The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз FreeRDP 2.0, свободной реализации протокола RDP

10.04.2020 13:06

После семи лет разработки состоялся релиз проекта FreeRDP 2.0, предлагающего свободную реализацию протокола удалённого доступа к рабочему столу RDP (Remote Desktop Protocol), развиваемую на основе спецификаций Microsoft. Проект предоставляет библиотеку для интеграции поддержки RDP в сторонние приложения и клиента, который может применяться для удалённого подключения к рабочему столу Windows. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0.

Прошлый стабильный выпуск проекта был сформирован в январе 2013 года, а тестирование ветки 2.0 началось в 2007 году. Для того чтобы в дальнейшем не затягивать разработку следующие выпуски будут развиваться в рамках rolling-модели, подразумевающей ежегодное формирование значительного релиза после стабилизации master-ветки и периодическую публикацию корректирующих обновлений. Значительные релизы будут поддерживаться два года - один год исправление ошибок и ещё в течение года только устранение уязвимостей.

Основные изменения:

  • Добавлена возможность работы в виде транзитного RDP-прокси;
  • Добавлена поддержка протокола MS-RA 2 (Remote Assistance Protocol);
  • Переработан код, связанный с поддержкой смарт-карт. Добавлена ранее отсутствующая функциональность и усилена проверка входных данных;
  • Добавлена опция "/cert", в которую сведена функциональность, ранее предоставляемая разрозненными опциями для обработки сертификатов (cert-ignore, cert-deny, cert-name, cert-tofu);
  • Прекращена поставка клиента на базе DirectFB, который остался без сопровождения;
  • Включено по умолчанию сглаживание шрифтов;
  • Добавлена поддержка системы самодостаточных пакетов Flatpack;
  • Для систем на базе Wayland при помощи libcairo реализован режим умного масштабирования;
  • Представлен API для масштабирования изображений при программной отрисовке;
  • Реализация компонента RAIL (Remote Applications Integrated Locally), позволяющего организовать удалённый доступ к отдельным окнам и индикаторам уведомлений, обновлена до спецификации 28.0;
  • Во время работы обеспечено определение поддержки сервером трансляции в формате H.264;
  • В команды "/gfx" и "/gfx-h264" добавлена опция "mask=<value>";
  • Проведено переформатирование исходных текстов;
  • Добавлена опция "/timeout" для настройки таймаута ожидания пакетов TCP ACK;
  • Устранены уязвимости CVE-2020-11521, CVE-2020-11522, CVE-2020-11523, CVE-2020-11524, CVE-2020-11525, CVE-2020-11526, среди которых имеются проблемы приводящие к записи в область памяти вне выделенного буфера при обработке поступающих извне данных. Кроме того, исправлено ещё 9 уязвимостей без CVE, в основном вызванных чтением из областей памяти вне выделенного буфера.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.freerdp.com/2020/04...)
  2. OpenNews: Уязвимости в Android, FreeBSD, rdesktop и FreeRDP
  3. OpenNews: Критические уязвимости в проекте FreeRDP
  4. OpenNews: Выпуск Remmina 1.1, интерфейса для удалённого доступа к рабочему столу
  5. OpenNews: Доступен Waypipe для удалённого запуска приложений на базе Wayland
  6. OpenNews: Релиз FreeRDP 1.0, форка проекта rdesktop
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52712-freerdp
Ключевые слова: freerdp, rdp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 13:16, 10/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    Прикольно, наверно! Но зачем мне подключаться к рабочим столам микрософт, когда лучше подключиться к Linux?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:28, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Microsoft работает, ожидайте:
    https://blogs.windows.com/windowsexperience/2020/04/08/announcing-windows-10-i
     
  • 2.3, Аномномномнимус (?), 13:29, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А у тебя есть что-то более вменяемое, чем VNC, с поддержкой проброса железа/директорий/хоткеев (включая Ctrl+Shift+.., Alt+Tab, Meta (который пуск)), нескольких мониторов и чтобы клиенты и серверы были на всех актуальных платформах и оно нормально выглядело, а не как NxMachine? Как-то не видать разнообразия.
    И да, с холиварчиками за самую прекрасную ОС - просто идите в задницу
     
     
  • 3.4, Аноним (-), 13:33, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Я так понял чел спросил чисто теоретически, мол "зачем так жить, чтоб подключаться к компам на винде". :)

    Я с ним в какой-то степени согласен, нужно искать нормальную работу, где тебя не заставят взаимодействовать с виндой, ибо она не нужна!

