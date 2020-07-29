Chrome-дополнение с миллионной аудиторией уличено в подстановке рекламы в результаты поиска Google

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|2.6, Аноним (6), 13:32, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не нравится - не используй!
*отправлено через расширение opennet.Комментарии*
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|1.5, Аноним (5), 13:27, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Нафига люди вообще себе весь этот шлак ставят? Ну понятно зачем ставить uBlock Origin, например. Но вот эти вот всякие калькуляторы, скриншотилки, записные книжки - нафига?
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|2.8, weirded (ok), 13:35, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Люди решают свои задачи. Вот нужно показать другому человеку как выглядит страничка целиком, чтобы можно было увеличить и посмотреть с любого устройства. Как это сделать штатными средствами браузера? Никак, вероятно.
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|3.13, ryoken (ok), 13:51, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем "средствами браузера", а не собссно ОС? Во всяких андроидах и то такая фича есть, не говоря уж про линуксы (где существует несколько софтин-перехватчиков PrtScr) венды и макоси...
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|4.14, fee (?), 13:59, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я так понимаю нельзя заскринить всю страницу, если она не умещается на экране, это расширение вроде позволяет.
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|3.16, Аноним (16), 14:20, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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кстати скриншотилка сайтов у фокса есть из коробки и кстати довольно удобная
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