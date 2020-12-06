Казахстан возобновил попытки перехвата HTTPS-трафика

|
|1.1, Тот_Самый_Анонимус (?), 22:01, 06/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–83 +/–
|
Как будто это что-то плохое.
не у всех правительств есть возможность вызвать Цукерберга на ковёр. Пытаются следить как могут. Можно подумать что есть страны где не следят.
|
|
|
|
|
|3.12, Аноним (12), 22:20, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
|
Как жаль, что слово патриот украли те, кому это слово по факту не принадлежит.
|
|
|
|4.26, Аноним (26), 22:31, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–14 +/–
|
А кому принадлежит? У всех патриатов, как они себя называют, давно запасной аэродром.
|
|
|
|5.34, Аноним (34), 22:44, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
|
Большинство "патриотов" - тупое быдло, кто до получки на пивас занимает. Никаких запасных аэродромов у них нет.
|
|
|
|6.48, timur.davletshin (ok), 22:56, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
|
Большинство «прогрессивных» имеют знания ниже среднего, а вот ЧСВ выше среднего. Поэтому дома и митингуют. Если бы всё было плохо, то собрали манатки и всей семьёй на вольные хлеба уехали.
|
|
|
|7.81, Аноним (26), 00:01, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А тут такое дело. Ты путаешь добровольное и вынужденное решение. Вот, например, человек любит немцев, испытывает кайф от изучения немецкого и очень хочет туда свалить. И вот его мечта сбывается. Он рад, и счастлив. Его мечта сбылась. Второй вариант. Человек сидит тут, любит свою страну, язык и зону комфорта. А тут набегают всякие неадекваты и вынуждают свалить. Он учит ненавистный ему язык и едет в ненавистную страну, т.к. положение безвыходное. А потом сидит там, и тихо ненавидит всех.
|
|
|
|
|
|9.131, Аноним (26), 00:53, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
А по факту неайтишник, не платящий налоги, ещё и пойдёт в центр занятости и буде... текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|11.269, i (??), 05:47, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ты там завсегдатый похоже, все знаешь и про ит , и центр занятости, и чсв других... текст свёрнут, показать
|
|6.136, zzz (??), 00:58, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Большинство "патриотов" - тупое быдло
То ли дело истинные патриоты, которые с утра до вечера исходят на гно в истериках на тему того, что государство/чиновники/автомобили/ракеты/ВВП/экология/архитектура/дороги - всё, абсолютно всё в этой стране плохое.
|
|
|
|7.147, Ivan1986 (?), 01:19, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Любые патриоты это тупое быдло, потому что любить свое говно только за то что оно свое.
|
|
|
|8.156, zzz (??), 01:39, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Ты бы покрытые толстым слоем говна очечки-то снял, как делаешь в разговорах за п... текст свёрнут, показать
|
|7.236, draw2 (?), 04:36, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> То ли дело истинные патриоты,...
Истинные патриоты не срут в подъезде, работают, платят налоги, помогают другим (в разных формах) и т. п. При этом неважно за что и/или против чего они топят - дела важней слов!
И да, бывает ругаются на то что плохо, несправедливо и т. п. - потому что не пох#@!
Человек не ругает, например, качество дорог в Пакистане, но его прям прорывает от качества дорог в России - не потому что патриот Пакистана и не потому что в Пакистане дороги лучше, а потому что на Пакистан плевать, в отличие от... - хотя нет, всяко любой кто не ругает пакистанские дороги проплачен пакистанским госдепом и является их агентом!
|
|
|
|8.289, zzz (??), 06:39, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Золотые слова Донеси её до светлолицых, а то у них единственное в жизни развлеч... текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|
|
|6.266, Ямо (?), 05:44, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А, так это ты в айти секьюрити пасешься. Все пытаюсь понять, чью сторону ты поддерживаешь и каких взглядов ты. Наверное, ты социал-дарвинист?
|
|2.4, Аноним (4), 22:08, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
Подскажите, а от каких еще конституционных свобод вы готовы добровольно отказаться для поддержки правительства?
|
|
|
|3.6, Аноним (3), 22:11, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну может ему правительство как-раз и платит. А шлюха от чего угодно откажется ради лишнего кусочка масла на хлебушке.
|
|
|
|
|
|5.30, Аноним (26), 22:36, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
|
>Либерали́зм - философское и общественно-политическое течение, провозглашающее непоколебимость прав и личных свобод человека
Так что давай, отказную на стол, раз так права поджимают )
|
|
|
|6.78, Дон Ягон (ok), 23:58, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
О, я бы с радостью, только а смысл?
Это ж как душу дьяволу продать - поскольку никакой души нет, можно продавать её бесконечное количество раз (если, конечно, найдётся идиот, который купит).
