.72, псевдонимус (?), 12:10, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Логически верным было бы создать "единое евразийское пространство", замкнув на него коммуникации и связь. Погрузить в бездну банальной оккупации. Тогда и сшашка околее. Потихоньку. Этим и занимаются, но ниасилят. Запомните этот тред.
Разум и свобода победят.
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|5.82, Аноним (-), 12:23, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Разум и свобода победят.
В закнутом, 100% контролируемом пространстве?
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|6.87, псевдонимус (?), 12:27, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это замкнутое, внезапно, будет миллиардов в пять. Победят. Жаль, я не доживу, наверное.
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|5.103, анонимуслинус (?), 12:46, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше спроси как америкосы слежку ведут и как они во все дыры зондов наставили, а потом про свободу говори. Цензура в штатах покруче советской будет раз этак в 10. Демократия у них для народа перед выборами и то для вида, а так это жесточайшее свое "демократичной" тиранией государство)) как штаты обязывают своих людей раскрывать свои секреты можете подробнее узнать если хоть немного почитаете их нормы и некоторые так называемые "госты". Почитайте удивитесь как глубока и затейлива у них спрятана дубинка "демократии")) и они эту дубинку в случае чего оч легко загонят гражданину куда положено.
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|4.14, Аноним (5), 10:49, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Информация в интернете долго не живёт, может быть от друзей-китайцев. Несколько лет назад гитхаб по приказу партии перебанил кучу реп, посвящённых анализу и противодействию файрволам и всему прочему, и что-то остальной мир этого даже не заметил.
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|Часть нити удалена модератором
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|3.85, Аноним (-), 12:26, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как у пользователя
на ПК почвляется яндекс-браузер?
"Я не устанвливал(а)!"
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|2.20, Гентушник (ok), 10:59, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дык для того чтобы перехватывать трафик нужно сначала эти сертификаты установить в браузер пользователю...
Две недели они перехватывали трафик не всех, а только тех кто зачем-то взял и установил себе этот сертификат. Ну и ещё тех кто нажал "добавить сайт в исключение".
Добавление в список заблокированных вообще мало на что влияет. Те дурачки кто установил себе сертификат, в следующий раз так же охотно пойдут и скачают себе какую-нибудь сборку Chrome-KZ с вшитыми "правильными" сертификатами если им прикажут это делать.
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|3.36, Аноним (36), 11:22, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В первый раз, не знаю как сейчас, рассылали смски - мол, установите. То есть государственная операция. Люди, далёкие от компьютеров, даже не знают, что такое сертификаты. Чем они виноваты?
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|4.86, Аноним (-), 12:27, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как у пользователя
на ПК появляется яндекс-браузер?
"Я не устанвливал(а)!"
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|5.104, Аноним (104), 12:46, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как пердольщик пользуется Яндекс-сервисами? Никак: ему некогда, он пердолится.
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|5.106, анонимуслинус (?), 12:52, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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теперь он будет по умолчанию на всех устройствах в стране. хорошо хоть файловую систему не заблочили на форматирование. а так в штатах тоже нормы есть и очень интересные, которым до свободы слова и прочего глубоко наплевать. они только оч неплохо это прикрывают, да и промывка мозгов младоамерам у них на потоке, те становясь взрослыми действия правительства и ведомств считают нормой и правильными и им и в голову не придет , что их давно использовали))
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|2.39, zzz (??), 11:23, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они бы всё сделали правильно, если бы заблокировали пейсбук с гуглом. Вот уж где абсолютно непрозрачные конторы, вообще ни за что не отвечающие, в особенности за безопасность. А яббл так вообще должен был сам себя заблокировать, потому что в бекапы iCloud кладет в т.ч. ключ шифрования переписки, чтобы АНБ было легко "вычислить террористов". Двойные стандарты на марше.
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|3.102, Fracta1L (ok), 12:45, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если слежка и прослушка неизбежны, я бы предпочёл заокеанского майора отечественному.
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|3.105, Аноним (104), 12:49, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да. У них это такое же требование при устройстве на работу, как у тебя - знание PHP
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|1.18, Аноним (18), 10:55, 19/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>о добавлении в списки отозванных
Так а до этого его кто-то определял как доверенный? Ну иначе браузеры бы на него и так ругались, как на самоподписанный.
Интересно, тогда какой из корневых УЦ его подписывал?
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|2.25, Гентушник (ok), 11:06, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Корневые УЦ его не подписывали и у пользователя ессно выходила ошибка. Пользователям писали что надо бы установить вот этот сертификат в доверенные для продолжении работы в интернете.
У пользователя была (ложная) дилемма: либо согласится и поставить, либо остаться без интернета.
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|1.22, Аноним (22), 11:01, 19/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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да но провайдеры уже установили их себе!я вообще даже на свой роутер поставил DoH а на телефонах DoT,сертификат вообще не ставил но из за этого стим перестал нормально работать,авторизацю пройти стало проблемой и обновления не сразу скачиваются и на это эти дебилы потратили миллиарды в прошлом году вообще закупили оборудование для DPI,последний торрент трекер закрылся из за законов,в общем убивают они казнет который и так еле держался,кстати насчет впн,многие заблокировали и продолжают это делать,у нас гугл даже выдачу странно показывает,иногда и тор не работает,месяца два назад пришлось искать мосты,многие не запускались,хорошо что браузеры отозвали сертификат но без этого сертификата скоро походу вообще выход на зарубежные сайты перекроют...
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|2.24, псевдонимус (?), 11:06, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Stunnel поможет тебе, братка. Ставь прокси. И маршрутизатор нормальный запили, рогатому омну место на помойке.
