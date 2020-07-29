Chrome-дополнение с миллионной аудиторией уличено в подстановке рекламы в результаты поиска Google

В Chrome-дополнении Screenshot & Screen Capture Elite, насчитывающем более миллиона установок и предназначенном для создания скриншотов web-страниц, выявлена вредоносная активность. Пользователи дополнения, применяющие блокировщик UBlock Origin, обратили внимание, что у них продолжает показываться реклама, несмотря на явное присутствие правил для её блокирования.

Пользователи стали предъявлять претензии автору UBlock Origin, что он намеренно пропускает рекламу Google, но разбор ситуации показал, что источником данной аномалии является дополнение "Screenshot & Screen Capture Elite", которое подставляет свои рекламные блоки на страницы поисковой выдачи Google. Осуществляющий подстановку рекламы код загружался с адреса "67.205.139.234", который также применялся в дополнении для организации сервиса обмена скриншотами. Реклама подставлялась через систему "fly-analytics.com".



