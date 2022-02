2.17 , Аноним ( 19 ), 11:35, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Написать кросс - не проблема. Но проблема идеологическая в головах...

2.29 , ИмяХ ( ? ), 12:51, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тебе надо - ты и пиши. Лично мне winapi хватает за глаза.

2.32 , YetAnotherOnanym ( ok ), 13:36, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Фи, какой ты не в тренде.

2.33 , RAMbug ( ? ), 13:44, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но ведь нативный софт на голову выше кроссплатформенного. Вот взять к примеру windows only софт по типу utorrent, notepad++, winrar, mpc-hc, foobar2000 и сравнить с его мультиплатформенными аналогами. Последние явно будут проигрывать во всём: в производительности, в потреблении ресурсов, в скорости работы и размерах бинарников. Ну и зачем такое счастье? Каждой ОС — свой уникальный софт на родном API.

3.35 , VladSh ( ? ), 14:16, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Но ведь нативный софт на голову выше кроссплатформенного. Я бы так не сказал. К примеру, проект scantailor-advanced великолепно работает везде. Немного увеличенный за счёт подтягиваемых библиотек объём, но и всё. Всё остальное зависит от того, кто и как пишет.

3.44 , КО ( ? ), 16:30, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кросплатформенный софт может быть нативным. Ваш Капитан Очевидность.

4.49 , плприло ( ? ), 17:57, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – нативным он будет,если UI будет отдельный под каждое оеружение. Иначе будет чужеродным говном везде

3.45 , Ненужно ( ? ), 17:09, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >utorrent, winrar, mpc-hc ... сравнить с аналогами ... последние явно будут проигрывать во всём Вы шутите, да? Уже даже самые отбитые вендузятники начинают переходить на qBittorrent, 7-zip и mpv, потому что они лучше, проще и удобнее.

4.46 , Аноним ( 46 ), 17:29, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У 7-zip с GUI беда. Про mpv — смиявся.

4.54 , RAMbug ( ? ), 18:26, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >qBittorrent Жирный тормозной монстр. >7-zip Убогий интерфейс, повышенное потребление ресурсов, портит данные. >mpv Про это даже упоминать должно быть стыдно.

4.56 , DarWinux ( ? ), 18:52, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всё, что ты перечислил - лютое убожество. Ни один человек в здравом уме не станет это использовать, когда есть качественный и при этом бесплатный софт, работающий нативно без 100500 говнопрослоек.

3.53 , commiethebeastie ( ok ), 18:21, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >notepad++ Скрипт-кидди? >utorrent, winrar, mpc-hc, Еще и синдром утёнка.

4.55 , RAMbug ( ? ), 18:35, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты можешь сколько угодно брызгать желчью, но эти программы были и остаются одними из лучших решений в своём классе. Но ты и дальше можешь наворачивать с лопаты електрон, кутэ и подобные блюда. Мне как-то всё равно.