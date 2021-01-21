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Релиз Chrome 88

21.01.2021 16:02

Компания Google представила релиз web-браузера Chrome 88. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений и передачей при поиске RLZ-параметров. Следующий выпуск Chrome 89 запланирован на 2 марта.

Основные изменения в Chrome 88:

  • Для небольшого процента пользователей включена поддержка профилей для разделения учётных записей пользователей. Пользователь может создать новый профиль Chrome и настроить его активацию при подключении к определённой учётной записи в Google, что позволит разным пользователям разделять свои закладки, настройки и историю посещений. При попытке входа в учётную запись, привязанную к другому профилю, пользователю будет предложено переключиться на этот профиль. При наличии у пользователя привязки к нескольким профилям, будет предоставлена возможность выбора желаемого профиля.
  • В состав включена третья редакция манифеста Chrome, которая пока предложена опционально. Разработчикам предоставлена возможность создания дополнений с использованием Manifest V3, но поддержка дополнений, использующих вторую версию манифеста, какое-то время будет сохранена. Дата прекращения поддержки Manifest V2 пока не определена, но период миграции на новый манифест продлится как минимум год. Манифест Chrome определяет возможности и ресурсы, предоставляемые дополнениям. Новый манифест разработан в рамках инициативы по усилению безопасности, конфиденциальности и производительности дополнений. Главной целью вносимых изменений является упрощение создания безопасных и высокопроизводительных дополнений, и усложнение возможности создания небезопасных и медленных дополнений. Обратной стороной нового манифеста является нарушение работы многих дополнений для блокирования нежелательного контента и обеспечения безопасности из-за ограничений в использовании блокирующего режима работы API webRequest.
  • С целью блокирования утечки поисковых ключей через DNS, по умолчанию прекращена обработка ввода отдельных слов в адресной строке как потенциальных сайтов. До сих пор, в случае ввода одного слова в адресной стоке, браузер вначале пытался в DNS определить наличие хоста с таким именем, полагая, что пользователь пытается открыть поддомен, и уже потом перенаправлял запрос поисковой системе. Таким образом, владелец DNS-сервера, указанного в настройках пользователя, получал сведения о состоящих из одного слова поисковых запросах, что оценивалось как нарушение конфиденциальности. Для предприятий, использующих интернет-хосты без поддомена (например, "https://helpdesk/") предоставлена опция для возвращения старого поведения.
  • Для небольшого процента пользователей предложен новый ненавязчивый интерфейс подтверждения полномочий, в котором запросы на подтверждение показываются в адресной строке перед доменом, не отвлекая пользователя. В отличие от ранее применявшихся запросов, новый интерфейс не требует мгновенного решения и остаётся на виду, давая возможность подтвердить или блокировать полномочия при возникновении необходимости.
  • Проведена модернизация менеджера паролей. Добавлена кнопка для проверки сохранённых паролей на надёжность с возможностью быстрой смены небезопасных паролей. Реализован интерфейс для смены паролей сразу для нескольких учётных записей, связанных с одним сайтом.
  • Добавлена экспериментальная поддержка быстрого поиска вкладок, которая ранее была ограничена версией для Chrome OS. Пользователь может просмотреть список всех открытых вкладок и быстро отфильтровать нужную вкладку, независимо от того в текущем или другом окне она находится. Для включения поиска вкладок можно использовать флаг "chrome://flags/#enable-tab-search".
  • Расширена защита от небезопасной отправки форм ввода на страницах, загруженных по HTTPS, но отправляющих данные по HTTP. Предупреждение о потенциальном риске передачи данных через незашифрованный канал связи при отправке смешанной формы теперь выводится не в виде индикатора, а в форме отдельной промежуточной страницы, требующей подтверждения выполняемого действия. Изначально новое предупреждение было добавлено в один из прошлых выпусков, но сразу отменено из-за всплывших проблем с редиректами. Теперь эти проблемы решены и предупреждение выводится не только при прямой отправке формы по "http://", но и при попытке редиректа на "http://" с использованием кодов 307 и 308, допускающих проброс данных POST-запроса.
  • На платформе Android для определённого процента пользователей реализована новая кнопка с микрофоном, показываемая в верхней панели, рядом с адресной строкой. Кнопка позволяет через Google Assistant прочитать текущую страницу или перевести на другой язык.
  • Для всех пользователей включён режим урезания активности фоновых вкладок ("Tab Throttling"), который в прошлом выпуске был предложено небольшому проценту пользователей. Браузер теперь отдаёт приоритет активным вкладкам и ограничивает потребление CPU фоновыми вкладками, снижая интенсивность пробуждения процессора. В соответствии с собранной статистикой около 40% потребления ресурсов при вызове таймеров JavaScript приходилось на фоновые вкладки. Подобные вкладки после пяти минут нахождения в фоне теперь могут активироваться не чаще одного раза в минуту, за исключением операций воспроизведения мультимедийного содержимого, обработчиков сетевых событий и поступивших уведомлений, активных потоков RTCDataChannel и MediaStreamTrack. Проведённое тестирование показало, что внесённые изменения при наличии большого числа открытых вкладок позволили до 5 раз снизить нагрузку на CPU и продлить время автономной работы более чем на час.
  • Для всех пользователей на страницу, показываемую при открытии новой вкладки, добавлены информационные карты, помогающие найти недавно просматриваемый контент и связанную с ним информацию. Карты призваны упростить продолжение работы с информацией, просмотр которой был прерван. Например, карты помогут найти рецепт блюда, который недавно был найден в сети, но утерян после закрытия страницы, продолжить выбор покупок в магазинах или вернуться к просмотру прерванного видео.
  • Для пользователей, входящих в учётную запись Google, предоставлена возможность доступа к методам платежей и паролям, сохранённым в учётной записи Google, без включения Chrome Sync.
  • Обеспечена приостановка вывода web-уведомлений при показе презентации или предоставлении совместного доступа к экрану. Накопившиеся уведомления будут показаны после завершения сеанса совместного доступа.


