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Microsoft добавил поддержку WSL2 (Windows Subsystem for Linux) в Windows Server

27.05.2022 13:44

Компания Microsoft реализовала поддержку подсистемы WSL2 (Windows Subsystem for Linux) в Windows Server 2022. Изначально подсистема WSL2, обеспечивающая запуск исполняемых файлов Linux в Windows, предлагалась только в вариантах Windows для рабочих станций, но теперь Microsoft перенёс данную подсистему и в серверные редакции Windows. Компоненты для поддержки WSL2 в Windows Server пока доступны для тестирования в форме экспериментального обновления KB5014021 (OS Build 20348.740). В июньском сводном обновлении поддержку Linux-окружений на базе WSL2 планируют интегрировать в основной состав Windows Server 2022 и предложить всем пользователям.

Для обеспечения запуска исполняемых файлов Linux в WSL2 отказались от использования эмулятора, выполнявшего трансляцию системных вызовов Linux в системные вызовы Windows, и перешли на предоставление окружения с полноценным ядром Linux. Предлагаемое для WSL ядро основано на выпуске ядра Linux 5.10, который расширен специфичными для WSL патчами, включающими оптимизации для сокращения времени запуска ядра, уменьшения потребления памяти, возвращения Windows освобождённой Linux-процессами памяти, оставления в ядре минимально необходимого набора драйверов и подсистем.

Ядро выполняется в окружении Windows при помощи виртуальной машины, уже задействованной в Azure. Окружение WSL выполняется в отдельном дисковом образе (VHD) c файловой системой ext4 и виртуальным сетевым адаптером.Компоненты пространства пользователя устанавливаются отдельно и базируются на сборках различных дистрибутивов. Например, для установки в WSL в каталоге Microsoft Store предлагаются сборки Ubuntu, Debian GNU/Linux, Kali Linux, Fedora, Alpine, SUSE и openSUSE.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/microsoft/W...)
  2. OpenNews: Опубликован Microsoft-Performance-Tools для Linux и началось распространение WSL для Windows 11
  3. OpenNews: Microsoft реализует в WSL доступ к GPU и запуск графических приложений Linux
  4. OpenNews: Microsoft начал тестирование поддержки запуска GUI-приложений Linux в Windows
  5. OpenNews: Окружение для запуска Linux-приложений в Windows 11 будет поставляться через Microsoft Store
  6. OpenNews: Cassowary - обвязка для бесшовной работы с Windows-приложениями в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57261-wsl
Ключевые слова: wsl, linux, windows
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 13:59, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    А Wine работает в WSL?
     
     
  • 2.20, васёк (?), 14:35, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    подскажите, как запустить wine под wsl2?

     
  • 2.42, Аноним (42), 15:15, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запускается, но новость про WSL2 хватит их смешивать с WSL.
     

  • 1.5, penetrator (?), 14:12, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    и чем эта шляпа лучше полноценного VPS?
     
     
  • 2.13, Leo90 (?), 14:25, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    wsl1 был по типу вайна, только наоборот, если неошибаюсь, а wsl2 уже от лукавого.
     
  • 2.15, Аноним (15), 14:26, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например что у неё не почасовая оплата.  
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 14:37, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    стоит меньше 5 баксов в месяц. имхо, не иметь своей vps - себя не уважать
     
     
  • 4.40, Аноним (42), 15:11, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем когда можно поставить Линукс на десктоп и не выпендриваться?
     
  • 4.50, Fracta1L (ok), 15:22, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересные понты у нынешних школьников
     
  • 2.34, Аноним (-), 15:02, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Телеметрией.
     
  • 2.47, Роман (??), 15:20, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ничем. Оно вообще не на замену VPS.
     
  • 2.55, andreyche (?), 15:49, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем, что всл полностью в систему интегрируется, видит все виндовые каталоги с данными и т.д.
     

  • 1.10, Аноним (10), 14:19, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Ядро выполняется в окружении Windows при помощи виртуальной машины, уже задействованной в Azure

    Казалось бы, зачем?

     
     
  • 2.11, X86 (ok), 14:22, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы запустить Линуксовый сервер!
     
