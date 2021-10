Фонд СПО представил браузерное дополнение JShelter для ограничения JavaScript API

2.18 , Жироватт ( ok ), 11:56, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Так фирехфокс уже почти совсем, еще немного и переползет на блинк.

3.26 , ryoken ( ok ), 12:15, 01/10/2021 ...и куды тогда бежать...? Осваивать links2?

4.28 , dullish ( ok ), 12:30, 01/10/2021 Блин! Прям как дети малые! Ну Фигхай же! В нём навигация по воображаемым ресурсам осуществляется силой мысли!