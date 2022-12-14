Компания Apple опубликовала код ядра и системных компонентов macOS 13.1

Компания Apple опубликовала исходные тексты низкоуровневых системных компонентов операционной системы macOS 13.1 (Ventura), в которых используется свободное программное обеспечение, включая составные части Darwin и прочие компоненты, программы и библиотеки, не связанные с GUI. Всего опубликовано 174 пакетов с исходными текстами.

Среди прочего доступен код ядра XNU, исходные тексты которого публикуются в виде срезов кода, связанных с очередным релизом macOS. XNU является частью открытого проекта Darwin и представляет собой гибридное ядро, сочетающее ядро Mach, компоненты от проекта FreeBSD и C++ API IOKit для написания драйверов.

В то же время опубликованы открытые компоненты, используемые в мобильной платформе iOS 16.2. Публикация включает два пакета - WebKit и libiconv.

Дополнительно можно отметить интеграцию драйвера для GPU Apple AGX в дистрибутив Asahi Linux, развиваемый для работы на компьютерах Mac, оснащённых ARM-чипами M1 и M2, разработанными компанией Apple. Добавленный драйвер обеспечивает поддержку OpenGL 2.1 и OpenGL ES 2.0, и позволяет задействовать ускорение силами GPU в играх и пользовательских окружениях KDE и GNOME. Дистрибутив построен с использованием штатных репозиториев Arch Linux, а все специфичные изменения, такие как ядро, инсталлятор, загрузчик, вспомогательные скрипты и настройки окружения, вынесены в отдельный репозиторий. Для поддержки GPU Apple AGX требуется установить два пакета: linux-asahi-edge c DRM-драйвером (Direct Rendering Manager) для ядра Linux и mesa-asahi-edge с OpenGL-драйвером для Mesa.



