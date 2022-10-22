Linux-драйвер для GPU чипов Apple M1 прошёл 99% тестов совместимости с OpenGL ES 2

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|1.4, Аноним (4), 09:57, 22/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Прочитав второй абзац, возникает вопрос:
Зачем вообще тратить своё время на всё это ?
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|2.5, Аноним (5), 09:58, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это опенсорс, тут все делают, что хотят, а не за что платят. Правда ведь?
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|3.7, Аноним (7), 10:11, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Им платят за эту работу. Никакой квалифицированный инженер не станет тратить своё личное время на такую чушь.
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|4.30, n00by (ok), 11:40, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С другой стороны, что бы кто-то заплатил, надо кое-что уже уметь. Я не слышал, что бы такому учили в институтах.
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|2.6, Анонн (?), 10:03, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А зачем пишут 100500й плейер, очередной дистр с нескучными обоями, текстовый редактор и тд.?
Just for fun, разумеется!
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|2.23, Я (??), 11:16, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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потому что могут. ну и очень мощная железка же не попытаться выжать из неё больше чем даёт эпл было бы преступно
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|2.28, n00by (ok), 11:32, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правильный вопрос: почему они ещё на свободе, в отличие от реверсеров GTA. Потому что это выгодно Эпплу. И, кстати, это компетенция несколько выше, чем собирать пакетики в свеженькую Розу под дудку господина из Ред Хат. Если таких людей не занять, они, чего доброго, напишут ещё одну ОС.
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|2.13, Онаним. (?), 10:43, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну вот факт. CPU-однодневка от проприетарщины. Завтра появится M2 с совершенно другим нутром, и всё это можно будет выкидывать. Ну разве что пара десятков ретроградов станут ныть, что им вот прямо надо-надо.
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|3.18, Анонн (?), 10:52, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хм... а куда денутся все проданные компы с М1? На середину 2021 их было 6 млн, более актуальные цифры искать лень, думаю сейчас стало х2 больше.
Плюс они выкатили айпад на том же М1. Будет круто если его тоже отреверсят и мы получим нормальный планшет на линуксе.
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|2.21, Аноним (21), 11:04, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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тут всё прекрасно... только не понятно, нафига растозависимость на полшишечки?!
> DRM-драйвер на языке Rust, и драйвер для Mesa на языке Си
Невозможно, что ли, всё на расте написать?! Что за язык, если основную работу надо на Си делать...
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|3.25, Аноним (25), 11:22, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В ядро еще не завезли поддержку не-сишных дров. Поэтому приходится городить костыль с сишной прослойкой. Позже этот мусор можно будет отправить на помойку истории.
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|3.26, Я (??), 11:22, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нельзя кусочек месы переписать на раст а другой нет. раст это тебе не карбон, а меса не школьная поделка в сотню строк чтобы её целиком переписывать а потом бегать и портировать все изменения в проекте туда-сюда.
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|3.19, Аноним (25), 10:55, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Интел сам запилит дрова. У них хороший опыт в этом. И реверсить ничего не нужно будет.
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|3.24, Я (??), 11:18, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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пилить драйвера для устройства с тиражом в сотни тысяч или для устройств тиражом миллионы.. хм.. даже не знаю почему там энтузиазм есть а тут нет..
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|4.27, Аноним (4), 11:25, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тут надо ставить вопрос по другому.
Сколько пользователей линукса будет с устройствами эпла, и сколько с видеокартами от интел.
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|5.29, Аноним (25), 11:35, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так сейчас отсутствие дров и останавливает.
Яблочники часто меняют девайсы ("о! вышел новый м2! пойду продам свой устаревший м1"), поэтому вполне реально раздобыть бушку занедорого.
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|1.16, Аноним (16), 10:46, 22/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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пока не начнёт проходить 99.4% тестов, в нём вообще нет смысла. в чём новость?
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