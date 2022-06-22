The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

В июньском обновлении Windows Server 2022 появилась поддержка WSL2 (Windows Subsystem for Linux)

22.06.2022 08:28

Компания Microsoft объявила об интеграции поддержки Linux-окружений на базе подсистемы WSL2 (Windows Subsystem for Linux) в состав на днях выпущенного июньского сводного обновления Windows Server 2022. Изначально подсистема WSL2, обеспечивающая запуск исполняемых файлов Linux в Windows, предлагалась только в вариантах Windows для рабочих станций.

Для обеспечения запуска исполняемых файлов Linux в WSL2 вместо эмулятора, выполнявшего трансляцию системных вызовов Linux в системные вызовы Windows, предоставляется окружение с полноценным ядром Linux. Предлагаемое для WSL ядро основано на выпуске ядра Linux 5.10, который расширен специфичными для WSL патчами, включающими оптимизации для сокращения времени запуска ядра, уменьшения потребления памяти, возвращения Windows освобождённой Linux-процессами памяти, оставления в ядре минимально необходимого набора драйверов и подсистем.

Ядро выполняется в окружении Windows при помощи виртуальной машины, уже задействованной в Azure. Окружение WSL выполняется в отдельном дисковом образе (VHD) c файловой системой ext4 и виртуальным сетевым адаптером.Компоненты пространства пользователя устанавливаются отдельно и базируются на сборках различных дистрибутивов. Например, для установки в WSL в каталоге Microsoft Store предлагаются сборки Ubuntu, Debian GNU/Linux, Kali Linux, Fedora, Alpine, SUSE и openSUSE.

Дополнительно можно отметить корректирующий выпуск Linux-дистрибутива CBL-Mariner 2.0.20220617 (Common Base Linux Mariner), который развивается в качестве универсальной базовой платформы для Linux-окружений, используемых в облачной инфраструктуре, edge-системах и различных сервисах Microsoft. Проект нацелен на унификацию применяемых в Microsoft Linux-решений и упрощение поддержания Linux-систем различного назначения в актуальном состоянии. Наработки проекта распространяются под лицензией MIT.

  1. Главная ссылка к новости (https://devblogs.microsoft.com...)
  2. OpenNews: Microsoft добавил поддержку WSL2 (Windows Subsystem for Linux) в Windows Server
  3. OpenNews: Компания Microsoft опубликовала Linux-дистрибутив CBL-Mariner 2.0
  4. OpenNews: Microsoft портировал подсистему WSL2 (Windows Subsystem for Linux) в Windows 10 1903 и 1909
  5. OpenNews: Microsoft реализует в WSL доступ к GPU и запуск графических приложений Linux
  6. OpenNews: Microsoft начал тестирование поддержки запуска GUI-приложений Linux в Windows
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57389-wsl
Ключевые слова: wsl, windows, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iCat (ok), 08:32, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    "Да кому он нужен этот ваш линукс с его 1%!"
    (Ха)*3
     
     
  • 2.11, Lost Inside (ok), 09:42, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > линукс с его 1%

    А доля ценителей WSL - это, получается, 1% от 1%?
    Ну что же, в любом деле имеются свои месье, знающие толк в.

     

  • 1.2, Аноним (2), 08:34, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Эмулятор операционной системы в прошивке для запуска игр.
     
     
  • 2.4, КО (?), 08:39, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запусти-ка мне в этом эмуляторе эмуляторы.
    Тоже мне, система.
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:42, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Игрунам тоже хочется не только в своей песочнице ковыряться, ибо нормальный тулчейн и окружение для разработки есть только в Unix-like системах.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 09:06, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >нормальный тулчейн и окружение для разработки

    Это ты сейчас о чем толкуешь? Какой такой тулчейн есть на юникс лайк системах?

     
     
  • 4.15, Admino (ok), 10:51, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Какой такой тулчейн есть на юникс лайк системах?

    Нормальный.

     

  • 1.3, васёк (?), 08:38, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    теперь поверх надёжной nt можно это ваше линукс ядро крутить
     
  • 1.6, ryoken (ok), 08:42, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "применяемых в Microsoft Linux-решений"
    Вот кто бы лет 20 назад в здравом уме такое мог подумать...
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 08:58, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Баллмер, Степан Антонович?
     

  • 1.9, Аноним (9), 09:13, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если WSL1 я ещё могу понять, но зачем нужен WSL2 мне уже не ясно.
    Докеры крутить?

    Чо уж тогда сразу нормальный Linux не поставить?
    Который не притянет за собой hyper-v.

     
     
  • 2.13, 67332 (?), 10:14, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Чо уж тогда сразу нормальный Linux не поставить?

    Корпоративная политика, антивирусы и прочие вещи.

     
     
  • 3.16, EuPhobos (ok), 11:42, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странные эти ваши корпорасты, сначала ставят среду для запуска вирусов, потом покупают антивирус и занижают производительность всей системы, для чего покупают заведомо мощное железо, в котором запускают WSL2 ради 1% ?
    Ох уж эти ..
     
  • 2.14, D (?), 10:37, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот wsl1 как раз был не юзабелен, а второй полностью убил десктопный Линукс, он теперь даже для разработки не нужен
     

  • 1.10, Аноним (10), 09:20, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А теперь нужно, чтобы внутри докера в этом всл можно было запускать вендовые приложения. И вот тогда точно линуксокапец.
     
  • 1.12, Аноним (12), 10:02, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Могли бы просто уже свой дистрибутив выпустить с названием Windows 12 и успокоиться. Ну или 12 нынче недостаточно круто, то Windows XL. Только мсофис придётся портировать.
     
  • 1.17, Аноним (-), 11:47, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    От Майкрософт нам ничего не нужно.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру