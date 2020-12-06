Казахстан возобновил попытки перехвата HTTPS-трафика

2.36 , АнонимныйАноним ( ? ), 22:44, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – А можно подробнее? Если бы это работало, то крику было бы на порядок больше.

3.61 , Аноним ( 29 ), 23:32, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – А смысл кричать? Внимательней присмотритесь к сертификатам "любимых" сайтов. Никто в мире как я понимаю сейчас не проверяет настоящий ли это вообще серт и кем и кому он выдан, не работает это как заявлено. Если возможность есть, её используют, когда придёт время, потом можно будет свалить на "украденные хакерами ключи" и всё остальное, и даже найдутся те, кто в это поверит.

4.65 , Аноним ( 29 ), 23:40, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Пока что гугл и компания прикладывают все усилия, чтобы максимально упростить незаметный mitm. Об этом что-то тоже никто не кричит. Настоящий используемый сертификат может быть совершенно любым, и в браузере он НИГДЕ не отобразится. Это ли не достижение? Я проверял лично, даже банально с switchyomegа трафик отправляется на сервер и выглядит защищённым, когда это не так и трафик подписан сертификатом посредника (что не отображается нигде). Это достижение последних нескольких лет, раньше этой технологии не существовало в браузерах.

5.68 , Аноним ( 26 ), 23:44, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – С гуглом у нас тесная связь же. Без гуглофона нынче никак вообще.

4.99 , Аноним ( 76 ), 00:11, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – > Никто в мире как я понимаю сейчас не проверяет настоящий ли это вообще серт и кем и кому он выдан DNS CAA, CT? Не, не слышал? Спалили бы очень быстро, методы есть.

5.126 , Аноним ( 29 ), 00:45, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Я спалил (не знаю быстро или нет, но первые случаи ещё 7 лет назад заметил) дальше чё делаем? С шифрованным dns трафиком коннект либо дропается, либо по обстоятельствам (можно даже получить нормальный доступ, только подсети миллиардами айпишников переблочены давно и это маловероятно). С нешифрованным, подсовывается несколько вариантов DPI сертификатов. Насколько я заметил, последние годы в мире активно перенимают передовой российско-китайский опыт в этой области, и в т.н. "странах первого мира" заинтересованы в контроле ничуть не меньше (а скорее даже больше).

2.39 , Аноним ( 26 ), 22:45, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – В РФ с её вконтактами вообще нет смысла заморачиваться. Школота и так спокойно там себе на статьи зарабатывает.

3.60 , Аноним ( 58 ), 23:32, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Ну да, кто бы мог подумать, что за базар отвечать надо

4.66 , Аноним ( 26 ), 23:42, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – А перед кем отвечать то? Перед собеседником, или перед тем, кто втихаря этот "базар" подслушал?

5.164 , Аноним ( - ), 01:57, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Перед путинскими дружками-миллиардерами, совокупное богатство которых превысило бюджет РФ

3.91 , Клыкастый ( ok ), 00:08, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – К триллиону, съеденному лично Сталиным, добавился триллион, посаженный лично Путиным. В мире "либералов" стало ещё мрачнее и темнее. И австрийские художники как назло измельчали... Некому принести свет демократии в тёмное царство. Беда у них, да...

4.110 , Аноним ( 26 ), 00:18, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – От того, что ты повторяешь чью-то оговорку в прямом эфире, картина светлее не становится. И из дел расстрелянных "не лично" Сталиным его подписи никуда не делись. Но у тебя есть шансы повторить из подвиг, так что не расстраивайся.

5.127 , anonymous ( ?? ), 00:46, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Самое забавное, что посаженные за буковки в интернетах "поцреоты-сталинисты", отсидев становятся ещё поцреотичнее. За редкими исключениями, конечно.

6.137 , Аноним ( 26 ), 01:00, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Необучаемые, что с них взять то.

7.165 , Аноним ( - ), 01:58, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Наоборот, просто игра совсем в другое - отрицательный отбор

7.173 , Ordu ( ok ), 02:14, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Как раз обучаемые. Если ты совершил ошибку и тебя прессанули за это, то впоследствии надо прикладывать больше усилий, чтобы не совершать ошибок: второй раз на одни и те же грабли наступать будет только необучаемый.

8.229 , anonymous ( ?? ), 04:25, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Так а в чём ошибка-то Что в россиюшке родился ... 9.243 , Ordu ( ok ), 05:07, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Что Сталена обидел ... 5.146 , zzz ( ?? ), 01:14, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >картина светлее не становится Ващет это называется клиническая депрессия. Ты бы проверился, антидепрессантов попил - картина и пришла бы в норму.

6.167 , Аноним ( - ), 02:03, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вообще-то это называется ad hominem, когда сказать нечего. Ты бы ознакомился риторикой и логикой

7.181 , zzz ( ?? ), 02:31, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А что надо говорить в ответ на бредовые мысли? Только направлять к врачу, а то один персонаж не лечился - и приколотил себе бубенцы на Красной площади.

8.232 , псевдонимус ( ? ), 04:33, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ты за нарушение тайны переписки За введение запрета де-факто запрет уже есть н... 9.293 , zzz ( ?? ), 06:46, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать И кто же нарушил твою переписку и запретил тебе пикетировать в мечтах, пупсик ... 4.221 , Аноньимъ ( ok ), 04:10, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вы бредите.

5.307 , псевдонимус ( ? ), 07:14, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Для путикантропа это нормально. При этом он может быть хорошим специалистом в своей профессии.