Та же фигня и с этими вашими правами и свободами. Это миф о загробной жизни.
Не то, чтобы я правда это советовал, но: нарвись на хоть сколько-то по-настоящему серьёзные проблемы. Сразу узнаешь, чего стоят твои права и свободы и куда ты можешь запихнуть их себе, предварительно свернув в трубочку.
Не, если ты мутант, как то: негр, гей, поехавшая феминистка, транс или что-то в таком духе, то да. По ту сторону океана может прокатить - там сейчас модно снабжать неполноценных незаслуженными привилегиями.
|
|
|
|7.86, Аноним (26), 00:05, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>По ту сторону океана может прокатить - там сейчас модно снабжать неполноценных незаслуженными привилегиями.
Ты это говоришь так, будто по эту сторону океана иначе. Тут тоже решает твоя национальность, диаспора и прочее. А так кроме геев, остальные себя чувствуют вполне свободно. Феминистки и лесбианки например не шифруются, так же принимают свои законы.
|
|
|
|
|
|9.145, Аноним (-), 01:11, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Очередное свидельставо того, что Дон Ягон не случайно занимается пропагандой выш... текст свёрнут, показать
|
|3.9, NotaBug (ok), 22:13, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Подскажите, а от каких еще конституционных свобод вы готовы добровольно отказаться для поддержки правительства?
Чтобы от них отказаться, нужно хотя бы их иметь.
|
|
|
|
|
|5.47, NotaBug (ok), 22:53, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
|
А может она им вообще не нужна эта свобода, понапридумывали панимаешь слов таких, буржуи!
Даёшь памятник алабаю, или это уже есть где-то?)
|
|
|
|6.63, Аноним (26), 23:36, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Свобода слова нужна там, где это слово кто-то готов услышать и оценить критически. Чего в упор не наблюдается.
|
|6.84, Дон Ягон (ok), 00:04, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Можно подумать, у слова "свобода" есть какой-то устраивающий всех смысл. Будто бы это слово не является с большинстве случаев способом манипуляции, подмены понятий и возможностью выступить как будто-бы за всё хорошее, при этом, никто, разумеется, и не поймёт, а какое же именно "хорошее" им обещают.
|
|
|
|7.119, NotaBug (ok), 00:29, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кооператив "Озеро", вам милее всего, не переживайте так пациент, он будет с вами вечно.
|
|7.125, Аноним (26), 00:44, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Поэтому всех надо в лагеря. Раз не могут определиться что такое свобода.
|
|7.160, Аноним (160), 01:42, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
То есть вы добровольно готовы отказаться от свободы слова? Так вас к этому пропаганда и склоняет. Причем очень активно. До вас вероятно просто не доходит, что когда вы не сможете говорите, остальное у вас заберут уже не спрашивая, оставив самый минимум.
Как бы не играли сейчас с демократией и свободами, отказываться от них нельзя.
|
|
|
|8.170, Дон Ягон (ok), 02:07, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
О, ещё одна пачка либеральных стереотипов подъехала Мне не от чего отказываться... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.174, Аноним (-), 02:19, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Детский сад, короткие штанишки Не было ее, в буквальном смысле, в фашистской Ге... текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|11.201, Аноним (-), 03:29, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Именно не снилась D Когда каждый может настучать на тебя, то поговорить безопа... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|13.233, Аноним (-), 04:34, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
В концлагеря, внезапно, ссылали всех неугодных Какой, нафиг, переход на личност... большой текст свёрнут, показать
|
|9.178, Аноним (178), 02:24, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
gt оверквотинг удален Есть такая законодательная норма Ограничение свободы П... текст свёрнут, показать
|
|3.74, Дон Ягон (ok), 23:50, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
Странные какие-то нонче пошли борцуны за т н свободу Злое правительство смо... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|4.95, олигофрены (?), 00:10, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
СЗО Ростеком Акционер
Боюсь, что не через TOP
Ты просто ещЁ недопонял
Но я не причем, так сложились эти как их а да обстоятельства
|
|
|
|
|
|
|
|7.153, Дон Ягон (ok), 01:31, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Погуглить СЗО Ростелеком мешает что? Ну еже-ли вообще не в теме.
Ну погуглил. Предсказуемо пожалел о потраченом времени, абсолютно ничего интересного.
Что сказать-то хотел, томный?
Хотя стой, попробую угадать: сейчас будут влажно-истеричные фантазии про чебурнет, да?
Если да: так это детектор же, если кто-то на серьёзных щщах сказал "чебурнет", значит перед тобой velfr.
