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Фонд СПО представил браузерное дополнение JShelter для ограничения JavaScript API

01.10.2021 10:50

Фонд свободного ПО представил проект JShelter, развивающий браузерное дополнение для защиты от угроз, возникающих при использовании JavaScript на сайтах, включая скрытую идентификацию, отслеживание перемещений и накопление данных о пользователе. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3. Дополнение подготовлено для Firefox, Google Chrome, Opera, Brave, Microsoft Edge и других браузеров на основе движка Chromium.

Проект развивается как совместная инициатива, финансируемая фондом NLnet Foundation. К разработке JShelter в том числе присоединился Джоржио Маоне (Giorgio Maone), создатель дополнения NoScript, а также основатели проекта J++ и авторы дополнений JS-Shield и JavaScript Restrictor. В качестве основы нового проекта использовано дополнение JavaScript Restrictor.

JShelter можно рассматривать как подобие межсетевого экрана для программных интерфейсов JavaScript, доступных сайтам и web-приложениям. Дополнение предоставляет четыре уровня защиты, а также режим гибкой настройки доступа к API. Нулевой уровень полностью разрешает доступ ко всем API, первый включает минимальные блокировки не нарушающие работу страниц, второй уровень балансирует между блокировками и совместимостью, а четвёртый уровень включает строгую блокировку всего лишнего.

Настройки блокировки API можно привязывать к отдельным сайтам, например, для какого-то сайта можно усилить защиту, а для какого-то отключить. Также можно выборочно блокировать определённые методы, объекты, свойства и функции JavaScript, или подменять возвращаемые значения (например, выдавать ложные сведения о системе). Отдельно выделяется режим NBS (Network boundary shield), который не позволяет страницам использовать браузер в качестве прокси между внешней и локальной сетями (перехватываются и анализируются все исходящие запросы).

Блокируемые или ограничиваемые API:

  • window.Date, window.performance.now(), window.PerformanceEntry, Event.prototype.timeStamp, Gamepad.prototype.timestamp и VRFrameData.prototype.timestamp - выдаваемое точное время может использоваться для идентификации и проведения атак по сторонним каналам.
  • HTMLCanvasElement (canvas.toDataURL(), canvas.toBlob(), CanvasRenderingContext2D.getImageData, OffscreenCanvas.convertToBlob()) - используются для определения особенностей графической подсистемы при идентификации пользователя.
  • AudioBuffer и AnalyserNode (AudioBuffer.getChannelData(), AudioBuffer.copyFromChannel(), AnalyserNode.getByteTimeDomainData(), AnalyserNode.getFloatTimeDomainData(), AnalyserNode.getByteFrequencyData() и AnalyserNode.getFloatFrequencyData()) - идентификация через анализ звуковых сигналов.
  • WebGLRenderingContext - идентификация через анализ особенностей графического стека и GPU.
  • MediaDevices.prototype.enumerateDevices - идентификация через получение параметров и названий камеры и микрофона.
  • navigator.deviceMemory, navigator.hardwareConcurrency - получение сведений об оборудовании.
  • XMLHttpRequest (XHR) - передача собранных сведений о системе на внешний сервер после загрузки страницы.
  • ArrayBuffer - проведение микроархитектурных атак типа Spectre.
  • WebWorker (window.Worker), SharedArrayBuffer (window.SharedArrayBuffer) - проведение атак, оценивающих задержки при доступе к данным.
  • Geolocation API (navigator.geolocation) - доступ к сведениям о местоположении (дополнение позволяет искажать возвращаемые данные).
  • Gamepad API (navigator.getGamepads()) - один из признаков идентификации, учитывающий наличие в системе геймпада.
  • Virtual Reality API, Mixed Reality API - использование параметров устройств виртуальной реальности для идентификации.
  • window.name - межсайтовые утечки.
  • navigator.sendBeacon - используется для web-аналитики.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.fsf.org/news/fsf-a...)
  2. OpenNews: Выпуск GNU LibreJS 7.20, дополнения для блокирования несвободного JavaScript в Firefox
  3. OpenNews: Фонд СПО планирует запустить новую платформу совместной разработки и хостинга кода
  4. OpenNews: Релиз web-браузера GNU IceCat 60.7.0
  5. OpenNews: Представлена новая техника скрытой идентификации системы и браузера
  6. OpenNews: Организация EFF переводит проект HTTPS Everywhere в разряд устаревших
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55894-jshelter
Ключевые слова: jshelter, track, fingerprint, fsf
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Обсуждение (45) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, dullish (ok), 11:14, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Полезная вещь, но, думаю, латентность плюс ip уже позволяют идентифицировать 90 процентов мамкиных анонимов. Остальные 10 спалятся на том, что они не такие как все.
     
