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Окружение для запуска Linux-приложений в Windows 11 будет поставляться через Microsoft Store

12.10.2021 21:02

Компания Microsoft сообщила о доступности для Windows 11 варианта окружения WSL (Windows Subsystem for Linux), обеспечивающего запуск исполняемых файлов Linux. В отличие от поставок WSL для прошлых версий Windows, вариант для Windows 11 не встроен в системный образ, а оформлен в виде приложения, распространяемого через каталог Microsoft Store. При этом с точки зрения используемых технологий начинка WSL осталась прежней, изменился лишь метод установки и обновления.

Отмечается, что распространение через Microsoft Store даёт возможность ускорить доставку обновлений и новых возможностей WSL, в том числе позволяя устанавливать новые версии WSL без привязки к версии Windows. Например, после готовности таких экспериментальных функций, как поддержка графических Linux-приложений, вычислений на стороне GPU и монтирования дисков, пользователь сразу сможет получить к ним доступ, без необходимости обновления Windows или использования тестовых сборок Windows Insider.

Напомним, что в современном окружении WSL вместо эмулятора, выполнявшего трансляцию системных вызовов Linux в системные вызовы Windows, используется окружение с полноценным ядром Linux. Предлагаемое для WSL ядро основано на выпуске ядра Linux 5.10, который расширен специфичными для WSL патчами, включающими оптимизации для сокращения времени запуска ядра, уменьшения потребления памяти, возвращения Windows освобождённой Linux-процессами памяти, оставления в ядре минимально необходимого набора драйверов и подсистем.

Ядро выполняется в окружении Windows при помощи виртуальной машины, уже задействованной в Azure. Окружение WSL выполняется в отдельном дисковом образе (VHD) c файловой системой ext4 и виртуальным сетевым адаптером. Компоненты пространства пользователя устанавливаются отдельно и базируются на сборках различных дистрибутивов. Например, для установки в WSL в каталоге Microsoft Store предлагаются сборки Ubuntu, Debian GNU/Linux, Kali Linux, Fedora, Alpine, SUSE и openSUSE.



  1. Главная ссылка к новости (https://devblogs.microsoft.com...)
  2. OpenNews: Компания Microsoft опубликовала обновление Linux-дистрибутива CBL-Mariner
  3. OpenNews: Первый выпуск Lima, окружения для запуска Linux-приложений в macOS
  4. OpenNews: Microsoft начал тестирование поддержки запуска GUI-приложений Linux в Windows
  5. OpenNews: Microsoft развивает прослойку для запуска Android-приложений в Windows
  6. OpenNews: Microsoft портировал подсистему WSL2 (Windows Subsystem for Linux) в Windows 10 1903 и 1909
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55959-wsl
Ключевые слова: wsl, windows
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Обсуждение (56) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:15, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Данунафиг. Ненужное ненужно чтобы запускать игры для линукс.
    И тут явно сумасшедшие завелись, что считают комментарии это = "Ваш вопрос должен соответствовать форуму"ю Мне ненужен ответ через форму поиска.
     
     
  • 2.3, kai3341 (ok), 21:18, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ненужное ненужно чтобы запускать игры для линукс.

    Игры от Сысоева пользуются бешеной популярностью, например

     
     
  • 3.59, Какаянахренразница (ok), 03:21, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И много ты запускал этих "игр" из-под винды?
     
  • 2.46, Призрак Билла Гейтса (?), 00:18, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Я тут посмотрел обзор Windows 11, и чето взоржал с этих майков. :)

    Такое ощущение, что они прогнали всех своих сотрудников и наняли GTK Team. :D

    https://www.youtube.com/watch?v=lst750B8miU

     
     
  • 3.48, Призрак Билла Гейтса (?), 00:21, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Gnome Team, если быть точнее. :)
     
     
  • 4.56, Аноним (56), 02:34, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gnome и не пахнет. Это какое-то дерьмище.

    Gnome гораздо лучше.

     
  • 3.53, Аноним (53), 01:10, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они уже пытались впендюрить всё это в 8.
    Они взяли мобильную-сюрфасную версию рабочего стола и просто добавили её в 11 как основную.
    И вам нужен TPM2.0 и они грохнули 32 бита. И я уже не говорю про "облачные" концепции.
    Проходите мимо, вам не нужна эта ОС. Это фейл.
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:15, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Ехала проприетарщина через проприетарщину.
    Какое отношение новость имеет к данному сайту?
     
     
  • 2.6, Кекован (?), 21:20, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну тут же не все любители есть коричневое ложкой в виде десктоп линукса, людям работать хочется на чем-то стабильном типа венды.
     
     
  • 3.10, Timoteo Cirkla (ok), 21:29, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Слишком толсто, попробуйте потоньше. И вытрите за собой.
     
  • 3.12, Алексей (??), 21:31, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Все сервера мира стоят на стабильной винде и не рыпаются к линуксу (trollface)
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 23:07, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как там, в фриипа ОУ запилили? Или ты локалхостуешь под одеяльцем?
     