И я, так-то, гос. интранет всецело поддержал бы. Будь он возможен в наших реалиях - но это не так. На российский сегмент интернета завязана куча российского бабла, никто не будет стрелять себе в ногу + инфраструктура в РФ даже отдалённо не готова к отключению РФ от интернета. Это ваше СЗО выглядит как капля здравого смысла в море вопиющей безответственности.
|
|4.169, Аноним (169), 02:07, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> условный "добрый цукерберг" вас читает - это нормально?
Не только читает, ещё и цензурирует, банит, удаляет... Свобода слова :) Но "это другое" (с)
|
|4.219, псевдонимус (?), 04:09, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У меня нет никакого пейсбука. Дело не в пейсбука, а в попытке нарушить тайну переписки. В попытках, иногда успешных, сажать людей за картинку или репост.
|
|3.212, Celcion (ok), 03:54, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Подскажите, а от каких еще конституционных свобод вы готовы добровольно отказаться для поддержки правительства?
Правильно, личные свободы задевает только плохое и неправильное стремление каких-то локальных плебеев в недогосударствах отслеживать трафик своих граждан, а вот слежение за этим трафиком американского АНБ, у которого без какой-либо тени сомнения есть доступ к приватным ключам всех самых крупных и супер-пупер доверенных CA - это никакие конституционные свободы, конечно же, не задевает. Это ведь Благословенная Америка за нами следит, а не какие-то там локальные коррумпированные "граждане-майоры". Это другое, понимать надо!
|
|2.7, Аноным (ok), 22:12, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
В детстве не говорили: "Если все начнут прыгать с моста, ты тоже прыгнешь?"?
|
|
|
|3.17, Аноним (12), 22:23, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Если это будут дорогие мне люди, то прыгну конечно. Прыгать с моста - это лишь действие. Оно не является ни плохим, ни хорошим само по себе. Таковым его делает ситуация. Вы не будете прыгать с моста, если он горит, а внизу батут спасателей? Вы скажете, что таких условий не было, а я скажу, что условий смертельной опасности от прыжка в вопросе тоже не было. Простите, я не по теме пишу. Просто фигнёй страдаю.
|
|2.16, Аноним (16), 22:23, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Спасибо! Очень понравилось как шумная отара рукопожатных людей с хорошими лицами тригернулась на явную иронию.
|
|
|
|3.50, Аноним (50), 22:59, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
А где тут ирония? Все прекрасно знают, что Цукерберг и ко следят за пользователями (ведь их бизнес построен на продаже персональных данных), и к кому они ходят на ковер
|
|3.260, Тот_Самый_Анонимус (?), 05:37, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если бы это была ирония. Это правда. Видео того как Цукерберг отчитывался перед конгрессом США есть в интернете. И что-то он ни слова не сказал о том что государство вмешивается в свободу слова.
Любые государства вмешиваются в жизнь граждан. Просто кто-то более топорно, а кто-то менее, вот и всё.
|
|
|
|3.79, Аноним (169), 00:00, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> being transparent about government requests
Ну что Вы, это другое! (с)
|
|
|
|3.108, fske (?), 00:17, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Сильно дороже задницы попозиционера банального и его свиты
|
|2.179, Аноним (-), 02:24, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
Надеюсь тебя на кол посадят. Или ну худой конец электрический стул. :)
Вариант с бутылкой тоже подойдет, духовноскрепненько. ;)
|
|
|
|3.264, Тот_Самый_Анонимус (?), 05:43, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
О, а вот и партия мазохистов. Извини, но мы не настолько либеральны, как ваши хозяева, так что свои мечты воплощай собой.
|
|2.265, Тот_Самый_Анонимус (?), 05:44, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Всеобщим бомбалейо в комментариях удовлетворён. Он явно показал интеллектуальный уровень людей, считающих себя думающими.
|
|
|
|2.83, Аноним (169), 00:02, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
гугл уже закапывает http/2 из-за ущербности... а как пели, как пели...
|
|
|
|2.53, anonymous (??), 23:05, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
зачем кого-то заставлять? Просто написать браузер лучше хрома и лисы - делов-то.
А там ставть в него любые сертификаты
|
|2.73, Аноним (169), 23:48, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> при установке TLS-соединения реальный сертификат целевого сайта подменяется сгенерированным на лету новым сертификатом.
Когда такое делают всякие клаудфляри в омерике - это нормально... Но если кто-то в другой стране вздумает - "это другое!" (с)
|
|
|
|3.76, Аноним (76), 23:55, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Клаудфляри это делают от имени и по поручению владельца сайта. Так что да, это — другое.
|
|3.194, Аноним (194), 03:12, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Кляудфляре бесплатный сервис предоставляет. А эта гопота не утруждает себя даже такой малостью.
|
|
|
|4.205, gogo (?), 03:37, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
КФ хочешь - используй, не хочешь - не используй.
