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Cassowary - обвязка для бесшовной работы с Windows-приложениями в Linux

05.02.2022 09:46

Проектом Cassowary развивается инструментарий, позволяющий работать с запускаемыми в виртуальной машине или на другом компьютере Windows-программами как с родными отдельными приложениями на рабочем столе в Linux. Windows-программы запускаются через ярлык в Linux-окружении и открываются в отдельных окнах, по аналогии со штатными Linux-приложениями. Поддерживается и решение обратной задачи - Linux-программы можно вызывать из окружения с Windows.

Проектом предлагаются приложения для настройки виртуальной машины с Windows и организации проброса доступа к окнам приложений. Для запуска виртуальной машины используется virt-manager и KVM, а для доступа к окну программы - FreeRDP. Предоставляется графический интерфейс для настройки окружения и проброса окон отдельных приложений. Код проекта написан на языке Python (GUI на базе PyQt5) и распространяется под лицензией GPLv2.

В процессе работы Windows-программы получают доступ к файлам в домашнем каталоге пользователя на хост-системе, а родные Linux-программы могут получить доступ к файлам в виртуальной машине Windows. Совместный доступ к файлам и накопителям между Windows в Linux настраивается автоматически, и производится в соответствии с определёнными настройками доступа. Помимо виртуальных машин Windows-приложения могут запускаться на внешних компьютерах, на которых установлен только Windows (для работы на такие системы требуется установка приложения-агента Cassowary).

Интересной особенностью Cassowary является возможность автоматически замораживать виртуальную машину с Windows, когда нет запущенных Windows-программ, чтобы не тратить ресурсы и память во время неактивности. При попытке запуска Windows-приложения из Linux виртуальная машина автоматически восстанавливается.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Релиз FreeRDP 2.3, свободной реализации протокола RDP
  3. OpenNews: Релиз FreeRDP 2.0, свободной реализации протокола RDP
  4. OpenNews: Окружение для запуска Linux-приложений в Windows 11 будет поставляться через Microsoft Store
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 6.3-8, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Выпуск Bottles 2022.1.28, пакета для организации запуска Windows-приложений в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56640-cassowary
Ключевые слова: cassowary, freerdp
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Обсуждение (57) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:57, 05/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>  virt-manager и KVM, а для доступа к окну программы - FreeRDP

    WindowsContainers втаскивают? Ура. А то на винде они дико тормозят, особенно когда мм...чудаки выкашивают isolation=process потому что им лень делать родные сборки для LTSC

     
     
  • 2.2, keydon (ok), 10:14, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Ура. А то на винде они дико тормозят

    ССЗБ

     

  • 1.3, Аноним (-), 10:25, 05/02/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:34, 05/02/2022 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:43, 05/02/2022 Скрыто модератором
    		• –4 +/
     
     
  • 4.15, какработать (?), 11:16, 05/02/2022 Скрыто модератором
    		• +6 +/
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:34, 05/02/2022 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     
     
  • 3.9, Онаним (?), 10:42, 05/02/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 11:38, 05/02/2022 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 5.21, Онаним (?), 11:44, 05/02/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.20, Аноним (20), 11:39, 05/02/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (8)

  • 1.4, Аноним (5), 10:33, 05/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Чем это принципиально лучше VirtualBox'a с режимом интеграции окон?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:49, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Читай


    >позволяющий работать с запускаемыми ... на другом компьютере Windows-программами как с родными отдельными приложениями на рабочем столе в Linux

     
     
  • 3.25, anonymous (??), 12:22, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Тут, видимо, вопрос возник потому, что VirtualBox тоже даёт "прозрачную" интеграцию, и работу с приложениями, как с родными.
     
     
  • 4.40, Аноним (40), 14:38, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не подскажите где это включается?
     
  • 2.18, Анон ессно (?), 11:37, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К примеру, SketchUp в виртуалку не устанавливается - ему bare metal подавай
     
  • 2.27, iPony129412 (?), 12:31, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В Virtualbox весьма глючно.
     