     
  • 3.35, Аноним (10), 15:03, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Звучит логично. Но зачем мне хотеть запускать линух из под оффтопика?
     

  • 1.12, Аноним (15), 14:24, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И чем это отличается от старой доброй разработки в виртуалбоксе? Ничем?
     
     
  • 2.19, Аноним (-), 14:34, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Понижением порога вхождения, ведь не надо настраивать виртуал очку.
     
  • 2.31, Аноним (31), 14:56, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WSL вроде не виртуализация, а как wine.
     
     
  • 3.39, Аноним (42), 15:10, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    WSL — да, а сабж он про WSL2, а он просто виртуалка.  
     
  • 2.51, Роман (??), 15:22, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну interop например. Интеграции с windows store. WSLg со всяким звуком, cuda опять же для датасатанистов.
     

  • 1.14, гоквч (?), 14:25, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Wендекапец кродётся.
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 14:43, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это скорее линуксокапец кродёться.
     
     
  • 3.36, Аноним (10), 15:03, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Осталось теперь накатить винду на макбук для комбо!!!
     

  • 1.16, Herrasim Muhmuh (?), 14:27, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обмазаться виртуалочками - наше всё
     
  • 1.18, Аноним (18), 14:33, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Win Serv > WSL2 > Apache Linux
     
  • 1.25, Аноним (25), 14:39, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Linux же делают типа этого

    На сервере с CentOS разворачивают VPSки с Ubuntu, в которых устанавливают Docker и запускают контейнер с Debian на борту, в котором выполняется PostgreSQL или что-то в этом роде.  

     
     
  • 2.30, Аноним (31), 14:55, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто делает-то? Такие же макаки и делают. Которые эникеи на уровне настройки айпи-адресов по одной системе, софт настроить или собрать уже не могут.
     
     
  • 3.33, Аноним (25), 15:00, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Оглянись вокруг - абсолютное большинство именно так и делает. От личных проектов и до крутых компаний со 100500 работниками и миллиардами денег.
     
     
  • 4.37, Аноним (10), 15:06, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для того, кто не делал так ни разу, можно объяснить, зачем столько шагов?
     
     
  • 5.45, Роман (??), 15:19, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут довольно просто всё - разработчики используют докер, докер где-то надо запускать, физические сервера им администрировать не очень хочется, берут VPS - туда докер они уже могут поставить по статьям на stack overflow.
     

  • 1.26, Аноним (-), 14:39, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ой-вей, да это же так альтоастру ЦА альтоастры будет сувать прямо в пераццкую винду и говорить, что всё установлено, не видите - наш линекс, отечественный, форте, а сами будут из под полы ворд и иксель туда-сюда.
    Как грицца, и овцы пострижены, и волки сыты (шерстью).
     
     
  • 2.32, Аноним (25), 14:57, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как сильно у тебя пригорело. Не в одном треде уже отписался на тему Альта и Астры. Что с тобой разрабы делали? Пытали? Сексуально издевались?
     
     
  • 3.38, Без аргументов (?), 15:07, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он написал на падонкаффском языке, что тут не ясного
     
  • 3.46, Без аргументов (?), 15:20, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Психзащита такая. Если в стране за всё время не очень хорошо сложилось, то чтобы не чувствовать своей ответственности и не чувствовать себя связанным с этим и униженным, приходится обзываться на других, что это они такие, а не оно.
     

  • 1.29, Аноним (29), 14:45, 27/05/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
     
  • 2.41, Аноним (42), 15:13, 27/05/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.52, Без аргументов (?), 15:23, 27/05/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.43, Роман (??), 15:15, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они кажется сдались, до этого были разумные возражения что начнут пытаться гонять на таких wsl продакшн, а оно при этом не делалось с расчётом на продакшн. Интересно, какой аргументацией их убедили.

    Я скорее против чем за такого решения.

     
  • 1.44, Аноним (44), 15:15, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    apt-get remove ntkernel
     
     
  • 2.57, Аноним (-), 16:07, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    mv ntoskrnl.exe /usr/bin/cystemd-core
     

  • 1.56, Аноним (56), 15:56, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это чтобы умножить уязвимости одного на второго?
     

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