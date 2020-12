В Firefox, Chrome, Edge и Safari заблокирован сертификат, используемый для перехвата трафика в Казахстане

2.5 , Аноним ( 5 ), 10:30, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В Китае он прошёл ещё более успешно, но среднеазиаты не достаточно желторотые и им нельзя. Если узнать, какая дичь там творится, волосы на заднице зашевелятся. И на это же сейчас равняется РФ, не смотря на все вопли ещё несколько лет назад это было достаточно свободное государство (примерно уровня Сомали) и я не уверен, что бездумное закручивание гаек в угоду корпорациям и капиталу идёт ему на пользу. :(

3.8 , псевдонимус ( ? ), 10:38, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Ты так говоришь, будто такая цель вообще ставилась. :-( цель одна: обогащение вполне конкретных лиц и она оправдывает средства :-((

3.9 , Аноним ( 9 ), 10:39, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –16 + / – В Китае ограничения действительно ради безопасности, судьба СССР для них яркий пример. Другое дело спецслужбы США, которые собирают всё и у всех ради доминирования и порабощения других.

4.13 , Аноним ( 5 ), 10:44, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Дело даже не в СССР, у них марионеточная ЮК прямо под боком, да и в самом Китае Штаты генерируют нездоровые движухи и уже неоднократно. Надо ли уничтожить все альтернативы и каждого пользователя посадить на зонд ради "безопасности" и защиты от внешнего воздействия, записывать каждый шаг?

5.15 , псевдонимус ( ? ), 10:52, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – С точки зрения раба, который "там наверху виднее", конечно же да. Ничего, " и это пройдет"© с точки зрения вояк тоже да, они консервативны, т.к. уставы пишутся кровью, как и ПДД.

4.54 , YetAnotherOnanym ( ok ), 11:46, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Уууу, какую острую колику вызывает твой коммент у диванных чегевар.

5.81 , Аноним ( - ), 12:21, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У майоров изжога началась

3.11 , Аноним ( 5 ), 10:40, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сначала кстати активно лизали СГА, при Медведеве. Потом менее активно, а потом уже переключились на борьбу с гражданами. Интересно, что будет дальше. Сателлиты сейчас перенимают опыт и им хоть в этом отношении проще, наверное, единственное преимущество.

4.72 , псевдонимус ( ? ), 12:10, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Логически верным было бы создать "единое евразийское пространство", замкнув на него коммуникации и связь. Погрузить в бездну банальной оккупации. Тогда и сшашка околее. Потихоньку. Этим и занимаются, но ниасилят. Запомните этот тред. Разум и свобода победят.

5.82 , Аноним ( - ), 12:23, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Разум и свобода победят. В закнутом, 100% контролируемом пространстве?

6.87 , псевдонимус ( ? ), 12:27, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это замкнутое, внезапно, будет миллиардов в пять. Победят. Жаль, я не доживу, наверное.

5.103 , анонимуслинус ( ? ), 12:46, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лучше спроси как америкосы слежку ведут и как они во все дыры зондов наставили, а потом про свободу говори. Цензура в штатах покруче советской будет раз этак в 10. Демократия у них для народа перед выборами и то для вида, а так это жесточайшее свое "демократичной" тиранией государство)) как штаты обязывают своих людей раскрывать свои секреты можете подробнее узнать если хоть немного почитаете их нормы и некоторые так называемые "госты". Почитайте удивитесь как глубока и затейлива у них спрятана дубинка "демократии")) и они эту дубинку в случае чего оч легко загонят гражданину куда положено.

3.12 , Беларусккий аноним ( ? ), 10:40, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А где можно почитать что там твориться?

4.14 , Аноним ( 5 ), 10:49, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Информация в интернете долго не живёт, может быть от друзей-китайцев. Несколько лет назад гитхаб по приказу партии перебанил кучу реп, посвящённых анализу и противодействию файрволам и всему прочему, и что-то остальной мир этого даже не заметил.

5.26 , universite ( ok ), 11:07, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Ссылочки за "закрытые" репозитории? Или в методичках такого не пишут?

7.57 , YetAnotherOnanym ( ok ), 11:48, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Понятно. Тарифы знаешь, подробностей не знаешь.

5.32 , псевдонимус ( ? ), 11:16, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Расшарь, долго будет жить.

3.101 , Аноним ( 101 ), 12:45, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А технология PRISM тоже уровня Сомали?

2.16 , timur.davletshin ( ok ), 10:53, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нельзя насиловать. Нужно, чтобы пользователю кто-то этот сертификат установил.

2.20 , Гентушник ( ok ), 10:59, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дык для того чтобы перехватывать трафик нужно сначала эти сертификаты установить в браузер пользователю...

Две недели они перехватывали трафик не всех, а только тех кто зачем-то взял и установил себе этот сертификат. Ну и ещё тех кто нажал "добавить сайт в исключение". Добавление в список заблокированных вообще мало на что влияет. Те дурачки кто установил себе сертификат, в следующий раз так же охотно пойдут и скачают себе какую-нибудь сборку Chrome-KZ с вшитыми "правильными" сертификатами если им прикажут это делать.

3.36 , Аноним ( 36 ), 11:22, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В первый раз, не знаю как сейчас, рассылали смски - мол, установите. То есть государственная операция. Люди, далёкие от компьютеров, даже не знают, что такое сертификаты. Чем они виноваты?

5.104 , Аноним ( 104 ), 12:46, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как пердольщик пользуется Яндекс-сервисами? Никак: ему некогда, он пердолится.

5.106 , анонимуслинус ( ? ), 12:52, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – теперь он будет по умолчанию на всех устройствах в стране. хорошо хоть файловую систему не заблочили на форматирование. а так в штатах тоже нормы есть и очень интересные, которым до свободы слова и прочего глубоко наплевать. они только оч неплохо это прикрывают, да и промывка мозгов младоамерам у них на потоке, те становясь взрослыми действия правительства и ведомств считают нормой и правильными и им и в голову не придет , что их давно использовали))