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|1.1, Аноним (1), 09:57, 05/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> virt-manager и KVM, а для доступа к окну программы - FreeRDP
WindowsContainers втаскивают? Ура. А то на винде они дико тормозят, особенно когда мм...чудаки выкашивают isolation=process потому что им лень делать родные сборки для LTSC
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|1.4, Аноним (5), 10:33, 05/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Чем это принципиально лучше VirtualBox'a с режимом интеграции окон?
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|2.11, Аноним (11), 10:49, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Читай
>позволяющий работать с запускаемыми ... на другом компьютере Windows-программами как с родными отдельными приложениями на рабочем столе в Linux
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|3.25, anonymous (??), 12:22, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Тут, видимо, вопрос возник потому, что VirtualBox тоже даёт "прозрачную" интеграцию, и работу с приложениями, как с родными.
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|2.37, And (??), 14:19, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чем это принципиально лучше VirtualBox'a с режимом интеграции окон?
Здесь KVM. Лучше сшивается с системой. Гибче в возможностях. По лицензии допустимо на работе, в пику Ора.
VBox - глюкалово. Где-то с 2015 стабильно одни косяки заменяют другие, всегда есть что-либо нужное, что нормально не работает. Хоть бы странное отсутвие меню выбора загрузки в EFI режиме, проблемы с розданными папками, сетевых интерфейса 4 по номерам и всё. Не та вещь, на которой стоит строить что-то крупное и гибкое в возможностях.
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|2.16, corvuscor (ok), 11:31, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Ахах, валв сделали ЕДИНСТВЕННОЕ приложение в онтопике, которое умеет в удаленный рабочий стол как должно быть в 2022 году, а не в 1993, а им бредятина.
Жаль только, что проприетарщина...
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|5.26, Аноним (1), 12:25, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот если бы они сделали возможность запуска прямо на телефоне, было бы норм. А когда у тебя под боком балалайка - телефонопланшеты не только лишь нафиг не нужны, но и вредны для нервов. У меня телефон так то по перфомансу даже в режиме эмуляции должен 80% стима тащить.
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|1.13, Аноним (13), 11:06, 05/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Проектом Cassowary развивается инструментарий, позволяющий работать с запускаемыми в виртуальной машине или на другом компьютере Windows-программами как с родными отдельными приложениями на рабочем столе в Linux.
В VirtualBox это есть ОЧЕНЬ давно. Причём не только для винды.
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|1.14, InuYasha (??), 11:08, 05/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Просто пишите больше кроссплатформенного софта - и не будет потребности в такого рода хаках.
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|2.17, Аноним (19), 11:35, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Написать кросс - не проблема. Но проблема идеологическая в головах...
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|2.29, ИмяХ (?), 12:51, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебе надо - ты и пиши. Лично мне winapi хватает за глаза.
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|2.33, RAMbug (?), 13:44, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но ведь нативный софт на голову выше кроссплатформенного.
Вот взять к примеру windows only софт по типу utorrent, notepad++, winrar, mpc-hc, foobar2000 и сравнить с его мультиплатформенными аналогами. Последние явно будут проигрывать во всём: в производительности, в потреблении ресурсов, в скорости работы и размерах бинарников.
Ну и зачем такое счастье? Каждой ОС — свой уникальный софт на родном API.
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|3.35, VladSh (?), 14:16, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но ведь нативный софт на голову выше кроссплатформенного.
Я бы так не сказал. К примеру, проект scantailor-advanced великолепно работает везде. Немного увеличенный за счёт подтягиваемых библиотек объём, но и всё. Всё остальное зависит от того, кто и как пишет.
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|3.44, КО (?), 16:30, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кросплатформенный софт может быть нативным. Ваш Капитан Очевидность.
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|4.49, плприло (?), 17:57, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нативным он будет,если UI будет отдельный под каждое оеружение. Иначе будет чужеродным говном везде
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|3.45, Ненужно (?), 17:09, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>utorrent, winrar, mpc-hc ... сравнить с аналогами ... последние явно будут проигрывать во всём
Вы шутите, да? Уже даже самые отбитые вендузятники начинают переходить на qBittorrent, 7-zip и mpv, потому что они лучше, проще и удобнее.
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|4.54, RAMbug (?), 18:26, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>qBittorrent
Жирный тормозной монстр.
>7-zip
Убогий интерфейс, повышенное потребление ресурсов, портит данные.
>mpv
Про это даже упоминать должно быть стыдно.
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|4.56, DarWinux (?), 18:52, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё, что ты перечислил - лютое убожество.
Ни один человек в здравом уме не станет это использовать, когда есть качественный и при этом бесплатный софт, работающий нативно без 100500 говнопрослоек.
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|4.55, RAMbug (?), 18:35, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты можешь сколько угодно брызгать желчью, но эти программы были и остаются одними из лучших решений в своём классе.
Но ты и дальше можешь наворачивать с лопаты електрон, кутэ и подобные блюда. Мне как-то всё равно.
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|1.36, Аноним (36), 14:19, 05/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Линуксоиды мазохисты - винда у них это ос-агрессор, но пользоваться программами хотят. Вот и делают прокладки.
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|1.41, Аноним (40), 14:41, 05/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Самое оно чтоб под линуксом ACDSee запускать.
Я тут давеча за 4,5 часа установил драйвер для принтера в Arch. Думал дай распечатаю картинку. Установил Krita. А оно оказывается не умеет печатать.
Может кто знает аналог ACDSee? Чтобы можно было по две картинки на листе печатать, масштабировать там и т д.
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|2.51, Vasyan2 (ok), 18:14, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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XnView, например (осторожно, проприетарщина!)
Я для таких целей Inkscape использую
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|1.42, Anonymoustus (ok), 15:07, 05/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Перевод на русский: за 30 лет долгостроя вашего нового стандарта (stable API is nonsense) для него так и не написали хороших приложений, а продолжают воровать их из Windows. :-)
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|2.48, анон (?), 17:39, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А WSL переводится на русский как "за 30 лет долгостроя так и не написали хороших приложений и продолжают воровать их из Linux"?
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|1.43, arisu (ok), 16:12, 05/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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а о том, что есть constaints solver, который так же называется — авторы как обычно не в курсе. потому что чукча не читатель.
это всё, что имеет смысл знать, чтобы оценить качество проекта даже не скачивая, не заглядывая в код и не открывая его страницу.
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|1.47, AlexYeCu_not_logged (?), 17:31, 05/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А вот когда примерно то же самое делается между двумя никсовыми системами за счёт X-forwarding, фанаты Wayland дружно орут «нинужнааа!!!».
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