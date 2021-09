Организация EFF переводит проект HTTPS Everywhere в разряд устаревших

Некоммерческая правозащитная организация Electronic Frontier Foundation (EFF) объявила о решении перевести браузерное дополнение HTTPS Everywhere в разряд устаревших. Дополнение HTTPS Everywhere поставлялось для всех популярных браузеров и позволяло на всех сайтах, где это возможно, использовать HTTPS, решая проблему с сайтами, по умолчанию предоставляющими доступ без шифрования, но поддерживающими HTTPS, а также с ресурсами, использующими ссылки из безопасной области на незашифрованные страницы. В конце этого года разработка дополнения будет прекращена, но для сглаживания процесса прекращения использования HTTPS Everywhere, в течение 2022 года проект будет оставлен в режиме сопровождения, подразумевающем возможность выпуска обновлений при выявлении серьёзных проблем. В качестве причины сворачивания HTTPS Everywhere называется появление в браузерах штатных опций для автоматического перенаправления на HTTPS при открытии сайта по HTTP. В частности, начиная с Firefox 76, Chrome 94, Edge 92 и Safari 15 браузерами поддерживается режим HTTPS Only.