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Переработка драйвера VGEM на языке Rust

03.03.2023 09:11

Майра Канал (Maíra Canal) из компании Igalia представила проект по переписыванию драйвера VGEM (Virtual GEM Provider) на языке Rust. VGEM включает около 400 строк кода и предоставляет не привязанный к оборудованию бэкенд GEM (Graphics Execution Manager), используемый для разделяемого доступа к буферам драйверов программных 3D-устройств, таких как LLVMpipe, с целью повышения производительности программной растеризации.

VGEM станет вторым графическим драйвером на Rust, работающим на уровне ядра (первым был DRM-драйвер (Direct Rendering Manager) Asahi для GPU Apple AGX, используемого в чипах Apple M1/M2). При разработке потребовалось создание новых привязок для работы из кода на языке Rust с устройством платформы, типом XArray и абстракциями, связанными с прямым доступом к памяти, такими как DMA-барьеры (DMA fence). На текущем этапе развития драйвер почти готов, проходит большинство тестов IGT, за исключением двух проверок (vgem_slow и vgem_basic@unload), но требует доработки поддержки IOCTL.

  1. Главная ссылка к новости (https://mairacanal.github.io/r...)
  2. OpenNews: В Linux-окружении для Apple M2 продемонстрирована работа KDE и GNOME с поддержкой GPU-ускорения
  3. OpenNews: Разработчики Mesa обсуждают возможность добавления кода на языке Rust
  4. OpenNews: В ядро Linux 6.1 приняты изменения, обеспечивающие поддержку языка Rust
  5. OpenNews: WD разрабатывает NVMe-драйвер на языке Rust. Эксперименты с Rust во FreeBSD
  6. OpenNews: Открытый драйвер Rusticl сертифицирован на совместимость с OpenCL 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58735-vgem
Ключевые слова: vgem, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (125) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:23, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    >проект по переписыванию
    >VGEM включает около 400 строк кода

    Ух...

     
     
  • 2.54, Вы забыли заполнить поле Name (?), 11:28, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А сколько стало? Вангую что больше.unwrap()
     
     
  • 3.112, Гость (??), 13:19, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем ванговать - на пулл реквест есть ссылка, посмотри и сам убедись
     
  • 2.77, Аноним (77), 12:16, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Господи, я не верю, что это происходит на самом деле. Это какая-то шиза. Это, наверное, специально делают, чтобы просто посмеяться и что-то в этом духе.
    >переписать
    >400 loc

    Ну это ли не п@здец? Язык уже давно production ready(по заявлению фанатов), а оригинальных проектов на нем можно по пальцам пересчитать. В основном бегают по гитхабу и ищут старые сишные проекты на пару тысяч строк, чтобы потом скопипастить и гордо заявлять "Я сделяль".

     
     
  • 3.85, хрустовик (?), 12:26, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что-то я не получал от некоего анонима оффер на стопяцот килобаксов в секунду на написание оригинального проекта, на расте.
    Где деньги билли, на школьных обедах не экономишь или в доту донатишь?
    А, ты бесполезный халявщик... так сразу и сказал бы.
     
     
  • 4.90, Аноним (77), 12:33, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Где деньги билли, на школьных обедах не экономишь или в доту донатишь?
    >А, ты бесполезный халявщик... так сразу и сказал бы

    А кто платит Сишникам и плюсовикам? Почему на переписывание хватает ресурсов, а для создание чего-то полезного нет? Может быть, проблема немного в другом?
    П.С. Корпоративная кормушка сейчас на стороне раста, однако...

     

  • 1.2, Аноним (2), 09:26, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    С++ в ядро они не пускают, а зато раст как миленькие.
     
     
  • 2.4, Иваня (?), 09:44, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    C++ для них сложна, могут написать так, что вся память утечёт.
     
     
  • 3.30, КО (?), 10:36, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так если результат такой же, чего рисковать?
     
  • 2.6, васёк (?), 09:45, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как там Страуструп свои книги начинает? C++ это улучшенный Си? Ну так Rust это улучшенный C++. Кушайте свою же лапшу.
     
     
  • 3.9, 111 (??), 09:54, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Прошу прощения, но вы -- Васёк. Никто и никогда не заявлял, что Rust это улучшенный C++.
     
