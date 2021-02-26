Релиз FreeRDP 2.3, свободной реализации протокола RDP

Опубликован новый выпуск проекта FreeRDP 2.3, предлагающего свободную реализацию протокола удалённого доступа к рабочему столу RDP (Remote Desktop Protocol), развиваемую на основе спецификаций Microsoft. Проект предоставляет библиотеку для интеграции поддержки RDP в сторонние приложения и клиент, который может применяться для удалённого подключения к рабочему столу Windows. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0. В новой версии: Добавлена возможность использования протокола Websocket для соединений через прокси.

Улучшен wlfreerdp, клиент для окружений на базе протокола Wayland.

В X11-клиент xfreerdp добавлена поддержка работы в окружении XWayland (налажен захват клавиатуры).

Внесены улучшения в кодек, позволившие минимизировать возникновения графических артефактов при манипуляции с окнами.

Налажена работа кэша глифов (+glyph-cache), который теперь работает корректно без разрывов соединений.

Добавлена поддержка передачи больших файлов через буфер обмена.

Добавлена настройка для ручного переопределения привязки скэн-кодов клавиатуры.

Улучшена прокрутка колесом мыши.

Добавлен новый тип уведомлений PubSub, позволяющий клиенту отслеживать текущее состояние соединения.