  • Прекращена поддержка протокола FTP. Постепенное урезание поддержки FTP началось ещё в Chrome 63, а в Chrome 77 поддержка FTP была отключена по умолчанию для 50% пользователей, но был оставлен флаг для её возвращения. В Chrome 88 поддержка FTP полностью отключена.
  • Удалён код, связанный с обработкой Flash-контента. Поддержка Flash Player компанией Adobe была официально прекращена 31 декабря. Предприятиям, которым необходима поддержка Flash, предложено воспользоваться отдельным сервисом HARMAN.
  • Удалён код для поддержки протокола DTLS 1.0 (Datagram Transport Layer Security), основанного на TLS 1.1 и использовавшегося в WebRTC для передачи звука и видео. Вместо DTLS 1.0 рекомендуется использовать DTLS 1.2, основанный на TLS 1.2 (спецификация DTLS 1.3 на базе TLS 1.3 ещё не готова).
  • В Chrome Web Store прекращена поддержка дополнения Legacy Browser Support (LBS), обеспечивающего совместимость со старыми дополнениями. Функциональность LBS теперь встроена в Chrome.
  • Прекращена поддержка Google Cloud Print и убрана возможность сохранения в Google Drive со страницы управления выводом на печать (пользователям отныне потребуется осуществить печать в PDF и затем вручную загружать результат в Google Drive в при помощи меню "New > File upload" на сайте drive.google.com).
  • Прекращена поддержка платформы OS X 10.10 (Yosemite), выпущенной в 2014 году. В качестве минимальной версии macOS заявлен выпуск OS X 10.11 (El Capitan).
  • Достигла финальной стадии инициатива по блокированию небезопасной загрузки (без шифрования) контента. В новой версии реализована блокировка небезопасной загрузки мультимедийных данных, текстовых файлов и изображений. Блокировка реализована, так как загрузка файлов без шифрования может использоваться для совершения вредоносных действий путём подмены содержимого в процессе MITM-атак. Ранее была включена блокировка небезопасной загрузки исполняемых файлов, архивов (zip, iso и т.п.) и документов (docx, pdf и т.п.). Для платформы Android введение ограничений отстаёт на один релиз, т.е. в нынешнем выпуске включена блокировка документов.



