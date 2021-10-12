Окружение для запуска Linux-приложений в Windows 11 будет поставляться через Microsoft Store

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|1.1, Аноним (1), 21:15, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Данунафиг. Ненужное ненужно чтобы запускать игры для линукс.
И тут явно сумасшедшие завелись, что считают комментарии это = "Ваш вопрос должен соответствовать форуму"ю Мне ненужен ответ через форму поиска.
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|2.3, kai3341 (ok), 21:18, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ненужное ненужно чтобы запускать игры для линукс.
Игры от Сысоева пользуются бешеной популярностью, например
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|3.53, Аноним (53), 01:10, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они уже пытались впендюрить всё это в 8.
Они взяли мобильную-сюрфасную версию рабочего стола и просто добавили её в 11 как основную.
И вам нужен TPM2.0 и они грохнули 32 бита. И я уже не говорю про "облачные" концепции.
Проходите мимо, вам не нужна эта ОС. Это фейл.
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|1.2, Аноним (2), 21:15, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Ехала проприетарщина через проприетарщину.
Какое отношение новость имеет к данному сайту?
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|2.6, Кекован (?), 21:20, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну тут же не все любители есть коричневое ложкой в виде десктоп линукса, людям работать хочется на чем-то стабильном типа венды.
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|3.12, Алексей (??), 21:31, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Все сервера мира стоят на стабильной винде и не рыпаются к линуксу (trollface)
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|4.33, Аноним (33), 23:07, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как там, в фриипа ОУ запилили? Или ты локалхостуешь под одеяльцем?
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|4.57, john_erohin (?), 03:12, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Все сервера мира стоят на стабильной винде
все сервера некрософта ... (на самом деле нет).
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|2.21, QwertyReg (ok), 22:22, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А в чём проблема? Новость про свободный софт, а сайт как раз про это, а не про "только Linux, только хардкор". А СПО запускается и под Windows, и под macOS.
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|2.7, kai3341 (ok), 21:24, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Мне тоже так казалось. Не прошло и джвадцати лет, когда M$ созрела, что софт надо ставить через 'apt install' и придумала репозиторий. Потом оказалось, что приложение самого стора в виндах может отсутствовать, а как-то иначе скачать из стора бесплатное приложение для сканера невозможно. Так и живём. Стор всё ещё бесполезен.
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|4.61, kai3341 (ok), 03:38, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Знаю про шоколад. Годнота. Из всего того, чего на виндах нет, шоколад вообще лучшее
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|2.16, Аноним (16), 22:10, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кто нибудь покупал там какой-то USER GUIDE за $20? Что это вообще такое?
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|1.8, Аноним (8), 21:27, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Для разработчиков, кстати, неплохое решение.
Этакий докер, но запускается в одну команду и не надо пробрасывать порты.
Если недоступны, например, сборочные машины - можно быстро собрать под винду, дебиан и центос и сразу запустить с гуем без виртуалок.
В принципе, все достигается докером, но кейс "пробросить ide, debugger, скомпилять и посмотреть" (если gui приложение) достигается в wsl при минимуме усилий. Удобно.
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|1.9, Nikki Next (?), 21:28, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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1) Проприетарный
2) Завязан на Windows 10/11
Зачем WSL, если есть свободные QEMU и VirtualBox?
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|2.17, НяшМяш (ok), 22:11, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Зачем WSL
Как ни странно, удобнее
> если есть свободные
Какая разница, если ты уже на проприетарщине?
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|2.22, QwertyReg (ok), 22:23, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Запускать Докер под VirtualBox? А можно ещё больше виртуализации? Например, чтобы в Докере ещё QEMU крутился с Кали.
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|1.13, Аноним (13), 21:54, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть QEmu через HAXM. Я на нем сегодня Дебиан пересобирал, пока редактировал презентацию PowerPoint в соседнем окне.
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|1.14, Аноним (14), 21:59, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> распространяемого через каталог Microsoft Store
который требует привязку к аккаунту MS
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|2.15, Аноним (15), 22:08, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В 10ке можно было и без него. Правда насчет 11ой не знаю, если требуется учетка, тогда это не очень.
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|3.18, Аноним (16), 22:12, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Нельзя было. Может быть обновление уже установленных и можно, а вот поставить что-то новое никак, потому что там на самом деле типа приобретаешь лицензию, даже бесплатную.
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|4.31, пох. (?), 23:00, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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бредни впопеннетчиков, рулонами на вес...
спешите видеть. Впрочем, спешить некуда, они такое несут постоянно.
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|4.54, Аноним (54), 02:24, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нельзя было
Можно ставить любой бесплатный софт без аккаунта. Более того - после чистой переустановки винды магазин каким-то образом помнит какой софт ты ставил. Подозреваю, что генерируется какой-нибудь уникальный HardwareID. Короче, от индусов хрен спрячешься
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|4.60, Аноним (60), 03:29, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты ошибаешься. Да, там при установке вылезает запрос на ввод учётных данных, но это окно просто можно закрыть крестиком, после чего приложение устанавливается и готово к использованию.
