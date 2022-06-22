В июньском обновлении Windows Server 2022 появилась поддержка WSL2 (Windows Subsystem for Linux)

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|2.11, Lost Inside (ok), 09:42, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> линукс с его 1%
А доля ценителей WSL - это, получается, 1% от 1%?
Ну что же, в любом деле имеются свои месье, знающие толк в.
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|2.4, КО (?), 08:39, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Запусти-ка мне в этом эмуляторе эмуляторы.
Тоже мне, система.
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|2.5, Аноним (5), 08:42, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Игрунам тоже хочется не только в своей песочнице ковыряться, ибо нормальный тулчейн и окружение для разработки есть только в Unix-like системах.
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|3.8, Аноним (8), 09:06, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>нормальный тулчейн и окружение для разработки
Это ты сейчас о чем толкуешь? Какой такой тулчейн есть на юникс лайк системах?
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|4.15, Admino (ok), 10:51, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Какой такой тулчейн есть на юникс лайк системах?
Нормальный.
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|1.6, ryoken (ok), 08:42, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"применяемых в Microsoft Linux-решений"
Вот кто бы лет 20 назад в здравом уме такое мог подумать...
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|1.9, Аноним (9), 09:13, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Если WSL1 я ещё могу понять, но зачем нужен WSL2 мне уже не ясно.
Докеры крутить?
Чо уж тогда сразу нормальный Linux не поставить?
Который не притянет за собой hyper-v.
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|2.13, 67332 (?), 10:14, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Чо уж тогда сразу нормальный Linux не поставить?
Корпоративная политика, антивирусы и прочие вещи.
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|3.16, EuPhobos (ok), 11:42, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Странные эти ваши корпорасты, сначала ставят среду для запуска вирусов, потом покупают антивирус и занижают производительность всей системы, для чего покупают заведомо мощное железо, в котором запускают WSL2 ради 1% ?
Ох уж эти ..
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|2.14, D (?), 10:37, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот wsl1 как раз был не юзабелен, а второй полностью убил десктопный Линукс, он теперь даже для разработки не нужен
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|1.10, Аноним (10), 09:20, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А теперь нужно, чтобы внутри докера в этом всл можно было запускать вендовые приложения. И вот тогда точно линуксокапец.
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|1.12, Аноним (12), 10:02, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Могли бы просто уже свой дистрибутив выпустить с названием Windows 12 и успокоиться. Ну или 12 нынче недостаточно круто, то Windows XL. Только мсофис придётся портировать.
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