  • 4.57, john_erohin (?), 03:12, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Все сервера мира стоят на стабильной винде

    все сервера некрософта ... (на самом деле нет).

     
  • 2.21, QwertyReg (ok), 22:22, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А в чём проблема? Новость про свободный софт, а сайт как раз про это, а не про "только Linux, только хардкор". А СПО запускается и под Windows, и под macOS.
     
     
  • 3.45, Аноним (2), 00:14, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Новость про свободный софт

    https://www.youtube.com/watch?v=fUAaTSmDqS8
    В каком месте WSL свободный?!

     

  • 1.4, Moebius (ok), 21:19, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Microsoft Store перестал быть бесполезным.
     
     
  • 2.7, kai3341 (ok), 21:24, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мне тоже так казалось. Не прошло и джвадцати лет, когда M$ созрела, что софт надо ставить через 'apt install' и придумала репозиторий. Потом оказалось, что приложение самого стора в виндах может отсутствовать, а как-то иначе скачать из стора бесплатное приложение для сканера невозможно. Так и живём. Стор всё ещё бесполезен.
     
     
  • 3.58, john_erohin (?), 03:15, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть такая штука https://chocolatey.org/

    но т.к. оно на повершелле и без него не может, у меня с ним отношения не сложились.
    возможно кому-то повезет больше.

     
     
  • 4.61, kai3341 (ok), 03:38, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знаю про шоколад. Годнота. Из всего того, чего на виндах нет, шоколад вообще лучшее
     
  • 2.11, Timoteo Cirkla (ok), 21:30, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не перестал.
     
  • 2.16, Аноним (16), 22:10, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто нибудь покупал там какой-то USER GUIDE за $20? Что это вообще такое?
     
  • 2.49, Аноним (-), 00:24, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И винда - нет. :(
     

  • 1.8, Аноним (8), 21:27, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Для разработчиков, кстати, неплохое решение.
    Этакий докер, но запускается в одну команду и не надо пробрасывать порты.
    Если недоступны, например, сборочные машины - можно быстро собрать под винду, дебиан и центос и сразу запустить с гуем без виртуалок.
    В принципе, все достигается докером, но кейс "пробросить ide, debugger, скомпилять и посмотреть" (если gui приложение) достигается в wsl при минимуме усилий. Удобно.
     
     
  • 2.27, kissmyass (?), 22:53, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    WSL как раз виртуалка обыкновенная
     
  • 2.29, Аноним (29), 22:57, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    how about snap?
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 23:34, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Nope.
     

  • 1.9, Nikki Next (?), 21:28, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    1) Проприетарный
    2) Завязан на Windows 10/11

    Зачем WSL, если есть свободные QEMU и VirtualBox?

     
     
  • 2.17, НяшМяш (ok), 22:11, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Зачем WSL

    Как ни странно, удобнее

    > если есть свободные

    Какая разница, если ты уже на проприетарщине?

     
  • 2.22, QwertyReg (ok), 22:23, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Запускать Докер под VirtualBox? А можно ещё больше виртуализации? Например, чтобы в Докере ещё QEMU крутился с Кали.
     

  • 1.13, Аноним (13), 21:54, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть QEmu через HAXM. Я на нем сегодня Дебиан пересобирал, пока редактировал презентацию PowerPoint в соседнем окне.
     
  • 1.14, Аноним (14), 21:59, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > распространяемого через каталог Microsoft Store

    который требует привязку к аккаунту MS

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 22:08, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В 10ке можно было и без него. Правда насчет 11ой не знаю, если требуется учетка, тогда это не очень.
     
     
  • 3.18, Аноним (16), 22:12, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нельзя было. Может быть обновление уже установленных и можно, а вот поставить что-то новое никак, потому что там на самом деле типа приобретаешь лицензию, даже бесплатную.
     
     
  • 4.31, пох. (?), 23:00, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    бредни впопеннетчиков, рулонами на вес...

    спешите видеть. Впрочем, спешить некуда, они такое несут постоянно.

     
  • 4.39, kusb (?), 23:36, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня ставится (если не приснилось).
     
  • 4.54, Аноним (54), 02:24, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нельзя было

    Можно ставить любой бесплатный софт без аккаунта. Более того - после чистой переустановки винды магазин каким-то образом помнит какой софт ты ставил. Подозреваю, что генерируется какой-нибудь уникальный HardwareID. Короче, от индусов хрен спрячешься

     
  • 4.60, Аноним (60), 03:29, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты ошибаешься. Да, там при установке вылезает запрос на ввод учётных данных, но это окно просто можно закрыть крестиком, после чего приложение устанавливается и готово к использованию.

    Без учётки ты лишь лишается сохранения данных приложения в облако, т.е. данные будут утеряны при переустановке системы. Ну как на смартфонах, короче.

     

  • 1.19, Аноним (19), 22:14, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Зачем ставить Windows чтобы запускать там Linux приложения. Может проще поставить Linux а не это кривое, где даже температуру CPU без плясок с бубном и сотни setup.exe от васянов не посмотреть.
     
