Переработка драйвера VGEM на языке Rust

2.4 , Иваня ( ? ), 09:44, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – C++ для них сложна, могут написать так, что вся память утечёт.

3.30 , КО ( ? ), 10:36, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Так если результат такой же, чего рисковать?

2.6 , васёк ( ? ), 09:45, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Как там Страуструп свои книги начинает? C++ это улучшенный Си? Ну так Rust это улучшенный C++. Кушайте свою же лапшу.

3.9 , 111 ( ?? ), 09:54, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Прошу прощения, но вы -- Васёк. Никто и никогда не заявлял, что Rust это улучшенный C++.

4.12 , васёк ( ? ), 10:04, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –9 + / – Естественно - в плюсах все настолько плохо, что проще новый язык сделать с нуля, чем C++ исправлять. Java, C#, Vala - это чтобы не городить C += 2

5.22 , Аноним ( 22 ), 10:18, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Паскаль лучше раста

6.63 , Аноним ( 63 ), 11:40, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – COBOL лучше сишечки.

7.87 , Аноним ( 87 ), 12:28, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – На полшишечки.

6.82 , Аноним ( 82 ), 12:22, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Конечно, что в школе вдолбили - то и лучше.

7.121 , alexanderyt ( ok ), 13:47, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В шоле бейсик же был, в универе паскаль.

4.83 , Аноним ( 87 ), 12:23, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В каком месте Rust - улучшенный С++? Классы где?

5.96 , Аноним ( 96 ), 12:45, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В идеалогическом. Подходы разные, да, как инструменты немного отличаются(плюсы все больше мимикрируют под раст в новых стандартах). Но ниша общая. Задачи те же. И даже чуть шире из-за эмбедед.

6.102 , Аноним ( 87 ), 13:01, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А кто сказал, что C++ нет в embeddet?.

3.10 , Аноним ( 10 ), 09:57, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – ага а будущий Rust++ это улучшенный Rust, который является улучшенным C++ который улучшает С.

Ждем светлого будущего.

4.104 , Аноним ( 87 ), 13:02, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В доме, который построил Денис Ричи.

3.50 , user_Name ( ok ), 11:19, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Rust это аналог/подобие C, не улучшенный. Чтобы сравнивать его с C++, для начала пусть ООП и классы завезут. А пока это просто нискоуровневая копия C.

4.97 , Аноним ( 96 ), 12:48, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Не надо классы, вменяемой системы типов с трейтами и паттерн-матчингом достаточно.

5.105 , Аноним ( 87 ), 13:03, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но без наследования не годится.

5.116 , Аноним ( 116 ), 13:21, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Достаточно чтобы писать процедурный код, где полиморфизм сделан на костылях функций высших порядков. Натуральный привет из прошлого который фанатики фп выдают за будущее.

3.69 , Аноним ( 69 ), 12:06, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Если это улучшенный C++ покажи мне ООП на нем с наследованием и полиморфизмом.

3.75 , keydon ( ok ), 12:14, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Запишу, буду предъявлять растоманам по требованию.

2.11 , Анонимусс ( ? ), 10:01, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – "C++ is really a terrible language!"

“C++ ended up with a bunch of terrible, unmaintainable garbage”

2.17 , Аноним ( 17 ), 10:13, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уже пробовали. Результат сильно огорчил.

3.134 , bOOster ( ok ), 14:14, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Бред, в драйверах MacOSX С++ никого не огорчает.

2.18 , Аноним ( 18 ), 10:15, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Линус раньше против C++ высказывался. Если он теперь его пустит в ядро, то потеряет лицо. Нотэто к лучшему. Rust - лучше, когда используется адекватным образом с адекватной сборочньй системой, а не культом cargo.

3.23 , Аноним ( 22 ), 10:19, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > а не культом cargo лол, а такое бывает?

когда используется адекватным образом с адекватной сборочной системой - любой язык из топ 10 офигенен

3.76 , keydon ( ok ), 12:15, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Линус раньше против C++ высказывался. Если он теперь его пустит в ядро,

> то потеряет лицо. Нотэто к лучшему. Rust - лучше, когда используется

> адекватным образом с адекватной сборочньй системой, а не культом cargo. Так с растом и повесточкой он еще больше лицо потерял.

4.107 , fumanchez ( ok ), 13:07, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну дал он им сменить master на main, и что с того? Наоборот, создал видимость, что они что-то решают, а по факту ничего не изменилось.

3.103 , fumanchez ( ok ), 13:01, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Под идеальной сборочной, конечно же, подразумевается make? Или какой-то один из чудесных его обертывателей?

3.138 , Аноним ( 87 ), 14:29, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Линус уже лицо потерял, когда прогнулся под корпоRust. Да и палец что-то свой спрятал, давно им не вертит.

4.140 , Аноним ( 140 ), 14:38, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Линукс всегда был проектом корпораций, причем там rust? Будто до этого он был написан разработчиками-одиночками.

2.139 , Товарисч ( ? ), 14:35, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чуваки просто в теме секут, в отличие от вас :)