Без учётки ты лишь лишается сохранения данных приложения в облако, т.е. данные будут утеряны при переустановке системы. Ну как на смартфонах, короче.
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|1.19, Аноним (19), 22:14, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Зачем ставить Windows чтобы запускать там Linux приложения. Может проще поставить Linux а не это кривое, где даже температуру CPU без плясок с бубном и сотни setup.exe от васянов не посмотреть.
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|2.35, Аноним (33), 23:13, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нравится мне слушать людей которые вещают конки на рабочий стол, пялятся непрерывно в графики температуры, загрузки диска и прочем. Хорошая работа, полезная. Ещё бы найти работодателя что деньги платит за пяленье в термометр.
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|3.52, Аноним (52), 00:57, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Деньги нам за другое платят, а на термометр процессора я просто для души подрачиваю в свободное время.
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|3.55, анонн (ok), 02:30, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> где даже температуру CPU без плясок с бубном и сотни setup.exe от васянов не посмотреть.
> Нравится мне слушать людей которые вещают конки на рабочий стол, пялятся непрерывно
> в графики температуры, загрузки диска и прочем. Хорошая работа, полезная.
Нравится мне читать опеннет, где анонимные люди оттачивают искусство чтения между строк и бурных фантазий.
А еще мне нравится, что я могу взять, и (совершенно без Ценных Советов и Указаний) за полчаса сбацать свою управлялку вентилятором ноута, которая в режиме легкой нагрузки тихо и мирно держит 40-45°C и плавно переключается, а не пытается, как прошивочная, за каким-то лядом быстро (и шумно) достичь "идеала" в 35°, чтобы затем отключиться и через десяток секунд начать все сначала.
Еще нравится, что для этого мне не придется вообще ничего искать и ставить - документация, заголовочные файлы и компилятор являются частью ОС.
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|1.23, _kp (ok), 22:44, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отвязка от Windows это нормально, а Микрософт Сторе... скорее способ похоронить продут. Ну Микрософту не привыкать.
Когда то, когда их магазин был совсем пуст, аккаунт не требовал телефона, но у него уже было ограничение на 5 машин, что даже для чисто домашнего применения не серьезно, ну не заводить же кучу псевдо аккаунтов ради всяких "кофеварок", iot, планшетов и прочих игрушек. А как заблокировали единственный аккаунт (послал с телефоном), магазин теперь удаляю, если не лень.
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|1.24, joda (?), 22:47, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В топку все эти магазины приложений! У пользователей должна быть возможность просто скачать и установить.
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|2.26, Ненавижу SJW (?), 22:51, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хех, раньше стебали Windows из-за отсутствия возможности установить что-то без открывания браузера, а теперь наоборот :)
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|2.42, kusb (?), 23:41, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это и должны делать магазины, по хорошему. Если это не Apple Store и не попытка привязать к своей экосистеме, где львы едят антилоп.
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|1.32, Аноним (32), 23:03, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Windows с места жрет чуть ли не 2,5 гига оперативы.
Какая-нибудь kubuntu - 700 мегабайт. А если постараться, то можно и меньше сделать.
Если мне нужно поднимать виртуалки, то эти 1,8 гига памяти мне сильно пригодятся. Кстати, именно потребление ресурсов и было одной из причин, почему я не использую Windows.
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|2.34, Аноним (33), 23:10, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То то у меня под боком делловская железка еле ворочается на 4Г под убунту. А под винду на ней хоть как-то можно ПО запускать. Но анонима с опеннета не проведешь. Он лучше знает.
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|3.36, xtotec (ok), 23:26, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> То то у меня под боком делловская железка еле ворочается на 4Г под убунту.
Это всего лишь доказывает, что вы убунту готовить не умеете, а вовсе не превосходство винды. (пожимание_плечами.жпг)
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|4.38, Аноним (33), 23:35, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это убунту-образ от дела, который рекомендует разворачивать его на 8Г. А работать он должен всего-то в качестве тонкого клиента.
Это:
а) горячее пожелание производителя как железа так и линух сборки
б) никто не будет мотаться на тысячи киллометров вокруг что бы очередную кривульку попилить на терминалке, если что пойдет не так.
Так что можешь завернуть свои пальцы обратно.
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|5.41, kusb (?), 23:39, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой-то безумный энтерпрайз. В безумии остаётся безумие.
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|2.43, kusb (?), 23:44, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пусть кушает на здоровье, если обратно возвращает. Что памяти попусту то пропадать.
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|1.40, kusb (?), 23:37, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я продолжаю хотеть Windows для Linux без эмуляции, но не Wine, а обычную Windows в кооперативном режиме.
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|1.50, Аноним (50), 00:25, 13/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А еще в майкрософт store продается старая версия бесплатного Minetest примерно за 4 доллара.
Все что потребителю угодно... за его деньги и пусть ни в чем себе не отказывает
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