     
  • 2.3, QwertyReg (ok), 11:18, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –17 +/
    Тс-с-с! Вы портите настроение людям, которые хотят верить, что они кому-то нужны.
     
     
  • 3.17, Жироватт (ok), 11:54, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Бигдата, сынок, бигдата. Можно даже и не следить, просто собирая статистику и прогоняя модели. Даже Оруэллу это не снилось.
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 11:58, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Причём модели можно прогонять и тренировать на GPU пользователей за их счёт.
     
  • 3.49, Аноним (49), 14:50, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Реклама сегодня - это не информирование о товарах и услугах, а в первую очередь манипулирование желаниями и страхами людей в коммерческих целях.

    Отдельно взятые не нужны, но собираемая информация позволяет эффективно манипулировать людьми в массе, при этом автоматически эксплуатируя индивидуальные особенности каждого. Это угроза не для отдельно взятого человека, а для общества в целом.

     
  • 2.4, Nobody But Someone (?), 11:18, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Латентность в рамках коннекта до одного ДЦ может плавать с погрешностью около 30%, NAT же сводит идею отслеживания пользователя по IP до бессмысленности.

    Хотя подобные инициативы из новости я всячески поддерживаю, мне кажется что Date, canvas и тп запрещать как-то хардкорно

     
     
  • 3.19, Owlet (?), 11:57, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Date, canvas и тп запрещать как-то хардкорно

    Можно не запрещать, просто выдавать немного менее точные результаты. Например, округление времени до 100мс сведёт на нет многие атаки, не сильно вредя нормальным сайтам.

     
  • 3.27, dullish (ok), 12:24, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не ну мне просто лень было в подробнизм ударяться. Обычно (сильно упрощая), берут картинку (или видео), смотрят через сколько времени после запроса она начинает грузиться, как быстро заливается, через сколько времени новый запрос и.т.д. и много раз в разных сочетаниях.
    Так что не одним пингом единым.
    А NAT... так он довольно редко ip сбрасывает и сидят за каждым адресом конечное количество пользователей.
     
  • 3.29, Аноним (29), 12:31, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хотя подобные инициативы из новости я всячески поддерживаю, мне кажется что Date, canvas и тп запрещать как-то хардкорно

    Время вообще надо запретить, оно вредно влияет на здоровье, и рисовать нечего, потом на заборах на xyz направляют.

     
  • 2.6, Чебур (?), 11:27, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Согласен, нам честным людям скрывать нечего, вон предки вообще по HTTP ходили и ничего, все счастливы, рубль по 30, а сейчас понапридумают всякой ерунды.
     
     
  • 3.8, developer (??), 11:32, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    так ходите голые по улице раз скрывать нечего
     
  • 3.23, ryoken (ok), 12:13, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>рубль по 30

    чочо

     
  • 2.7, developer (??), 11:31, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    я этот твой ip как перчатки меняю
     
     
  • 3.25, dullish (ok), 12:14, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну так тоже неплохой фингерпринт. Допустим, таких 1 процент, из них на сайт vendekapec.msn заходят пятеро, файрфокс только у одного и это именно ты.
     

  • 1.2, YetAnotherOnanym (ok), 11:14, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Одобрям!
     
  • 1.9, Аноним (20), 11:40, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть же уже Canvas Blocker, который выполняет похожую задачу. Несмотря на название, он имеет опции подделывать ответы, как будто разрешено, не только API для Canvas, но и кучу других API, используемых для фингерпринтинга.
     
  • 1.10, Аноним (20), 11:43, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >https://github.com/polcak/jsrestrictor/blob/master/Makefile

    Ну хоть кто-то адекватный, и сборка дополнения не требует Node.JS и NPM и туевой хучи пакетов из него!

     
  • 1.12, Аноним (20), 11:46, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Отдельно выделяется режим NBS (Network boundary shield), который не позволяет страницам использовать браузер в качестве прокси между внешней и локальной сетями (перехватываются и анализируются все исходящие запросы).

    ABE из  NoScriptа.

     
  • 1.13, neon1ks (ok), 11:49, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Дополнение подготовлено для Firefox, Google Chrome, Opera, Brave, Microsoft Edge и других браузеров на основе движка Chromium.

    Хороший список браузеров на движке Chromium ;)

     
     
  • 2.18, Жироватт (ok), 11:56, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так фирехфокс уже почти совсем, еще немного и переползет на блинк.
     
     
  • 3.26, ryoken (ok), 12:15, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...и куды тогда бежать...? Осваивать links2?
     
     
  • 4.28, dullish (ok), 12:30, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блин! Прям как дети малые! Ну Фигхай же! В нём навигация по воображаемым ресурсам осуществляется силой мысли!
     