  • В режиме Origin Trials (экспериментальные возможности, требующие отдельной активации) добавлено несколько новых API, которые пока ограничены платформой Android. Origin Trial подразумевает возможность работы с указанным API из приложений, загруженных с localhost или 127.0.0.1, или после прохождения регистрации и получения специального токена, который действует ограниченное время для конкретного сайта.
    • API Digital Goods для упрощения организации покупок из web-приложений. Обеспечивает связывание с сервисами распространения товаров, в Android предоставляет обвязку над API Android Play Billing.
    • В сеансы на базе WebXR для дополненной реальности добавлена возможность определения параметров окружающего освещения для придания моделям более естественного вида и более гармоничной интеграции с окружением пользователя.
    • Механизм Idle Detection для определения неактивности пользователя, позволяющий определять время, когда пользователь не взаимодействует с клавиатурой/мышью, запущен хранитель экрана, экран заблокирован или работа выполняется на другом мониторе. Информирование приложения об неактивности осуществляется через отправку уведомления после достижения заданного порога неактивности.
  • Стабилизирован и теперь распространяется вне Origin Trials метод Performance.measureMemory() для оценки потребления памяти при обработке web-приложения или web-страницы. Может использоваться для анализа и оптимизации потребления памяти в web-приложениях, а также для выявления регрессивного роста потребления памяти.
  • В API PointerLock стабилизирован флаг unadjustedMovement, при установке которого данные о событиях о движении мыши передаются в чистом виде, без корректировок и ускорения. Например, применение unadjustedMovement даёт возможность обеспечить более качественное движение в шутерах от первого лица.
  • Ссылки с атрибутом target="_blank" в теге <a> теперь обрабатываются по аналогии с использованием атрибута rel="noopener", т.е. воспринимаются как не заслуживающие доверия страницы. Для открытых по данным ссылкам страниц не выставляется свойство Window.opener и не открывается доступ к контексту из которого была открыта ссылка. Изменение позволяет блокировать атаки "tab-napping", при которых новая вкладка или окно может обращаться к контексту исходной страницы, с которой была открыта ссылка.
  • Улучшены стили, предлагаемые по умолчанию при активации тёмных тем оформления. Добавлены тёмные стили элементов форм и полос прокрутки, применяемые при выборе в операционной системе тёмной темы. Для упрощения настройки стилей для различных режимов отображения предложено CSS-свойство color-scheme и одноимённый мета-тег.
  • В addEventListener() добавлена опция "signal", позволяющая прикрепить обработчик AbortSignal, созданный при помощи вызова AbortController, для отмены подписки на события.
  • Добавлено CSS-свойство aspect-ratio для явной привязки коэффициента соотношения сторон к любому элементу, который будет учитываться при автоматическом вычислении размеров. Предложенное свойство позволяет добиться автоматического вычисления недостающего размера при указании только высоты или ширины. Ранее подобное было возможным только для изображений, а при помощи свойства aspect-ratio может применяться для любых других элементов, например, для подгонки iframe под указанную высоту или ширину.
  • В CSS-псевдокласс :not() добавлена поддержка сложных селекторов. Например: ":not(.a + .b .c)".
  • В метод ElementInternals добавлен атрибут shadowRoot, позволяющий из собственных элементов обращаться к своему отдельному корню в Shadow DOM, независимо от состояния. Кроме того, добавлены дополнительные ограничения в метод attachInternals(), который теперь будет генерировать исключение при попытке вызова конструктора для создаваемого элемента.
  • В методе WakeLock.request() параметр "type" переведён в категорию необязательных и по умолчанию выставляется в значение "screen".
  • Добавлена возможность более гибкого управления ключами для изоляции в отдельных процессах. Изоляция подразумевает вынос обработчиков контента в отдельные процессы в привязке к источнику (origin - домен+порт+протокол), а не сайту, т.е. позволяет организовать разделение по разным процессам на основе домена ресурса, а не сайта со всеми посторонними включениями на страницах. Предложенное изменение позволяет управлять помещением в отдельные процессы синхронно выполняемых скриптов, манипулирующих значением document.domain, или вызовов postMessage() с экземплярами WebAssembly.Module.
  • Добавлена поддержка типа SharedArrayBuffer, который может использовать в окружениях, изолированных в отдельных процессах при помощи механизмов Cross-Origin-Embedder-Policy и Cross-Origin-Opener-Policy. Для атомарного доступа к объектам SharedArrayBuffer предложен объект Atomics.
  • В CSS-свойстве clip-path добавлена возможность определения ограничивающей видимость области, заданной при помощи функции path() в формате контура SVG. Например "clip-path: path(oddeven, 'M 5 5 h 100 v 100 Z')".
  • Добавлена поддержка HTTP-заголовка Permissions-Policy, который пришёл на смену HTTP-заголовку Feature-Policy, предназначенному для включения определённых возможностей и управления доступом к API (например, можно включить синхронный режим работы XMLHttpRequest или отключить Geolocation API)
  • В JavaScript-движке V8 реализован экспериментальный RegExp-движок, для включения которого можно использовать флаг "--enable-experimental-regexp-engine". Движок примечателен использованием алгоритма, работающего без возвратов (backtracking), что позволяет добиться времени выполнения, линейного зависящего от размера обрабатываемой строки. Текущий движок Irregexp в большинстве ситуаций работает очень быстро, но начинает буксовать при обработке некоторых шаблонов, время выполнения которых сильно зависит от размера входной строки.
  • В инструментах для web-разработчиков примерно на 37% сокращено время запуска. Реализована эмуляция работы в условиях отсутствия поддержки в браузере определённых типов изображений (например, можно отключить AVIF и WebP и проверить сработает ли на сайте замена на PNG). Добавлен новый инструмент для наглядной оценки углов, задаваемых в CSS-свойствах.

