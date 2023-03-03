Переработка драйвера VGEM на языке Rust

|
|1.1, Аноним (1), 09:23, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
|
>проект по переписыванию
>VGEM включает около 400 строк кода
Ух...
|
|
|
|
|
|3.112, Гость (??), 13:19, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Зачем ванговать - на пулл реквест есть ссылка, посмотри и сам убедись
|
|2.77, Аноним (77), 12:16, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Господи, я не верю, что это происходит на самом деле. Это какая-то шиза. Это, наверное, специально делают, чтобы просто посмеяться и что-то в этом духе.
>переписать
>400 loc
Ну это ли не п@здец? Язык уже давно production ready(по заявлению фанатов), а оригинальных проектов на нем можно по пальцам пересчитать. В основном бегают по гитхабу и ищут старые сишные проекты на пару тысяч строк, чтобы потом скопипастить и гордо заявлять "Я сделяль".
|
|
|
|3.85, хрустовик (?), 12:26, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Что-то я не получал от некоего анонима оффер на стопяцот килобаксов в секунду на написание оригинального проекта, на расте.
Где деньги билли, на школьных обедах не экономишь или в доту донатишь?
А, ты бесполезный халявщик... так сразу и сказал бы.
|
|
|
|4.90, Аноним (77), 12:33, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Где деньги билли, на школьных обедах не экономишь или в доту донатишь?
>А, ты бесполезный халявщик... так сразу и сказал бы
А кто платит Сишникам и плюсовикам? Почему на переписывание хватает ресурсов, а для создание чего-то полезного нет? Может быть, проблема немного в другом?
П.С. Корпоративная кормушка сейчас на стороне раста, однако...
|
|
|
|2.4, Иваня (?), 09:44, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
C++ для них сложна, могут написать так, что вся память утечёт.
|
|2.6, васёк (?), 09:45, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Как там Страуструп свои книги начинает? C++ это улучшенный Си? Ну так Rust это улучшенный C++. Кушайте свою же лапшу.
|
|
|
|3.9, 111 (??), 09:54, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Прошу прощения, но вы -- Васёк. Никто и никогда не заявлял, что Rust это улучшенный C++.
|
|
|
|4.12, васёк (?), 10:04, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
|
Естественно - в плюсах все настолько плохо, что проще новый язык сделать с нуля, чем C++ исправлять. Java, C#, Vala - это чтобы не городить C += 2
|
|
|
|5.96, Аноним (96), 12:45, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В идеалогическом. Подходы разные, да, как инструменты немного отличаются(плюсы все больше мимикрируют под раст в новых стандартах). Но ниша общая. Задачи те же. И даже чуть шире из-за эмбедед.
|
|3.10, Аноним (10), 09:57, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
ага а будущий Rust++ это улучшенный Rust, который является улучшенным C++ который улучшает С.
Ждем светлого будущего.
|
|3.50, user_Name (ok), 11:19, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Rust это аналог/подобие C, не улучшенный. Чтобы сравнивать его с C++, для начала пусть ООП и классы завезут. А пока это просто нискоуровневая копия C.
|
|
|
|4.97, Аноним (96), 12:48, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Не надо классы, вменяемой системы типов с трейтами и паттерн-матчингом достаточно.
|
|
|
|5.116, Аноним (116), 13:21, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Достаточно чтобы писать процедурный код, где полиморфизм сделан на костылях функций высших порядков. Натуральный привет из прошлого который фанатики фп выдают за будущее.
|
|3.69, Аноним (69), 12:06, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Если это улучшенный C++ покажи мне ООП на нем с наследованием и полиморфизмом.
|
|2.11, Анонимусс (?), 10:01, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
"C++ is really a terrible language!"
“C++ ended up with a bunch of terrible, unmaintainable garbage”
|
|2.18, Аноним (18), 10:15, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Линус раньше против C++ высказывался. Если он теперь его пустит в ядро, то потеряет лицо. Нотэто к лучшему. Rust - лучше, когда используется адекватным образом с адекватной сборочньй системой, а не культом cargo.
|
|
|
|3.23, Аноним (22), 10:19, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> а не культом cargo
лол, а такое бывает?
когда используется адекватным образом с адекватной сборочной системой - любой язык из топ 10 офигенен
|
|3.76, keydon (ok), 12:15, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Линус раньше против C++ высказывался. Если он теперь его пустит в ядро,
> то потеряет лицо. Нотэто к лучшему. Rust - лучше, когда используется
> адекватным образом с адекватной сборочньй системой, а не культом cargo.
