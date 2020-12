Казахстан возобновил попытки перехвата HTTPS-трафика

3.12 , Аноним ( 12 ), 22:20, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +14 + / – Как жаль, что слово патриот украли те, кому это слово по факту не принадлежит.

4.26 , Аноним ( 26 ), 22:31, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –14 + / – А кому принадлежит? У всех патриатов, как они себя называют, давно запасной аэродром.

5.34 , Аноним ( 34 ), 22:44, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – Большинство "патриотов" - тупое быдло, кто до получки на пивас занимает. Никаких запасных аэродромов у них нет.

6.48 , timur.davletshin ( ok ), 22:56, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Большинство «прогрессивных» имеют знания ниже среднего, а вот ЧСВ выше среднего. Поэтому дома и митингуют. Если бы всё было плохо, то собрали манатки и всей семьёй на вольные хлеба уехали.

7.81 , Аноним ( 26 ), 00:01, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А тут такое дело. Ты путаешь добровольное и вынужденное решение. Вот, например, человек любит немцев, испытывает кайф от изучения немецкого и очень хочет туда свалить. И вот его мечта сбывается. Он рад, и счастлив. Его мечта сбылась. Второй вариант. Человек сидит тут, любит свою страну, язык и зону комфорта. А тут набегают всякие неадекваты и вынуждают свалить. Он учит ненавистный ему язык и едет в ненавистную страну, т.к. положение безвыходное. А потом сидит там, и тихо ненавидит всех.

8.105 , timur.davletshin ( ok ), 00:14, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – большой текст свёрнут, показать Ты драматизируешь и одновременно подтверждаешь мои слова, когда описываешь индив... 9.131 , Аноним ( 26 ), 00:53, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – текст свёрнут, показать А по факту неайтишник, не платящий налоги, ещё и пойдёт в центр занятости и буде... 10.245 , timur.davletshin ( ok ), 05:15, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Собственно доказываешь, что не был ты в центре занятости ни разу Там балалайку ... 11.269 , i ( ?? ), 05:47, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ты там завсегдатый похоже, все знаешь и про ит , и центр занятости, и чсв других... 12.311 , timur.davletshin ( ok ), 07:22, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Будь ты сколько-нибудь важным работодателем и ты знал Тогда к тебе будут регуля... 8.254 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 05:28, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Кто кого вынуждает Тут всегда была своя свобода, а демократии западного типа не... 6.136 , zzz ( ?? ), 00:58, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Большинство "патриотов" - тупое быдло То ли дело истинные патриоты, которые с утра до вечера исходят на гно в истериках на тему того, что государство/чиновники/автомобили/ракеты/ВВП/экология/архитектура/дороги - всё, абсолютно всё в этой стране плохое.

7.147 , Ivan1986 ( ? ), 01:19, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Любые патриоты это тупое быдло, потому что любить свое говно только за то что оно свое.

8.156 , zzz ( ?? ), 01:39, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать Ты бы покрытые толстым слоем говна очечки-то снял, как делаешь в разговорах за п... 7.213 , псевдонимус ( ? ), 03:59, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В "этой" это в какой? :-)

7.236 , draw2 ( ? ), 04:36, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > То ли дело истинные патриоты,... Истинные патриоты не срут в подъезде, работают, платят налоги, помогают другим (в разных формах) и т. п. При этом неважно за что и/или против чего они топят - дела важней слов!

И да, бывает ругаются на то что плохо, несправедливо и т. п. - потому что не пох#@! Человек не ругает, например, качество дорог в Пакистане, но его прям прорывает от качества дорог в России - не потому что патриот Пакистана и не потому что в Пакистане дороги лучше, а потому что на Пакистан плевать, в отличие от... - хотя нет, всяко любой кто не ругает пакистанские дороги проплачен пакистанским госдепом и является их агентом!

8.257 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 05:32, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Вот одной фразой убил всю российскую 171 оппозию 187 , которые не работают и ... 8.289 , zzz ( ?? ), 06:39, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Золотые слова Донеси её до светлолицых, а то у них единственное в жизни развлеч... 3.46 , timur.davletshin ( ok ), 22:53, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Будто это что-то плохое )))

4.251 , Ямо ( ? ), 05:23, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Свои 15 тенге уже получил проплаченный паразит

5.258 , timur.davletshin ( ok ), 05:33, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если бы я был из великой Казахии, то звали меня Галым Керимбеков из Шымкента )))

6.266 , Ямо ( ? ), 05:44, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А, так это ты в айти секьюрити пасешься. Все пытаюсь понять, чью сторону ты поддерживаешь и каких взглядов ты. Наверное, ты социал-дарвинист?

7.270 , псевдонимус ( ? ), 05:49, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Свой зад. А он у него в тепле.

8.286 , timur.davletshin ( ok ), 06:28, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Простатит - не сиди на холодном Жена уйдёт к другому, забухаешь ...