    В панели анализа производительности появилась возможность визуализация метрик Core Web Vitals, учитывающих сводные показатели времени загрузки, отзывчивости и стабильности содержимого. В панели отслеживания сетевых операций добавлена сводка о сбоях выполнения запросов, связанных с блокировками CORS (Cross-origin Resource Sharing), а в контекстное меню добавлена опция "Copy value" для копирования отдельных параметров запроса. Добавлены новые возможности для отладки WebAssembly.

    В панели Storage добавлена симуляция исчерпания квоты на размер браузерного хранилища. Расширена информация о Web Worker. В панели Elements обеспечено выделение цветом псевдоэлементов. Представлен экспериментальный отладчик моделей компоновки элементов страницы Flexbox.

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 36 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Одна уязвимость (CVE-2021-21117, проблемы с применением ограничений в Cryptohome) помечена как критическая, т.е. позволяет обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 26 премий на сумму 81000 долларов США (одна премия $30000, одна премия $16000, четыре премии $5000, две премии $2000, четыре $1000 и две премии $500). Размер 10 вознаграждений пока не определён.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Chrome 88 переведён на новый манифест, несовместимый с uBlock Origin
  3. OpenNews: В Chrome намерены удалить поддержку технологии Server Push
  4. OpenNews: Релиз Chrome 87
  5. OpenNews: В Firefox, Chrome, Edge и Safari заблокирован сертификат, используемый для перехвата трафика в Казахстане
  6. OpenNews: В адресной строке Chrome по умолчанию начнёт применяться HTTPS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54423-chrome
Ключевые слова: chrome
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Обсуждение (74) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (-), 16:18, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Рекламно-шпионская система притворяющаяся браузером.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 16:22, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как и любой браузер, как и любой браузер. Ты же не хочешь развивать свободные браузеры вроде elinks.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 16:31, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как я понял если браузер имеет человеческий GUI, то он уже несвободный? Иначе почему каждый раз, в подобных дискуссиях, комментаторы упоминают консольный elinks? Вы то сами им пользуетесь, или только название знаете, и что он свободный?
     