Разницу чувствуешь?
|
|1.13, Аноним (11), 22:20, 06/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
>>в ходе аудита был выявлено намерение использовать данный сертификат для слежки за пользователями
Интересно как это выяснилось
|
|
|
|2.89, Аноним (169), 00:07, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Бравзер во время типичной слежки за пользователем обнаружил, что за ним ещё кто-то следит... непорядок!
|
|2.207, gogo (?), 03:39, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Наверное, спросили казахов, зачем вам? Они ответили, что фейсбуку серт выпишут.
|
|1.15, Аноним (194), 22:22, 06/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Пора бы Казахстану вернуться состав РФ. А то они дно уже впереди нас пробивают, с опережением.
|
|1.19, Michael Shigorin (ok), 22:25, 06/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–18 +/–
|
Вспомнилось: до того как стать "Нур-Султаном", "Астана" ("Столица") была у казахов "Акмола" ("Белая могила")...
PS кричащим про цензуру: вы всё проспали, глупые. И принимаете лапшу на уши от тех, кто больше всего той цензурой нынче занимается -- не хуже парижанок, охотно обслуживавших гансов лет восемьдесят назад.
|
|
|
|
|
|3.85, Аноним (76), 00:04, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Зачем себе? Он сразу в альтовский пакет с корневыми сертами, чтоб два раза не вставать.
|
|
|
|4.151, Ivan1986 (?), 01:27, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ну так это не страшно - альтовское дерьмо стоит только в государственных помойках, школы конечно жалко, но дети справятся.
|
|2.62, timur.davletshin (ok), 23:36, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
За что минусуют сего светлоокого гражданина? Он же дело молвит. Парижский "батон" явно крепче белорусского и газ пахучее. А уж сколько жёлтых жилетов полегло за два года...
|
|
|
|3.67, anonymous (??), 23:42, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>А уж сколько жёлтых жилетов полегло за два года...
И сколько? Негров линчуют? Угадал?
|
|
|
|4.112, timur.davletshin (ok), 00:21, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
>>А уж сколько жёлтых жилетов полегло за два года...
> И сколько? Негров линчуют? Угадал?
В википедии статистика, в ютубе кадры стрельбы, оторванных конечностей и битья батогами и сапогами. Да, среднестатистический французский полицейский вооружен куда приличнее, в т.ч. автоматическим оружием зачастую. Собственно у сгоревшего малоизвестного собора был случай, когда из-за того, что стреляли в людном месте из автоматич. оружия, полегло несколько совершенно левых людей.
|
|
|
|5.122, anonymous (??), 00:40, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
В википедии, которую редактируют все, кому не лень, ясно-понятно, достоверных сведений нет.
|
|
|
|
|
|7.134, anonymous (??), 00:55, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А "первоисточники" кто проверит? (в "ваши доказательства - не доказательства", можно играть вдвоём)
|
|
|
|8.143, zzz (??), 01:08, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
Глупости всё это Как скажет Министерство Правды Вашингтонского обкома - то и пр... текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|12.210, zzz (??), 03:45, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Креакл - всегда стрелочник Что и понятно - как загрузил в мозги прошивку, так м... текст свёрнут, показать
|
|5.226, псевдонимус (?), 04:21, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Среднестатистический французский полицейский вооружен куда приличнее
Ты глазки-то протри. Или тебе вооружение российской нацгвардии кажется недостаточным?
И это у нас полиция ходит зачастую с акс-74у, снаряженным армейскими патронами, дающими в городе кучу рикошетов.
Впрочем путикантроп в чужом глазу соринку видят, в своем бревна не разглядят.
|
|
|
|6.249, timur.davletshin (ok), 05:18, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что мне глазки протирать, я первых и вторых регулярно вижу. И да, я не припомню, чтобы я с винтовкой видел тройки полицейских или гвардейцев в аэропорту. На вокзале видел, поезда из Грозного встречали, когда шла война, где европейцы топили за террористов. Это я помню. И вагоны с дырками от пуль.
|
|
|
|7.252, псевдонимус (?), 05:25, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А я прекрасно помню ещё сопляком в тысячах км от грозного мента с автоматом, ехавшего в трамвае.
А у нацгвардии вооружение вплоть до артиллерии, танков и авиации(вертолеты). Есть ещё МЧС.
И все эти структуры вместе взятые, по численности больше, чем Российская Армия.
