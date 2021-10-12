Окружение для запуска Linux-приложений в Windows 11 будет поставляться через Microsoft Store

Компания Microsoft сообщила о доступности для Windows 11 варианта окружения WSL (Windows Subsystem for Linux), обеспечивающего запуск исполняемых файлов Linux. В отличие от поставок WSL для прошлых версий Windows, вариант для Windows 11 не встроен в системный образ, а оформлен в виде приложения, распространяемого через каталог Microsoft Store. При этом с точки зрения используемых технологий начинка WSL осталась прежней, изменился лишь метод установки и обновления.

Отмечается, что распространение через Microsoft Store даёт возможность ускорить доставку обновлений и новых возможностей WSL, в том числе позволяя устанавливать новые версии WSL без привязки к версии Windows. Например, после готовности таких экспериментальных функций, как поддержка графических Linux-приложений, вычислений на стороне GPU и монтирования дисков, пользователь сразу сможет получить к ним доступ, без необходимости обновления Windows или использования тестовых сборок Windows Insider.

Напомним, что в современном окружении WSL вместо эмулятора, выполнявшего трансляцию системных вызовов Linux в системные вызовы Windows, используется окружение с полноценным ядром Linux. Предлагаемое для WSL ядро основано на выпуске ядра Linux 5.10, который расширен специфичными для WSL патчами, включающими оптимизации для сокращения времени запуска ядра, уменьшения потребления памяти, возвращения Windows освобождённой Linux-процессами памяти, оставления в ядре минимально необходимого набора драйверов и подсистем.

Ядро выполняется в окружении Windows при помощи виртуальной машины, уже задействованной в Azure. Окружение WSL выполняется в отдельном дисковом образе (VHD) c файловой системой ext4 и виртуальным сетевым адаптером. Компоненты пространства пользователя устанавливаются отдельно и базируются на сборках различных дистрибутивов. Например, для установки в WSL в каталоге Microsoft Store предлагаются сборки Ubuntu, Debian GNU/Linux, Kali Linux, Fedora, Alpine, SUSE и openSUSE.