     
  • 4.39, Аноним (6), 17:18, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лично я пользуюсь, иначе бы упомянул какой-нибудь lynx. А что там не человеческого в elinks? GUI там прекрасный, есть проблемы с отрисовкой сайтов и скриптами.
     
  • 4.52, бублички (?), 18:10, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ты как обычно понял через ж0пу
     
  • 4.79, Аноним (79), 21:29, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Как я понял если браузер имеет человеческий GUI, то он уже несвободный? Иначе почему каждый раз, в подобных дискуссиях, комментаторы упоминают консольный elinks? Вы то сами им пользуетесь, или только название знаете, и что он свободный?

    Internet Explorer 6 имел удобный настраиваемый интерфейс, Opera 12 имел удобный интерфейс, Netscape Communicator  имел удобный настраиваемый интерфейс.
    Chrome имеет захардкоренный интерфейс, элементарно невозможность настроить панель инструментов.

     
  • 4.80, Аноним (79), 21:31, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я уверен что для CLI можно сделать TUI браузер с удобным интерфейсом.
     
  • 3.23, Леголас (ok), 16:34, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Как и любой браузер, как и любой браузер. Ты же не хочешь развивать свободные браузеры вроде elinks, ты же не хочешь развивать свободные браузеры вроде elinks.

    Без вашего позволения поправил.

     
  • 3.38, Аноним (38), 17:17, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ungoogled Chromium - вполне себе ничего. Главное не только для дома, но и для работы.
    Пельмень и Netsurf - тоже не плохие, потому не обязательно elinks использовать.
     
  • 3.50, Аноним (50), 17:59, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты сделал мой день.
     
  • 3.59, Аноним (59), 18:37, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто все свободные оказываются неудобными неотёсанными недоделками, без удобного интерфейса и возможности расширения. Как будто делали не для людей. Попробовал как-то NetSurf. Вы это серьёзно? Это что? Браузер?
     
     
  • 4.78, Аноним (78), 21:21, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нетсурф вообще ничего не открывает... остальные страницы корёжит это мягко сказано.
    Непонятное поделие. Не браузер.
     
  • 2.9, Аноним (9), 16:23, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    датамайнер гугла, притворяющийся браузером
     
     
  • 3.14, Аноним (-), 16:28, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >датамайнер гугла

    О господи! А если они и впрямь запилят майнер на свой браузер. Будут по тихому добывать крипту для своей корпорации. Ты меня пугаешь.

     
     
  • 4.27, Леголас (ok), 16:40, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    будто в погоне за прибылью спросят чьё-то мнение
     
  • 2.11, Аноним (11), 16:27, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Рекламно-шпионская система притворяющаяся браузером

    Это да, файрфокс - он такой.

     
     
  • 3.60, Аноним (60), 18:37, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У лисы нет своих рекламных сеток. Лиса не конкурент.
     
     
  • 4.69, Аноним (11), 20:00, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем своя рекламная сетка, когда уже есть другие, которыми "прайвоси-фокусид!!1" мозиллушка не брезгует пользоваться?
     
  • 2.12, OpenAnonymous (?), 16:28, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кстати вот чел интересно написал:

    https://digdeeper.neocities.org/ghost/browsersrus.html
    https://digdeeper.neocities.org/ghost/liftingtheveilrus.html
    https://digdeeper.neocities.org/ghost/addonsrus.html
    https://digdeeper.neocities.org/ghost/mozillarus.html

     
  • 2.57, Аноним (59), 18:33, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    СПО такое СПО.
     

  • 1.4, Аноним (4), 16:18, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Firefox ONE LOVE!!
     
     
  • 2.18, InuYasha (??), 16:31, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уже - нет. (
     
     
  • 3.26, leibniz (??), 16:36, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +23 +/
    Уже - да. )
     
     
  • 4.72, Посылаетесь нахер (?), 20:39, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1425650
    >3 years ago

    Это все что нужно знать о качестве Firefox.

     
  • 2.25, Аноним (25), 16:36, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://digdeeper.neocities.org/ghost/mozillarus.html
     
  • 2.61, Аноним (59), 18:38, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только один раз любить? Нда... Видимо не так хороша уже...
     