На мысли не наводит?
|
|2.162, Аноним (-), 01:52, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
|
Лучшей рекламы Альтлинукса не придумать! Михаил, сделайте содержимое вашего сообщения главным слоганом Альта! Патриоты не устоят, и миллионы народных денег потекут в ваши карманы (не спрашивая народ, разумеется). Слава цензуре!
|
|2.214, Аноньимъ (ok), 04:03, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
1. Источник информации сам по себе не обесценивает информацию. Цензура есть цензура.
А тут наглое и циничное нарушение человеческой свободы.
2. Форма имеет значение. Одно дело когда вам улыбчивые менеджеры в магазине продали китайский ширпотреб с наценкой. И совсем другое когда вас гопники за 10 рублей избили.
Воры и те и те, но разница на лицо.
|
|1.20, Вопль_в_пустыне (?), 22:25, 06/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Свобода она такая, правительству спокойней когда все под колпаком. И это 21 век какойто лютый тоталиторизм.
|
|
|
|2.33, Аноним (26), 22:42, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Правительство хернёй страдает. При такой поддержке электората я бы вообще не напрягался на их месте. Тут скорее палок нарубить, т.к. IRL сажать уже некого.
|
|
|
|3.44, Ordu (ok), 22:52, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Лукашенко вон тоже не напрягался, теперь, небось, волосы на себе рвёт, что не внедрил загодя сертификаты. Хреновый из тебя диктатор, прям как из Лукашенко.
|
|
|
|4.59, Аноним (26), 23:29, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А что там у него? Все кричащие на улице, бери и закрывай. Нет смысла их по сайтам щемить.
|
|
|
|5.102, Аноним (169), 00:13, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
|
В Щтатах проще сделали: приняли антипротестную поправку. В зоне действия спецслужб (ни тип, ни радиус не оговаривается) можно вязать любого лоха, и он будет виновным. На него можно вешать всех жертв.
|
|
|
|6.114, Аноним (26), 00:22, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Отстают они явно по данному вопросу. Тут уже одиночные пикеты считай под запретом.
|
|2.217, Аноньимъ (ok), 04:07, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Мир стремительно идёт к мировому цифровому ГУЛАГу с диктатурой педофилов-людоедов, всякие Бобби Котики байдены и прочее.
|
|1.25, Аноним (12), 22:30, 06/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
На странице казахстанского билайна майнер. Одно ядро тут же нагружается до 100%.
|
|
|
|2.27, Аноним (16), 22:33, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, ей богу, прям как дети малые.
Это не майнер, а распределённая расшифровка TLS.
|
|2.209, Аноним (209), 03:42, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну обеднели люди, на хлеб не хватает, вот и крутятся как могут.
|
|1.29, Аноним (29), 22:35, 06/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
|
Я просто напоминаю, что в РФ это практика вполне себе работает, и как я понимаю магистральные провайдеры замечательно сотрудничают. И даже серт принимается за валидный, просто это какой-то другой мутный серт — их есть несколько видов левых сертов.
|
|
|
|
|
|3.61, Аноним (29), 23:32, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
|
А смысл кричать? Внимательней присмотритесь к сертификатам "любимых" сайтов. Никто в мире как я понимаю сейчас не проверяет настоящий ли это вообще серт и кем и кому он выдан, не работает это как заявлено. Если возможность есть, её используют, когда придёт время, потом можно будет свалить на "украденные хакерами ключи" и всё остальное, и даже найдутся те, кто в это поверит.
|
|
|
|4.65, Аноним (29), 23:40, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Пока что гугл и компания прикладывают все усилия, чтобы максимально упростить незаметный mitm. Об этом что-то тоже никто не кричит. Настоящий используемый сертификат может быть совершенно любым, и в браузере он НИГДЕ не отобразится. Это ли не достижение? Я проверял лично, даже банально с switchyomegа трафик отправляется на сервер и выглядит защищённым, когда это не так и трафик подписан сертификатом посредника (что не отображается нигде). Это достижение последних нескольких лет, раньше этой технологии не существовало в браузерах.
|
|
|
|5.68, Аноним (26), 23:44, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
С гуглом у нас тесная связь же. Без гуглофона нынче никак вообще.
|
|4.99, Аноним (76), 00:11, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
> Никто в мире как я понимаю сейчас не проверяет настоящий ли это вообще серт и кем и кому он выдан
DNS CAA, CT? Не, не слышал? Спалили бы очень быстро, методы есть.
|
|
|
|5.126, Аноним (29), 00:45, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Я спалил (не знаю быстро или нет, но первые случаи ещё 7 лет назад заметил) дальше чё делаем? С шифрованным dns трафиком коннект либо дропается, либо по обстоятельствам (можно даже получить нормальный доступ, только подсети миллиардами айпишников переблочены давно и это маловероятно). С нешифрованным, подсовывается несколько вариантов DPI сертификатов. Насколько я заметил, последние годы в мире активно перенимают передовой российско-китайский опыт в этой области, и в т.н. "странах первого мира" заинтересованы в контроле ничуть не меньше (а скорее даже больше).
