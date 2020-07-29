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Chrome-дополнение с миллионной аудиторией уличено в подстановке рекламы в результаты поиска Google

29.07.2020 13:07

В Chrome-дополнении Screenshot & Screen Capture Elite, насчитывающем более миллиона установок и предназначенном для создания скриншотов web-страниц, выявлена вредоносная активность. Пользователи дополнения, применяющие блокировщик UBlock Origin, обратили внимание, что у них продолжает показываться реклама, несмотря на явное присутствие правил для её блокирования.

Пользователи стали предъявлять претензии автору UBlock Origin, что он намеренно пропускает рекламу Google, но разбор ситуации показал, что источником данной аномалии является дополнение "Screenshot & Screen Capture Elite", которое подставляет свои рекламные блоки на страницы поисковой выдачи Google. Осуществляющий подстановку рекламы код загружался с адреса "67.205.139.234", который также применялся в дополнении для организации сервиса обмена скриншотами. Реклама подставлялась через систему "fly-analytics.com".

  1. Главная ссылка к новости (https://techdows.com/2020/07/c...)
  2. OpenNews: Из Chrome Web Store удалено более 500 вредоносных дополнений
  3. OpenNews: Google внедряет меры для противодействия вредоносным дополнениям к Chrome
  4. OpenNews: В Chrome-дополнении MEGA выявлен вредоносный код для кражи паролей
  5. OpenNews: В четырёх популярных дополнениях к Chrome выявлен вредоносный код
  6. OpenNews: Chrome-дополнение Particle было выкуплено у автора и превращено во вредоносное ПО
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53449-chrome
Ключевые слова: chrome, malware
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  • 1.1, Аноним (1), 13:08, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Разработчикам тоже надо как-то зарабатывать.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:35, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Так пусть зарабатывают. Воровать зачем?
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:26, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > как-то

    Нет, вот «как-то» не надо.

     

  • 1.2, Аноним (2), 13:09, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Elite в названии как бы намекает что оно такое...
     
     
  • 2.15, Zenitur (ok), 14:06, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тут у некоторых процессоров название шины Infinity Fabric
     

  • 1.3, Satori (ok), 13:11, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Вообще, странная привычка на каждый чих ставить дополнение.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:20, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    емаксеры...
     
     
  • 3.7, aaaa fff (?), 13:33, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    )))
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:32, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Не нравится - не используй!
    *отправлено через расширение opennet.Комментарии*
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:27, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нафига люди вообще себе весь этот шлак ставят? Ну понятно зачем ставить uBlock Origin, например. Но вот эти вот всякие калькуляторы, скриншотилки, записные книжки - нафига?
     
     
  • 2.8, weirded (ok), 13:35, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Люди решают свои задачи. Вот нужно показать другому человеку как выглядит страничка целиком, чтобы можно было увеличить и посмотреть с любого устройства. Как это сделать штатными средствами браузера? Никак, вероятно.
     
     
  • 3.11, ss (??), 13:39, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    дать ссылку?
     
  • 3.12, Андрей (??), 13:42, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Средствами браузера как раз-таки можно.
     
  • 3.13, ryoken (ok), 13:51, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем "средствами браузера", а не собссно ОС? Во всяких андроидах и то такая фича есть, не говоря уж про линуксы (где существует несколько софтин-перехватчиков PrtScr) венды и макоси...
     
     
  • 4.14, fee (?), 13:59, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я так понимаю нельзя заскринить всю страницу, если она не умещается на экране, это расширение вроде позволяет.
     
  • 3.16, Аноним (16), 14:20, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кстати скриншотилка сайтов у фокса есть из коробки и кстати довольно удобная
     
  • 3.17, Kenneth (?), 14:23, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кек ctrl+-
     

  • 1.10, ss (??), 13:38, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Никада такого небыло и вот опять :)
     
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