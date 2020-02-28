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В Firefox, Chrome, Edge и Safari заблокирован сертификат, используемый для перехвата трафика в Казахстане

19.12.2020 10:03

Компания Mozilla объявила о добавлении в списки отозванных сертификатов корневого сертификата, использованного в декабрьских учениях по перехвату HTTPS-трафика в Казахстане. Аналогичные действия предприняли компании Google, Apple и Microsoft, которые также добавили казахский MITM-сертификат в свои списки отозванных сертификатов.

Использование нового корневого сертификата, внедряемого для перехвата трафика в Казахстане, теперь будет приводить к выводу предупреждения о нарушении безопасности в Firefox, Chrome/Chromium, Edge и Safari, а также в производных продуктах. Аналогичная блокировка сертификата была предпринята в прошлом году, после попытки навязывания в Казахстане "национального сертификата безопасности".

Напомним, что в начале декабря в рамках учений "Кибербезопасность Нур-Султан 2020" клиенты нескольких крупных казахских провайдеров в городе Нур-Султан, включая Beeline, Tele2 и Kcell, получили уведомление о необходимости установки на свои системы дополнительного сертификата для продолжения доступа к некоторым иностранным сайтам. При перехвате в момент установки TLS-соединения реальный сертификат целевого сайта подменялся сгенерированным на лету новым сертификатом, заверенный корневым сертификатом, который пользователям предписано установить на свои системы.

Навязываемый корневой сертификат подрывает безопасность пользователей и противоречит четвёртому принципу Манифеста Mozilla, который рассматривает безопасность и приватность как основополагающие факторы. Реализованная в Казахстане схема перехвата нарушает схему проверки удостоверяющих центров, так как сгенерировавший данный сертификат орган не проходил аудит безопасности, не соглашался с требованиями к удостоверяющим центрам и не обязан следовать установленным правилам, т.е. может сформировать сертификат для любого сайта под любым предлогом и полностью контролировать трафик.

Mozilla рекомендует пользователям в Казахстане, которые не смогут получить доступ к сайтам из-за блокировки казахского корневого сертификата, перейти на использование VPN или установить Tor Browser для обхода ограничений. Тем кто уже установил на свои системы навязываемый сертификат рекомендовано как можно скорее удалить его из хранилища сертификатов и поменять все свои пароли.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/netpo...)
  2. OpenNews: Казахстан возобновил попытки перехвата HTTPS-трафика
  3. OpenNews: В Firefox, Chrome и Safari заблокирован внедряемый в Казахстане "национальный сертификат"
  4. OpenNews: В Казахстане ряд крупных провайдеров внедрил перехват HTTPS-трафика
  5. OpenNews: В Казахстане внедряется система тотального перехвата HTTPS-трафика
  6. OpenNews: Китай начал блокировать HTTPS-соединения, устанавливаемые с TLS 1.3 и ESNI
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54284-mitm
Ключевые слова: mitm, cert, firefox, chrome, ssl, https
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 10:23, 19/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Не огорчайте тов майора
     
     
  • 2.53, YetAnotherOnanym (ok), 11:44, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    А то товарищ майор не найдёт чем ответить. С авторов Firefox взять нечего, а вот компании, выпустившие Chrome, Edge и Safari, можно оштрафовать на 100% выручки в Казахстане.
    Вот визгу-то будет.
     
     
  • 3.67, Alex (??), 12:06, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Визгу? Рынок Казахстана для них капля в море, им проще в чёрный список эту страну внести чем подставить своих пользователей которые в том числе не имеют отношения к Казахстану, но пользуются каким-то ресурсами.
     
  • 3.83, Аноним (83), 12:23, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё кто кого оштрафует...
     
  • 2.99, Fracta1L (ok), 12:44, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Казахстане не товарищи, а господа.
     