     
  • 2.35, Аноним (33), 23:13, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нравится мне слушать людей которые вещают конки на рабочий стол, пялятся непрерывно в графики температуры, загрузки диска и прочем. Хорошая работа, полезная. Ещё бы найти работодателя что деньги платит за пяленье в термометр.
     
     
  • 3.52, Аноним (52), 00:57, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Деньги нам за другое платят, а на термометр процессора я просто для души подрачиваю в свободное время.
     
  • 3.55, анонн (ok), 02:30, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> где даже температуру CPU без плясок с бубном и сотни setup.exe от васянов не посмотреть.
    > Нравится мне слушать людей которые вещают конки на рабочий стол, пялятся непрерывно
    > в графики температуры, загрузки диска и прочем. Хорошая работа, полезная.

    Нравится мне читать опеннет, где анонимные люди оттачивают искусство чтения между строк и бурных фантазий.

    А еще мне нравится, что я могу взять, и (совершенно без Ценных Советов и Указаний) за полчаса сбацать свою управлялку вентилятором ноута, которая в режиме легкой нагрузки тихо и мирно держит 40-45°C и плавно переключается, а не пытается, как прошивочная, за каким-то лядом быстро (и шумно) достичь "идеала" в 35°, чтобы затем отключиться и через десяток секунд начать все сначала.
    Еще нравится, что для этого мне не придется вообще ничего искать и ставить - документация, заголовочные файлы и компилятор являются частью ОС.


     

  • 1.23, _kp (ok), 22:44, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отвязка от Windows это нормально, а Микрософт Сторе... скорее способ похоронить продут. Ну Микрософту не привыкать.
    Когда то, когда их магазин был совсем пуст, аккаунт не требовал телефона, но у него уже было ограничение на 5 машин, что даже для чисто домашнего применения не серьезно, ну не заводить же кучу псевдо аккаунтов ради всяких "кофеварок", iot, планшетов и прочих игрушек. А как заблокировали единственный аккаунт (послал с телефоном), магазин теперь удаляю, если не лень.
     
  • 1.24, joda (?), 22:47, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В топку все эти магазины приложений! У пользователей должна быть возможность просто скачать и установить.
     
     
  • 2.26, Ненавижу SJW (?), 22:51, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хех, раньше стебали Windows из-за отсутствия возможности установить что-то без открывания браузера, а теперь наоборот :)
     
     
  • 3.28, kissmyass (?), 22:55, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    наверное есть разница между репозиторием и магазином
     
  • 2.42, kusb (?), 23:41, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это и должны делать магазины, по хорошему. Если это не Apple Store и не попытка привязать к своей экосистеме, где львы едят антилоп.
     

  • 1.32, Аноним (32), 23:03, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Windows с места жрет чуть ли не 2,5 гига оперативы.

    Какая-нибудь kubuntu - 700 мегабайт. А если постараться, то можно и меньше сделать.

    Если мне нужно поднимать виртуалки, то эти 1,8 гига памяти мне сильно пригодятся. Кстати, именно потребление ресурсов и было одной из причин, почему я не использую Windows.

     
     
  • 2.34, Аноним (33), 23:10, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    То то у меня под боком делловская железка еле ворочается на 4Г под убунту. А под винду на ней хоть как-то можно ПО запускать. Но анонима с опеннета не проведешь. Он лучше знает.
     
     
  • 3.36, xtotec (ok), 23:26, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > То то у меня под боком делловская железка еле ворочается на 4Г под убунту.

    Это всего лишь доказывает, что вы убунту готовить не умеете, а вовсе не превосходство винды. (пожимание_плечами.жпг)

     
     
  • 4.38, Аноним (33), 23:35, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это убунту-образ от дела, который рекомендует разворачивать его на 8Г. А работать он должен всего-то в качестве тонкого клиента.
    Это:
    а) горячее пожелание производителя как железа так и линух сборки
    б) никто не будет мотаться на тысячи киллометров вокруг что бы очередную кривульку попилить на терминалке, если что пойдет не так.
    Так что можешь завернуть свои пальцы обратно.
     
     
  • 5.41, kusb (?), 23:39, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой-то безумный энтерпрайз. В безумии остаётся безумие.
     
  • 4.47, Аноним (2), 00:18, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Мимо дома убунтенка я без шуток не хожу…"
     
     
  • 5.51, Аноним (51), 00:37, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Том им снап в забор просуну, то им докер покажу.
     
  • 2.43, kusb (?), 23:44, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пусть кушает на здоровье, если обратно возвращает. Что памяти попусту то пропадать.
     

  • 1.40, kusb (?), 23:37, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я продолжаю хотеть Windows для Linux без эмуляции, но не Wine, а обычную Windows в кооперативном режиме.
     
  • 1.50, Аноним (50), 00:25, 13/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А еще в майкрософт store продается старая версия бесплатного Minetest примерно за 4 доллара.
    Все что потребителю угодно... за его деньги и пусть ни в чем себе не отказывает
     

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