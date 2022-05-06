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Компания Apple опубликовала код ядра и системных компонентов macOS 12.3

06.05.2022 11:37

Компания Apple опубликовала исходные тексты низкоуровневых системных компонентов операционной системы macOS 12.3 (Monterey), в которых используется свободное программное обеспечение, включая составные части Darwin и прочие компоненты, программы и библиотеки, не связанные с GUI. Всего опубликовано 177 пакетов с исходными текстами.

В том числе доступен код ядра XNU, исходные тексты котлрого публикуются в виде срезов кода, связанных с очередным релизом macOS. XNU является частью открытого проекта Darwin и представляет собой гибридное ядро, сочетающее ядро Mach, компоненты от проекта FreeBSD и C++ API IOKit для написания драйверов.

Несколько дней назад также были опубликованы открытые компоненты, используемые в мобильной платформе iOS 15.4. Публикация включает два пакета - WebKit и libiconv.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/apple-oss-d...)
  2. OpenNews: Компания Apple открыла ядро и системные компоненты macOS 11.0 "Big Sur"
  3. OpenNews: Apple перейдёт на процессоры ARM собственной разработки в компьютерах и ноутбуках
  4. OpenNews: Опубликованы открытые компоненты macOS 10.13 и создано зеркало ядра на GitHub
  5. OpenNews: Первый бета-выпуск операционной системы PureDarwin, построенной на платформе Darwin
  6. OpenNews: Компания Apple опубликовала исходные тексты Darwin 9.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57144-apple
Ключевые слова: apple, macos
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  • 1.1, Аноним (1), 11:41, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ненужное не нужно для какой-то мифической лицензионной совместимости.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:47, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Корпорации ничего под пермиссивными лицензиями не возвращают!1!!
    Корпорации возвращают, но старьё.
    А.. как же так...
     

  • 1.2, Аноним (3), 11:46, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Любопытно, там похоже есть исходники их файловой системы.
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:49, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какова стратегия?
     
     
  • 2.5, Admino (ok), 11:53, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    На опеннете только одна стратегия - обсирать.
     
     
  • 3.7, a_kusb (ok), 11:56, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же стратегия шизофренического размывания?
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 12:30, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, есть такое. За тобой и похом постоянно замечаю.
     
     
  • 5.26, a_kusb (ok), 12:31, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да, есть такое. За тобой и похом постоянно замечаю.

    Не факт что это хуже чем троллинг и какашки.

     
  • 3.13, Балабол (?), 12:09, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это если новость не касается Rust.
     

  • 1.6, a_kusb (ok), 11:56, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фига, там tcl есть.
     
  • 1.8, a_kusb (ok), 11:58, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А можно взять xnu и запускать программы от макоси? Сначала текстовые, потом смотреть что не хватает и засовывать библиотеки и компоненты, зафигачить их дисплейный сервер. То есть по кусочкам просто возвращать макось на место.
     
     
  • 2.12, iPony129412 (?), 12:06, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без гуя можно.
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:58, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Даже .DS_Store файлы не удосужились убрать репозиториев
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:04, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    эпл - это не про порядок и качество. Эпл - это про бузинес и впаривание посредственной железки и софта по заоблачным ценам ради понтов. Никакой ценности этот эпло-мирок из себя не представляет
     
     
  • 3.14, Козявка (?), 12:10, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же скоростные M1 - процессоры?
     
     
  • 4.15, Аноним (1), 12:15, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какую ценность он представляет? Ты на своём М1 сервер запустишь на сабже? Опережая твой ответ, нет ты ничего такого делать не будешь. Будешь использовать только то что тебе дадут.
     
     
  • 5.17, Козявка (?), 12:18, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какую ценность он представляет? Ты на своём М1 сервер запустишь на сабже?
    > Опережая твой ответ, нет ты ничего такого делать не будешь. Будешь
    > использовать только то что тебе дадут.

    Смотря какой сервер. Но по факту я задал вопрос для поддержания дискуссии )

    Зато всяким блоггерам и ютьюберам зайдет )

     
  • 5.32, a_kusb (ok), 12:39, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он не подходит для сервера? Может дело в позиционировании Apple, что серверов не будет, но сам процессор от этого другим не становится. То есть процессор может быть плохим или хорошим, не в нём самом дело.
     