  • 2.37, And (??), 14:19, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чем это принципиально лучше VirtualBox'a с режимом интеграции окон?

    Здесь KVM. Лучше сшивается с системой. Гибче в возможностях. По лицензии допустимо на работе, в пику Ора.

    VBox - глюкалово. Где-то с 2015 стабильно одни косяки заменяют другие, всегда есть что-либо нужное, что нормально не работает. Хоть бы странное отсутвие меню выбора загрузки в EFI режиме, проблемы с розданными папками, сетевых интерфейса 4 по номерам и всё. Не та вещь, на которой стоит строить что-то крупное и гибкое в возможностях.

     

  • 1.7, Аноним (7), 10:41, 05/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А для чего устанавливать wine, если декларируется kvm
     
  • 1.8, Аноним (10), 10:42, 05/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В виртуалбоксе есть режим интеграции работает норм в иксах.  
     
  • 1.12, RAMbug (?), 10:56, 05/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Бредятина типа Steam Link.
     
     
  • 2.16, corvuscor (ok), 11:31, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Ахах, валв сделали ЕДИНСТВЕННОЕ приложение в онтопике, которое умеет в удаленный рабочий стол как должно быть в 2022 году, а не в 1993, а им бредятина.
    Жаль только, что проприетарщина...
     
     
  • 3.23, RAMbug (?), 11:50, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жаль только, что оно нифиг никому не нужно.
     
     
  • 4.24, Дуров (?), 12:16, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я на планшете с стим контроллером играю, лежа на диване
     
     
  • 5.26, Аноним (1), 12:25, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот если бы они сделали возможность запуска прямо на телефоне, было бы норм. А когда у тебя под боком балалайка - телефонопланшеты не только лишь нафиг не нужны, но и вредны для нервов. У меня телефон так то по перфомансу даже в режиме эмуляции должен 80% стима тащить.
     
  • 5.30, RAMbug (?), 12:58, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты Дуров — тебе можно.
     
  • 3.52, commiethebeastie (ok), 18:19, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как бы nomachine давно существует, только оно платное.
     

  • 1.13, Аноним (13), 11:06, 05/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Проектом Cassowary развивается инструментарий, позволяющий работать с запускаемыми в виртуальной машине или на другом компьютере Windows-программами как с родными отдельными приложениями на рабочем столе в Linux.

    В VirtualBox это есть ОЧЕНЬ давно. Причём не только для винды.

     
  • 1.14, InuYasha (??), 11:08, 05/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Просто пишите больше кроссплатформенного софта - и не будет потребности в такого рода хаках.
     
     
  • 2.17, Аноним (19), 11:35, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Написать кросс - не проблема. Но проблема идеологическая в головах...
     
  • 2.29, ИмяХ (?), 12:51, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе надо -  ты и пиши. Лично мне winapi хватает за глаза.
     
  • 2.32, YetAnotherOnanym (ok), 13:36, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фи, какой ты не в тренде.
     
  • 2.33, RAMbug (?), 13:44, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь нативный софт на голову выше кроссплатформенного.

    Вот взять к примеру windows only софт по типу utorrent, notepad++, winrar, mpc-hc, foobar2000 и сравнить с его мультиплатформенными аналогами. Последние явно будут проигрывать во всём: в производительности, в потреблении ресурсов, в скорости работы и размерах бинарников.

    Ну и зачем такое счастье? Каждой ОС — свой уникальный софт на родном API.

     
     
  • 3.35, VladSh (?), 14:16, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но ведь нативный софт на голову выше кроссплатформенного.

    Я бы так не сказал. К примеру, проект scantailor-advanced великолепно работает везде. Немного увеличенный за счёт подтягиваемых библиотек объём, но и всё. Всё остальное зависит от того, кто и как пишет.

     
  • 3.44, КО (?), 16:30, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кросплатформенный софт может быть нативным. Ваш Капитан Очевидность.
     