     
  • 3.107, Винч (?), 12:52, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет баи, от тюрк. bəy [бәй] «избранный»
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:23, 19/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Столько всего дней действовал данный сертификат, и кто быстрее всего его внёс в черный список из издателей браузеров?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:27, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    curl -I  https://beeline.kz/binaries/content/assets/cert/information_security_certifica

    last-modified: Sat, 05 Dec 2020 17:59:09 GMT

    Не действителен до: 2020-02-28
    Не действителен после: 2040-02-28

     
  • 2.44, Аноним (44), 11:33, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На заявленное время учений действовал, а по завершению учений серт заблокировали. Все правильно.
     

  • 1.3, Аноним (4), 10:24, 19/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Т.е. эксперимент прошёл успешно и дважды подтверждено, что две недели можно спокойно насиловать трафик пользователей до того как проснутся разработчики браузеров и отзовут сертификат.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:30, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Китае он прошёл ещё более успешно, но среднеазиаты не достаточно желторотые и им нельзя. Если узнать, какая дичь там творится, волосы на заднице зашевелятся. И на это же сейчас равняется РФ, не смотря на все вопли ещё несколько лет назад это было достаточно свободное государство (примерно уровня Сомали) и я не уверен, что бездумное закручивание гаек в угоду корпорациям и капиталу идёт ему на пользу. :(
     
     
  • 3.8, псевдонимус (?), 10:38, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ты так говоришь, будто такая цель вообще ставилась. :-( цель одна: обогащение вполне конкретных лиц и она оправдывает средства :-((
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:39, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –16 +/
    В Китае ограничения действительно ради безопасности, судьба СССР для них яркий пример. Другое дело спецслужбы США, которые собирают всё и у всех ради доминирования и порабощения других.
     
     
  • 4.13, Аноним (5), 10:44, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Дело даже не в СССР, у них марионеточная ЮК прямо под боком, да и в самом Китае Штаты генерируют нездоровые движухи и уже неоднократно. Надо ли уничтожить все альтернативы и каждого пользователя посадить на зонд ради "безопасности" и защиты от внешнего воздействия, записывать каждый шаг?
     
     
  • 5.15, псевдонимус (?), 10:52, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    С точки зрения раба, который "там наверху виднее", конечно же да. Ничего, " и это пройдет"© с точки зрения вояк тоже да, они консервативны, т.к. уставы пишутся кровью, как и ПДД.
     
  • 4.54, YetAnotherOnanym (ok), 11:46, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Уууу, какую острую колику вызывает твой коммент у диванных чегевар.
     
     
  • 5.81, Аноним (-), 12:21, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У майоров изжога началась
    Что повлияло на моторику пальцев
     
  • 3.11, Аноним (5), 10:40, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сначала кстати активно лизали СГА, при Медведеве. Потом менее активно, а потом уже переключились на борьбу с гражданами. Интересно, что будет дальше. Сателлиты сейчас перенимают опыт и им хоть в этом отношении проще, наверное, единственное преимущество.
     
     
  • 4.72, псевдонимус (?), 12:10, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Логически верным было бы создать "единое евразийское пространство", замкнув на него коммуникации и связь. Погрузить в бездну банальной оккупации. Тогда и сшашка околее. Потихоньку. Этим и занимаются, но ниасилят. Запомните этот тред.

    Разум и свобода победят.

     
     
  • 5.82, Аноним (-), 12:23, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Разум и свобода победят.

    В закнутом, 100% контролируемом пространстве?

     
     
  • 6.87, псевдонимус (?), 12:27, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это замкнутое, внезапно, будет миллиардов в пять. Победят. Жаль, я не доживу, наверное.
     
  • 5.103, анонимуслинус (?), 12:46, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше спроси как америкосы слежку ведут и как они во все дыры зондов наставили, а потом про свободу говори. Цензура в штатах покруче советской будет раз этак в 10. Демократия у них для народа перед выборами и то для вида, а так это жесточайшее свое "демократичной" тиранией государство)) как штаты обязывают своих людей раскрывать свои секреты можете подробнее узнать если хоть немного почитаете их нормы и некоторые так называемые "госты". Почитайте удивитесь как глубока и затейлива у них спрятана дубинка "демократии")) и они эту дубинку в случае чего оч легко загонят гражданину куда положено.
     
