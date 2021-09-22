Организация EFF переводит проект HTTPS Everywhere в разряд устаревших

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|2.10, Аноним (10), 09:30, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ага, ещё одно знаменательное дополнение наряду с тем самым веб-отладчиком, которое планомерно перекочевало в брузеры
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|1.2, Аноним (2), 09:11, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я удалил в том месяце. Ничего нам от бесполезных деятелей из EFF не нужно. Вроде как они должны оказывать юридическую поддержку опенсорсу, но они этого не делают, когда необходимо.
Только деньги собирают, очередные прожиратели.
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|2.9, Аноним (10), 09:24, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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> Ничего нам от бесполезных деятелей из EFF не нужно
«нам»: тебе и твоей прелести?
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|1.4, Аноним (4), 09:16, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я что-то пропустил? Почему HTTPS Everywhere должно быть устаревшим? Это же часть чуть ли не базового набора дополнений для приватности.
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|2.7, ET (?), 09:22, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
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> Я что-то пропустил?
Определенно! В частности, последнее предложение из текста этой новости.
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|2.14, marios (ok), 09:47, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я давно удалил HTTPS Everywhere и включил режим HTTPS Only.
Достаточно редко встречается сайт, где HTTPS нет, а с распространением HTTP/3 их будешь ещё поменьше. В этом случае не западло сделать 1 дополнительный клик.
Представляешь затраты сил на продолжение ведения белого списка в этом расширении? Оно было актуально на раннем этапе.
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|1.5, Аноним (5), 09:16, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Теперь решает нужно ли открывать сайт по https или нет решает браузер согласно HSTS спискам и захардкоженным гуглом ссылкам своих же сервисов ...
Замечательно, а сделать галку http/https в настройках что-то не сделали
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|2.6, Аноним (5), 09:18, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Можно закрыть на своем компе порт 80 наружу в файрволе и оставить 443 - так будет более безопасно, чем какие-то левые расширения
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|2.13, marios (ok), 09:44, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В смысле не сделали? В Firefox включаешь HTTPS Only — все сайты, кроме локальных будут открывать только по HTTPS. Если по HTTPS не открывается, то показывают плашку, не желаете ли попробовать HTTP.
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|2.25, Нанобот (ok), 11:37, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> сделать галку http/https в настройках что-то не сделали
О том, чем http отличается от https, знают только айтишники. Браузер же на обычных людей расчитан, за них выбор должны сделать специалисты
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|1.11, Аноним (11), 09:34, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В ту же помойку можно Privacy Badger, после появления uBlock Origin он стал неактуальным
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|2.15, marios (ok), 09:49, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если что, Privacy Badger вышел после μBlock Origin.
Там была проблема в том, что его основная фишка — это эвристика, а как выяснилось она позволяет в теории трекать пользователя. Без этой фичи он обычный блокировщик по списку, поэтому и ненужен.
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|1.18, InuYasha (??), 10:23, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Самое глупое во всей этой эпопее то, что расширение делало за браузеры то, что должно было быть их основным функционалом.
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|2.19, Аноним (19), 10:35, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Доложите список того, что должно быть основными функциями во всех браузерах, по мнению анонимов с опеннета.
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|3.29, Аноньимъ (ok), 12:38, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Управление https
Управление куками
uBlock
Блокировщик несвободного жаваскрипта
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|2.23, Аноним (22), 11:19, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, действительно. Гуглаг должен за авторов сайтов решать, нужно ли им платить за https.
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|4.26, InuYasha (??), 11:43, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Платить? Генерация сертификатов стала платной? )
Мне самоподписных хватает. )
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|4.27, Аноним (22), 12:35, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Он бесплатный только до тех пор, пока требование HTTPS не стало обязательным.
Задача LE, причём официально декларируемая - пересадить все сайты на HTTPS и сделать их нормой. Он нужен корпорациям для того, чтобы такие как вы кричали "ХАЛЯВА! БЕЗОПАСНОСТЬ БЕСПЛАТНО!", чтобы никто не возражал против обязательности HTTPS, когда придёт время просто запретить plain http в браузерах. Ведь каждый может получить беспплатно сертификат, так почему же и не запретить интернет для сайтов, не заботящихся о безопасности пользователей, не так ли? Вот чтобы такое общественное мнение было - это и есть миссия Let's Encrypt.
Запрет сделают путём захардкоживания включения HTTPS-only режима. Сначала уберут переключатель из настроек, потом залочат в about:config/chrome:flags, потом перенесут на уровень #if defined() запрет.
После этого вы с подводной лодки никуда не денетесь и даже если LE прекратят за ненадобностью, будете платить CA. Придётся.
А желающим запилить свой CA можно сертификат вообще не выдавать, так что их сайт с инициативой по запиливанию альтернативного CA никто не увидит.
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|5.32, пох. (?), 13:39, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да нет, почему же. Пока выгоднее продавать живой товар - сертификат останется бесплатным.
Троянец в почти каждой системе, самообновляющийся методом curl|sudo su, поди плохо устроились.
А что любой горе-хаксор из пятого-Б может понавыпускать себе сертификатов от чужого имени - ну это мелочи, ребята старались ведь.
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|1.31, Anonymoustus (ok), 13:36, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> решая проблему с сайтами, по умолчанию предоставляющими доступ без шифрования
Выдумали проблему и успешно её решили. Так держать! (Я всё правильно пишу, тов. майор?)
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