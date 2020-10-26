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В Chrome экспериментируют с показом рекламы на странице новой вкладки

26.10.2020 10:50

Компания Google добавила в тестовые сборки Chrome Canary, которые лягут в основу выпуска Chrome 88, новый экспериментальный флаг (chrome://flags#ntp-shopping-tasks-module), включающий отображение модуля с рекламой на странице, показываемой при открытии новой вкладки. Реклама показывается с учётом активности пользователя в сервисах Google. Например, если пользователь до этого искал связанную со стульями информацию в поисковой системе Google, то ему будет показана реклама с предложением купить стулья. Информации о намерении включить данный модуль по умолчанию пока нет.

  1. Главная ссылка к новости (https://techdows.com/2020/10/s...)
  2. OpenNews: Chrome-дополнение с миллионной аудиторией уличено в подстановке рекламы в результаты поиска Google
  3. OpenNews: В Firefox 60 появится реклама на стартовой странице
  4. OpenNews: В Chrome намечено включение блокировки навязчивой видеорекламы
  5. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлен блокировщик назойливых уведомлений и API UserScripts
  6. OpenNews: В Chrome 84 по умолчанию включат защиту от назойливых уведомлений
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53964-chrome
Ключевые слова: chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 11:12, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +17 +/
    Приехали.
     
     
  • 2.24, Qwerty (??), 11:46, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этого следовало ожидать.
    Бесплатный сыр только в мышеловке, а браузер - очень сложный и дорогой в производстве софт, затраты надо отбивать. Альтернатива - браузер по подписке, но нищуки тогда взвоют.
     
     
  • 3.41, nomad__ (ok), 12:29, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    точно. Бедный Гугл обнищал совсем, делая браузер. Хорошо, что я с него уже несколько лет как слез, хоть более менее хорошие воспоминания остались.
     
     
  • 4.60, rvs2016 (ok), 13:09, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хорошо, что я с него уже несколько лет как слез

    Я-то с момента рождения этого чромо-браузера всю его жизнь относился к нему с очень большой неприязнью. Но когда несколько месяцев назад после очередных обновлений Файрфокса в Файрфоксе перестало работать правильно много нужных сайтов, пришлось с Файрфокса во многих делах таки переходить на этого модного Чрома.

     
  • 2.59, Dzen Python (ok), 13:08, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тю, так это тенденция уже лет 20 последних как.
    А пользователи...а пользователи схавают, нагревают же очень постепенно их.
     

  • 1.2, nickname (??), 11:12, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    нужно
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:12, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    купить стулья бесплатно на высокой скорости без смс
     
     
  • 2.61, rvs2016 (ok), 13:11, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > купить стулья бесплатно на высокой скорости без смс

    А также запретить самовывоз стульев своим транспортом (youtube-dl), а использовать для доставки транспорт только фирменный (сайт ютуб) - по мотивам последних новостей о том, как копирасты добрались до хорошей утилиты.

     

  • 1.4, m.makhno (ok), 11:13, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    кто бы мог подумать, что в недрах корпорации добра имеют место такие эксперименты
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:41, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Тем временем антимонопольщики в США собираются разделить Google - рекламу в одну компанию, Сhrome в другую. Будем посмотреть, чем все это закончится (спойлер - суд будет длится несколько лет).
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 11:47, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ничем не закончится, Штаты сами создали Гугл, инвестировав в него охулиарды, чтобы он скупил более 100 компаний с потрохами, все (все!) продукты Гугла - купленные, даже поисковый движок.

    Вспомните ещё что там с боданием Гугла с Ораклом? Суд постановил, что Гуглу можно (!) воровать чужую интеллектуальную собственность, если это приносит пользу Гуглу (читай, его инвесторам).

     
     
  • 4.35, Аноним (35), 12:18, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А чей движок купили?
     
  • 4.38, Аноним (38), 12:25, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > воровать чужую интеллектуальную собственность

    Ну и вот нахрена врать? Думаешь все уже забыли в чём суть была?

     
  • 3.34, Аноним (34), 12:18, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это вмешательство в дела частной компании, судья который согласится вести этот фарс должен быть уволен и арестован, а правительство должно заплатить компенсацию Google
     
     
  • 4.40, Аноним (38), 12:26, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Антимонопольщики этим занимаются, родной. Или ты думал, что частная компания это "что хочу, то ворочу"?
     
     
  • 5.45, Аноним (34), 12:36, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Государство не имеет права вмешиваться в дела честной компании
     
     
  • 6.53, Sluggard (ok), 12:51, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Светов, ты что ли?
     
     
  • 7.63, Аноним (34), 13:13, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, но он прав. Люди всегда договорятся между собой, а государство им только мешает
     
     
  • 8.66, Sluggard (ok), 13:15, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да-да-да И потребитель с производителем всегда договорится, и маленькая фирма с... текст свёрнут, показать
     
  • 6.57, Аноним (38), 12:57, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Имеет, родной. Имеет. Standard Oil тебе в печень.
     
     
  • 7.64, 1 (??), 13:14, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну и AT&T - что ближе к тематике сайта
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:14, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Это уже слишком. Что дальше? При запуске будет показываться splach screen с обратным отсчётом 20секунд видеорекламы и пока не просмотришь не запустишь браузер?
     
     
  • 2.19, Суньхуйвчай (?), 11:36, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Как в футураме будут транслировать рекламу со стульями прямо в мозг)
     
  • 2.22, m.makhno (ok), 11:41, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    именно так, товарищи, капитализм, все дела
     
  • 2.29, Аноним (27), 11:50, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Что дальше?

    Стартовая страница будет взымать обязательный экологический налог за запуск браузера в пользу Греты Тумблер через протокол payto:

     
  • 2.36, Аноним (34), 12:20, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А дальше они введут подписку на браузер и ты будешь сначала платить каждый месяц за использование браузера, а потом будешь платить за каждое открытие страницы
     
  • 2.50, Анонимно (ok), 12:42, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В "родных" китайских браузерах под android при запуске давно такой обратный отчет с рекламой имеется. google и тут придется повзаимствовать у китайских коллек технологию
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:16, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Напишите на телевидение. Пусть немедленно прекратят показывать рекламу. По всем каналам. Задолбало!
     
     
  • 2.17, 1 (??), 11:31, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Оно ещё существует ? O_o Может и радиостанции в ДВ диапазоне тоже рекламу транслируют ?
     
     
  • 3.70, смузихлёб (?), 13:19, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ДВ и СВ давно не используется
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:16, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Должны страдать.
     
  • 1.8, nomad__ (ok), 11:18, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Совсем охренели?
     
  • 1.9, Иваня (?), 11:18, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Чёрт, что мне теперь делать? Я всю жизнь просидел на Chrome и тут такие эксперементы :(
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:21, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пересядь на Chromium
     
     
  • 3.30, Аноним (27), 11:51, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хрен редьки...
     
  • 3.31, User (??), 11:53, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Chromium глючит и тормозит, даже по сравнению с FireFox.
     
     
  • 4.62, Аногим (?), 13:13, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только вот chrome и есть chromium, но с гуглосеовисами
     
  • 4.65, rvs2016 (ok), 13:15, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Chromium глючит и тормозит, даже по сравнению с FireFox

    Все основные современные браузеры тормозят одинаково, если им не дать мощную тачку для работы.

     
  • 2.12, Аноним (5), 11:22, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я всю жизнь просидел на Опере 9-12, но всё равно тоскливо.
     
     
  • 3.16, dimcha (??), 11:31, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    удалось из утекших сырцов presto сделать что-то полезное и рабочее в 2020? Я ее только как почтовый клиент использую
     
     
  • 4.33, Аноним (5), 12:09, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я так понимаю что не удалось. Собственно перейти на хром пришлось с приходом новых версий TLS когда большинство сайтов перестало работать. С точки зрения HTML и JS всё было относительно нормально. Сейчас оперу использую просто как ещё один браузер при разработке, при отладке. Благо отладчик там неплохой.
     
     
  • 5.46, Nicholas (?), 12:38, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, походу на Опере 12 с флеш плеером, и старым дизайном 'ютуб' не лагает?
     
  • 4.44, Nicholas (?), 12:35, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нуда исходник утек, странно ничего не сделали...
     
     
  • 5.56, Sluggard (ok), 12:54, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что тут странного? Вряд ли кому-то хочется возится с давно заброшенным двигом, на котором легально ничего не построишь, именно потому, что исходники «утекли».
     

  • 1.10, Конец (?), 11:20, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Собирают деньги на антимонопольный суд.
     
  • 1.13, Аноним (5), 11:24, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Предлагаю чтобы улучшить юзер экспириенс, показывать рекламу не на экране новой страницы, а прямо встраивать в открытый юзером сайт. Если делать position absolute то разметку не поломает. Прямо инжектите внутрь сайта. Реклама будет выглядеть прозрачно и уместно.
     
     
  • 2.14, ryoken (ok), 11:29, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Некоторые инет-провайдеры прям в трафик встраивают, чо уж мелочиться.
     