     
  • 4.12, васёк (?), 10:04, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    Естественно - в плюсах все настолько плохо, что проще новый язык сделать с нуля, чем C++ исправлять. Java, C#, Vala - это чтобы не городить C += 2
     
     
  • 5.22, Аноним (22), 10:18, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Паскаль лучше раста
     
     
  • 6.63, Аноним (63), 11:40, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    COBOL лучше сишечки.
     
     
  • 7.87, Аноним (87), 12:28, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На полшишечки.
     
  • 6.82, Аноним (82), 12:22, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Конечно, что в школе вдолбили - то и лучше.
     
     
  • 7.121, alexanderyt (ok), 13:47, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В шоле бейсик же был, в универе паскаль.
     
  • 4.83, Аноним (87), 12:23, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В каком месте Rust - улучшенный С++? Классы где?
     
     
  • 5.96, Аноним (96), 12:45, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В идеалогическом. Подходы разные, да, как инструменты немного отличаются(плюсы все больше мимикрируют под раст в новых стандартах). Но ниша общая. Задачи те же. И даже чуть шире из-за эмбедед.
     
     
  • 6.102, Аноним (87), 13:01, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто сказал, что C++ нет в embeddet?.
     
  • 3.10, Аноним (10), 09:57, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ага а будущий Rust++ это улучшенный Rust, который является улучшенным C++ который улучшает С.
    Ждем светлого будущего.
     
     
  • 4.104, Аноним (87), 13:02, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В доме, который построил Денис Ричи.
     
  • 3.50, user_Name (ok), 11:19, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Rust это аналог/подобие C, не улучшенный. Чтобы сравнивать его с C++, для начала пусть ООП и классы завезут. А пока это просто нискоуровневая копия C.
     
     
  • 4.97, Аноним (96), 12:48, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не надо классы, вменяемой системы типов с трейтами и паттерн-матчингом достаточно.
     
     
  • 5.105, Аноним (87), 13:03, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но без наследования не годится.
     
  • 5.116, Аноним (116), 13:21, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Достаточно чтобы писать процедурный код, где полиморфизм сделан на костылях функций высших порядков. Натуральный привет из прошлого который фанатики фп выдают за будущее.
     
  • 3.69, Аноним (69), 12:06, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если это улучшенный C++ покажи мне ООП на нем с наследованием и полиморфизмом.
     
  • 3.75, keydon (ok), 12:14, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запишу, буду предъявлять растоманам по требованию.
     
  • 2.11, Анонимусс (?), 10:01, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    "C++ is really a terrible language!"
    “C++ ended up with a bunch of terrible, unmaintainable garbage”
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:13, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже пробовали. Результат сильно огорчил.
     
     
  • 3.134, bOOster (ok), 14:14, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бред, в драйверах MacOSX С++ никого не огорчает.
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:15, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Линус раньше против C++ высказывался. Если он теперь его пустит в ядро, то потеряет лицо. Нотэто к лучшему. Rust - лучше, когда используется адекватным образом с адекватной сборочньй системой, а не культом cargo.
     
     
  • 3.23, Аноним (22), 10:19, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > а не культом cargo

    лол, а такое бывает?
    когда используется адекватным образом с адекватной сборочной системой - любой язык из топ 10 офигенен

     
  • 3.76, keydon (ok), 12:15, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Линус раньше против C++ высказывался. Если он теперь его пустит в ядро,
    > то потеряет лицо. Нотэто к лучшему. Rust - лучше, когда используется
    > адекватным образом с адекватной сборочньй системой, а не культом cargo.

    Так с растом и повесточкой он еще больше лицо потерял.

     
     
  • 4.107, fumanchez (ok), 13:07, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну дал он им сменить master на main, и что с того? Наоборот, создал видимость, что они что-то решают, а по факту ничего не изменилось.
     
  • 3.103, fumanchez (ok), 13:01, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под идеальной сборочной, конечно же, подразумевается make? Или какой-то один из чудесных его обертывателей?
     
  • 3.138, Аноним (87), 14:29, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линус уже лицо потерял, когда прогнулся под корпоRust. Да и палец что-то свой спрятал, давно им не вертит.
     
     
  • 4.140, Аноним (140), 14:38, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линукс всегда был проектом корпораций, причем там rust? Будто до этого он был написан разработчиками-одиночками.
     
