Microsoft добавил поддержку WSL2 (Windows Subsystem for Linux) в Windows Server

|
|
|
|2.13, Leo90 (?), 14:25, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
wsl1 был по типу вайна, только наоборот, если неошибаюсь, а wsl2 уже от лукавого.
|
|
|
|3.23, Аноним (23), 14:37, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
стоит меньше 5 баксов в месяц. имхо, не иметь своей vps - себя не уважать
|
|
|
|4.40, Аноним (42), 15:11, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем когда можно поставить Линукс на десктоп и не выпендриваться?
|
|2.55, andreyche (?), 15:49, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тем, что всл полностью в систему интегрируется, видит все виндовые каталоги с данными и т.д.
|
|1.10, Аноним (10), 14:19, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Ядро выполняется в окружении Windows при помощи виртуальной машины, уже задействованной в Azure
Казалось бы, зачем?
|
|
|
|
|
|3.35, Аноним (10), 15:03, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Звучит логично. Но зачем мне хотеть запускать линух из под оффтопика?
|
|1.12, Аноним (15), 14:24, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
И чем это отличается от старой доброй разработки в виртуалбоксе? Ничем?
|
|
|
|2.19, Аноним (-), 14:34, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Понижением порога вхождения, ведь не надо настраивать виртуал очку.
|
|2.51, Роман (??), 15:22, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну interop например. Интеграции с windows store. WSLg со всяким звуком, cuda опять же для датасатанистов.
|
|1.25, Аноним (25), 14:39, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В Linux же делают типа этого
На сервере с CentOS разворачивают VPSки с Ubuntu, в которых устанавливают Docker и запускают контейнер с Debian на борту, в котором выполняется PostgreSQL или что-то в этом роде.
|
|
|
|2.30, Аноним (31), 14:55, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кто делает-то? Такие же макаки и делают. Которые эникеи на уровне настройки айпи-адресов по одной системе, софт настроить или собрать уже не могут.
|
|
|
|3.33, Аноним (25), 15:00, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Оглянись вокруг - абсолютное большинство именно так и делает. От личных проектов и до крутых компаний со 100500 работниками и миллиардами денег.
|
|
|
|4.37, Аноним (10), 15:06, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для того, кто не делал так ни разу, можно объяснить, зачем столько шагов?
|
|
|
|5.45, Роман (??), 15:19, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тут довольно просто всё - разработчики используют докер, докер где-то надо запускать, физические сервера им администрировать не очень хочется, берут VPS - туда докер они уже могут поставить по статьям на stack overflow.
|
|1.26, Аноним (-), 14:39, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Ой-вей, да это же так альтоастру ЦА альтоастры будет сувать прямо в пераццкую винду и говорить, что всё установлено, не видите - наш линекс, отечественный, форте, а сами будут из под полы ворд и иксель туда-сюда.
Как грицца, и овцы пострижены, и волки сыты (шерстью).
|
|
|
|2.32, Аноним (25), 14:57, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Как сильно у тебя пригорело. Не в одном треде уже отписался на тему Альта и Астры. Что с тобой разрабы делали? Пытали? Сексуально издевались?
|
|
|
|3.46, Без аргументов (?), 15:20, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Психзащита такая. Если в стране за всё время не очень хорошо сложилось, то чтобы не чувствовать своей ответственности и не чувствовать себя связанным с этим и униженным, приходится обзываться на других, что это они такие, а не оно.
|
|1.43, Роман (??), 15:15, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Они кажется сдались, до этого были разумные возражения что начнут пытаться гонять на таких wsl продакшн, а оно при этом не делалось с расчётом на продакшн. Интересно, какой аргументацией их убедили.
Я скорее против чем за такого решения.
|