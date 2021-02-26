Релиз FreeRDP 2.3, свободной реализации протокола RDP

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|3.13, _hide_ (ok), 10:21, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы говорите очевидные вещи, которые понятны почти всем. А это обсуждение для тех, кому эти вещи НЕПОНЯТНЫ :-)
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|3.17, DAN (??), 11:39, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И FreeRDP и xrdp - это реализация протокола RDP. Согласен, xrdp намного стабильнее работает.
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|3.11, suffix (ok), 10:13, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ну, nginx намного проще и понятнее чем chrome - а простое и понятное более интересным быть не может :)
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|2.9, Аноним (9), 10:11, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И гораздо мертвее...
Впрочем, с этими вашими polkit и logind удаленные графические сессии все равно кривые.
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|1.10, Аноним (10), 10:11, 26/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Почему оно всё так лагает? По-моему, 15 лет назад, на икспи, не лагал так. Что vnc, что spice (причём даже локально-со сжатием, без, не важно). Заодно вопрос: что использует vmware и почему у него так не лагает (как у virtualbox и qemu).
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|2.14, Аноним (14), 10:44, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как это связано ? Хотя впрочем если вы пишите про qemu, вы дрова все туды пихнули ? У ВАС где то QXL дров не хватает ...
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|2.18, mumu (ok), 11:54, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А разрешение сейчас тоже стоит 1024х768, как 15 лет назад?
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|3.19, Аноним (10), 11:56, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А разрешение сейчас тоже стоит 1024х768, как 15 лет назад?
Примерно.
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|2.21, Аноним (20), 12:35, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё один умничка. KRDC не имеет своей реализации RDP, а использует FreeRDP.
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