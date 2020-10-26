В Chrome экспериментируют с показом рекламы на странице новой вкладки

2.21 , Аноним ( 21 ), 11:41, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Тем временем антимонопольщики в США собираются разделить Google - рекламу в одну компанию, Сhrome в другую. Будем посмотреть, чем все это закончится (спойлер - суд будет длится несколько лет).

3.27 , Аноним ( 27 ), 11:47, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Ничем не закончится, Штаты сами создали Гугл, инвестировав в него охулиарды, чтобы он скупил более 100 компаний с потрохами, все (все!) продукты Гугла - купленные, даже поисковый движок. Вспомните ещё что там с боданием Гугла с Ораклом? Суд постановил, что Гуглу можно (!) воровать чужую интеллектуальную собственность, если это приносит пользу Гуглу (читай, его инвесторам).

4.35 , Аноним ( 35 ), 12:18, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А чей движок купили?

4.38 , Аноним ( 38 ), 12:25, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > воровать чужую интеллектуальную собственность Ну и вот нахрена врать? Думаешь все уже забыли в чём суть была?

3.34 , Аноним ( 34 ), 12:18, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это вмешательство в дела частной компании, судья который согласится вести этот фарс должен быть уволен и арестован, а правительство должно заплатить компенсацию Google

4.40 , Аноним ( 38 ), 12:26, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Антимонопольщики этим занимаются, родной. Или ты думал, что частная компания это "что хочу, то ворочу"?

5.45 , Аноним ( 34 ), 12:36, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Государство не имеет права вмешиваться в дела честной компании

6.53 , Sluggard ( ok ), 12:51, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Светов, ты что ли?

7.63 , Аноним ( 34 ), 13:13, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет, но он прав. Люди всегда договорятся между собой, а государство им только мешает

8.66 , Sluggard ( ok ), 13:15, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Да-да-да И потребитель с производителем всегда договорится, и маленькая фирма с... 6.57 , Аноним ( 38 ), 12:57, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Имеет, родной. Имеет. Standard Oil тебе в печень.

7.64 , 1 ( ?? ), 13:14, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну и AT&T - что ближе к тематике сайта