  • 4.23, Семен (??), 12:26, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так на дело оказалось, что не настолько они скоростные, и есть кучу ограничений.
    Потому что современный x86 процессор это не совсем CISC, в своей основе он имеет подобие RISC поверх которого есть свой микрокод, и надстройка в виде дополнительных инструкций. Поэтому мифическая разница в скорости и энергоэффективности давно в прошлом, и есть задачи где рвет x86 или arm. Ну и надо знать, что софт под ARM в основном компилируют на x86 с помощью кросс компилятора, только на совсем новых arm можно добиться какой либо адекватной скорости компиляции кода.
     
  • 4.24, Семен (??), 12:29, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В общем применение ARM ограничено только специфичными сценариями дающими выигрыш, так же как и FPGA в обработке данных. Даже с FPGA не все так однозначно, люди покупают дорогие и топовые чипы, а по факту получают производительность ниже чем от более дешевых видеокарт, и забивают болт.
     
  • 3.16, Аноним (16), 12:15, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эx, радует, что люди ещё могут ясно мыслить:)
     
     
  • 4.33, a_kusb (ok), 12:41, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Часто "радует что могут ясно мыслить" это "радует, что человек следует моим заблуждениям". Хотя про этот вопрос не знаю, я абстрактно.
     
  • 3.28, a_kusb (ok), 12:34, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > эпл - это не про порядок и качество. Эпл - это про
    > бузинес и впаривание посредственной железки и софта по заоблачным ценам ради
    > понтов. Никакой ценности этот эпло-мирок из себя не представляет

    Я бы не сказал. Они умеют делать целостный "продукт", у них интересный дизайн, неплохая ОС, решения по интерфейсу странные, но есть люди которым нравится, какой-то макбук считали "лучшим ноутбуком для Linux", что забавно. Пугает подход к позиционированию себя с использованием психологии и как следствие - особенности  любителей Apple (возможно дело не только в менталитете малой угнетаемой группы).

     
     
  • 4.30, iPony129412 (?), 12:37, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пугает подход к позиционированию себя с использованием психологии и как следствие - особенности  любителей Apple (возможно дело не только в менталитете малой угнетаемой группы)

    Мне кажется, это больше про другую группу... там про бороды и всё такое.

     
     
  • 5.37, a_kusb (ok), 12:44, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда писал - думал и про нас кстати тоже, что много похожего.
     
     
  • 6.38, a_kusb (ok), 12:45, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PS Офигеть, мой текст понимают.
     

  • 1.10, Аноним (10), 12:04, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    для Asahi что-нибудь отколется? )
     
     
  • 2.19, Zenitur (ok), 12:21, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Код Bonjour открыт
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 12:33, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Asahi Linux != Avahi daemon
     

  • 1.18, Аноним (-), 12:20, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Разработчики ФриБЗДы одновременно являются разработчиками макоси. Внутри macOS давно ФриБЗДа.
     
     
  • 2.21, nvidiaamd (?), 12:24, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Получается яблоко бздит?
     
  • 2.29, iPony129412 (?), 12:36, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И Windows они тоже разрабатывают 😮
     

  • 1.20, YM2608 (?), 12:23, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ктонибудь видел где-нибудь исходные коды Windos 98SE ??? (очень нужно)
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 12:42, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эпла или Майкрософт,кто опенсорсней,вы об этом сейчас?
     

  • 1.22, Vacu923ek (ok), 12:25, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему новость такая куцая и без какого либо смысла?? Ну "открыли"... ЗАЧЕМ? Для кого? Можно как-то более аналитично писать? За действиями компании всегда что-то стоит, поэтому если что-то сделано - надо писать зачем, почему, кому какой профит и т.п.
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 12:44, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Darwin/XNU выпускается под лицензией ASPL, которая частично copyleft. Это единственная причина. Все остальные компоненты закрыты.
     

  • 1.31, Аноним (35), 12:38, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эпла открывала ранее ядро и системные компоненты macOS 11.0 "Big Sur" Был с этого профит?
     
  • 1.34, Смузихлёб (ok), 12:42, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Обыкновенная формальность без практической ценности.
     
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