     
  • 4.49, плприло (?), 17:57, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нативным он будет,если UI будет отдельный под каждое оеружение. Иначе будет чужеродным говном везде
     
  • 3.45, Ненужно (?), 17:09, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >utorrent, winrar, mpc-hc ... сравнить с аналогами ... последние явно будут проигрывать во всём

    Вы шутите, да? Уже даже самые отбитые вендузятники начинают переходить на qBittorrent, 7-zip и mpv, потому что они лучше, проще и удобнее.

     
     
  • 4.46, Аноним (46), 17:29, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У 7-zip с GUI беда. Про mpv — смиявся.
     
  • 4.54, RAMbug (?), 18:26, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >qBittorrent

    Жирный тормозной монстр.

    >7-zip

    Убогий интерфейс, повышенное потребление ресурсов, портит данные.

    >mpv

    Про это даже упоминать должно быть стыдно.

     
  • 4.56, DarWinux (?), 18:52, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё, что ты перечислил - лютое убожество.

    Ни один человек в здравом уме не станет это использовать, когда есть качественный и при этом бесплатный софт, работающий нативно без 100500 говнопрослоек.

     
  • 3.53, commiethebeastie (ok), 18:21, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >notepad++

    Скрипт-кидди?

    >utorrent, winrar, mpc-hc,

    Еще и синдром утёнка.

     
     
  • 4.55, RAMbug (?), 18:35, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты можешь сколько угодно брызгать желчью, но эти программы были и остаются одними из лучших решений в своём классе.

    Но ты и дальше можешь наворачивать с лопаты електрон, кутэ и подобные блюда. Мне как-то всё равно.

     

  • 1.28, Abyss777 (?), 12:43, 05/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А USB можно пробросить?
     
     
  • 2.31, Харитон (?), 13:05, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а звуковую карту?
     
     
  • 3.34, ыы (?), 14:04, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а юзера?
     
     
  • 4.38, Аноним (38), 14:29, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Neuralink пока не поддерживается
     

  • 1.36, Аноним (36), 14:19, 05/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Линуксоиды мазохисты - винда у них это ос-агрессор, но пользоваться программами хотят. Вот и делают прокладки.
     
     
  • 2.39, Fantasmas (?), 14:30, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    собственно, что ты забыл на сайте люноксойдов?
     
     
  • 3.57, DarWinux (?), 19:00, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Который хостится на FreeBSD.
     

  • 1.41, Аноним (40), 14:41, 05/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самое оно чтоб под линуксом ACDSee запускать.
    Я тут давеча за 4,5 часа установил драйвер для принтера в Arch. Думал дай распечатаю картинку. Установил Krita. А оно оказывается не умеет печатать.

    Может кто знает аналог ACDSee? Чтобы можно было по две картинки на листе печатать, масштабировать там и т д.

     
     
  • 2.51, Vasyan2 (ok), 18:14, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    XnView, например (осторожно, проприетарщина!)
    Я для таких целей Inkscape использую
     

  • 1.42, Anonymoustus (ok), 15:07, 05/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Перевод на русский: за 30 лет долгостроя вашего нового стандарта (stable API is nonsense) для него так и не написали хороших приложений, а продолжают воровать их из Windows. :-)
     
     
  • 2.48, анон (?), 17:39, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А WSL переводится на русский как "за 30 лет долгостроя так и не написали хороших приложений и продолжают воровать их из Linux"?
     
     
  • 3.58, Аноним (46), 19:01, 05/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мы, виндузятники, на принцип не идём.
     

  • 1.43, arisu (ok), 16:12, 05/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а о том, что есть constaints solver, который так же называется — авторы как обычно не в курсе. потому что чукча не читатель.

    это всё, что имеет смысл знать, чтобы оценить качество проекта даже не скачивая, не заглядывая в код и не открывая его страницу.

     
  • 1.47, AlexYeCu_not_logged (?), 17:31, 05/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А вот когда примерно то же самое делается между двумя никсовыми системами за счёт X-forwarding, фанаты Wayland дружно орут «нинужнааа!!!».
     
  • 1.50, Аноним (50), 17:57, 05/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а хардварное ускорение видео работает? или rdp свой гпу драйвер пихает?
     

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