  • 1.14, Аноним (20), 11:49, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    > WebGLRenderingContext - идентификация через анализ особенностей графического стека и GPU.

    Кто так сделает - у того зум отвалится.

    К тому же поздно, в браузеры уже WebGPU завезли. У кого нет карты с вулканом, и кто к ней доступ не даёт, скоро будет посылаться всеми рациональными вебмастерами в интернет-магазин видеокарт. Если видеокарта с низким хешрейтом - туда же. Неизвестно ещё, от чего профит будет больше, от майнинга или от партнёрки.

     
     
  • 2.34, Аноним (34), 12:47, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    fixed: У кого нет карты с вулканом, и кто к ней доступ не даёт, скоро будет посылаться всеми иррациональными вебмакаками в интернет-магазин видеокарт.
     
     
  • 3.37, Аноним (20), 13:00, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Почему же иррациональными? Каждый вебмастер хочет монетизировать свой проект. Если один вебмастер так сделает - от него уйдут к другим. Но если сделают все, то бежать будет некуда. Причём если сделают все, кроме меньшинстива, то тот, кто так не делает - упускает выгоду и вообще работает себе в убыток - к нему придут все халявщики. То есть сделать так - благо как для каждого отдельного вебмастера, так и вообще гильдии вебмастеров в целом. И все вебмастеры это понимают. Почему же рациональный вебмастер не должен поступить себе во благо?
     

  • 1.15, Жироватт (ok), 11:53, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Теперь стоит уточнить, что именно из моднявых смуззивейповых веб-приложений отвалится сразу, что - в процессе работы, а что сделано хорошо, годно.

    Ну и да, сюда призываются веб-js-макаки, с концертными номерами "не для вас я делала, а для заказчика..." и "Ой, цветет API'шка, в поле у ручья...".

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:02, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Web - это уже давно платформа написания приложений. Отвалится вообще всё, потому что именно JavaScript и генерирует DOM (html) на клиенте.

    Инициативу я приветствую. Но битва давно проиграна. Фингерпринтить можно вообще по чему угодно.

     
     
  • 3.32, Аноним (32), 12:39, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Фингерпринтить можно вообще по чему угодно.

    Даже с отключенным жс?

     
     
  • 4.41, псевдонимус (?), 13:26, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В таком случае делать его много сложнее. Вот вэбпидорам и не нравится, если его ограничивают. И они верещат "мыподебили!!"
     
  • 4.45, Аноним (45), 14:18, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Конечно. Мало что-ли было имплементаций фингерпринтинга на одном только css? А вообще даже этого не нужно, достаточно добавить на страницу 33 однопиксельных картинки, часть из них отдать с бесконечным временем кэширования, а часть с 404, а потом смотреть какие из картинок запросит клиент в следующий раз.
     
     
  • 5.46, Аноним (46), 14:37, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть по сути оставшийся при отсутствии жс способ - кэширование? Это же вроде бы решаемо запрещением загрузки кэша (в отладчиках, например, галка есть)
     
  • 5.48, Аноним (46), 14:39, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насчет ксс насколько я понимаю всё сводится также к загрузке различных ресурсов в зависимости от поддержки клиентом фич - чисто на этом что-то более-менее вменяемое сложно сделать
     
  • 3.36, Аноним (20), 12:54, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Web - это уже давно платформа написания вредоносного ПО

    Пофиксил.

     

  • 1.31, Обитатель двача и тора (?), 12:38, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём это в тор браузере в следующем году, вместе с волной деанона и посадок
     
     
  • 2.42, псевдонимус (?), 13:32, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну дятлы, что ходят на луковичные ресурсы с включенным жопоскрипт этого заслуживают.


    Кстати, а что случилось с "секурным" глистограмом и великим(в глазах червяков) Гуглом и жоплом?

    А, им просто занесли денежек. А правительство, в юрисдикции которого они находятся, сказало, что нельзя.

    Кто бы мог подумать?

     

  • 1.33, Аноним (33), 12:42, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слишком много возможностей для кастомизации - возможность трекинга. Жду, как отреагируют разработчики TOR-браузера
     
     
  • 2.35, Аноним (20), 12:53, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как всегда. Скажут, что они - тор - экспериментальное ПО, а они - исследователи на зарплате, а не деплоеры в риал ворлд, поэтому идите и пользуйтесь чем-нибудь другим, если что-то не удовлетворяет вашим требованиям к безопасности в принятых ими решениях и процессах (GitLab).
     

  • 1.40, 123 (??), 13:05, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    JS helter-skelter
     
  • 1.43, Аноним (45), 14:13, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я одного не понимаю, почему для регистрации service worker ни спрашивается никаких разрешений? Оно даже в этом расширении не упомянуто, а вообще должно спрашиваться браузерами из коробки.
     

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