Так с растом и повесточкой он еще больше лицо потерял.
|
|
|
|4.107, fumanchez (ok), 13:07, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну дал он им сменить master на main, и что с того? Наоборот, создал видимость, что они что-то решают, а по факту ничего не изменилось.
|
|3.103, fumanchez (ok), 13:01, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Под идеальной сборочной, конечно же, подразумевается make? Или какой-то один из чудесных его обертывателей?
|
|3.138, Аноним (87), 14:29, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Линус уже лицо потерял, когда прогнулся под корпоRust. Да и палец что-то свой спрятал, давно им не вертит.
|
|
|
|4.140, Аноним (140), 14:38, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Линукс всегда был проектом корпораций, причем там rust? Будто до этого он был написан разработчиками-одиночками.
|
|1.3, iPony129412 (?), 09:32, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Это ещё лет пять надо.
Вот когда в младших классах школы начну учить Rust, вот тогда ещё лет через пять IT («оно» в переводе) изменится к лучшему.
|
|
|
|2.7, Аноним (7), 09:46, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
Не изменится ровным счетом ничего. От того, что смузихлёбы не умеют работать с памятью и думают, что память
берётся из ниоткуда и уходит в никуда, не изменится ничего. Смузихлёбы должны писать на js и т.п., а системные программисты на Си. Вас же терапевт не оперирует, хотя так же медработник?
|
|
|
|3.13, Анонимусс (?), 10:06, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Мы все прекрасно видим, как пишут системные погромисты на си... что потом список CVE в новости на экран не влазит.
Раст прекрасно учит понимаю работы с памятью.
Компилятор будет тебя бить по рукам до тех пор, пока даже самый тупой птушник не поймет где стек, а где куча, где нужно использовать боксинг, где нужно использовать арк и т.д.
|
|
|
|4.21, Аноним (63), 10:17, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Rust - язык смузихлебов, а диды написали крутые иксы на сишечке.
|
|4.45, Аноним (7), 11:04, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Если по каждому малозначительному чиху выпускать CVE и орать, что всё пропало. А потом оказывается, что ничего не пропало и уязвимость как конь в вакууме, при определенных условиях и т.д. и т.п.
Вот например use-after-free, программа просто упадет в коредамп и всё. Что там исполниться? Где уязвимость?
|
|
|
|5.48, Аноним123 (?), 11:08, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это на каком языке программа упадёт по use-after-free? На C чаще всего ничего не упадёт.
|
|
|
|6.49, Аноним (7), 11:11, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну если ваша ОС позволяет исполнять освобожденную память, то это проблемы ОС.
|
|5.59, Дмитрий (??), 11:34, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Как классно, что противники раста даже не знают как может быть проэксплуатирована use-after-free. Так победим
|
|
|
|6.61, Аноним (7), 11:37, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
вот объясните, как? А то у меня одна прога падает, всё время из-за этого? А я хочу, чтобы работало, не на расте же переписать?
|
|
|
|7.70, не придумал (?), 12:09, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Даже в ARMv8 и микроконтроллерах M33 и старше можно задавать участки памяти, откуда можно исполнять, откуда нет, и чему откуда можно читать.
|
|4.79, keydon (ok), 12:18, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Мы все прекрасно видим, как пишут системные погромисты на си... что потом
> список CVE в новости на экран не влазит.
> Раст прекрасно учит понимаю работы с памятью.
> Компилятор будет тебя бить по рукам до тех пор, пока даже самый
> тупой птушник не поймет где стек, а где куча, где нужно
> использовать боксинг, где нужно использовать арк и т.д.
Ну да, ну да, а потом уязвимости в карго. И эти люди учат компилятор что нужно по рукам бить птушников.
|
|
|
|4.25, Аноним (63), 10:21, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Паскаль должен юзаться в драйверах, потому что этот язык диды писали.
|
|
|
|5.27, Аноним (22), 10:22, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Раст надо переписать на паскале, чтобы раст был ещё лучше и безопаснее
|
|
|
|6.29, Аноним (63), 10:27, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
А ещё сишечку надо переписать на COBOL, потому что его писали ещё более крутые и старшие диды.
|
|2.71, не придумал (?), 12:11, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
типичный диагноз: ожидание, что вот когда будет X, тогда будет хорошо, надо бороться с Z
|
|2.137, Аноним (87), 14:22, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Никогда в школах не начнут учить Rust. Слишком сложно для никогда до этого невидиших программление.
|
|
|
|2.8, ИмяХ (?), 09:52, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Полноценный графический драйвер в 400 сток кода это позор? А что тогда не позор? Миллиардострочный хелловорлд на си и джаваскрипте с Meson-ом?
|
|
|
|3.37, Аноним (37), 10:53, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Хелло ворд на js пишется в одну строчку.
console.log("hello world 🌎");
Набрать это сможет даже опеннет эксперт
|
|3.43, Аноним (43), 11:00, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Полноценный графический драйвер в 400 сток кода это позор?