  • 1.5, Аноним (6), 16:20, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ускорение на линуксе когда-нибудь включат? У меня игрушечки адово тормозят, хотя я и добился всего зелёного в about://gpu (и даже нашёл баги в старых версиях, на новых все блэклисты можно отключать на блобе).
     
     
  • 2.8, Аноным (ok), 16:23, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Нвидии вряд ли уже чо-то будет
     
     
  • 3.51, Аноним (50), 18:01, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пропел красный фанат без смущения...
     
  • 2.15, Аноним (15), 16:28, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вулкан во флагах включил?
     
     
  • 3.41, Oe (?), 17:19, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хорошая месть, ибо включение вулкана дает белый экран, и придется вслепую искать адресную строку, вбивать флагс, и там искать вслепую кнопку Reset All.
     
     
  • 4.53, Аноним (53), 18:20, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно отредактировать конфиг. Но мы не ищем лёгких путей.
     
  • 4.56, Аноним (56), 18:32, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня никаких проблем при включении вулкана в хромом, ни под AMDPGU, ни под блобом невидии. ЧТо я делаю не так?
     
  • 3.44, Аноним (6), 17:22, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С вулканом и egl что-то не работает рекомпилятор вендовых шейдеров, например. Блеклист с вулканом тоже не отключить, а значит ускорения не будет даже в about://gpu.
     
  • 2.21, Аноним (9), 16:32, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    https://i.imgur.com/lZXkfpj.jpg

    Arch, Chromium

     
     
  • 3.33, Аноним (4), 16:53, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > https://i.imgur.com/lZXkfpj.jpg
    > Arch, Chromium

    Панелька скучная.

     
  • 3.42, Аноним (6), 17:20, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    При чём тут видео?
     
  • 3.67, Пупсик (?), 19:18, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня тоже включен hardware декодер в хроумиуме, но все равно ни в какое сравнение с windows не идет. Не знаю почему javascript и декодинг видео на twitch очень сильно нагружают проц. все еще.
    Грешу на кривой композитинг в kwin. Даже mpv player начинает выдавать странный глич через 10 минут проигрывания.
     

  • 1.7, Рейка Сметанова (ok), 16:22, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Удалён код, связанный с обработкой Flash-контента.
    А плеер втентакли всё еще юзает его
     
     
  • 2.10, Аноным (ok), 16:24, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Привет, вы из 2013? Меняйте рубли на доллары, покупайте битки.
     
     
  • 3.16, Аноним (15), 16:29, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И акции яблока с теслой.
     
  • 3.17, Аноним (-), 16:30, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А лучше Monero и Швейцарский Франк.
     
     
  • 4.20, InuYasha (??), 16:31, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это и в 2021 актуально, не?
     
  • 2.22, Леголас (ok), 16:33, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вот это отаку-драма
     
  • 2.47, Oe (?), 17:42, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юзает. На этих ваших одноклассниках отвалились некоторые видеоматериалы, хоть вроде флеш и не юзается, но код его проверки остался, и он не дает работать пока не увидит что флеш есть...
     

  • 1.28, Fracta1L (ok), 16:40, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Они планируют мигрировать на Rust?
     
     
  • 2.29, Аноним (-), 16:48, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не планируют.
     
     
  • 3.31, Fracta1L (ok), 16:48, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дураки
     
  • 2.32, Леголас (ok), 16:51, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Они планируют мигрировать на Rust?

    Ага, а Mozilla всерьёз думает переписать лису на Golang.

     
  • 2.65, . (?), 18:53, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    они это делают потихоньку
     
  • 2.75, Корец (?), 20:54, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А должны?
     

  • 1.30, InuYasha (??), 16:48, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Яблочные скриншоты символизируют.
     
  • 1.34, Аноним (34), 16:59, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Новый манифест разработан в рамках инициативы по усилению безопасности, конфиденциальности и производительности дополнений. Главной целью вносимых изменений является упрощение создания безопасных и высокопроизводительных дополнений, и усложнение возможности создания небезопасных и медленных дополнений.

