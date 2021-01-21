Релиз Chrome 88

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|2.6, Аноним (6), 16:22, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Как и любой браузер, как и любой браузер. Ты же не хочешь развивать свободные браузеры вроде elinks.
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|3.19, Аноним (19), 16:31, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как я понял если браузер имеет человеческий GUI, то он уже несвободный? Иначе почему каждый раз, в подобных дискуссиях, комментаторы упоминают консольный elinks? Вы то сами им пользуетесь, или только название знаете, и что он свободный?
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|4.39, Аноним (6), 17:18, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лично я пользуюсь, иначе бы упомянул какой-нибудь lynx. А что там не человеческого в elinks? GUI там прекрасный, есть проблемы с отрисовкой сайтов и скриптами.
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|4.79, Аноним (79), 21:29, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Как я понял если браузер имеет человеческий GUI, то он уже несвободный? Иначе почему каждый раз, в подобных дискуссиях, комментаторы упоминают консольный elinks? Вы то сами им пользуетесь, или только название знаете, и что он свободный?
Internet Explorer 6 имел удобный настраиваемый интерфейс, Opera 12 имел удобный интерфейс, Netscape Communicator имел удобный настраиваемый интерфейс.
Chrome имеет захардкоренный интерфейс, элементарно невозможность настроить панель инструментов.
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|4.80, Аноним (79), 21:31, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я уверен что для CLI можно сделать TUI браузер с удобным интерфейсом.
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|3.23, Леголас (ok), 16:34, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Как и любой браузер, как и любой браузер. Ты же не хочешь развивать свободные браузеры вроде elinks, ты же не хочешь развивать свободные браузеры вроде elinks.
Без вашего позволения поправил.
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|3.38, Аноним (38), 17:17, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ungoogled Chromium - вполне себе ничего. Главное не только для дома, но и для работы.
Пельмень и Netsurf - тоже не плохие, потому не обязательно elinks использовать.
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|3.59, Аноним (59), 18:37, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто все свободные оказываются неудобными неотёсанными недоделками, без удобного интерфейса и возможности расширения. Как будто делали не для людей. Попробовал как-то NetSurf. Вы это серьёзно? Это что? Браузер?
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|4.78, Аноним (78), 21:21, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нетсурф вообще ничего не открывает... остальные страницы корёжит это мягко сказано.
Непонятное поделие. Не браузер.
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|3.14, Аноним (-), 16:28, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>датамайнер гугла
О господи! А если они и впрямь запилят майнер на свой браузер. Будут по тихому добывать крипту для своей корпорации. Ты меня пугаешь.
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|2.11, Аноним (11), 16:27, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Рекламно-шпионская система притворяющаяся браузером
Это да, файрфокс - он такой.
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|4.69, Аноним (11), 20:00, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем своя рекламная сетка, когда уже есть другие, которыми "прайвоси-фокусид!!1" мозиллушка не брезгует пользоваться?
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|1.5, Аноним (6), 16:20, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ускорение на линуксе когда-нибудь включат? У меня игрушечки адово тормозят, хотя я и добился всего зелёного в about://gpu (и даже нашёл баги в старых версиях, на новых все блэклисты можно отключать на блобе).
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|3.41, Oe (?), 17:19, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хорошая месть, ибо включение вулкана дает белый экран, и придется вслепую искать адресную строку, вбивать флагс, и там искать вслепую кнопку Reset All.
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|4.56, Аноним (56), 18:32, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня никаких проблем при включении вулкана в хромом, ни под AMDPGU, ни под блобом невидии. ЧТо я делаю не так?
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|3.44, Аноним (6), 17:22, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С вулканом и egl что-то не работает рекомпилятор вендовых шейдеров, например. Блеклист с вулканом тоже не отключить, а значит ускорения не будет даже в about://gpu.
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|3.67, Пупсик (?), 19:18, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня тоже включен hardware декодер в хроумиуме, но все равно ни в какое сравнение с windows не идет. Не знаю почему javascript и декодинг видео на twitch очень сильно нагружают проц. все еще.
