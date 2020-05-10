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Обновление FreeRDP 2.1 с устранением 8 уязвимостей

10.05.2020 10:15

Опубликован новый выпуск проекта FreeRDP 2.1, предлагающего свободную реализацию протокола удалённого доступа к рабочему столу RDP (Remote Desktop Protocol), развиваемую на основе спецификаций Microsoft. Проект предоставляет библиотеку для интеграции поддержки RDP в сторонние приложения и клиента, который может применяться для удалённого подключения к рабочему столу Windows. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0.

В новой версии добавлены новые экспертные опции командной строки "/tune" и "/tune-list", через которые можно изменить любую настройку работы клиента, расширены возможности по фильтрации пробрасываемых устройство USB, проведена работа над ошибками и устранено восемь уязвимостей. Пять проблем могут привести к краху или утечке данных в результате чтения из областей за пределами выделенного буфера. Одна проблема приводит к целочисленному переполнению. Три проблемы могут привести к переполнению буфера в обработчиках cliprdr_server_receive_capabilities и URBDRC.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.freerdp.com/2020/0...)
  2. OpenNews: Релиз FreeRDP 2.0, свободной реализации протокола RDP
  3. OpenNews: Критические уязвимости в проекте FreeRDP
  4. OpenNews: Выпуск Remmina 1.1, интерфейса для удалённого доступа к рабочему столу
  5. OpenNews: Доступен Waypipe для удалённого запуска приложений на базе Wayland
  6. OpenNews: Guacamole - web-клиент для удалённого соединения с рабочим столом по протоколам VNC и RDP
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52923-freerdp
Ключевые слова: freerdp, rdp
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:22, 10/05/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Лучше б нормальный терминальный сервер замутили, а то в актуальных версиях xrdp блокирует устройства если работать с хоста
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:38, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что ты сделал для хип-хопа?
     
  • 2.3, qetuo (?), 10:50, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бери, делай. Я разрешаю.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:54, 10/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    >развиваемую на основе спецификаций Microsoft

    там в спеках бэкдоры чтоле?
    Какой то не везучий протокол.

     
  • 1.5, Аноним (-), 11:01, 10/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Freerdp под ssh нормально работает и уязвимости не страшны.
     
  • 1.6, iCat (ok), 11:15, 10/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Хорошо, что проект продолжает жить и развивается...
     
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