|
|2.39, Аноним (26), 22:45, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
В РФ с её вконтактами вообще нет смысла заморачиваться. Школота и так спокойно там себе на статьи зарабатывает.
|
|
|
|
|
|4.66, Аноним (26), 23:42, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
А перед кем отвечать то? Перед собеседником, или перед тем, кто втихаря этот "базар" подслушал?
|
|
|
|5.164, Аноним (-), 01:57, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Перед путинскими дружками-миллиардерами, совокупное богатство которых превысило бюджет РФ
|
|3.91, Клыкастый (ok), 00:08, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
К триллиону, съеденному лично Сталиным, добавился триллион, посаженный лично Путиным. В мире "либералов" стало ещё мрачнее и темнее. И австрийские художники как назло измельчали... Некому принести свет демократии в тёмное царство. Беда у них, да...
|
|
|
|4.110, Аноним (26), 00:18, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
От того, что ты повторяешь чью-то оговорку в прямом эфире, картина светлее не становится. И из дел расстрелянных "не лично" Сталиным его подписи никуда не делись. Но у тебя есть шансы повторить из подвиг, так что не расстраивайся.
|
|
|
|5.127, anonymous (??), 00:46, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Самое забавное, что посаженные за буковки в интернетах "поцреоты-сталинисты", отсидев становятся ещё поцреотичнее. За редкими исключениями, конечно.
|
|
|
|
|
|7.173, Ordu (ok), 02:14, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Как раз обучаемые. Если ты совершил ошибку и тебя прессанули за это, то впоследствии надо прикладывать больше усилий, чтобы не совершать ошибок: второй раз на одни и те же грабли наступать будет только необучаемый.
|
|5.146, zzz (??), 01:14, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
>картина светлее не становится
Ващет это называется клиническая депрессия. Ты бы проверился, антидепрессантов попил - картина и пришла бы в норму.
|
|
|
|6.167, Аноним (-), 02:03, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вообще-то это называется ad hominem, когда сказать нечего. Ты бы ознакомился риторикой и логикой
|
|
|
|7.181, zzz (??), 02:31, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А что надо говорить в ответ на бредовые мысли? Только направлять к врачу, а то один персонаж не лечился - и приколотил себе бубенцы на Красной площади.
|
|
|
|
|
|9.293, zzz (??), 06:46, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
И кто же нарушил твою переписку и запретил тебе пикетировать в мечтах, пупсик ... текст свёрнут, показать
|
|
|
|5.307, псевдонимус (?), 07:14, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Для путикантропа это нормально. При этом он может быть хорошим специалистом в своей профессии.
|
|1.37, Аноним (37), 22:44, 06/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
"перехват трафика производится в рамках учений "Кибербезопасность Нур-Султан 2020""
Ага, точно, главное назвать "правильно", авость проканает, как же умиляют [нет] эти попытки местных казахбаши нагло по-гопнически пролезть в частную жизнь рядовых граждан, ох кому-то чешется проявить в жизнь подвиги министерства правды.
Интересно, а если хватать рандомных людей, пытать и кидать в темницу, но заявить, что это в рамках учений "Антитеррор Нур-Султан 2020", тоже проканает?
|
|
|
|2.41, Аноним (26), 22:49, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А может и к лучшему? Поменьше будет всяких необучаемых, которые интернет и частную жизнь в одну кучу мешают.
|
|
|
|3.211, gogo (?), 03:46, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Поговорить по видео с своей голой женой из ванны - это частная жизнь? Или интернет для такого не предназначен?
|
|2.149, zzz (??), 01:20, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
Один товарищ Лукашенко учений не проводил - и гляди ж ты, совестливые и неполживые интернет-ресурсы за неделю сформировали в головах доверчивых "Телега/пейсбук неправды не скажут!" дурачков картинку миллионов жертв - избитых, убитых и съеденных Лукашенко лично. По уму, все эти пейсбуки с твитторами, давшие зеленый свет оранжистам, уже давно пора заблокировать и развивать свои ресурсы.
|
|
|
|3.246, псевдонимус (?), 05:15, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Что вы, мародёры можете развить? Только гробить, созданное не вами. То, что от СССР оставалось почти все угробили, ЖЖ угробили, вкудахте угробили, КиноПоиск черте во что превратили. Разаиватели.