  • 3.12, Беларусккий аноним (?), 10:40, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А где можно почитать что там твориться?
     
     
  • 4.14, Аноним (5), 10:49, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Информация в интернете долго не живёт, может быть от друзей-китайцев. Несколько лет назад гитхаб по приказу партии перебанил кучу реп, посвящённых анализу и противодействию файрволам и всему прочему, и что-то остальной мир этого даже не заметил.
     
     
  • 5.26, universite (ok), 11:07, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ссылочки за "закрытые" репозитории? Или в методичках такого не пишут?
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 7.57, YetAnotherOnanym (ok), 11:48, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понятно. Тарифы знаешь, подробностей не знаешь.
     
  • 5.32, псевдонимус (?), 11:16, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расшарь, долго будет жить.
     
  • 4.84, Аноним (-), 12:24, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То же что будет творится
    через 2-3 года в РФ
     
  • 3.101, Аноним (101), 12:45, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А технология PRISM тоже уровня Сомали?
     
  • 2.16, timur.davletshin (ok), 10:53, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нельзя насиловать. Нужно, чтобы пользователю кто-то этот сертификат установил.
     
     
  • 3.85, Аноним (-), 12:26, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как у пользователя
    на ПК почвляется яндекс-браузер?
    "Я не устанвливал(а)!"
     
  • 2.20, Гентушник (ok), 10:59, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык для того чтобы перехватывать трафик нужно сначала эти сертификаты установить в браузер пользователю...
    Две недели они перехватывали трафик не всех, а только тех кто зачем-то взял и установил себе этот сертификат. Ну и ещё тех кто нажал "добавить сайт в исключение".

    Добавление в список заблокированных вообще мало на что влияет. Те дурачки кто установил себе сертификат, в следующий раз так же охотно пойдут и скачают себе какую-нибудь сборку Chrome-KZ с вшитыми "правильными" сертификатами если им прикажут это делать.

     
     
  • 3.36, Аноним (36), 11:22, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В первый раз, не знаю как сейчас, рассылали смски - мол, установите. То есть государственная операция. Люди, далёкие от компьютеров, даже не знают, что такое сертификаты. Чем они виноваты?
     
     
  • 4.86, Аноним (-), 12:27, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как у пользователя
    на ПК появляется яндекс-браузер?
    "Я не устанвливал(а)!"
     
     
  • 5.104, Аноним (104), 12:46, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как пердольщик пользуется Яндекс-сервисами? Никак: ему некогда, он пердолится.
     
  • 5.106, анонимуслинус (?), 12:52, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    теперь он будет по умолчанию на всех устройствах в стране. хорошо хоть файловую систему не заблочили на форматирование. а так в штатах тоже нормы есть и очень интересные, которым до свободы слова и прочего глубоко наплевать. они только оч неплохо это прикрывают, да и промывка мозгов младоамерам у них на потоке, те становясь взрослыми действия правительства и ведомств считают нормой и правильными и им и в голову не придет , что их давно использовали))
     

  • 1.6, псевдонимус (?), 10:32, 19/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все правильно сделали. Редкий случай.
     
     
  • 2.39, zzz (??), 11:23, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они бы всё сделали правильно, если бы заблокировали пейсбук с гуглом. Вот уж где абсолютно непрозрачные конторы, вообще ни за что не отвечающие, в особенности за безопасность. А яббл так вообще должен был сам себя заблокировать, потому что в бекапы iCloud кладет в т.ч. ключ шифрования переписки, чтобы АНБ было легко "вычислить террористов". Двойные стандарты на марше.
     
     
  • 3.102, Fracta1L (ok), 12:45, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если слежка и прослушка неизбежны, я бы предпочёл заокеанского майора отечественному.
     

