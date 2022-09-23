Microsoft добавил поддержку systemd в WSL (Windows Subsystem for Linux)

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|1.1, Аноним (1), 11:56, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Microsoft добавил поддержку systemd в Windows
сначала воспринял так, аж ёкнуло где-то внутри
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|1.3, Аноним (3), 12:02, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если WSL(2, но обычный вроде rip) - это виртуалка под hyperv, то на кой оно надо если можно в том-же virtualbox/vmware запускать любой дистрибутив
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|2.5, Аноним (5), 12:04, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что ненативно, сторонний софт. Ну понимаешь когда чего-то нет из коробки значит этого нет совсем. Установка стороннего софта пугает обычных людей. Не знаю как тебе еще более просто объяснить этот феномен.
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|3.6, Аноним (6), 12:13, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, WSL2 идёт прямо в коробке, да. А дистры в нём, тем более.
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|4.11, my_name_is_Mud (ok), 12:16, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Практически да. Делаешь wsl --install и оно само всё устанавливает и качает бубунту. Остаётся только ребутнуться и дать пароль юзеру.
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|3.14, my_name_is_Mud (ok), 12:19, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там же убунта изначально была всегда, разве нет?. Вроде как, контора космонавта и помогала его делать m$.
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|3.12, Аноним (12), 12:17, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В которых не тормозит копирование файлов но не работает софт, для работы которого решено было не эмулировать не нужные вызовы ядра?
Или о мертвом не нужно говорить?
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|1.9, Аноним (12), 12:15, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Второй сезон "systemd худшее vs systemd лучшее, что случилось с миром", теперь и в декорациях WSL?
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