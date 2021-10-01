Фонд СПО представил браузерное дополнение JShelter для ограничения JavaScript API

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|1.1, dullish (ok), 11:14, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Полезная вещь, но, думаю, латентность плюс ip уже позволяют идентифицировать 90 процентов мамкиных анонимов. Остальные 10 спалятся на том, что они не такие как все.
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|2.3, QwertyReg (ok), 11:18, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–17 +/–
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Тс-с-с! Вы портите настроение людям, которые хотят верить, что они кому-то нужны.
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|3.17, Жироватт (ok), 11:54, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Бигдата, сынок, бигдата. Можно даже и не следить, просто собирая статистику и прогоняя модели. Даже Оруэллу это не снилось.
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|4.20, Аноним (20), 11:58, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Причём модели можно прогонять и тренировать на GPU пользователей за их счёт.
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|3.49, Аноним (49), 14:50, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Реклама сегодня - это не информирование о товарах и услугах, а в первую очередь манипулирование желаниями и страхами людей в коммерческих целях.
Отдельно взятые не нужны, но собираемая информация позволяет эффективно манипулировать людьми в массе, при этом автоматически эксплуатируя индивидуальные особенности каждого. Это угроза не для отдельно взятого человека, а для общества в целом.
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|2.4, Nobody But Someone (?), 11:18, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Латентность в рамках коннекта до одного ДЦ может плавать с погрешностью около 30%, NAT же сводит идею отслеживания пользователя по IP до бессмысленности.
Хотя подобные инициативы из новости я всячески поддерживаю, мне кажется что Date, canvas и тп запрещать как-то хардкорно
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|3.19, Owlet (?), 11:57, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Date, canvas и тп запрещать как-то хардкорно
Можно не запрещать, просто выдавать немного менее точные результаты. Например, округление времени до 100мс сведёт на нет многие атаки, не сильно вредя нормальным сайтам.
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|3.27, dullish (ok), 12:24, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не ну мне просто лень было в подробнизм ударяться. Обычно (сильно упрощая), берут картинку (или видео), смотрят через сколько времени после запроса она начинает грузиться, как быстро заливается, через сколько времени новый запрос и.т.д. и много раз в разных сочетаниях.
Так что не одним пингом единым.
А NAT... так он довольно редко ip сбрасывает и сидят за каждым адресом конечное количество пользователей.
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|3.29, Аноним (29), 12:31, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Хотя подобные инициативы из новости я всячески поддерживаю, мне кажется что Date, canvas и тп запрещать как-то хардкорно
Время вообще надо запретить, оно вредно влияет на здоровье, и рисовать нечего, потом на заборах на xyz направляют.
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|2.6, Чебур (?), 11:27, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Согласен, нам честным людям скрывать нечего, вон предки вообще по HTTP ходили и ничего, все счастливы, рубль по 30, а сейчас понапридумают всякой ерунды.
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|3.25, dullish (ok), 12:14, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну так тоже неплохой фингерпринт. Допустим, таких 1 процент, из них на сайт vendekapec.msn заходят пятеро, файрфокс только у одного и это именно ты.
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|1.9, Аноним (20), 11:40, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Есть же уже Canvas Blocker, который выполняет похожую задачу. Несмотря на название, он имеет опции подделывать ответы, как будто разрешено, не только API для Canvas, но и кучу других API, используемых для фингерпринтинга.
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|1.12, Аноним (20), 11:46, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Отдельно выделяется режим NBS (Network boundary shield), который не позволяет страницам использовать браузер в качестве прокси между внешней и локальной сетями (перехватываются и анализируются все исходящие запросы).
ABE из NoScriptа.
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|1.13, neon1ks (ok), 11:49, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Дополнение подготовлено для Firefox, Google Chrome, Opera, Brave, Microsoft Edge и других браузеров на основе движка Chromium.
Хороший список браузеров на движке Chromium ;)
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|4.28, dullish (ok), 12:30, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Блин! Прям как дети малые! Ну Фигхай же! В нём навигация по воображаемым ресурсам осуществляется силой мысли!
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|1.14, Аноним (20), 11:49, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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> WebGLRenderingContext - идентификация через анализ особенностей графического стека и GPU.
Кто так сделает - у того зум отвалится.