  • 1.7, псевдонимус (?), 10:35, 19/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И тов. Майорам не объяснишь, почему правильно. Армейский способ мышления.
     
     
  • 2.88, Аноним (-), 12:28, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А они служили?
     
     
  • 3.105, Аноним (104), 12:49, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. У них это такое же требование при устройстве на работу, как у тебя - знание PHP
     

  • 1.10, Аноним (10), 10:40, 19/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что сделал Яндекс браузер?
     
     
  • 2.17, timur.davletshin (ok), 10:55, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А они разве чем-то кроме кастомизации доставляемой пользователю рекламы занимаются?
     
     
  • 3.23, псевдонимус (?), 11:01, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ради этого он и существует.
     
  • 2.21, псевдонимус (?), 11:00, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они ещё не определились, что им будет выгоднее.
     

  • 1.18, Аноним (18), 10:55, 19/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >о добавлении в списки отозванных

    Так а до этого его кто-то определял как доверенный? Ну иначе браузеры бы на него и так ругались, как на самоподписанный.
    Интересно, тогда какой из корневых УЦ его подписывал?

     
     
  • 2.19, timur.davletshin (ok), 10:57, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А теперь явно отозванный у тех, кто его даже умудрился поставить.
     
  • 2.25, Гентушник (ok), 11:06, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Корневые УЦ его не подписывали и у пользователя ессно выходила ошибка. Пользователям писали что надо бы установить вот этот сертификат в доверенные для продолжении работы в интернете.

    У пользователя была (ложная) дилемма: либо согласится и поставить, либо остаться без интернета.

     

  • 1.22, Аноним (22), 11:01, 19/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    да но провайдеры уже установили их себе!я вообще даже на свой роутер поставил DoH а на телефонах DoT,сертификат вообще не ставил но из за этого стим перестал нормально работать,авторизацю пройти стало проблемой и обновления не сразу скачиваются и на это эти дебилы потратили миллиарды в прошлом году вообще закупили оборудование для DPI,последний торрент трекер закрылся из за законов,в общем убивают они казнет который и так еле держался,кстати насчет впн,многие заблокировали и продолжают это делать,у нас гугл даже выдачу странно показывает,иногда и тор не работает,месяца два назад пришлось искать мосты,многие не запускались,хорошо что браузеры отозвали сертификат но без этого сертификата скоро походу вообще выход на зарубежные сайты перекроют...
     
     
  • 2.24, псевдонимус (?), 11:06, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Stunnel поможет тебе, братка. Ставь прокси. И маршрутизатор нормальный запили, рогатому омну место на помойке.
     
     
  • 3.31, 6ipey (?), 11:15, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ух ты, незнал, спасибо,ща доки прочту в принципе понятно че за софтина,будем пробовать его👍🏻
     
     
  • 4.34, псевдонимус (?), 11:18, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй. Если это забанят, выхода в инет из Казахстана не будет. Окромя контор с особым разрешением.
     
     
  • 5.89, Аноним (-), 12:30, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственный способ абфускации?
     
     
  • 6.98, псевдонимус (?), 12:40, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обфусцированные трафик можно банить хоть руками, хоть автоматом. В отличие от хттпс.  

    Тут подумал..ещё можно по хттп шифрованные пакеты передавать. Правда кроме как для доступа на скрыто сайты это не годится.

     
     
  • 7.108, Аноним (108), 12:54, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Https тоже можно банить. DPI и замена сертификата, с запретом соединения без него. Тут нужен прокси, имитирующий http.
     
  • 2.28, Аноним (5), 11:10, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я уже упоминал, что в РФ это всё пройденный этап? А так, соболезную, чо. Скоро научатся (купят) как не палиться так, не сомневайтесь. Учитывая ваш уровень коррупции, будет ещё веселее.
     
     
  • 3.33, Гентушник (ok), 11:16, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В смысле пройденный? Без установленного сертификата от ФСБ в интернет уже не выйти?
     
