The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Linux-драйвер для GPU чипов Apple M1 прошёл 99% тестов совместимости с OpenGL ES 2

22.10.2022 09:27

Разработчик открытого Linux-драйвера для GPU Apple AGX, используемого в чипах Apple M1, сообщил об успешном прохождении 99.3% тестов из набора dEQP-GLES2, проверяющего уровень поддержки спецификации OpenGL ES 2. В работе использованы два компонента: DRM-драйвер для ядра Linux, написанный на языке Rust, и драйвер для Mesa, написанный на языке Си.

Разработка драйвер усложнена тем, что в Apple M1 применяется собственный GPU, спроектированный в Apple, выполняющий закрытую прошивку и использующий достаточно сложные совместно используемые структуры данных. Техническая документация на GPU отсутствует и при разработке независимых драйверов применяется обратный инжиниринг драйверов из macOS.

Развиваемый для Mesa открытый драйвер изначально тестировался в окружении macOS, пока не был подготовлен необходимый DRM-драйвер (Direct Rendering Manager) для ядра Linux, позволивший использовать разработанный для Mesa драйвер в Linux. Помимо нынешних успехов в прохождении тестов dEQP-GLES2 в конце сентября Linux-драйвер для чипов Apple M1 достиг уровня, пригодного для работы сеанса GNOME на базе Wayland и запуска в нём игры Neverball и браузера Firefox с YouTube.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: В дистрибутиве Asahi Linux реализована начальная поддержка устройств Apple с чипом M2
  3. OpenNews: Компания Apple опубликовала код ядра и системных компонентов macOS 12.3
  4. OpenNews: Первый тестовый выпуск Asahi Linux, дистрибутива для устройств Apple с чипом M1
  5. OpenNews: Продемонстрирован запуск Linux-окружения с GNOME на устройствах с чипом Apple M1
  6. OpenNews: Компания Corellium адаптировала Linux для работы на компьютерах с чипом Apple M1
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57956-apple
Ключевые слова: apple, m1, gpu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, svsd_val (ok), 09:40, 22/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Молодцы =)
     
  • 1.4, Аноним (4), 09:57, 22/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Прочитав второй абзац, возникает вопрос:
    Зачем вообще тратить своё время на всё это ?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:58, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это опенсорс, тут все делают, что хотят, а не за что платят. Правда ведь?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:11, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Им платят за эту работу. Никакой квалифицированный инженер не станет тратить своё личное время на такую чушь.
     
     
  • 4.30, n00by (ok), 11:40, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С другой стороны, что бы кто-то заплатил, надо кое-что уже уметь. Я не слышал, что бы такому учили в институтах.
     
  • 2.6, Анонн (?), 10:03, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А зачем пишут 100500й плейер, очередной дистр с нескучными обоями, текстовый редактор и тд.?
    Just for fun, разумеется!
     
  • 2.9, ma3x one (?), 10:18, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем вообще тратить своё время на всё это ?

    For Fun!

     
  • 2.23, Я (??), 11:16, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    потому что могут. ну и очень мощная железка же не попытаться выжать из неё больше чем даёт эпл было бы преступно
     
  • 2.28, n00by (ok), 11:32, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильный вопрос: почему они ещё на свободе, в отличие от реверсеров GTA. Потому что это выгодно Эпплу. И, кстати, это компетенция несколько выше, чем собирать пакетики в свеженькую Розу под дудку господина из Ред Хат. Если таких людей не занять, они, чего доброго, напишут ещё одну ОС.
     

  • 1.11, pashev.ru (?), 10:38, 22/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пустая трата времени и сил на поедание кактуса.
     
     
  • 2.13, Онаним. (?), 10:43, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну вот факт. CPU-однодневка от проприетарщины. Завтра появится M2 с совершенно другим нутром, и всё это можно будет выкидывать. Ну разве что пара десятков ретроградов станут ныть, что им вот прямо надо-надо.
     
     
  • 3.14, Аноним (4), 10:46, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хм...
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57518
     
  • 3.18, Анонн (?), 10:52, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм... а куда денутся все проданные компы с М1? На середину 2021 их было 6 млн, более актуальные цифры искать лень, думаю сейчас стало х2 больше.
    Плюс они выкатили айпад на том же М1. Будет круто если его тоже отреверсят и мы получим нормальный планшет на линуксе.
     

  • 1.12, Онаним. (?), 10:43, 22/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень хорошо и очень ненужно.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:04, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    тут всё прекрасно... только не понятно, нафига растозависимость на полшишечки?!

    > DRM-драйвер на языке Rust, и драйвер для Mesa на языке Си

    Невозможно, что ли, всё на расте написать?! Что за язык, если основную работу надо на Си делать...

     
     
  • 3.25, Аноним (25), 11:22, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ядро еще не завезли поддержку не-сишных дров. Поэтому приходится городить костыль с сишной прослойкой. Позже этот мусор можно будет отправить на помойку истории.
     
  • 3.26, Я (??), 11:22, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нельзя кусочек месы переписать на раст а другой нет. раст это тебе не карбон, а меса не школьная поделка в сотню строк чтобы её целиком переписывать а потом бегать и портировать все изменения в проекте туда-сюда.
     

  • 1.15, name (??), 10:46, 22/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Линусу нравится железо Apple, значит будут пилить.
     
     
  • 2.17, Аноним (4), 10:50, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вот бы такой энтузиазм в желании запилить драйвера, да для Intel Arc:
    https://dtf.ru/hard/1382234
     
     
  • 3.19, Аноним (25), 10:55, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Интел сам запилит дрова. У них хороший опыт в этом. И реверсить ничего не нужно будет.
     
  • 3.24, Я (??), 11:18, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пилить драйвера для устройства с тиражом в сотни тысяч или для устройств тиражом миллионы.. хм.. даже не знаю почему там энтузиазм есть а тут нет..
     
     
  • 4.27, Аноним (4), 11:25, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут надо ставить вопрос по другому.
    Сколько пользователей линукса будет с устройствами эпла, и сколько с видеокартами от интел.
     
     
  • 5.29, Аноним (25), 11:35, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так сейчас отсутствие дров и останавливает.
    Яблочники часто меняют девайсы ("о! вышел новый м2! пойду продам свой устаревший м1"), поэтому вполне реально раздобыть бушку занедорого.
     

  • 1.16, Аноним (16), 10:46, 22/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    пока не начнёт проходить 99.4% тестов, в нём вообще нет смысла. в чём новость?
     
     
  • 2.22, Аноним (21), 11:05, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    какой вообще смысл от раста на "чуть-чуть"?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру