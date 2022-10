Linux-драйвер для GPU чипов Apple M1 прошёл 99% тестов совместимости с OpenGL ES 2

2.5 , Аноним ( 5 ), 09:58, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Это опенсорс, тут все делают, что хотят, а не за что платят. Правда ведь?

3.7 , Аноним ( 7 ), 10:11, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Им платят за эту работу. Никакой квалифицированный инженер не станет тратить своё личное время на такую чушь.

4.30 , n00by ( ok ), 11:40, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С другой стороны, что бы кто-то заплатил, надо кое-что уже уметь. Я не слышал, что бы такому учили в институтах.

2.6 , Анонн ( ? ), 10:03, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А зачем пишут 100500й плейер, очередной дистр с нескучными обоями, текстовый редактор и тд.?

Just for fun, разумеется!

2.9 , ma3x one ( ? ), 10:18, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Зачем вообще тратить своё время на всё это ? For Fun!

2.23 , Я ( ?? ), 11:16, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – потому что могут. ну и очень мощная железка же не попытаться выжать из неё больше чем даёт эпл было бы преступно

2.28 , n00by ( ok ), 11:32, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Правильный вопрос: почему они ещё на свободе, в отличие от реверсеров GTA. Потому что это выгодно Эпплу. И, кстати, это компетенция несколько выше, чем собирать пакетики в свеженькую Розу под дудку господина из Ред Хат. Если таких людей не занять, они, чего доброго, напишут ещё одну ОС.