Microsoft прекращает поддержку прослойки WSA для запуска Android-приложений в Windows

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|1.3, Аноним (3), 22:49, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всегда говорил, что не взлетит, так оно и вышло. Очередной облом майков, как и планшетной восьмой виндой.
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|3.7, Аноним (7), 23:08, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Диванная, какая ж ещё. Задним числом тут все Безосы и Толстые. А на деле…
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|3.16, _kp (ok), 23:58, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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- не совместимость WSA с другими системами виртуализации
- Все равно вышло криво (а если дело провальное, то попытки его спасти приводят только еще большим затратам средств и времени)
- разоcpaлись
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|2.9, Аноним (-), 23:18, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У любого кто хоть что-то делает есть кладбище неудачных проектов.
И чем дольше делает, тем кладбище больше.
Неудачных проектов нет только у тех кто "не мешки ворочает"))
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|3.11, Аноним (4), 23:39, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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У Гугла, например, это кладбище купленных и слитых конкурентов. Показательно, сам он ничего не делает.
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|1.10, Аноним (10), 23:33, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Почему никто ещё не реверснул это и не разработал открытую альтернативу?
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|2.13, Аноним (13), 23:42, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чего реверснуть? Андроид приложения в виртуалке запускать? Qemu скачай хоть обзапускайся этими приложениями. Хоть из того же Амазон стора.
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|3.22, Аноним (19), 00:17, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а это
> This organization was marked as archived by an administrator on Feb 13, 2024. It is no longer maintained.
ни на что не намекает?
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|1.12, Аноним (13), 23:40, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Конечно мобильным приложениям нечего делать на десктопе. Это и ежу было понятно.
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|2.17, _kp (ok), 00:01, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из условно полезных Андроид приложений, есть только для настройки умных лампочек, пылесосов, и подобного. А они отлично идут в любом Андроид эмуляторе.
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|4.23, Аноним (23), 00:22, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Эмуляторы в Android studio и пр. средствах разработки, например. Но они тоже не нужны, удобней виртуалку с Android x86 поднять.
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|4.33, _kp (ok), 02:44, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> эмуляторы андроид?
> а это где такое? )))
Название само за себя не говорит? ;)
Для примера, распостаненные - MEMU, BlueStack..
Эти, в отличии от Android Studio, предназначены не для тормозов, а для запуска игр.
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|1.25, Александр (??), 00:48, 06/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Как будь-то этим кто-то до фига пользовался, нет спроса, нет поддержки.
Предоставили возможность, не понадобилась, значит не нужна, как буд-то кто-то страдать из-за это будет, нашли повод камней накидать...
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|4.30, Chromium (ok), 01:29, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> так облачная ОС уже готова, скоро винды так таковой не будет :)
Клиентам хромбуки (линукс), на серверах линукс. Винда не нужна.
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|4.35, _kp (ok), 02:52, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> так облачная ОС уже готова, скоро винды так таковой не будет :)
Облачная ОС это не Windows.
С тем же успехом если MS заявит что очередной Болгенос дальнейшее развитие.. а устаревший Windows перестанет поддерживаться..
Но поскольку очевидно, что оно не преемник, то так и будут пользоваться Windows. Пока не захиреет совсем, или рак на горе не свиснет.
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|1.31, Kuromi (ok), 02:00, 06/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На самом деле ничего удивительного. Смысл гонять андроидные приложения на десктопе есть только либо то что "уникально для андроида", а это обычно всевозможный вендорлок, которые "установите наше приложение или идите на три буквы" либо игры.
Игры под Андроид в массе своей мусор (хотя там были хорошие игры, RPG от hyperdevbox в пример), интересное частично портировано и так уже.
А что там еще? Банк клиенты? Так у всех вэб-версия есть обычно...
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|2.34, Аноним (-), 02:49, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Программы от ру банков для ру банков Яблоко из своего магазина удаляет - санкции. Нахождение таких программ в магазине от Яблока несколько дней. Из-за этого и стали возвращаться делать версии через сайт у кого не было.
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|3.36, _kp (ok), 02:55, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не видно связи Яблочных магазинов и Windows программ, которые ставятся откуда угодно.
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