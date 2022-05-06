Компания Apple опубликовала код ядра и системных компонентов macOS 12.3

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|1.1, Аноним (1), 11:41, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ненужное не нужно для какой-то мифической лицензионной совместимости.
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|2.3, Аноним (3), 11:47, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Корпорации ничего под пермиссивными лицензиями не возвращают!1!!
Корпорации возвращают, но старьё.
А.. как же так...
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|5.26, a_kusb (ok), 12:31, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да, есть такое. За тобой и похом постоянно замечаю.
Не факт что это хуже чем троллинг и какашки.
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|1.8, a_kusb (ok), 11:58, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А можно взять xnu и запускать программы от макоси? Сначала текстовые, потом смотреть что не хватает и засовывать библиотеки и компоненты, зафигачить их дисплейный сервер. То есть по кусочкам просто возвращать макось на место.
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|2.11, Аноним (11), 12:04, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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эпл - это не про порядок и качество. Эпл - это про бузинес и впаривание посредственной железки и софта по заоблачным ценам ради понтов. Никакой ценности этот эпло-мирок из себя не представляет
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|4.15, Аноним (1), 12:15, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какую ценность он представляет? Ты на своём М1 сервер запустишь на сабже? Опережая твой ответ, нет ты ничего такого делать не будешь. Будешь использовать только то что тебе дадут.
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|5.17, Козявка (?), 12:18, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Какую ценность он представляет? Ты на своём М1 сервер запустишь на сабже?
> Опережая твой ответ, нет ты ничего такого делать не будешь. Будешь
> использовать только то что тебе дадут.
Смотря какой сервер. Но по факту я задал вопрос для поддержания дискуссии )
Зато всяким блоггерам и ютьюберам зайдет )
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|5.32, a_kusb (ok), 12:39, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он не подходит для сервера? Может дело в позиционировании Apple, что серверов не будет, но сам процессор от этого другим не становится. То есть процессор может быть плохим или хорошим, не в нём самом дело.
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|4.23, Семен (??), 12:26, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так на дело оказалось, что не настолько они скоростные, и есть кучу ограничений.
Потому что современный x86 процессор это не совсем CISC, в своей основе он имеет подобие RISC поверх которого есть свой микрокод, и надстройка в виде дополнительных инструкций. Поэтому мифическая разница в скорости и энергоэффективности давно в прошлом, и есть задачи где рвет x86 или arm. Ну и надо знать, что софт под ARM в основном компилируют на x86 с помощью кросс компилятора, только на совсем новых arm можно добиться какой либо адекватной скорости компиляции кода.
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|4.24, Семен (??), 12:29, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В общем применение ARM ограничено только специфичными сценариями дающими выигрыш, так же как и FPGA в обработке данных. Даже с FPGA не все так однозначно, люди покупают дорогие и топовые чипы, а по факту получают производительность ниже чем от более дешевых видеокарт, и забивают болт.
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|4.33, a_kusb (ok), 12:41, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Часто "радует что могут ясно мыслить" это "радует, что человек следует моим заблуждениям". Хотя про этот вопрос не знаю, я абстрактно.
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|3.28, a_kusb (ok), 12:34, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> эпл - это не про порядок и качество. Эпл - это про
> бузинес и впаривание посредственной железки и софта по заоблачным ценам ради
> понтов. Никакой ценности этот эпло-мирок из себя не представляет
Я бы не сказал. Они умеют делать целостный "продукт", у них интересный дизайн, неплохая ОС, решения по интерфейсу странные, но есть люди которым нравится, какой-то макбук считали "лучшим ноутбуком для Linux", что забавно. Пугает подход к позиционированию себя с использованием психологии и как следствие - особенности любителей Apple (возможно дело не только в менталитете малой угнетаемой группы).
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|4.30, iPony129412 (?), 12:37, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пугает подход к позиционированию себя с использованием психологии и как следствие - особенности любителей Apple (возможно дело не только в менталитете малой угнетаемой группы)
Мне кажется, это больше про другую группу... там про бороды и всё такое.
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|1.18, Аноним (-), 12:20, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Разработчики ФриБЗДы одновременно являются разработчиками макоси. Внутри macOS давно ФриБЗДа.
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|1.22, Vacu923ek (ok), 12:25, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему новость такая куцая и без какого либо смысла?? Ну "открыли"... ЗАЧЕМ? Для кого? Можно как-то более аналитично писать? За действиями компании всегда что-то стоит, поэтому если что-то сделано - надо писать зачем, почему, кому какой профит и т.п.
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|2.36, Аноним (36), 12:44, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Darwin/XNU выпускается под лицензией ASPL, которая частично copyleft. Это единственная причина. Все остальные компоненты закрыты.
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|1.31, Аноним (35), 12:38, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эпла открывала ранее ядро и системные компоненты macOS 11.0 "Big Sur" Был с этого профит?
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