The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Организация EFF переводит проект HTTPS Everywhere в разряд устаревших

22.09.2021 09:00

Некоммерческая правозащитная организация Electronic Frontier Foundation (EFF) объявила о решении перевести браузерное дополнение HTTPS Everywhere в разряд устаревших. Дополнение HTTPS Everywhere поставлялось для всех популярных браузеров и позволяло на всех сайтах, где это возможно, использовать HTTPS, решая проблему с сайтами, по умолчанию предоставляющими доступ без шифрования, но поддерживающими HTTPS, а также с ресурсами, использующими ссылки из безопасной области на незашифрованные страницы.

В конце этого года разработка дополнения будет прекращена, но для сглаживания процесса прекращения использования HTTPS Everywhere, в течение 2022 года проект будет оставлен в режиме сопровождения, подразумевающем возможность выпуска обновлений при выявлении серьёзных проблем. В качестве причины сворачивания HTTPS Everywhere называется появление в браузерах штатных опций для автоматического перенаправления на HTTPS при открытии сайта по HTTP. В частности, начиная с Firefox 76, Chrome 94, Edge 92 и Safari 15 браузерами поддерживается режим HTTPS Only.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.eff.org/deeplinks/...)
  2. OpenNews: Выпуск Tor Browser 10.5
  3. OpenNews: Организация EFF представила HTTPS Everywhere 5.0
  4. OpenNews: В дополнении HTTPS Everywhere появился режим автоматического обновления правил
  5. OpenNews: В Firefox 76 появится режим работы только по HTTPS
  6. OpenNews: В Chrome 94 появится режим HTTPS-First
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55847-https
Ключевые слова: https, eff
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ET (?), 09:02, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    RIP
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:30, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, ещё одно знаменательное дополнение наряду с тем самым веб-отладчиком, которое планомерно перекочевало в брузеры
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 11:17, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >с тем самым веб-отладчиком

    FireBug назывался.

     

  • 1.2, Аноним (2), 09:11, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я удалил в том месяце. Ничего нам от бесполезных деятелей из EFF не нужно. Вроде как они должны оказывать юридическую поддержку опенсорсу, но они этого не делают, когда необходимо.
    Только деньги собирают, очередные прожиратели.
     
     
  • 2.9, Аноним (10), 09:24, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    > Ничего нам от бесполезных деятелей из EFF не нужно

    «нам»: тебе и твоей прелести?

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 11:10, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нам, Императору Империума
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:16, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ушла эпоха.
     
  • 1.4, Аноним (4), 09:16, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я что-то пропустил? Почему HTTPS Everywhere должно быть устаревшим? Это же часть чуть ли не базового набора дополнений для приватности.
     
     
  • 2.7, ET (?), 09:22, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    > Я что-то пропустил?

    Определенно! В частности, последнее предложение из текста этой новости.

     
  • 2.12, Аноним (12), 09:40, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Приватность устарела
     
  • 2.14, marios (ok), 09:47, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я давно удалил HTTPS Everywhere и включил режим HTTPS Only.

    Достаточно редко встречается сайт, где HTTPS нет, а с распространением HTTP/3 их будешь ещё поменьше. В этом случае не западло сделать 1 дополнительный клик.

    Представляешь затраты сил на продолжение ведения белого списка в этом расширении? Оно было актуально на раннем этапе.

     

  • 1.5, Аноним (5), 09:16, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь решает нужно ли открывать сайт по https или нет решает браузер согласно HSTS спискам и захардкоженным гуглом ссылкам своих же сервисов ...

    Замечательно, а сделать галку http/https в настройках что-то не сделали

     
     
  • 2.6, Аноним (5), 09:18, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Можно закрыть на своем компе порт 80 наружу в файрволе и оставить 443 - так будет более безопасно, чем какие-то левые расширения
     
  • 2.13, marios (ok), 09:44, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В смысле не сделали? В Firefox включаешь HTTPS Only — все сайты, кроме локальных будут открывать только по HTTPS. Если по HTTPS не открывается, то показывают плашку, не желаете ли попробовать HTTP.
     