К тому же поздно, в браузеры уже WebGPU завезли. У кого нет карты с вулканом, и кто к ней доступ не даёт, скоро будет посылаться всеми рациональными вебмастерами в интернет-магазин видеокарт. Если видеокарта с низким хешрейтом - туда же. Неизвестно ещё, от чего профит будет больше, от майнинга или от партнёрки.
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|2.34, Аноним (34), 12:47, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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fixed: У кого нет карты с вулканом, и кто к ней доступ не даёт, скоро будет посылаться всеми иррациональными вебмакаками в интернет-магазин видеокарт.
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|3.37, Аноним (20), 13:00, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Почему же иррациональными? Каждый вебмастер хочет монетизировать свой проект. Если один вебмастер так сделает - от него уйдут к другим. Но если сделают все, то бежать будет некуда. Причём если сделают все, кроме меньшинстива, то тот, кто так не делает - упускает выгоду и вообще работает себе в убыток - к нему придут все халявщики. То есть сделать так - благо как для каждого отдельного вебмастера, так и вообще гильдии вебмастеров в целом. И все вебмастеры это понимают. Почему же рациональный вебмастер не должен поступить себе во благо?
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|1.15, Жироватт (ok), 11:53, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Теперь стоит уточнить, что именно из моднявых смуззивейповых веб-приложений отвалится сразу, что - в процессе работы, а что сделано хорошо, годно.
Ну и да, сюда призываются веб-js-макаки, с концертными номерами "не для вас я делала, а для заказчика..." и "Ой, цветет API'шка, в поле у ручья...".
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|2.22, Аноним (22), 12:02, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Web - это уже давно платформа написания приложений. Отвалится вообще всё, потому что именно JavaScript и генерирует DOM (html) на клиенте.
Инициативу я приветствую. Но битва давно проиграна. Фингерпринтить можно вообще по чему угодно.
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|3.32, Аноним (32), 12:39, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Фингерпринтить можно вообще по чему угодно.
Даже с отключенным жс?
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|4.41, псевдонимус (?), 13:26, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В таком случае делать его много сложнее. Вот вэбпидорам и не нравится, если его ограничивают. И они верещат "мыподебили!!"
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|4.45, Аноним (45), 14:18, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Конечно. Мало что-ли было имплементаций фингерпринтинга на одном только css? А вообще даже этого не нужно, достаточно добавить на страницу 33 однопиксельных картинки, часть из них отдать с бесконечным временем кэширования, а часть с 404, а потом смотреть какие из картинок запросит клиент в следующий раз.
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|5.46, Аноним (46), 14:37, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То есть по сути оставшийся при отсутствии жс способ - кэширование? Это же вроде бы решаемо запрещением загрузки кэша (в отладчиках, например, галка есть)
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|5.48, Аноним (46), 14:39, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Насчет ксс насколько я понимаю всё сводится также к загрузке различных ресурсов в зависимости от поддержки клиентом фич - чисто на этом что-то более-менее вменяемое сложно сделать
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|3.36, Аноним (20), 12:54, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Web - это уже давно платформа написания вредоносного ПО
Пофиксил.
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|2.42, псевдонимус (?), 13:32, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну дятлы, что ходят на луковичные ресурсы с включенным жопоскрипт этого заслуживают.
Кстати, а что случилось с "секурным" глистограмом и великим(в глазах червяков) Гуглом и жоплом?
А, им просто занесли денежек. А правительство, в юрисдикции которого они находятся, сказало, что нельзя.
Кто бы мог подумать?
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|1.33, Аноним (33), 12:42, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Слишком много возможностей для кастомизации - возможность трекинга. Жду, как отреагируют разработчики TOR-браузера
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|2.35, Аноним (20), 12:53, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как всегда. Скажут, что они - тор - экспериментальное ПО, а они - исследователи на зарплате, а не деплоеры в риал ворлд, поэтому идите и пользуйтесь чем-нибудь другим, если что-то не удовлетворяет вашим требованиям к безопасности в принятых ими решениях и процессах (GitLab).
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|1.43, Аноним (45), 14:13, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я одного не понимаю, почему для регистрации service worker ни спрашивается никаких разрешений? Оно даже в этом расширении не упомянуто, а вообще должно спрашиваться браузерами из коробки.
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