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|3.31, 6ipey (?), 11:15, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ух ты, незнал, спасибо,ща доки прочту в принципе понятно че за софтина,будем пробовать его👍🏻
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|4.34, псевдонимус (?), 11:18, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попробуй. Если это забанят, выхода в инет из Казахстана не будет. Окромя контор с особым разрешением.
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|6.98, псевдонимус (?), 12:40, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обфусцированные трафик можно банить хоть руками, хоть автоматом. В отличие от хттпс.
Тут подумал..ещё можно по хттп шифрованные пакеты передавать. Правда кроме как для доступа на скрыто сайты это не годится.
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|7.108, Аноним (108), 12:54, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Https тоже можно банить. DPI и замена сертификата, с запретом соединения без него. Тут нужен прокси, имитирующий http.
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|2.28, Аноним (5), 11:10, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я уже упоминал, что в РФ это всё пройденный этап? А так, соболезную, чо. Скоро научатся (купят) как не палиться так, не сомневайтесь. Учитывая ваш уровень коррупции, будет ещё веселее.
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|3.33, Гентушник (ok), 11:16, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В смысле пройденный? Без установленного сертификата от ФСБ в интернет уже не выйти?
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|4.37, Аноним (5), 11:22, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вообще-то да. Пока только выборочно сайты блокируют по миллиарду айпишников в год. А ещё я уже несколько раз видел на разных доменах подозрительные сертификаты от комодо вместо летсэнкрипта и клаудфлейра. Фсбшный сертификат от магистрального провайдера я тоже видел, но потом были сайты где очень похожий серт от того же поставщика совоершенно валиден (т.е. грубый митм с подменой серта был только 1 этап), а теперь вот это.
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|5.40, zzz (??), 11:25, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ты уже который раз задвигаешь про некую подмену сертификата, но до сих пор не назвал ни одного сайта. Не надоело трепаться?
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|6.42, Аноним (5), 11:27, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Sankakucomplex стабильный кандидат емнип, часто были самые разные проблемы с доступом, в том числе и такие. Много тебе эта информация даст?
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|7.47, Аноним (5), 11:39, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А кстати, прямо сейчас пиратбей не работает. Раньше esni помогал, видимо, тоже научились, да? Я как и любой законопослушный россиянин оплатил доступ к пиратбею вместе с "налогами", блокировать его незаконно и аморально.
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|7.49, Аноним (108), 11:42, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Удивительно. Проверил сайт в реестре, его там нет. Is it blocked in Russia тоже говорит, что сайт не заблокирован. Но мгтс перенаправляет сайт на заглушку с блокировкой.
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|7.50, zzz (??), 11:43, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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SankakuComplex.com в России заблокирован, на него можно зайти либо через тор, либо через VPN. Так что вариантов, кто тебе меняет сертификат, не так уж и много, ЕВПОЧЯ (;
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|9.63, zzz (??), 11:58, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну как это не заблокирован, если у МТС заглушка, у Билайна заглушка, у Ростелеко... текст свёрнут, показать
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|11.70, zzz (??), 12:08, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Спасибо, капитан Сайт де-факто заблокирован российскими операторами, что мне эт... текст свёрнут, показать
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|10.66, Аноним (5), 12:05, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Сертификат подменяется на уровне провайдерского dns, там всё нашпиговано DPI Ка... текст свёрнут, показать
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|6.61, Аноним (5), 11:55, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Про миллиард это была не шутка, они же совершенно поехавшие. Или ты всё пропустил? Даже кассы все умерли, не мог пропустить.
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|7.68, zzz (??), 12:07, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Их уже давно разблокировали, с разморозкой. А блокировали для того, чтобы простимулировать российский бизнес перенести инфраструктуру в российские ЦОДы, потому что на Западе сейчас к власти пришли совершенно поехавшие и от них можно ожидать чего угодно. Заодно вскрылись забавные фактики - например, ряд контор впаривал госучреждениям хостинг типа в России (требование закона) по конскому ценнику, а сами хостили у Амазона, и когда после начала блокировок сайты больниц и ведомств легли, а директора стали задавать неудобные вопрос - одменчики рвали волосы на заднице, не зная, как отмазаться.
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|8.74, Аноним (5), 12:14, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дело в том, что разблокировали не все Цирк с телеграмом тоже неплохой пример п... текст свёрнут, показать
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|2.30, Гентушник (ok), 11:15, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Без полной изоляции страны от внешнего Интернета выход всегда найдётся, но качество конечно упадёт, да.
В этой стране тоже пытаются цензуру ввести, но пока с переменным успехом. Деньги по-пути разворовывают, и на выходе получается фигня, которая плохо работает и иногда ломает интернет всем подряд.
Ну хоть какая-то польза от коррупции :)
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|3.45, псевдонимус (?), 11:34, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К сожалению у них получается. Большинство людей некомпетентны в сфере ойти даже на примитивном уровне. "Нету в Гугле, значит вреале-то тоже нет" я даже раз подрался из-за этого.
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|2.41, псевдонимус (?), 11:27, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы палева меньше было, весь трафик через него не гони, если в Казахстане есть список заблокированных ресурсов скачай и с помощью скрипта( логически понятно, что нужно сделать) и фаервола заверения туда только их. Днс тоже не забудь туда же. Проще всего с помощью виртуалке сделать.
Удачи.
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|1.75, Аноним (75), 12:15, 19/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Смотришь на всю эту возню спецслужб, причём не важно где это происходит и видишь как низко они опустились. Низко не в плане того что они подслушивают или подсматривают, а в плане их квалификации. Иногда приходят мысли на ум, а психо-неврологическое обследование там проходят иногда, прежде чем принят на работу?
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|2.95, псевдонимус (?), 12:35, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не тупость, а неповоротливость. Они медленно запрягают, но едут быстро, к сожалению.
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