Грешу на кривой композитинг в kwin. Даже mpv player начинает выдавать странный глич через 10 минут проигрывания.
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|2.10, Аноным (ok), 16:24, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Привет, вы из 2013? Меняйте рубли на доллары, покупайте битки.
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|2.47, Oe (?), 17:42, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Юзает. На этих ваших одноклассниках отвалились некоторые видеоматериалы, хоть вроде флеш и не юзается, но код его проверки остался, и он не дает работать пока не увидит что флеш есть...
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|2.32, Леголас (ok), 16:51, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Они планируют мигрировать на Rust?
Ага, а Mozilla всерьёз думает переписать лису на Golang.
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|1.34, Аноним (34), 16:59, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Новый манифест разработан в рамках инициативы по усилению безопасности, конфиденциальности и производительности дополнений. Главной целью вносимых изменений является упрощение создания безопасных и высокопроизводительных дополнений, и усложнение возможности создания небезопасных и медленных дополнений.
Как много понаписали вместо простой фразы "адблок перестанет работать".
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|1.35, Аноним (35), 17:03, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для всех пользователей на страницу, показываемую при открытии новой вкладки, добавлены информационные карты, помогающие найти недавно просматриваемый контент и связанную с ним информацию.
Как они выглядят? Что-то в Arch не наблюдаю.
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|1.40, Аноним (40), 17:19, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Прекращена поддержка протокола FTP.
И HTTPS им отключите! Локалхоста хватит всем!
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|1.43, xtotec (ok), 17:21, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Молодцы, чо, не знаю что так они кардинально "улучшили" в CSS, но у меня в цисках SG220 "вдруг" веб морды поехали. Новаторы сраные.
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|2.46, 123 (??), 17:38, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну что вы как маленький, ваши циски устарели, покупайте новые. Вот видите, их даже новый хромог не поддерживает.
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|3.55, xtotec (ok), 18:27, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну что вы как маленький, ваши циски устарели, покупайте новые. Вот видите,
> их даже новый хромог не поддерживает.
Ну да, ну да, сейчас только отвороты на штанишках поправлю и смузи допью. Прыгну на электросамокат и вперёд за новыми цисками. Все 20 и поменяю.
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|4.63, Аноним (56), 18:40, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А не пил бы смузи, сидел бы в уютной фидошке. Вечно хипстеры цисками обмажутся и жалуются потом. Пойду перфокарту продырявлю...
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|1.48, Аноним (48), 17:53, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Опять насовали нового ненужно в жабоскрипт и css. Все вчерашние бровзеры больше не бровзеры. Ура...
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|3.54, Аноним (48), 18:26, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На нем и сижу, но он не поспевает за всей новомодной фигней. Вот сейчас например гитхаб немного сломан - в каталогах сырца не показывает комиты и даты. Есть фикс-экстеншн, но какбы костыль.
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|4.58, Аноним (56), 18:35, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На нем и сижу
Фу, хипстер. Выбрось свой смузи браузер и вернись на IE6 или firefox 1.5.
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|1.64, niktechnet (ok), 18:52, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Самый лучший слава GOOGLE !!!
Передовые программисты работают круглосуточно чтобы я мог развлекаться.
Насрать мне на все зонды там и прочие херни.
Вот сейчас пишу здесь слушаю Youtube Music, пью пиво и все в порядке.
Вот так!!!
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|2.71, Забористое (?), 20:29, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тоже пью пиво, но почки отказывают, жру мясо и задыхаюсь, сейчас пойду убью соседа и его бл жену, да ска, жизнь прекрасна!!!
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|1.73, Аноним (73), 20:40, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Число 88 является закодированным приветствием «Heil Hitler!» («Хайль Гитлер!»), поскольку буква «H» стои́т в латинском алфавите восьмой
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|2.76, SS (??), 21:07, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мой прадед из SS-Галичина, и это число для меня священно
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