  • 2.25, Нанобот (ok), 11:37, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сделать галку http/https в настройках что-то не сделали

    О том, чем http отличается от https, знают только айтишники. Браузер же на обычных людей расчитан, за них выбор должны сделать специалисты

     

  • 1.8, Аноним (8), 09:24, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да не очень-то оно и нужно было. Smart HTTPS всяко лучше.
     
  • 1.11, Аноним (11), 09:34, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В ту же помойку можно Privacy Badger, после появления uBlock Origin он стал неактуальным
     
     
  • 2.15, marios (ok), 09:49, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если что, Privacy Badger вышел после μBlock Origin.
    Там была проблема в том, что его основная фишка — это эвристика, а как выяснилось она позволяет в теории трекать пользователя. Без этой фичи он обычный блокировщик по списку, поэтому и ненужен.
     

  • 1.16, Аноним (16), 10:09, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://github.com/EFForg/https-everywhere/issues/20132
    https://github.com/EFForg/https-everywhere/issues/20131

     
  • 1.18, InuYasha (??), 10:23, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Самое глупое во всей этой эпопее то, что расширение делало за браузеры то, что должно было быть их основным функционалом.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:35, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доложите список того, что должно быть основными функциями во всех браузерах, по мнению анонимов с опеннета.
     
     
  • 3.29, Аноньимъ (ok), 12:38, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Управление https
    Управление куками
    uBlock
    Блокировщик несвободного жаваскрипта
     
  • 3.30, КО (?), 12:54, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перевод, TTS, STT
     
  • 2.23, Аноним (22), 11:19, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, действительно. Гуглаг должен за авторов сайтов решать, нужно ли им платить за https.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 11:24, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Платить? Летсэнкрипт стал платным?
     
     
  • 4.26, InuYasha (??), 11:43, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Платить? Генерация сертификатов стала платной? )
    Мне самоподписных хватает. )

     
  • 4.27, Аноним (22), 12:35, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он бесплатный только до тех пор, пока требование HTTPS не стало обязательным.

    Задача LE, причём официально декларируемая - пересадить все сайты на HTTPS и сделать их нормой. Он нужен корпорациям для того, чтобы такие как вы кричали "ХАЛЯВА! БЕЗОПАСНОСТЬ БЕСПЛАТНО!", чтобы никто не возражал против обязательности HTTPS, когда придёт время просто запретить plain http в браузерах. Ведь каждый может получить беспплатно сертификат, так почему же и не запретить интернет для сайтов, не заботящихся о безопасности пользователей, не так ли? Вот чтобы такое общественное мнение было - это и есть миссия Let's Encrypt.

    Запрет сделают путём захардкоживания включения HTTPS-only режима. Сначала уберут переключатель из настроек, потом залочат в about:config/chrome:flags, потом перенесут на уровень #if defined() запрет.

    После этого вы с подводной лодки никуда не денетесь и даже если LE прекратят за ненадобностью, будете платить CA. Придётся.

    А желающим запилить свой CA можно сертификат вообще не выдавать, так что их сайт с инициативой по запиливанию альтернативного CA никто не увидит.

     
     
  • 5.32, пох. (?), 13:39, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нет, почему же. Пока выгоднее продавать живой товар - сертификат останется бесплатным.

    Троянец в почти каждой системе, самообновляющийся методом curl|sudo su, поди плохо устроились.

    А что любой горе-хаксор из пятого-Б может понавыпускать себе сертификатов от чужого имени - ну это мелочи, ребята старались ведь.

     
  • 3.28, Аноньимъ (ok), 12:36, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Https позволяет глобально трекать юзеров.
     

  • 1.31, Anonymoustus (ok), 13:36, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > решая проблему с сайтами, по умолчанию предоставляющими доступ без шифрования

    Выдумали проблему и успешно её решили. Так держать! (Я всё правильно пишу, тов. майор?)

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру