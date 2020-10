В Chrome экспериментируют с показом рекламы на странице новой вкладки

2.24 , Qwerty ( ?? ), 11:46, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Этого следовало ожидать.

Бесплатный сыр только в мышеловке, а браузер - очень сложный и дорогой в производстве софт, затраты надо отбивать. Альтернатива - браузер по подписке, но нищуки тогда взвоют.

3.41 , nomad__ ( ok ), 12:29, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – точно. Бедный Гугл обнищал совсем, делая браузер. Хорошо, что я с него уже несколько лет как слез, хоть более менее хорошие воспоминания остались.

4.60 , rvs2016 ( ok ), 13:09, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Хорошо, что я с него уже несколько лет как слез Я-то с момента рождения этого чромо-браузера всю его жизнь относился к нему с очень большой неприязнью. Но когда несколько месяцев назад после очередных обновлений Файрфокса в Файрфоксе перестало работать правильно много нужных сайтов, пришлось с Файрфокса во многих делах таки переходить на этого модного Чрома.

2.59 , Dzen Python ( ok ), 13:08, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Тю, так это тенденция уже лет 20 последних как.

А пользователи...а пользователи схавают, нагревают же очень постепенно их.