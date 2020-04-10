Релиз FreeRDP 2.0, свободной реализации протокола RDP

2.2 , Аноним ( 2 ), 13:28, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Microsoft работает, ожидайте:

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2020/04/08/announcing-windows-10-i

2.3 , Аномномномнимус ( ? ), 13:29, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А у тебя есть что-то более вменяемое, чем VNC, с поддержкой проброса железа/директорий/хоткеев (включая Ctrl+Shift+.., Alt+Tab, Meta (который пуск)), нескольких мониторов и чтобы клиенты и серверы были на всех актуальных платформах и оно нормально выглядело, а не как NxMachine? Как-то не видать разнообразия.

И да, с холиварчиками за самую прекрасную ОС - просто идите в задницу

3.4 , Аноним ( - ), 13:33, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Я так понял чел спросил чисто теоретически, мол "зачем так жить, чтоб подключаться к компам на винде". :) Я с ним в какой-то степени согласен, нужно искать нормальную работу, где тебя не заставят взаимодействовать с виндой, ибо она не нужна!

4.10 , макак ( ? ), 13:41, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > нужно искать нормальную работу, где тебя не заставят взаимодействовать с виндой не хотелось бы вас огорчать, но мы временно закрыты навсегда в связи с карантином. 3.8 , нах. ( ? ), 13:38, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – ты б-ство-то с разнообразием не путай! У л@п4атых и одного протокола удаленного доступа нет, который хотя бы просто не лагал. Какое тебе еще "разнообразие"? Ну кроме, разумеется, freerdp, как видим, уже даже научившегося пробрасывать видео (но это неточно), если, конечно, с той стороны проклятая венда. > И да, с холиварчиками за самую прекрасную ОС - просто идите в задницу что не так с б-жественной десяточкой? ;-)

2.5 , нах. ( ? ), 13:34, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –8 + / – какой такой линyпс? Это тот, в котором вафлянд by design подобных возможностей не поддерживает, а кривой костыль, кем-то пару лет назад для него придуманный, давно уже сгнил ? Или, может, тот, в котором в немодных-немолодженых иксах (где lbx уже не то что зако...неположено, но и людей которые помнят что это в живых не осталось) поделки на культях пытаются передавать позицию указателя мыши 200 раз в секунду? Это исправлять никто не собирается, редбиэм ниадобряе. пуссиэкзе твое все, для работы с докером в докере под докером хватит тебе и ssh, а больше ни для чего твой новый стандарт все еще уже почти совсем окончательно немного не готов. 3.13 , Michael Shigorin ( ok ), 13:49, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – lbx домутировался до x2go, не так ли?

4.16 , нах. ( ? ), 13:57, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > lbx домутировался до x2go, не так ли? нет, вообще ничего общего.

lbx это x11 extension. Был. А x2go опять невразумительная поделка, васян-клон xorg с кучей проблем, да и разработчики, кажется, уже давно его забросили, сбежав на десяточку. Там можно "подключаться к линукс десктопам" в один клик ;-) 5.20 , нах. ( ? ), 14:20, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – То есть главная идея именно в том, что пока это был штатный extension - "гом не поддерживает ..." - припекает пониже спины у гомомакак, и они стараются наперегонки изобретают отмазки. А когда это васян-поделка перепендикулярная штатной - "эта поделка гом не поддерживает", и угадай, чьи это проблемы. 2.6 , Аноним ( 6 ), 13:35, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хороший заход, толстяк. )

3.14 , Витторио ( ? ), 13:52, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Сейчас на карантине мало кто толстяк. Мне вот кушать нечего. :(

