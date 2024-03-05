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Microsoft прекращает поддержку прослойки WSA для запуска Android-приложений в Windows

05.03.2024 22:27

Компания Microsoft опубликовала предупреждение о прекращении поддержи прослойки WSA (Windows Subsystem for Android), обеспечивающей запуск в Windows 11 мобильных приложений и игр, созданных для платформы Android. Android-приложения, установленные до 5 марта 2024 года, продолжат работать ещё год, после чего поддержка подсистемы будет полностью прекращена. 5 марта 2025 года также будет прекращена поддержка каталога приложений Amazon Appstore для Windows.

Прослойка WSA реализована по аналогии с подсистемой WSL2 (Windows Subsystem for Linux), обеспечивающей запуск исполняемых файлов Linux в Windows, и также использует полноценное ядро Linux, которое выполняется в Windows при помощи виртуальной машины. Установка Android-приложений для WSA осуществлялась из каталога Amazon Appstore, который можно было установить в форме Windows-приложения из Microsoft Store. Для пользователей работа с Android-приложениями мало чем отличалась от запуска обычных Windows-программ.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theverge.com/2024/...)
  2. OpenNews: Первый выпуск прослойки для запуска Android-приложений в Windows
  3. OpenNews: Microsoft добавил поддержку systemd в WSL (Windows Subsystem for Linux)
  4. OpenNews: Первый стабильный релиз WSL, прослойки для запуска Linux-приложений в Windows
  5. OpenNews: Первый выпуск Lima, окружения для запуска Linux-приложений в macOS
  6. OpenNews: Microsoft опубликовал WSL 2.0.0, прослойку для запуска Linux-приложений в Windows
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60735-wsa
Ключевые слова: wsa, microsoft
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Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:40, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +21 +/
    А разговоров то было.
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 02:02, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В точку! ))
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:45, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Ахахахах, а ещё продвигали как фишку Windows 11
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:49, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всегда говорил, что не взлетит, так оно и вышло. Очередной облом майков, как и планшетной восьмой виндой.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:01, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какова аргументация?
     
     
  • 3.6, Минона (ok), 23:05, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интуиция.
     
  • 3.7, Аноним (7), 23:08, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Диванная, какая ж ещё. Задним числом тут все Безосы и Толстые. А на деле…
     
  • 3.16, _kp (ok), 23:58, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - не совместимость WSA с другими системами виртуализации

    - Все равно вышло криво (а если дело провальное, то попытки его спасти приводят только еще большим затратам средств и времени)

    - разоcpaлись

     

  • 1.5, Минона (ok), 23:04, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кладбище проектов майков пополняется.
     
     
  • 2.9, Аноним (-), 23:18, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У любого кто хоть что-то делает есть кладбище неудачных проектов.
    И чем дольше делает, тем кладбище больше.
    Неудачных проектов нет только у тех кто "не мешки ворочает"))
     
     
  • 3.11, Аноним (4), 23:39, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У Гугла, например, это кладбище купленных и слитых конкурентов. Показательно, сам он ничего не делает.
     

  • 1.8, Аноним (8), 23:18, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    — Хоспади, а разговоров-то было...
     
  • 1.10, Аноним (10), 23:33, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Почему никто ещё не реверснул это и не разработал открытую альтернативу?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 23:42, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего реверснуть? Андроид приложения в виртуалке запускать? Qemu скачай хоть обзапускайся этими приложениями. Хоть из того же Амазон стора.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 00:12, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот так в Qemu и запускать?
    ну-ну
     
  • 2.14, Аноним (14), 23:44, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Waydroid есть и был
     
  • 2.15, Аноним (15), 23:45, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/anbox
     
     
  • 3.20, Аноним (19), 00:13, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и как ощущения от работы?
     
  • 3.22, Аноним (19), 00:17, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а это
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    ни на что не намекает?

     

  • 1.12, Аноним (13), 23:40, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Конечно мобильным приложениям нечего делать на десктопе. Это и ежу было понятно.
     
     
  • 2.17, _kp (ok), 00:01, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из условно полезных Андроид приложений, есть только для настройки умных лампочек, пылесосов, и подобного. А они отлично идут в любом Андроид эмуляторе.
     
     
  • 3.21, Аноним (19), 00:14, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эмуляторы андроид?
    а это где такое? )))
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 00:22, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эмуляторы в Android studio и пр. средствах разработки, например. Но они тоже не нужны, удобней виртуалку с Android x86 поднять.
     
  • 4.33, _kp (ok), 02:44, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > эмуляторы андроид?
    > а это где такое? )))

    Название само за себя не говорит? ;)
    Для примера, распостаненные - MEMU, BlueStack..
    Эти, в отличии от Android Studio, предназначены не для тормозов, а для запуска игр.

     

  • 1.18, Chromium (ok), 00:11, 06/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И тут слили Chrome OS
     
  • 1.24, Alladin (?), 00:23, 06/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поигрались и хватит.
     
  • 1.25, Александр (??), 00:48, 06/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как будь-то этим кто-то до фига пользовался, нет спроса, нет поддержки.
    Предоставили возможность, не понадобилась, значит не нужна, как буд-то кто-то страдать из-за это будет, нашли повод камней накидать...
     
     
  • 2.26, Chromium (ok), 00:58, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем вообще нужна Windows 11?
     
     
  • 3.28, Александр (??), 01:10, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем этот вопрос мне задавать, иди на форум к майкам и там спрашивай
     
  • 3.29, Sw00p aka Jerom (?), 01:25, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так облачная ОС уже готова, скоро винды так таковой не будет :)
     
     
  • 4.30, Chromium (ok), 01:29, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > так облачная ОС уже готова, скоро винды так таковой не будет :)

    Клиентам хромбуки (линукс), на серверах линукс. Винда не нужна.

     
  • 4.35, _kp (ok), 02:52, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > так облачная ОС уже готова, скоро винды так таковой не будет :)

    Облачная ОС это не Windows.
    С тем же успехом если MS заявит что очередной Болгенос дальнейшее развитие.. а устаревший Windows перестанет поддерживаться..
    Но поскольку очевидно, что оно не преемник, то так и будут пользоваться Windows. Пока не захиреет совсем, или рак на горе не свиснет.

     

  • 1.31, Kuromi (ok), 02:00, 06/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На самом деле ничего удивительного. Смысл гонять андроидные приложения на десктопе есть только либо то что "уникально для андроида", а это обычно всевозможный вендорлок, которые "установите наше приложение или идите на три буквы" либо игры.
    Игры под Андроид в массе своей мусор (хотя там были хорошие игры, RPG от hyperdevbox в пример), интересное частично портировано и так уже.
    А что там еще? Банк клиенты? Так у всех вэб-версия есть обычно...
     
     
  • 2.34, Аноним (-), 02:49, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Программы от ру банков для ру банков Яблоко из своего магазина удаляет - санкции. Нахождение таких программ в магазине от Яблока несколько дней. Из-за этого и стали возвращаться делать версии через сайт у кого не было.
     
     
  • 3.36, _kp (ok), 02:55, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не видно связи Яблочных магазинов и Windows программ, которые ставятся откуда угодно.


     

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