  • 2.139, Товарисч (?), 14:35, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чуваки просто в теме секут, в отличие от вас :)
     

  • 1.3, iPony129412 (?), 09:32, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Это ещё лет пять надо.
    Вот когда в младших классах школы начну учить Rust, вот тогда ещё лет через пять IT («оно» в переводе) изменится к лучшему.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:46, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Не изменится ровным счетом ничего. От того, что смузихлёбы не умеют работать с памятью и думают, что память
    берётся из ниоткуда и уходит в никуда, не изменится ничего. Смузихлёбы должны писать на js и т.п., а системные программисты на Си. Вас же терапевт не оперирует, хотя так же медработник?
     
     
  • 3.13, Анонимусс (?), 10:06, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Мы все прекрасно видим, как пишут системные погромисты на си... что потом список CVE в новости на экран не влазит.

    Раст прекрасно учит понимаю работы с памятью.
    Компилятор будет тебя бить по рукам до тех пор, пока даже самый тупой птушник не поймет где стек, а где куча, где нужно использовать боксинг, где нужно использовать арк и т.д.

     
     
  • 4.21, Аноним (63), 10:17, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Rust - язык смузихлебов, а диды написали крутые иксы на сишечке.
     
  • 4.45, Аноним (7), 11:04, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если по каждому малозначительному чиху выпускать CVE и орать, что всё пропало. А потом оказывается, что ничего не пропало и уязвимость как конь в вакууме, при определенных условиях и т.д. и т.п.
    Вот например use-after-free, программа просто упадет в коредамп и всё. Что там исполниться? Где уязвимость?
     
     
  • 5.48, Аноним123 (?), 11:08, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это на каком языке программа упадёт по use-after-free? На C чаще всего ничего не упадёт.
     
     
  • 6.49, Аноним (7), 11:11, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если ваша ОС позволяет исполнять освобожденную память, то это проблемы ОС.
     
  • 5.59, Дмитрий (??), 11:34, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как классно, что противники раста даже не знают как может быть проэксплуатирована use-after-free. Так победим
     
     
  • 6.61, Аноним (7), 11:37, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот объясните, как? А то у меня одна прога падает, всё время из-за этого? А я хочу, чтобы работало, не на расте же переписать?
     
     
  • 7.70, не придумал (?), 12:09, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже в ARMv8 и микроконтроллерах M33 и старше можно задавать участки памяти, откуда можно исполнять, откуда нет, и чему откуда можно читать.
     
     
  • 8.106, Аноним (7), 13:07, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надо путать W X и use-after-free Это совершенно разные вещи Если маркетолог... текст свёрнут, показать
     
  • 4.79, keydon (ok), 12:18, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Мы все прекрасно видим, как пишут системные погромисты на си... что потом
    > список CVE в новости на экран не влазит.
    > Раст прекрасно учит понимаю работы с памятью.
    > Компилятор будет тебя бить по рукам до тех пор, пока даже самый
    > тупой птушник не поймет где стек, а где куча, где нужно
    > использовать боксинг, где нужно использовать арк и т.д.

    Ну да, ну да, а потом уязвимости в карго. И эти люди учат компилятор что нужно по рукам бить птушников.

     
  • 4.92, Аноним (77), 12:36, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Раст прекрасно учит понимаю работы с памятью.
    >Компилятор будет тебя бить по рукам до тех пор,

    А вот здесь компилятор почему не помог? Кто будет учить ПТУшников?
    https://github.com/rust-lang/rust/issues/108453

     
  • 3.14, Аноним (14), 10:07, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что паскаль?
     
     
  • 4.25, Аноним (63), 10:21, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Паскаль должен юзаться в драйверах, потому что этот язык диды писали.
     
     
  • 5.27, Аноним (22), 10:22, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст надо переписать на паскале, чтобы раст был ещё лучше и безопаснее
     
     
  • 6.29, Аноним (63), 10:27, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А ещё сишечку надо переписать на COBOL, потому что его писали ещё более крутые и старшие диды.
     
     
  • 7.141, Советский инженер (?), 14:38, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    более крутые и старшие - да.
    но вот начсет дидов - не все так однозначно.
     
  • 5.135, Аноним (87), 14:18, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не диды, а один конкретный дид.
     