     
  • 4.37, Аноним (5), 11:22, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вообще-то да. Пока только выборочно сайты блокируют по миллиарду айпишников в год. А ещё я уже несколько раз видел на разных доменах подозрительные сертификаты от комодо вместо летсэнкрипта и клаудфлейра. Фсбшный сертификат от магистрального провайдера я тоже видел, но потом были сайты где очень похожий серт от того же поставщика совоершенно валиден (т.е. грубый митм с подменой серта был только 1 этап), а теперь вот это.
     
     
  • 5.40, zzz (??), 11:25, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты уже который раз задвигаешь про некую подмену сертификата, но до сих пор не назвал ни одного сайта. Не надоело трепаться?
     
     
  • 6.42, Аноним (5), 11:27, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Sankakucomplex стабильный кандидат емнип, часто были самые разные проблемы с доступом, в том числе и такие. Много тебе эта информация даст?
     
     
  • 7.47, Аноним (5), 11:39, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кстати, прямо сейчас пиратбей не работает. Раньше esni помогал, видимо, тоже научились, да? Я как и любой законопослушный россиянин оплатил доступ к пиратбею вместе с "налогами", блокировать его незаконно и аморально.
     
     
  • 8.55, Аноним (5), 11:47, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https www cloudflare com ssl encrypted-sni сообщает, что esni нет, остальное ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.49, Аноним (108), 11:42, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Удивительно. Проверил сайт в реестре, его там нет. Is it blocked in Russia тоже говорит, что сайт не заблокирован. Но мгтс перенаправляет сайт на заглушку с блокировкой.
     
     
  • 8.90, Аноним (-), 12:32, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    МГТС в топку Не ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.50, zzz (??), 11:43, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SankakuComplex.com в России заблокирован, на него можно зайти либо через тор, либо через VPN. Так что вариантов, кто тебе меняет сертификат, не так уж и много, ЕВПОЧЯ (;
     
     
  • 8.51, Аноним (108), 11:44, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не заблокирован ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.63, zzz (??), 11:58, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как это не заблокирован, если у МТС заглушка, у Билайна заглушка, у Ростелеко... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.64, Аноним (108), 12:00, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В реестре заблокированных его нет ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.70, zzz (??), 12:08, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Спасибо, капитан Сайт де-факто заблокирован российскими операторами, что мне эт... текст свёрнут, показать
     
  • 10.66, Аноним (5), 12:05, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сертификат подменяется на уровне провайдерского dns, там всё нашпиговано DPI Ка... текст свёрнут, показать
     
  • 10.69, Аноним (5), 12:08, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Esni не позволял вмешиваться в трафик, с ним сертификаты правильные Без него я... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.73, zzz (??), 12:10, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит, клаудфларь тебе и меняет серт... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.77, Аноним (5), 12:16, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она не меняет, если трафик зашищён она отдаёт правильный серт Получается, митм ... текст свёрнут, показать
     
  • 11.76, Total Anonimus (?), 12:16, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ESNI никак на это не влияет Единственная задача - скрыть на какой из сайтов на... текст свёрнут, показать
     
  • 9.71, Total Anonimus (?), 12:08, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если IP совпадает с каким то заблокированным сайтом - так же блокируется А ESN... текст свёрнут, показать
     
  • 5.60, YetAnotherOnanym (ok), 11:51, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > блокируют по миллиарду айпишников в год

    "Миллиард заблокированных лично <вставьте имя>", ага.

     
     
  • 6.61, Аноним (5), 11:55, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Про миллиард это была не шутка, они же совершенно поехавшие. Или ты всё пропустил? Даже кассы все умерли, не мог пропустить.
     
