Релиз FreeRDP 2.0, свободной реализации протокола RDP

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|1.1, Аноним (-), 13:16, 10/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+15 +/–
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Прикольно, наверно! Но зачем мне подключаться к рабочим столам микрософт, когда лучше подключиться к Linux?
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|2.3, Аномномномнимус (?), 13:29, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А у тебя есть что-то более вменяемое, чем VNC, с поддержкой проброса железа/директорий/хоткеев (включая Ctrl+Shift+.., Alt+Tab, Meta (который пуск)), нескольких мониторов и чтобы клиенты и серверы были на всех актуальных платформах и оно нормально выглядело, а не как NxMachine? Как-то не видать разнообразия.
И да, с холиварчиками за самую прекрасную ОС - просто идите в задницу
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|3.4, Аноним (-), 13:33, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Я так понял чел спросил чисто теоретически, мол "зачем так жить, чтоб подключаться к компам на винде". :)
Я с ним в какой-то степени согласен, нужно искать нормальную работу, где тебя не заставят взаимодействовать с виндой, ибо она не нужна!
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|4.10, макак (?), 13:41, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> нужно искать нормальную работу, где тебя не заставят взаимодействовать с виндой
не хотелось бы вас огорчать, но мы временно закрыты навсегда в связи с карантином.
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|3.8, нах. (?), 13:38, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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ты б-ство-то с разнообразием не путай!
У л@п4атых и одного протокола удаленного доступа нет, который хотя бы просто не лагал. Какое тебе еще "разнообразие"?
Ну кроме, разумеется, freerdp, как видим, уже даже научившегося пробрасывать видео (но это неточно), если, конечно, с той стороны проклятая венда.
> И да, с холиварчиками за самую прекрасную ОС - просто идите в задницу
что не так с б-жественной десяточкой? ;-)
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|2.5, нах. (?), 13:34, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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какой такой линyпс? Это тот, в котором вафлянд by design подобных возможностей не поддерживает, а кривой костыль, кем-то пару лет назад для него придуманный, давно уже сгнил ?
Или, может, тот, в котором в немодных-немолодженых иксах (где lbx уже не то что зако...неположено, но и людей которые помнят что это в живых не осталось) поделки на культях пытаются передавать позицию указателя мыши 200 раз в секунду? Это исправлять никто не собирается, редбиэм ниадобряе.
пуссиэкзе твое все, для работы с докером в докере под докером хватит тебе и ssh, а больше ни для чего твой новый стандарт все еще уже почти совсем окончательно немного не готов.
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|4.16, нах. (?), 13:57, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> lbx домутировался до x2go, не так ли?
нет, вообще ничего общего.
lbx это x11 extension. Был.
А x2go опять невразумительная поделка, васян-клон xorg с кучей проблем, да и разработчики, кажется, уже давно его забросили, сбежав на десяточку. Там можно "подключаться к линукс десктопам" в один клик ;-)
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|5.20, нах. (?), 14:20, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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То есть главная идея именно в том, что пока это был штатный extension - "гом не поддерживает ..." - припекает пониже спины у гомомакак, и они стараются наперегонки изобретают отмазки.
А когда это васян-поделка перепендикулярная штатной - "эта поделка гом не поддерживает", и угадай, чьи это проблемы.
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|2.22, rinat855 (?), 14:21, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кратко: многим лучше. Функционал богаче, на уровне нативного клиента, хотя всё равно страдает видимыми лагами например при прорисовке нового окна, ощущается, будто видеокарта на секунду в режим VGA перешла, зато в открытых окнах дальше работать отлично. На Windows 7 с 4K монитором спасает wfreerdp так как умеет в scale=180 (на выбор пока есть 100, 140, 180, хотя хочется и 220)
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|2.23, нах. (?), 14:23, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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тем что тот поддерживает очень древние версии протокола, работает криво и, похоже, полузаброшен авторами.
Что, собственно, и привело к появлению альтернативы. У которой все почти в порядке и с разными хитрыми аутентификациями, и с поддержкой tsgw, и даже вон remotefx кое-как работает.
Ну, конечно, это пока ты не можешь сравнить с соседней виндой, но тут такие редкость.
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|1.24, Аноним (24), 14:23, 10/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сколько не пользовался этими RDP, VNC, а какой-нибудь проприетарный TeamViewer на альфа-версии либ Qt или AmmyAdmin работает чётко, без выбивания и тормозов, с хоткеями и т.д.
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