    Как много понаписали вместо простой фразы "адблок перестанет работать".

     
     
  • 2.36, Total Anonimus (?), 17:06, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Точнее - перестанет работать юблок .
     

  • 1.35, Аноним (35), 17:03, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для всех пользователей на страницу, показываемую при открытии новой вкладки, добавлены информационные карты, помогающие найти недавно просматриваемый контент и связанную с ним информацию.

    Как они выглядят? Что-то в Arch не наблюдаю.

     
  • 1.40, Аноним (40), 17:19, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Прекращена поддержка протокола FTP.

    И HTTPS им отключите! Локалхоста хватит всем!

     
  • 1.43, xtotec (ok), 17:21, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Молодцы, чо, не знаю что так они кардинально "улучшили" в CSS, но у меня в цисках SG220 "вдруг" веб морды поехали. Новаторы сраные.
     
     
  • 2.46, 123 (??), 17:38, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну что вы как маленький, ваши циски устарели, покупайте новые. Вот видите, их даже новый хромог не поддерживает.
     
     
  • 3.55, xtotec (ok), 18:27, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну что вы как маленький, ваши циски устарели, покупайте новые. Вот видите,
    > их даже новый хромог не поддерживает.

    Ну да, ну да, сейчас только отвороты на штанишках поправлю и смузи допью. Прыгну на электросамокат и вперёд за новыми цисками. Все 20 и поменяю.

     
     
  • 4.63, Аноним (56), 18:40, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А не пил бы смузи, сидел бы в уютной фидошке. Вечно хипстеры цисками обмажутся и жалуются потом. Пойду перфокарту продырявлю...
     
  • 4.70, Хе (?), 20:26, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не забудьте пыхнуть вейпом!
     

  • 1.48, Аноним (48), 17:53, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять насовали нового ненужно в жабоскрипт и css. Все вчерашние бровзеры больше не бровзеры. Ура...
     
     
  • 2.49, Аноним (50), 17:57, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бледная Луна вам в помощь.
    Браузер
    PaleMoon 28.17 (Gecko 68.0)
     
     
  • 3.54, Аноним (48), 18:26, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На нем и сижу, но он не поспевает за всей новомодной фигней. Вот сейчас например гитхаб немного сломан - в каталогах сырца не показывает комиты и даты. Есть фикс-экстеншн, но какбы костыль.
     
     
  • 4.58, Аноним (56), 18:35, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На нем и сижу

    Фу, хипстер. Выбрось свой смузи браузер и вернись на IE6 или firefox 1.5.

     
     
  • 5.62, Аноним (59), 18:39, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чё с ним делать?
     
  • 5.68, Аноним (48), 19:21, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что поделать? Я б на IE4 сидел, но внем немного все сломано.
     

  • 1.64, niktechnet (ok), 18:52, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Самый лучший слава GOOGLE !!!
    Передовые программисты работают круглосуточно чтобы я мог развлекаться.
    Насрать мне на все зонды там и прочие херни.
    Вот сейчас пишу здесь слушаю Youtube Music, пью пиво и все в порядке.
    Вот так!!!
     
     
  • 2.71, Забористое (?), 20:29, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже пью пиво, но почки отказывают, жру мясо и задыхаюсь, сейчас пойду убью соседа и его бл жену, да ска, жизнь прекрасна!!!
     

  • 1.66, Аноним (66), 19:08, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Прекращена поддержка протокола FTP

    Проверил - работает!

     
  • 1.73, Аноним (73), 20:40, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Число 88 является закодированным приветствием «Heil Hitler!» («Хайль Гитлер!»), поскольку буква «H» стои́т в латинском алфавите восьмой
     
     
  • 2.76, SS (??), 21:07, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мой прадед из SS-Галичина, и это число для меня священно
     

  • 1.74, Аноним (74), 20:49, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У всех в 88 хроме в комментариях здесь появились вертикальные скролы?
     
     
  • 2.77, Аноним (77), 21:10, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так вот откуда они!!!
     

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