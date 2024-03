Microsoft прекращает поддержку прослойки WSA для запуска Android-приложений в Windows

2.13 , Аноним ( 13 ), 23:42, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чего реверснуть? Андроид приложения в виртуалке запускать? Qemu скачай хоть обзапускайся этими приложениями. Хоть из того же Амазон стора.

3.19 , Аноним ( 19 ), 00:12, 06/03/2024 Вот так в Qemu и запускать?

ну-ну

2.14 , Аноним ( 14 ), 23:44, 05/03/2024 Waydroid есть и был

2.15 , Аноним ( 15 ), 23:45, 05/03/2024 https://github.com/anbox

3.20 , Аноним ( 19 ), 00:13, 06/03/2024 и как ощущения от работы?

3.22 , Аноним ( 19 ), 00:17, 06/03/2024 а это

> This organization was marked as archived by an administrator on Feb 13, 2024. It is no longer maintained. ни на что не намекает?