     
     
  • 4.10, макак (?), 13:41, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > нужно искать нормальную работу, где тебя не заставят взаимодействовать с виндой

    не хотелось бы вас огорчать, но мы временно закрыты навсегда в связи с карантином.

     
  • 3.8, нах. (?), 13:38, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    ты б-ство-то с разнообразием не путай!

    У л@п4атых и одного протокола удаленного доступа нет, который хотя бы просто не лагал. Какое тебе еще "разнообразие"?

    Ну кроме, разумеется, freerdp, как видим, уже даже научившегося пробрасывать видео (но это неточно), если, конечно, с той стороны проклятая венда.

    > И да, с холиварчиками за самую прекрасную ОС - просто идите в задницу

    что не так с б-жественной десяточкой? ;-)

      

     
  • 2.5, нах. (?), 13:34, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    какой такой линyпс? Это тот, в котором вафлянд by design подобных возможностей не поддерживает, а кривой костыль, кем-то пару лет назад для него придуманный, давно уже сгнил ?

    Или, может, тот, в котором в немодных-немолодженых иксах (где lbx уже не то что зако...неположено, но и людей которые помнят что это в живых не осталось) поделки на культях пытаются передавать позицию указателя мыши 200 раз в секунду? Это исправлять никто не собирается, редбиэм ниадобряе.

    пуссиэкзе твое все, для работы с докером в докере под докером хватит тебе и ssh, а больше ни для чего твой новый стандарт все еще уже почти совсем окончательно немного не готов.

     
     
  • 3.13, Michael Shigorin (ok), 13:49, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    lbx домутировался до x2go, не так ли?
     
     
  • 4.16, нах. (?), 13:57, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > lbx домутировался до x2go, не так ли?

    нет, вообще ничего общего.
    lbx это x11 extension. Был.

    А x2go опять невразумительная поделка, васян-клон xorg с кучей проблем, да и разработчики, кажется, уже давно его забросили, сбежав на десяточку. Там можно "подключаться к линукс десктопам" в один клик ;-)

     
     
  • 5.20, нах. (?), 14:20, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    То есть главная идея именно в том, что пока это был штатный extension - "гом не поддерживает ..." - припекает пониже спины у гомомакак, и они стараются наперегонки изобретают отмазки.

    А когда это васян-поделка перепендикулярная штатной - "эта поделка гом не поддерживает", и угадай, чьи это проблемы.

     
  • 2.6, Аноним (6), 13:35, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хороший заход, толстяк. )
     
     
  • 3.14, Витторио (?), 13:52, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сейчас на карантине мало кто толстяк. Мне вот кушать нечего. :(
     

  • 1.17, Аноним (17), 13:58, 10/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем оно лучше/хуже rdesktop?
     
     
  • 2.19, Аноним (-), 14:06, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю!
     
  • 2.22, rinat855 (?), 14:21, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кратко: многим лучше. Функционал богаче, на уровне нативного клиента, хотя всё равно страдает видимыми лагами например при прорисовке нового окна, ощущается, будто видеокарта на секунду в режим VGA перешла, зато в открытых окнах дальше работать отлично. На Windows 7 с 4K монитором спасает wfreerdp так как умеет в scale=180 (на выбор пока есть 100, 140, 180, хотя хочется и 220)
     
  • 2.23, нах. (?), 14:23, 10/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тем что тот поддерживает очень древние версии протокола, работает криво и, похоже, полузаброшен авторами.

    Что, собственно, и привело к появлению альтернативы. У которой все почти в порядке и с разными хитрыми аутентификациями, и с поддержкой tsgw, и даже вон remotefx кое-как работает.

    Ну, конечно, это пока ты не можешь сравнить с соседней виндой, но тут такие редкость.

     

  • 1.21, Аноним (21), 14:21, 10/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На скриншоте вместо гнутого зайца какая-то проприетарщина. Некошерно!
     
  • 1.24, Аноним (24), 14:23, 10/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько не пользовался этими RDP, VNC, а какой-нибудь проприетарный TeamViewer на альфа-версии либ Qt или AmmyAdmin работает чётко, без выбивания и тормозов, с хоткеями и т.д.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру