В Chrome экспериментируют с показом рекламы на странице новой вкладки

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|2.24, Qwerty (??), 11:46, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Этого следовало ожидать.
Бесплатный сыр только в мышеловке, а браузер - очень сложный и дорогой в производстве софт, затраты надо отбивать. Альтернатива - браузер по подписке, но нищуки тогда взвоют.
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|3.41, nomad__ (ok), 12:29, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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точно. Бедный Гугл обнищал совсем, делая браузер. Хорошо, что я с него уже несколько лет как слез, хоть более менее хорошие воспоминания остались.
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|4.60, rvs2016 (ok), 13:09, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хорошо, что я с него уже несколько лет как слез
Я-то с момента рождения этого чромо-браузера всю его жизнь относился к нему с очень большой неприязнью. Но когда несколько месяцев назад после очередных обновлений Файрфокса в Файрфоксе перестало работать правильно много нужных сайтов, пришлось с Файрфокса во многих делах таки переходить на этого модного Чрома.
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|2.59, Dzen Python (ok), 13:08, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Тю, так это тенденция уже лет 20 последних как.
А пользователи...а пользователи схавают, нагревают же очень постепенно их.
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|2.61, rvs2016 (ok), 13:11, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> купить стулья бесплатно на высокой скорости без смс
А также запретить самовывоз стульев своим транспортом (youtube-dl), а использовать для доставки транспорт только фирменный (сайт ютуб) - по мотивам последних новостей о том, как копирасты добрались до хорошей утилиты.
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|1.4, m.makhno (ok), 11:13, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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кто бы мог подумать, что в недрах корпорации добра имеют место такие эксперименты
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|2.21, Аноним (21), 11:41, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Тем временем антимонопольщики в США собираются разделить Google - рекламу в одну компанию, Сhrome в другую. Будем посмотреть, чем все это закончится (спойлер - суд будет длится несколько лет).
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|3.27, Аноним (27), 11:47, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ничем не закончится, Штаты сами создали Гугл, инвестировав в него охулиарды, чтобы он скупил более 100 компаний с потрохами, все (все!) продукты Гугла - купленные, даже поисковый движок.
Вспомните ещё что там с боданием Гугла с Ораклом? Суд постановил, что Гуглу можно (!) воровать чужую интеллектуальную собственность, если это приносит пользу Гуглу (читай, его инвесторам).
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|4.38, Аноним (38), 12:25, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> воровать чужую интеллектуальную собственность
Ну и вот нахрена врать? Думаешь все уже забыли в чём суть была?
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|3.34, Аноним (34), 12:18, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это вмешательство в дела частной компании, судья который согласится вести этот фарс должен быть уволен и арестован, а правительство должно заплатить компенсацию Google
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|4.40, Аноним (38), 12:26, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Антимонопольщики этим занимаются, родной. Или ты думал, что частная компания это "что хочу, то ворочу"?
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|7.63, Аноним (34), 13:13, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, но он прав. Люди всегда договорятся между собой, а государство им только мешает
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|1.5, Аноним (5), 11:14, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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Это уже слишком. Что дальше? При запуске будет показываться splach screen с обратным отсчётом 20секунд видеорекламы и пока не просмотришь не запустишь браузер?
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|2.29, Аноним (27), 11:50, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Что дальше?
Стартовая страница будет взымать обязательный экологический налог за запуск браузера в пользу Греты Тумблер через протокол payto:
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|2.36, Аноним (34), 12:20, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А дальше они введут подписку на браузер и ты будешь сначала платить каждый месяц за использование браузера, а потом будешь платить за каждое открытие страницы
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|2.50, Анонимно (ok), 12:42, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В "родных" китайских браузерах под android при запуске давно такой обратный отчет с рекламой имеется. google и тут придется повзаимствовать у китайских коллек технологию
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|1.6, Аноним (6), 11:16, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Напишите на телевидение. Пусть немедленно прекратят показывать рекламу. По всем каналам. Задолбало!
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|2.17, 1 (??), 11:31, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Оно ещё существует ? O_o Может и радиостанции в ДВ диапазоне тоже рекламу транслируют ?
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|1.9, Иваня (?), 11:18, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Чёрт, что мне теперь делать? Я всю жизнь просидел на Chrome и тут такие эксперементы :(
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|3.31, User (??), 11:53, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Chromium глючит и тормозит, даже по сравнению с FireFox.
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|4.65, rvs2016 (ok), 13:15, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Chromium глючит и тормозит, даже по сравнению с FireFox
Все основные современные браузеры тормозят одинаково, если им не дать мощную тачку для работы.
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|3.16, dimcha (??), 11:31, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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удалось из утекших сырцов presto сделать что-то полезное и рабочее в 2020? Я ее только как почтовый клиент использую
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|4.33, Аноним (5), 12:09, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я так понимаю что не удалось. Собственно перейти на хром пришлось с приходом новых версий TLS когда большинство сайтов перестало работать. С точки зрения HTML и JS всё было относительно нормально. Сейчас оперу использую просто как ещё один браузер при разработке, при отладке. Благо отладчик там неплохой.
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|5.46, Nicholas (?), 12:38, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати, походу на Опере 12 с флеш плеером, и старым дизайном 'ютуб' не лагает?
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|5.56, Sluggard (ok), 12:54, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что тут странного? Вряд ли кому-то хочется возится с давно заброшенным двигом, на котором легально ничего не построишь, именно потому, что исходники «утекли».
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|1.13, Аноним (5), 11:24, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Предлагаю чтобы улучшить юзер экспириенс, показывать рекламу не на экране новой страницы, а прямо встраивать в открытый юзером сайт. Если делать position absolute то разметку не поломает. Прямо инжектите внутрь сайта. Реклама будет выглядеть прозрачно и уместно.
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|2.14, ryoken (ok), 11:29, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Некоторые инет-провайдеры прям в трафик встраивают, чо уж мелочиться.
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|3.68, rvs2016 (ok), 13:17, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Некоторые инет-провайдеры прям в трафик встраивают, чо уж мелочиться
Ага. Есть такое. Приходится против этого ростелекомовского срача в свои сайты вставлять свои подпрограммы отключения этого евоного срача.
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|2.18, Аноним (38), 11:34, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не нужно ничего встраивать, просто показывать отдельным слоем поверх. В конце концов, гугл не хотел бы, чтобы эти сайты знали, что именно он с ними делает.
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|2.32, Аноним (27), 11:53, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Гугл так и делает, причём легально, сейчас почти на всех сайтах скрипты гугла.
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|3.71, rvs2016 (ok), 13:20, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Яндекс" (а многие юзера этим словом называют уже не сайт, а именно браузер) - шкурка то к мозилле, то к хромому. Ну в связи с тем, что мозиллу уже почти доканали и она на ладан дышит, скорее всего "Яндекс" останется теперь на веки вечные шкуркой только хромого. Даже мелкомягкие вон капитулировали в последней войне браузеров. Что уж там говорить тогда об остальных.
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|2.39, Аноним (35), 12:25, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Дно пробито.
— Пап, а дно есть?
— Нет сынок, это фантастика!
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|1.23, Аноним (23), 11:44, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Вы все ничего не понимаете, на какие деньги вы будите развивать этот ваш обозрвеатель от гиганта? Как он на нем заработает? На что вы уйдете? На полумертвый Firefox? На Chromium? Удачи!
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|3.72, rvs2016 (ok), 13:23, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На links
Ну это ты, сударь, передешевил!
Настоящие джедаи грузят сайты телнетом:
telnet $HTTP_HOST http
GET URI HTTP/1.1
...заголовки, контент...
:-)
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|2.47, Vladjmir (ok), 12:38, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Гигант и так зарабатывает охрененные деньги на рекламе. Пихать её ещё на новую вкладку -- это уже перебор.
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|3.69, 1 (??), 13:17, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Edge теперь "ещё один Chrome" с сервисами от MS
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|2.42, Аноним (35), 12:31, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ждем всех на Лисе))
Полудохлый и жутко тормозной движок не такая уж хорошая альтернатива. Многие десять раз подумают что выбрать: засранный рекламой, но быстрый хром или то меееедленный, но без рекламы лис. Вот и думай что из двух сортов одного и того же выбрать.
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|3.49, Nicholas (?), 12:41, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ладно, Фаерфокс оптимизирован, там куча настроек есть для оптимизации, нету рекламы, можно отключить телеметрию, и так далее, он начинают снова оптимизировать
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|4.54, Аноним (35), 12:53, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я думаю, что процентов 90-95 выберет хром только потому, что даже если он сможет грузить сайты быстрее на одну секунду и его не нужно оптимизировать в настройках. И реклама не будет поводом отказаться от этой секунды.
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|1.43, Аноним (43), 12:34, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В Chrome экспериментируют с показом рекламы на странице новой вкладки
пользователи экспериментируют с переходом на другой браузер
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|1.51, Nicholas (?), 12:43, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сначала Manifest V3, теперь показ рекламы по умолчанию, интересно Едге тоже вслед пойдет за Хромом, или нет?
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