     
  • 7.68, zzz (??), 12:07, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Их уже давно разблокировали, с разморозкой. А блокировали для того, чтобы простимулировать российский бизнес перенести инфраструктуру в российские ЦОДы, потому что на Западе сейчас к власти пришли совершенно поехавшие и от них можно ожидать чего угодно. Заодно вскрылись забавные фактики - например, ряд контор впаривал госучреждениям хостинг типа в России (требование закона) по конскому ценнику, а сами хостили у Амазона, и когда после начала блокировок сайты больниц и ведомств легли, а директора стали задавать неудобные вопрос - одменчики рвали волосы на заднице, не зная, как отмазаться.
     
     
  • 8.74, Аноним (5), 12:14, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело в том, что разблокировали не все Цирк с телеграмом тоже неплохой пример п... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.91, Аноним (91), 12:32, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про фсбшный мессенджер прошу подробнее, или дать соус на какие то источники... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.93, Аноним (-), 12:34, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Телеграм... текст свёрнут, показать
     
  • 8.92, Аноним (-), 12:33, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там еще контора протаскивала проект Телеграм в массы... текст свёрнут, показать
     
  • 2.30, Гентушник (ok), 11:15, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без полной изоляции страны от внешнего Интернета выход всегда найдётся, но качество конечно упадёт, да.

    В этой стране тоже пытаются цензуру ввести, но пока с переменным успехом. Деньги по-пути разворовывают, и на выходе получается фигня, которая плохо работает и иногда ломает интернет всем подряд.
    Ну хоть какая-то польза от коррупции :)

     
     
  • 3.45, псевдонимус (?), 11:34, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению у них получается. Большинство людей некомпетентны в сфере ойти даже на примитивном уровне. "Нету в Гугле, значит вреале-то тоже нет" я даже раз подрался из-за этого.
     
  • 3.94, Аноним (-), 12:34, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Илон Маск помоги!
     
  • 2.41, псевдонимус (?), 11:27, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы палева меньше было, весь трафик через него не гони, если в Казахстане есть список заблокированных ресурсов скачай и с помощью скрипта( логически понятно, что нужно сделать) и фаервола заверения туда только их. Днс тоже не забудь туда же. Проще всего с помощью виртуалке сделать.

    Удачи.

     

  • 1.27, flkghdfgklh (?), 11:07, 19/12/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +7 +/
     
     
  • 2.35, zzz (??), 11:19, 19/12/2020 Скрыто модератором
    		• –6 +/
     
     
  • 3.43, псевдонимус (?), 11:30, 19/12/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 4.48, Аноним (48), 11:41, 19/12/2020 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 5.59, псевдонимус (?), 11:51, 19/12/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.52, zzz (??), 11:44, 19/12/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 5.78, псевдонимус (?), 12:18, 19/12/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 4.62, YetAnotherOnanym (ok), 11:56, 19/12/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.79, псевдонимус (?), 12:20, 19/12/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.46, Аноним (48), 11:38, 19/12/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 4.58, zzz (??), 11:48, 19/12/2020 Скрыто модератором
    		• –4 +/
     
  • 2.38, IdeaFix (ok), 11:22, 19/12/2020 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 3.97, flkghdfgklh (?), 12:40, 19/12/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (12)

  • 1.65, Адмирал Майкл Роджерс (?), 12:04, 19/12/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.75, Аноним (75), 12:15, 19/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Смотришь на всю эту возню спецслужб, причём не важно где это происходит и видишь как низко они опустились. Низко не в плане того что они подслушивают или подсматривают, а в плане их квалификации. Иногда приходят мысли на ум, а психо-неврологическое обследование там проходят иногда, прежде чем принят на работу?
     
     
  • 2.80, Total Anonimus (?), 12:20, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А они и не подымались . :) Власти заставляют их заниматься не своим делом .
     
  • 2.95, псевдонимус (?), 12:35, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не тупость, а неповоротливость. Они медленно запрягают, но едут быстро, к сожалению.
     

  • 1.96, signal (?), 12:37, 19/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    корпораты щелкнули по носу автократам, друг друга достойны
     
     
  • 2.100, псевдонимус (?), 12:44, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-во! :-) сорта омна.
     

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