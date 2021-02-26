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Релиз FreeRDP 2.3, свободной реализации протокола RDP

26.02.2021 09:35

Опубликован новый выпуск проекта FreeRDP 2.3, предлагающего свободную реализацию протокола удалённого доступа к рабочему столу RDP (Remote Desktop Protocol), развиваемую на основе спецификаций Microsoft. Проект предоставляет библиотеку для интеграции поддержки RDP в сторонние приложения и клиент, который может применяться для удалённого подключения к рабочему столу Windows. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0.

В новой версии:

  • Добавлена возможность использования протокола Websocket для соединений через прокси.
  • Улучшен wlfreerdp, клиент для окружений на базе протокола Wayland.
  • В X11-клиент xfreerdp добавлена поддержка работы в окружении XWayland (налажен захват клавиатуры).
  • Внесены улучшения в кодек, позволившие минимизировать возникновения графических артефактов при манипуляции с окнами.
  • Налажена работа кэша глифов (+glyph-cache), который теперь работает корректно без разрывов соединений.
  • Добавлена поддержка передачи больших файлов через буфер обмена.
  • Добавлена настройка для ручного переопределения привязки скэн-кодов клавиатуры.
  • Улучшена прокрутка колесом мыши.
  • Добавлен новый тип уведомлений PubSub, позволяющий клиенту отслеживать текущее состояние соединения.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/FreeRDP/Fre...)
  2. OpenNews: Релиз FreeRDP 2.0, свободной реализации протокола RDP
  3. OpenNews: Обновление FreeRDP 2.1 с устранением 8 уязвимостей
  4. OpenNews: Критические уязвимости в проекте FreeRDP
  5. OpenNews: Выпуск Remmina 1.1, интерфейса для удалённого доступа к рабочему столу
  6. OpenNews: Доступен Waypipe для удалённого запуска приложений на базе Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54657-freerdp
Ключевые слова: freerdp, rdp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, devopsschoolru (?), 09:44, 26/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    XRDP - проект гораздо интереснее
     
     
  • 2.2, Фотошоп лучше (?), 09:56, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И чем же?
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 09:57, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Чем FreeRDP
     
  • 3.8, suffix (ok), 10:10, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не просто xRDP, а xRDP+Tomcat+guacamole - наш выбор :)
     
  • 2.4, sergeyb (ok), 10:03, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    freerdp это клиент, а xrdp - это сервер.
     
     
  • 3.13, _hide_ (ok), 10:21, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы говорите очевидные вещи, которые понятны почти всем. А это обсуждение для тех, кому эти вещи НЕПОНЯТНЫ :-)
     
  • 3.17, DAN (??), 11:39, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И FreeRDP и xrdp - это реализация протокола RDP. Согласен, xrdp намного стабильнее работает.
     
  • 2.7, zzz (??), 10:07, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Nginx гораздо интереснее, чем Chrome!
     
     
  • 3.11, suffix (ok), 10:13, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ну, nginx намного проще и понятнее чем chrome - а простое и понятное более интересным быть не может :)
     
  • 3.12, bergentroll (ok), 10:21, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И жрёт меньше.
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:11, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И гораздо мертвее...
    Впрочем, с этими вашими polkit и logind удаленные графические сессии все равно кривые.
     

  • 1.5, Cyber100 (ok), 10:03, 26/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    только remmina, только хардкор!)
     
     
  • 2.6, ryoken (ok), 10:05, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А remmina на какой-то своей реализации RDP ездит?
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 12:34, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тише ты, раззадоришь его, а ему скоро таблетки принимать.
     

  • 1.10, Аноним (10), 10:11, 26/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему оно всё так лагает? По-моему, 15 лет назад, на икспи, не лагал так. Что vnc, что spice (причём даже локально-со сжатием, без, не важно). Заодно вопрос: что использует vmware и почему у него так не лагает (как у virtualbox и qemu).
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:44, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А как это связано ? Хотя впрочем если вы пишите про qemu, вы дрова все туды пихнули ? У ВАС где то QXL дров не хватает ...
     
  • 2.18, mumu (ok), 11:54, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разрешение сейчас тоже стоит 1024х768, как 15 лет назад?
     
     
  • 3.19, Аноним (10), 11:56, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А разрешение сейчас тоже стоит 1024х768, как 15 лет назад?

    Примерно.

     

  • 1.15, Аноним (15), 11:15, 26/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше б добавил window resizing...
     
  • 1.16, InuYasha (??), 11:26, 26/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    TightVNC + KRDC. Потому и не кусают.
     
     
  • 2.21, Аноним (20), 12:35, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё один умничка. KRDC не имеет своей реализации RDP, а использует FreeRDP.
     
     
  • 3.23, InuYasha (??), 14:05, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LibVNCClient
     

  • 1.22, Игорь Воскресенский (?), 13:47, 26/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А H264 там по прежнему подглючивает?
     
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