Где поисковик свой? Где почта своя нормальная, с надёжностью, приватность и анонимностью? Где замена Скайпу и васапу? Даже джаберсервера в школах поднять не можете на старом писюке, чтобы удалена хоть выглядела нормальной.
|
|3.247, псевдонимус (?), 05:17, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зато охранника(абсолютно бесполезного) вы в каждую школу смогли посадить. И камер везде натыкать.
|
|
|
|4.301, zzz (??), 07:03, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ой-ой-ой, бедненький, про совок вспомнил. Совок от всего мира отставал на 20-30 лет, там нечего было гробить, всё и так держалось на бешеном печатном станке. Поэтому пришлось с нуля создавать всё самим. В т.ч. соцсети, кинопоиски, почту и поисковики, как бы креаклы с пеной у рта ни доказывали, что раз офис в Нидерландах, то поиск "не свой". Не знают болезные, что программисты "золотая акция" у Фонда общественных интересов, контролируемого государством (;
|
|
|
|5.308, псевдонимус (?), 07:18, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты "совок" с РФ перепутал. РФ отстаёт от ведущих держав почти во всем. Одним из немногих динамично развивающихся направлений было ойти. Но это уже исправляют.
|
|2.168, Да (?), 02:05, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> "перехват трафика производится в рамках учений "Кибербезопасность Нур-Султан 2020""
> Ага, точно, главное назвать "правильно", авость проканает, как же умиляют [нет] эти
> попытки местных казахбаши нагло по-гопнически пролезть в частную жизнь рядовых граждан,
> ох кому-то чешется проявить в жизнь подвиги министерства правды.
> Интересно, а если хватать рандомных людей, пытать и кидать в темницу, но
> заявить, что это в рамках учений "Антитеррор Нур-Султан 2020", тоже проканает?
Да
|
|1.42, Аноним (42), 22:50, 06/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Забавно читать комментарии. Ситуация проста, как апельсин. Правительство некоторой страны щазотело контролировать некоторую деятельность ТНК у себя в стране. ТНК прокинули целую страну через одно место.
При этом ТНК ещё и промыли до полной невменяшности мозги аудитории, которая искренне верит, что гуглы, фейсбуки и прочие твиторы несут добро и прогресс.
|
|
|
|2.49, Аноним (12), 22:57, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
>Правительство некоторой страны щазотело контролировать
А население не захотело. Кто для кого существует в первую очередь? Цензура и тоталитарный контроль несут добро?
|
|
|
|3.97, Клыкастый (ok), 00:10, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
|
Ну есть странные люди, которым не нравится иностранная цензура и иностранный тоталитарный контроль над их гражданами.
|
|
|
|4.138, Аноним (26), 01:04, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
Ты тоже странный. Считаешь, что бан в фейсбуке хуже десяти лет строгоча.
|
|4.238, псевдонимус (?), 04:39, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Поэтому они вводят цензуру и тотальный контроль у себя, чтобы было не хуже чем у иностранцев.
Л - логика!
Интересно, если в Европе и США начнется эпидемия гонореи, нам тоже надо у себя развести? Ну чтобы не хуже быть.
|
|1.51, Аноним (51), 23:00, 06/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> В период проведения киберучений возможно возникновение различных проблем с доступом к некоторым зарубежным интернет-ресурсам, которые могут быть устранены путём установки сертификата безопасности.
LOOOOOOOL
Хомячки поверят.
// b.
|
|
|
|2.52, Аноним (51), 23:04, 06/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Information Security Certification Authority CA
Identity: Information Security Certification Authority CA
Verified by: Information Security Certification Authority CA
Expires: 02/28/2040
Хороший годный сертификат - до 2040 года. Но, мне кажется, они могли и на 50 лет его сделать. Непорядок!
// b.
|
|1.55, Аноним (55), 23:07, 06/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Великая цифровая держава в Центральной Северной Азии под самоназванием kazakhstan.
|
|1.57, Аноним (57), 23:27, 06/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
На сколько я помню они это пробовали на оборудовании F5 Networks и им не удалось это сделать из-за множественных проблем с устройствами пользователей (у кого то старые Android-Iphone, которые не поддерживали выданный им сертификат, проблемы с построением цепочки, F5 падали под нагрузкой...).
Не понятно одно, даже в небольших компаниях как у нас расшифрование реализовали партийно на FortiGate, проблемы были только с ГОСТ...
|
|
|
|2.88, Аноним (88), 00:06, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
В случае установки своего сертификата - можно на обычном squid MITM масштабировать до беспредела.
|
|1.72, Аноним (88), 23:48, 06/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Да не, ну тема-то так себе, просто это ещё не дошло. Ничего, жизнь научит.
Как только хомячки станут по первому запросу ставить первый сертификат, проблем с перехватом их банковских данных больше не будет ни у одной группы, этим занимающейся.
|
|
|
|2.101, Аноним (26), 00:12, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Идёшь в банк и отключаешь весь онлайн-банкинг. Платишь везде налом.
|
|
|
|3.190, Аноним (190), 03:06, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Уже давно послал все банки н***й, расплачиваюсь криптой.