  • 2.24, Аноним (22), 10:20, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогданибудь
     
  • 2.71, не придумал (?), 12:11, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    типичный диагноз: ожидание, что вот когда будет X, тогда будет хорошо, надо бороться с Z
     
  • 2.137, Аноним (87), 14:22, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда в школах не начнут учить Rust. Слишком сложно для никогда до этого невидиших программление.
     

  • 1.5, Аноним (69), 09:44, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    это какой-то позор.
     
     
  • 2.8, ИмяХ (?), 09:52, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Полноценный графический драйвер в 400 сток кода это позор? А что тогда не позор? Миллиардострочный хелловорлд на си и джаваскрипте с Meson-ом?
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 10:53, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хелло ворд на js пишется в одну строчку.
    console.log("hello world 🌎");
    Набрать это сможет даже опеннет эксперт
     
     
  • 4.38, Аноним (63), 10:54, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот спасибо! Это ещё же протестировать на баги надо!
     
     
  • 5.42, Аноним (37), 10:58, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юнит-тест напиши
     
  • 4.60, AleksK (ok), 11:36, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А теперь запусти это без рантайма.
     
  • 4.72, не придумал (?), 12:13, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а разве сейчас можно без node_modules? += 200мб и 20000 файлов.
     
  • 4.73, не придумал (?), 12:14, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    справедливости ради, это ещё и типичное средство отладки, всё в одной строке
     
  • 3.43, Аноним (43), 11:00, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Полноценный графический драйвер в 400 сток кода это позор?
    >> предоставляет не привязанный к оборудованию бэкенд GEM (Graphics Execution Manager), используемый для разделяемого доступа к буферам драйверов

    понятно...

     
  • 3.81, keydon (ok), 12:20, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Полноценный графический драйвер в 400 сток кода это позор? А что тогда
    > не позор? Миллиардострочный хелловорлд на си и джаваскрипте с Meson-ом?

    Позор расту что это язык переписывальщиков для переписывания.
    Конечно, утилиту на 400 строк нужно срочно переписать (чем и занимаются 99% проектов на раст представляя очередной grep, htop, ls без "фатальных" недостатков)

     
  • 3.136, bOOster (ok), 14:20, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Драйвер в 400 строк кода говорит только об одном - раньше силовикам было ух как сложно впендюривать в различные опенсоурс проекты закладки, в драйвера, в софт. А сейчас будет один rust runtime! В исходниках одно - в бинарном коде другое. И хрен там кто проверять будет соотвествие.

     

  • 1.16, Аноним (18), 10:12, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >за исключением vgem_slow
    >Rust - быстрый

    - говорили они.

     
     
  • 2.19, Анонн (?), 10:15, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А причем тут скорость О_о
    Это расширенный тест ("Extended sanity check" в оригинале), поэтому сам тест медленный.
    Там две группы тестов - vgem_basic и vgem_slow. А не потому что раст медленный.
     

  • 1.20, РАСТислав Анонян (?), 10:16, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Победное шествие раста поражает. После того, как перепишут llvm на раст, нужда в архаике типа C/C++ отпадет естественным путем, как отпадает пуповина после ее перерезания.
     
     
  • 2.26, Аноним (22), 10:21, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотрите, смотрите, тролль такой толстый, что пуповина развязалась
     
  • 2.98, Аноним (87), 12:52, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LLVM собрались переписывать на Rust, серьёзно? Релиз хоть в 2043 ожидается?
     

  • 1.31, InuYasha (??), 10:37, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Новость-предостережение? Ок, мессадж принят.
     
     
  • 2.32, Аноним (63), 10:39, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что, будешь сам переписывать обратно на Си, или заморозишь Си версию, если это драйвер понадобится?
     
     
  • 3.94, Серб (ok), 12:38, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что, будешь сам переписывать обратно на Си, или заморозишь Си версию, если это драйвер понадобится?

    То что переписали - это не значит, что приняли в Ядро. На данный момент там есть условие, что или проект должен быть оригинальным, или предоставлять какой-либо существенный бонус. Как раз при включении в ядро есть защита от переписывальщиков.