>> предоставляет не привязанный к оборудованию бэкенд GEM (Graphics Execution Manager), используемый для разделяемого доступа к буферам драйверов
понятно...
|
|3.81, keydon (ok), 12:20, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Полноценный графический драйвер в 400 сток кода это позор? А что тогда
> не позор? Миллиардострочный хелловорлд на си и джаваскрипте с Meson-ом?
Позор расту что это язык переписывальщиков для переписывания.
Конечно, утилиту на 400 строк нужно срочно переписать (чем и занимаются 99% проектов на раст представляя очередной grep, htop, ls без "фатальных" недостатков)
|
|3.136, bOOster (ok), 14:20, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Драйвер в 400 строк кода говорит только об одном - раньше силовикам было ух как сложно впендюривать в различные опенсоурс проекты закладки, в драйвера, в софт. А сейчас будет один rust runtime! В исходниках одно - в бинарном коде другое. И хрен там кто проверять будет соотвествие.
|
|
|
|2.19, Анонн (?), 10:15, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
А причем тут скорость О_о
Это расширенный тест ("Extended sanity check" в оригинале), поэтому сам тест медленный.
Там две группы тестов - vgem_basic и vgem_slow. А не потому что раст медленный.
|
|1.20, РАСТислав Анонян (?), 10:16, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Победное шествие раста поражает. После того, как перепишут llvm на раст, нужда в архаике типа C/C++ отпадет естественным путем, как отпадает пуповина после ее перерезания.
|
|
|
|2.26, Аноним (22), 10:21, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Смотрите, смотрите, тролль такой толстый, что пуповина развязалась
|
|2.98, Аноним (87), 12:52, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
LLVM собрались переписывать на Rust, серьёзно? Релиз хоть в 2043 ожидается?
|
|
|
|2.32, Аноним (63), 10:39, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что, будешь сам переписывать обратно на Си, или заморозишь Си версию, если это драйвер понадобится?
|
|
|
|3.94, Серб (ok), 12:38, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Что, будешь сам переписывать обратно на Си, или заморозишь Си версию, если это драйвер понадобится?
То что переписали - это не значит, что приняли в Ядро. На данный момент там есть условие, что или проект должен быть оригинальным, или предоставлять какой-либо существенный бонус. Как раз при включении в ядро есть защита от переписывальщиков.
|
|1.35, Аноним (37), 10:50, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Обязательные проверки компилятором обеспечат хоть какую-то стабильную работу. Кому от этого плохо? Кроме разве что самодовольных экспертов по Си, не написавших ничего сложнее хелло ворд
|
|
|
|2.51, РАСТислав Анонян (?), 11:20, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Из ее блога ( mairacanal.github.io/about/ ):
5. My favorite program language is C++ (tied with C).
6. I'm currently learning Rust.
7. I don't like to code in Python and Java.
8. I really like to program in Assembly (especially, x86, ARM, and MIPS).
Так что вменяемые плюсовики и/или сишники ничего против раста не имеют, а наоборот исследуют его.
|
|
|
|
|
|
|
|5.84, keydon (ok), 12:25, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> А какая разница, ты же на код смотреть будешь, а не в
> штаны. Правда же?
До дебиана и FSF я тоже думал, что штаны, цвет кожи и прочее не имеют значения. Но оказывается что очень даже имеют, важнее даже чем твои действия и тем более чем твой код. Так что теперь лучше все же выяснить про кого речь - про кодера или про мимикрию под кодера.
|
|3.57, Аноним (63), 11:32, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
8. Это больше из разряда мечтаний.
Сейчас единицы программируют на ассемблере. И на нем нереально написать что-то большое.
|
|
|
|4.78, не придумал (?), 12:17, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
она написала, что любит, мне тоже нравилось когда-то, оно не сложно, просто ненаглядно
|
|1.39, Аноним (37), 10:57, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Паскаль очень хороший язык, нет не взлетел.
При разработке Java например вдохновлялись Паскалем и его наследниками.
|
|
|
|2.110, fumanchez (ok), 13:12, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пруфы будут? Особенно про всем известных наследников Паскаля (которых аж целый Дельфи).
|
|1.41, _kp (ok), 10:57, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
400 строк ? ;)
И в этом смехотворном объёме кода были ошибки работы с памятью, причем не устранимые ничем, кроме как переписанием?
|
|
|
|2.46, Аноним123 (?), 11:04, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Извечных ошибок нет. Неизвестные, может и есть, а может и нет. Нужно сделать чтобы точно небыло.
|
|2.47, Аноним (63), 11:06, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Этого никто не утверждает, что были ошибки работы с памятью. Скорее разработчица этого драйвера делает себе резюме, выше есть ссылка на профиль.
|
|2.52, Анонимусс (?), 11:20, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тем не менее, "потребовалось создание новых привязок [... с] типом XArray и абстракциями, связанными с прямым доступом к памяти, такими как DMA-барьеры (DMA fence)."
Уже польза, будет использоваться в более сложных драйверах.
|
|
|
|3.64, _kp (ok), 11:41, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Уже польза
Не смущает, что автором сказано, что после переписания драйвер стал нерабочим, а только смог слегка запускаться?
|
|1.56, Вы забыли заполнить поле Name (?), 11:31, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Майра Канал (Maíra Canal) из компании Igalia
Опять трансгендерный любитель(ница) батплагов переписывает на нескучный язычок. От одного этого факта отпадает желание на нем писать здоровых людей.
|
|
|
|2.58, Аноним (58), 11:33, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
О, кто о чем, а "Вы забыли заполнить поле Name" о батплагах. Причем в каждой теме про раст.
Может тебе твой жмет, поэтому ты сдержаться не можешь?
|
|
|
|
|
|4.89, не придумал (?), 12:31, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
(и, кстати, Бренден Айк создал JS 10 дней, но он позже раскаялся в том, что он натворил)
|
|1.66, Аноним (66), 11:46, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Да, это действительно событие. Оказалось возможным написать на Расте целых 400 строк рабочего кода для ядра.
|
|
|
|2.74, _kp (ok), 12:14, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Не работающего в варианте на Rust! Вот в чем событие. ;)
А только запускающегося и частично функционирующего, в блоге ж сказано об этом.
В в этом и вопрос. Вроде бы тупо переписали, обложили unsafe блоками и обёртками. Что же могло пойти не так?
|
|
|
|3.120, Аноним (120), 13:26, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как будто Си альфа версия этого драйвера работала идеально. Даже на 400 строках могут быть ошибки, и они наверняка были в ориг. драйвере в начале. Почему из каждого малейшего rust события пишутся новости? Это другой вопрос.
|
|
|
|4.127, Аноним (127), 13:54, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Потом что других нет, зачем вообще такое спрашивать это же самоочевидно.
|
|4.131, _kp (ok), 14:05, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Как будто Си альфа версия этого драйвера работала идеально.
Скорее всего работал сразу.
Вообще то, в оригинале более половины объёма исходника занимает стандартный шаблон драйвера. Который меняется при измении модели драйвера в ядре, или при использовании новых функций, но всё равно остаётся типовым
фрагментом кода.
На собственно функционал приходится совсем мало мало кода. И вот это "мало мало" привели в нечитаемый вид (исходник то смотрели?) и в итоге оно не портировалось.
Впрочем.. справедливости ради, автор и преследовал ни улучшение кода, ни повышение надёжности, а все лишь изучает Rust.
А маразм в том, что недописанный "hello world" преподнесли как новость.
|
|1.93, Аноним (87), 12:37, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>￼представила проект по переписыванию
Слово "переписывание" ключевое в теме про Rust.
|
|1.111, Аноним (111), 13:18, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Можно было автоматическую переписывалку сделать - делов-то. Этим бы новость началась и закончилась. Как раньше с Фортрана на Си.
|
|
|
|2.125, Аноним (127), 13:52, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты ещё скажи с Си на ассемблер переписать. Ой так компилятор Си как раз этим уже и занимается.
|
|1.114, Аноним (114), 13:20, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
У меня ощущение, что пик популярности раста уже прошёл. Печально, скорее всего не взлетело как раз из-за карго и статической типизации.
|
|
|
|2.118, Аноним (119), 13:24, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Конечно прошёл. Сейчас васянам нельзя показать что они 7 лет его не замечали, поэтому начинают дружно кукарекать.
|
|2.124, Аноним (127), 13:51, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Уже на подходе куча технологий и языков заменителей без проблем которые не решаются в расте.
|
|1.128, Прохожий (??), 13:54, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Делаем консольное приложение на RUST с hello word, делаем окно под винды asm выводим туда строку hellowold, смотрим разницу в объеме исполняемого файла-))))
|