Организация EFF переводит проект HTTPS Everywhere в разряд устаревших

Он бесплатный только до тех пор, пока требование HTTPS не стало обязательным. Задача LE, причём официально декларируемая - пересадить все сайты на HTTPS и сделать их нормой. Он нужен корпорациям для того, чтобы такие как вы кричали "ХАЛЯВА! БЕЗОПАСНОСТЬ БЕСПЛАТНО!", чтобы никто не возражал против обязательности HTTPS, когда придёт время просто запретить plain http в браузерах. Ведь каждый может получить беспплатно сертификат, так почему же и не запретить интернет для сайтов, не заботящихся о безопасности пользователей, не так ли? Вот чтобы такое общественное мнение было - это и есть миссия Let's Encrypt. Запрет сделают путём захардкоживания включения HTTPS-only режима. Сначала уберут переключатель из настроек, потом залочат в about:config/chrome:flags, потом перенесут на уровень #if defined() запрет. После этого вы с подводной лодки никуда не денетесь и даже если LE прекратят за ненадобностью, будете платить CA. Придётся. А желающим запилить свой CA можно сертификат вообще не выдавать, так что их сайт с инициативой по запиливанию альтернативного CA никто не увидит.

