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Microsoft добавил поддержку systemd в WSL (Windows Subsystem for Linux)

23.09.2022 11:53

Компания Microsoft объявила о реализации возможности использования системного менеджера systemd в Linux-окружениях, предназначенных для запуска в Windows с использованием подсистемы WSL. Поддержка systemd позволила снизить требования к дистрибутивам и приблизить предоставляемую в WSL среду к ситуации запуска дистрибутивов поверх обычного оборудования.

Ранее для работы в WSL дистрибутивы должны были использовать предоставляемый Microsoft обработчик инициализации, запускаемый под PID 1 и обеспечивающий настройку инфраструктуры для организации взаимодействия между Linux и Windows. Теперь вместо этого обработчика может использоваться штатный systemd.

  1. Главная ссылка к новости (https://devblogs.microsoft.com...)
  2. OpenNews: Выпуск системного менеджера systemd 251
  3. OpenNews: Microsoft анонсировал подсистему WSL2 со штатным ядром Linux
  4. OpenNews: Microsoft реализует в WSL доступ к GPU и запуск графических приложений Linux
  5. OpenNews: Microsoft добавил поддержку WSL2 (Windows Subsystem for Linux) в Windows Server
  6. OpenNews: В июньском обновлении Windows Server 2022 появилась поддержка WSL2 (Windows Subsystem for Linux)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57818-wsl
Ключевые слова: wsl, systemd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 11:56, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Microsoft добавил поддержку systemd в Windows

    сначала воспринял так, аж ёкнуло где-то внутри

     
  • 1.2, Ананоним (?), 11:57, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Лёня работает! Не мешайте ему :)
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:02, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если WSL(2, но обычный вроде rip) - это виртуалка под hyperv, то на кой оно надо если можно в том-же virtualbox/vmware запускать любой дистрибутив
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:04, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что ненативно, сторонний софт. Ну понимаешь когда чего-то нет из коробки значит этого нет совсем. Установка стороннего софта пугает обычных людей. Не знаю как тебе еще более просто объяснить этот феномен.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 12:13, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, WSL2 идёт прямо в коробке, да. А дистры в нём, тем более.
     
     
  • 4.11, my_name_is_Mud (ok), 12:16, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Практически да. Делаешь wsl --install и оно само всё устанавливает и качает бубунту. Остаётся только ребутнуться и дать пароль юзеру.
     
  • 4.13, Аноним (5), 12:17, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    wsl --install вполне себе бесшовно.
     

  • 1.4, Аноним (5), 12:03, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Единственный нормальный WSL
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:14, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До того, как туда впихнули Убунту, было лучше.
     
     
  • 3.14, my_name_is_Mud (ok), 12:19, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там же убунта изначально была всегда, разве нет?. Вроде как, контора космонавта и помогала его делать m$.
     
  • 2.8, Аноним (6), 12:14, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какие ещё есть менее нормальные?
     
     
  • 3.10, Аноним (5), 12:16, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это такая шутка юмора, что никаких других WSL нет.
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:17, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В которых не тормозит копирование файлов но не работает софт, для работы которого решено было не эмулировать не нужные вызовы ядра?

    Или о мертвом не нужно говорить?

     

  • 1.9, Аноним (12), 12:15, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Второй сезон "systemd худшее vs systemd лучшее, что случилось с миром", теперь и в декорациях WSL?
     
  • 1.15, Аноним (-), 12:32, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    От Майкрософт нам ничего не нужно.
     
  • 1.16, Аноним (-), 12:38, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему к systemd ещё не пишут модули на Rust? Тогда бы получилось бинго.
     
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