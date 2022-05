Компания Apple опубликовала код ядра и системных компонентов macOS 12.3

2.11 , Аноним ( 11 ), 12:04, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – эпл - это не про порядок и качество. Эпл - это про бузинес и впаривание посредственной железки и софта по заоблачным ценам ради понтов. Никакой ценности этот эпло-мирок из себя не представляет

3.14 , Козявка ( ? ), 12:10, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А как же скоростные M1 - процессоры?

4.15 , Аноним ( 1 ), 12:15, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какую ценность он представляет? Ты на своём М1 сервер запустишь на сабже? Опережая твой ответ, нет ты ничего такого делать не будешь. Будешь использовать только то что тебе дадут.

5.17 , Козявка ( ? ), 12:18, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Какую ценность он представляет? Ты на своём М1 сервер запустишь на сабже?

> Опережая твой ответ, нет ты ничего такого делать не будешь. Будешь

> использовать только то что тебе дадут. Смотря какой сервер. Но по факту я задал вопрос для поддержания дискуссии ) Зато всяким блоггерам и ютьюберам зайдет )

5.32 , a_kusb ( ok ), 12:39, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он не подходит для сервера? Может дело в позиционировании Apple, что серверов не будет, но сам процессор от этого другим не становится. То есть процессор может быть плохим или хорошим, не в нём самом дело.

4.23 , Семен ( ?? ), 12:26, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так на дело оказалось, что не настолько они скоростные, и есть кучу ограничений.

Потому что современный x86 процессор это не совсем CISC, в своей основе он имеет подобие RISC поверх которого есть свой микрокод, и надстройка в виде дополнительных инструкций. Поэтому мифическая разница в скорости и энергоэффективности давно в прошлом, и есть задачи где рвет x86 или arm. Ну и надо знать, что софт под ARM в основном компилируют на x86 с помощью кросс компилятора, только на совсем новых arm можно добиться какой либо адекватной скорости компиляции кода.

4.24 , Семен ( ?? ), 12:29, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В общем применение ARM ограничено только специфичными сценариями дающими выигрыш, так же как и FPGA в обработке данных. Даже с FPGA не все так однозначно, люди покупают дорогие и топовые чипы, а по факту получают производительность ниже чем от более дешевых видеокарт, и забивают болт.

3.16 , Аноним ( 16 ), 12:15, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – эx, радует, что люди ещё могут ясно мыслить:)

4.33 , a_kusb ( ok ), 12:41, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Часто "радует что могут ясно мыслить" это "радует, что человек следует моим заблуждениям". Хотя про этот вопрос не знаю, я абстрактно.

3.28 , a_kusb ( ok ), 12:34, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > эпл - это не про порядок и качество. Эпл - это про

> бузинес и впаривание посредственной железки и софта по заоблачным ценам ради

> понтов. Никакой ценности этот эпло-мирок из себя не представляет Я бы не сказал. Они умеют делать целостный "продукт", у них интересный дизайн, неплохая ОС, решения по интерфейсу странные, но есть люди которым нравится, какой-то макбук считали "лучшим ноутбуком для Linux", что забавно. Пугает подход к позиционированию себя с использованием психологии и как следствие - особенности любителей Apple (возможно дело не только в менталитете малой угнетаемой группы).

4.30 , iPony129412 ( ? ), 12:37, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Пугает подход к позиционированию себя с использованием психологии и как следствие - особенности любителей Apple (возможно дело не только в менталитете малой угнетаемой группы) Мне кажется, это больше про другую группу... там про бороды и всё такое.

5.37 , a_kusb ( ok ), 12:44, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда писал - думал и про нас кстати тоже, что много похожего.

6.38 , a_kusb ( ok ), 12:45, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – PS Офигеть, мой текст понимают.