А крипту ты как покупаешь, налом идёшь в соседний сельсовет в колхозном ларьке у бабы Груни закупать? Просвети пожалуйяста, а то я тоже хочу!
|
|
|
|4.295, Аноним (-), 06:50, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Крипта получается из электричества, а кварплата ( электричество ) оплачивается криптой цыкл замкнутый. Но, в первый раз и для начала получения электричества и покупки обрудования для генерации крипты нужно расплатится деньгами.
Где в этих словах правда, а где вымысел проверяйте сами.
|
|
|
|5.296, Аноним (-), 06:54, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну а если в вашем городе и в магазинах еду ещё не продают за крипту не стоит растраивася за денги вам её точно продадут если денги у вас есть.
|
|1.82, Аноним (12), 00:01, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Предположим, что какой-то удостоверяющий центр прогнулся под власть имущих и выдал им корневой сертификат, который позволит прозрачно подменить трафик. Понятно, что сертификат подменённый от оригинального отличаться будет. Но оба будут валидными. Есть ли способ проверить какой сертификат был у сайта когда-то или из других стран? Не вручную бы.
|
|
|
|
|
|3.192, Аноним (194), 03:09, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как будто кто-то кто интересуется НЕ котами будет эту самоподписанную левоту к себе на компьютер устанавливать. Вот и получается что она изначально следить за обычными людьми, а не злоумышленниками.
|
|2.120, Аноним (76), 00:29, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Есть ли способ проверить какой сертификат был у сайта когда-то или из других стран?
Сертификаты меняются со временем и даже с географическим положением клиента, если используется CDN.
|
|
|
|3.139, Аноним (29), 01:05, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Для Австралии, СГА, Китая и сателлитов и всей Еуропы один серт, для РФ другой. Сайт совершенно не русскоязычный. CDN, конечно.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|7.224, Аноним (29), 04:15, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> ЧТД
Да ну не тупи. Во-первых, подобное зависит от многих факторов, во-вторых, это было не сегодня и даже не вчера и искать какие сайты сегодня митмят и с каким успехом это делают мне нет никакого резона, тем более посреди ночи, ну и в третьих я не хочу об этом говорить. Я сообщил информацию, и разумные люди примут её к сведению, больше тут ничего нет.
|
|
|
|8.227, Аноним (225), 04:21, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
разумные люди прежде всего отнесутся к ней критически, что и демонстрирует ваш д... текст свёрнут, показать
|
|1.93, Аноним (93), 00:09, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Нахожусь в РФ.
Нормальный браузер (Firefox, Pale Moon) при попытке провайдера подменить сертификат пишет:
Технические детали
www.(название заблокированного сайта) использует недействительный сертификат безопасности. К сертификату нет доверия, так как он является самоподписанным. Сертификат действителен только для (название провайдера) (Код ошибки: sec_error_untrusted_issuer)
|
|
|
|2.237, gogo (?), 04:38, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Хренасе. Это что за провайдер? То ли рукожопы, то ли просто придурки...
|
|1.100, Аноним (103), 00:11, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> крупных казахских провайдеров в городе Нур-Султан, включая Beeline, Tele2 и Kcell
Какие из них являются дочернимим компаниями российских компаний?
|
|
|
|
|
|3.193, Аноним (193), 03:09, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
А в штатах лучше что ли? Пока из относительно свободных мест у нас только марс.
|
|1.203, Аноним (209), 03:36, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Я знал, что эти ребята просто так не отступятся и ещё вернутся. Просто инфраструктуру готовили втихаря
|
|1.215, Аноним (-), 04:04, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
В какой же позор превратился форум, некогда посвященный открытому ПО. Господа, призываю не посещать этот сайт, как минимум пока банхамер находится в руках таких людей как Шигорин
|
|1.231, Tifereth (ok), 04:28, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ну и этот сертификат отправится в какой-нибудь из стоп-списков, делов-то. Некоторые люди обожают наступать на те же грабли.
Казахстану пора выпускать национальный, единственно безопасный браузер, после этого можно закуклиться и остановить время.
|
|1.271, Аноним (271), 05:50, 07/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Даже если это и введут, то сайтам ничего не будет стоить написать отдельный клиент с полной поддержкой других протоколов. Если пользователю нравятся сайт, то он скачает клиент. К тому же это даст дополнительные возможности, по http можно пускать ограниченный контент, а в клиенте полный. С этим бороться будет бесполезно, это не заблокируешь, разве что домен сайта, но нужен ли он в клиенте?!
|