     

  • 1.35, Аноним (37), 10:50, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обязательные проверки компилятором обеспечат хоть какую-то стабильную работу. Кому от этого плохо? Кроме разве что самодовольных экспертов по Си, не написавших ничего сложнее хелло ворд
     
  • 1.36, Аноним (63), 10:50, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Разработчица этого драйвера:
    https://github.com/mairacanal
     
     
  • 2.51, РАСТислав Анонян (?), 11:20, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Из ее блога ( mairacanal.github.io/about/ ):


    5. My favorite program language is C++ (tied with C).

    6. I'm currently learning Rust.

    7. I don't like to code in Python and Java.

    8. I really like to program in Assembly (especially, x86, ARM, and MIPS).


    Так что вменяемые плюсовики и/или сишники ничего против раста не имеют, а наоборот исследуют его.

     
     
  • 3.53, Аноним (53), 11:23, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Из ее блога
    >ее

    А точно не трансштейн?

     
     
  • 4.55, Анонимусс (?), 11:30, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А какая разница, ты же на код смотреть будешь, а не в штаны. Правда же?
     
     
  • 5.84, keydon (ok), 12:25, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А какая разница, ты же на код смотреть будешь, а не в
    > штаны. Правда же?

    До дебиана и FSF я тоже думал, что штаны, цвет кожи и прочее не имеют значения. Но оказывается что очень даже имеют, важнее даже чем твои действия и тем более чем твой код. Так что теперь лучше все же выяснить про кого речь - про кодера или про мимикрию под кодера.

     
  • 3.57, Аноним (63), 11:32, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    8. Это больше из разряда мечтаний.
    Сейчас единицы программируют на ассемблере. И на нем нереально написать что-то большое.
     
     
  • 4.78, не придумал (?), 12:17, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    она написала, что любит, мне тоже нравилось когда-то, оно не сложно, просто ненаглядно
     

  • 1.39, Аноним (37), 10:57, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Паскаль очень хороший язык, нет не взлетел.
    При разработке Java например вдохновлялись Паскалем и его наследниками.
     
     
  • 2.95, Аноним (87), 12:41, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сильно вдохновились, аж {} применили.
     
  • 2.110, fumanchez (ok), 13:12, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пруфы будут? Особенно про всем известных наследников Паскаля (которых аж целый Дельфи).
     

  • 1.41, _kp (ok), 10:57, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    400 строк ? ;)
    И в этом смехотворном объёме кода были ошибки работы с памятью, причем не устранимые ничем, кроме как переписанием?
     
     
  • 2.46, Аноним123 (?), 11:04, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Извечных ошибок нет. Неизвестные, может и есть, а может и нет. Нужно сделать чтобы точно небыло.
     
  • 2.47, Аноним (63), 11:06, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этого никто не утверждает, что были ошибки работы с памятью. Скорее разработчица этого драйвера делает себе резюме, выше есть ссылка на профиль.
     
  • 2.52, Анонимусс (?), 11:20, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем не менее, "потребовалось создание новых привязок  [... с] типом XArray и абстракциями, связанными с прямым доступом к памяти, такими как DMA-барьеры (DMA fence)."
    Уже польза, будет использоваться в более сложных драйверах.
     
     
  • 3.64, _kp (ok), 11:41, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Уже польза

    Не смущает, что автором сказано, что  после переписания драйвер стал нерабочим, а только смог слегка запускаться?


     

  • 1.44, Аноним (44), 11:04, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Теперь VGEM не нужен.
     
  • 1.56, Вы забыли заполнить поле Name (?), 11:31, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Майра Канал (Maíra Canal) из компании Igalia

    Опять трансгендерный любитель(ница) батплагов переписывает на нескучный язычок. От одного этого факта отпадает желание на нем писать здоровых людей.

     
     
  • 2.58, Аноним (58), 11:33, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    О, кто о чем, а "Вы забыли заполнить поле Name" о батплагах. Причем в каждой теме про раст.
    Может тебе твой жмет, поэтому ты сдержаться не можешь?
     
     
  • 3.88, не придумал (?), 12:29, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    01.12.2010 Mozilla разрабатывает новый язык программирования Rust
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=28837
    03.04.2014 Бренден Айк ушёл с поста руководителя Mozilla под давлением ЛГБТ
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=39487
     
     
  • 4.89, не придумал (?), 12:31, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (и, кстати, Бренден Айк создал JS 10 дней, но он позже раскаялся в том, что он натворил)
     
  • 2.91, Аноним (87), 12:35, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Maíra Canal по фотке, вроде, настоящая.
     