     
  • 3.68, rvs2016 (ok), 13:17, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Некоторые инет-провайдеры прям в трафик встраивают, чо уж мелочиться

    Ага. Есть такое. Приходится против этого ростелекомовского срача в свои сайты вставлять свои подпрограммы отключения этого евоного срача.

     
  • 2.18, Аноним (38), 11:34, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нужно ничего встраивать, просто показывать отдельным слоем поверх. В конце концов, гугл не хотел бы, чтобы эти сайты знали, что именно он с ними делает.
     
  • 2.32, Аноним (27), 11:53, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гугл так и делает, причём легально, сейчас почти на всех сайтах скрипты гугла.
     

  • 1.15, Козлетто (?), 11:30, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Видимо вы про яндекс-браузер не слышали?
     
     
  • 2.37, Аноним (34), 12:23, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это который "не скучная" шкурка к хромому?
     
     
  • 3.71, rvs2016 (ok), 13:20, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Яндекс" (а многие юзера этим словом называют уже не сайт, а именно браузер) - шкурка то к мозилле, то к хромому. Ну в связи с тем, что мозиллу уже почти доканали и она на ладан дышит, скорее всего "Яндекс" останется теперь на веки вечные шкуркой только хромого. Даже мелкомягкие вон капитулировали в последней войне браузеров. Что уж там говорить тогда об остальных.
     

  • 1.20, RenamedUser_875743923 (?), 11:40, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Дно пробито.
     
     
  • 2.39, Аноним (35), 12:25, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Дно пробито.

    — Пап, а дно есть?
    — Нет сынок, это фантастика!

     

  • 1.23, Аноним (23), 11:44, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Вы все ничего не понимаете, на какие деньги вы будите развивать этот ваш обозрвеатель от гиганта? Как он на нем заработает? На что вы уйдете? На полумертвый Firefox? На Chromium? Удачи!
     
     
  • 2.28, Шо (?), 11:50, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На links
     
     
  • 3.72, rvs2016 (ok), 13:23, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На links

    Ну это ты, сударь, передешевил!
    Настоящие джедаи грузят сайты телнетом:
    telnet $HTTP_HOST http
    GET URI HTTP/1.1

    ...заголовки, контент...

    :-)

     
  • 2.47, Vladjmir (ok), 12:38, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гигант и так зарабатывает охрененные деньги на рекламе. Пихать её ещё на новую вкладку -- это уже перебор.
     
  • 2.48, Nicholas (?), 12:39, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он на Лису пойдут или на Едге, в крайнем на Вивальди
     
     
  • 3.69, 1 (??), 13:17, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Edge теперь "ещё один Chrome" с сервисами от MS
     

  • 1.25, Nicholas (?), 11:47, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ждем всех на Лисе))
     
     
  • 2.42, Аноним (35), 12:31, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ждем всех на Лисе))

    Полудохлый и жутко тормозной движок не такая уж хорошая альтернатива. Многие десять раз подумают что выбрать: засранный рекламой, но быстрый хром или то меееедленный, но без рекламы лис. Вот и думай что из двух сортов одного и того же выбрать.

     
     
  • 3.49, Nicholas (?), 12:41, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно, Фаерфокс оптимизирован, там куча настроек есть для оптимизации, нету рекламы, можно отключить телеметрию, и так далее, он начинают снова оптимизировать
     
     
  • 4.54, Аноним (35), 12:53, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я думаю, что процентов 90-95 выберет хром только потому, что даже если он сможет грузить сайты быстрее на одну секунду и его не нужно оптимизировать в настройках. И реклама не будет поводом отказаться от этой секунды.
     
  • 4.58, Аноним (58), 13:04, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > можно отключить телеметрию

    Хахахахахахахахахахахаха!

     

  • 1.26, Google (?), 11:47, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Фаерфоксу можно, а нам нельзя, чё ли?
     
     
  • 2.52, фыв (??), 12:44, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В каком месте?
     

  • 1.43, Аноним (43), 12:34, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В Chrome экспериментируют с показом рекламы на странице новой вкладки

    пользователи экспериментируют с переходом на другой браузер

     
  • 1.51, Nicholas (?), 12:43, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сначала Manifest V3, теперь показ рекламы по умолчанию, интересно Едге тоже вслед пойдет за Хромом, или нет?
     
  • 1.55, Аркадий (??), 12:53, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну все, окончательно перехожу на Vivaldi.
     
  • 1.67, Annms_tmp (?), 13:16, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сразу начнут терять пользователей
     
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