Второй предварительный выпуск Android 15

2.3 , Аноним ( - ), 01:33, 24/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > API для работы с движком хранения на базе СУБД SQLite

> Расширена поддержка API OpenJDK. ... дополнительных методов классов Math и StrictMath, упорядоченных коллекций и списков, использования ByteBuffer в Deflater

> расширены возможности для отрисовки PDF-документов

> Добавлена поддержка стандарта CTA-2075 Что из пречисленного это фантики, а что рюшечки, мой недалекий фанатик?

3.4 , trolleybus ( ? ), 01:37, 24/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Прочел "мой недалекий фантик".

3.10 , Аноним ( 10 ), 02:28, 24/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всё, кроме API OpenJDK. Остальное вообще не касается работы ОС, и если нужно может быть реализвано в приложениях.

Особый уровень бреда - отрисовка PDF средствами ОС.

3.11 , Аноним ( 11 ), 02:28, 24/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Апи для приёма вызова и создания голосового бота нет и в принципе возможности хоть как-то снимать звонок, зато пдф вкорячили.