     
  • 3.109, Максим (??), 13:11, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз таки фотка наводит на мысли...)
     
  • 3.119, Аноним (119), 13:25, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кажется вы добавили лишнюю букву.
     
     
  • 4.132, Аноним (77), 14:09, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это Firefox виноват. В последней обнове лишнюю "C" добавили.
     
  • 4.133, Аноним (87), 14:10, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тогда не я, автор новости. Я скопипастил. :)
     

  • 1.66, Аноним (66), 11:46, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да, это действительно событие. Оказалось возможным написать на Расте целых 400 строк рабочего кода для ядра.
     
     
  • 2.74, _kp (ok), 12:14, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не работающего в варианте на Rust! Вот в чем событие. ;)
    А только запускающегося и частично функционирующего, в блоге ж сказано об этом.

    В в этом и вопрос. Вроде бы тупо переписали, обложили unsafe блоками и обёртками. Что же могло пойти не так?

     
     
  • 3.120, Аноним (120), 13:26, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто Си альфа версия этого драйвера работала идеально. Даже на 400 строках могут быть ошибки, и они наверняка были в ориг. драйвере в начале. Почему из каждого малейшего rust события пишутся новости? Это другой вопрос.
     
     
  • 4.127, Аноним (127), 13:54, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потом что других нет, зачем вообще такое спрашивать это же самоочевидно.  
     
  • 4.131, _kp (ok), 14:05, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как будто Си альфа версия этого драйвера работала идеально.

    Скорее всего работал сразу.

    Вообще то, в оригинале более половины объёма исходника занимает стандартный шаблон драйвера. Который меняется при измении модели драйвера в ядре, или при использовании новых  функций, но всё равно остаётся типовым
    фрагментом кода.

    На собственно функционал приходится совсем мало мало кода. И вот это "мало мало" привели в нечитаемый вид (исходник то смотрели?) и в итоге оно не портировалось.

    Впрочем.. справедливости ради, автор и преследовал ни улучшение кода, ни повышение надёжности, а все лишь изучает Rust.
    А маразм в том, что недописанный "hello world" преподнесли как новость.


     

  • 1.93, Аноним (87), 12:37, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >￼представила проект по переписыванию

    Слово "переписывание" ключевое в теме про Rust.

     
  • 1.99, Tron is Whistling (?), 12:53, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Целых 400 строк кода.
    Вот он - уровень мегаг'rust'и.
     
     
  • 2.100, Аноним (87), 12:55, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зато в этих 400 строках будет безопастно.
     
     
  • 3.101, Tron is Whistling (?), 12:58, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Люблю хруст

    &self.timer as *const _ as *mut _

    Писатели явно не читатели

     
     
  • 4.126, Аноним (127), 13:53, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зато могут!
     

  • 1.111, Аноним (111), 13:18, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можно было автоматическую переписывалку сделать - делов-то. Этим бы новость началась и закончилась. Как раньше с Фортрана на Си.
     
     
  • 2.125, Аноним (127), 13:52, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты ещё скажи с Си на ассемблер переписать. Ой так компилятор Си как раз этим уже и занимается.
     

  • 1.114, Аноним (114), 13:20, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня ощущение, что пик популярности раста уже прошёл. Печально, скорее всего не взлетело как раз из-за карго и статической типизации.
     
     
  • 2.115, Аноним (114), 13:21, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >статической типизации.

    статической линковки, конечно же

     
  • 2.118, Аноним (119), 13:24, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно прошёл. Сейчас васянам нельзя показать что они 7 лет его не замечали, поэтому начинают дружно кукарекать.
     
     
  • 3.123, Аноним (127), 13:50, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну так перестань кукарекать. Это несложно.  
     
  • 2.124, Аноним (127), 13:51, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже на подходе куча технологий и языков заменителей без проблем которые не решаются в расте.
     

  • 1.128, Прохожий (??), 13:54, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Делаем консольное приложение на RUST с hello word, делаем окно под винды asm выводим туда строку hellowold, смотрим разницу в объеме исполняемого файла-))))
     
     
  • 2.130, В.Цой (?), 13:57, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эй, прохожий, проходи,
    Эх, пока не получил!
     

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