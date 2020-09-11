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Microsoft добавил в WSL2 (Windows Subsystem for Linux) возможность монтирования дисков

11.09.2020 11:06

Компания Microsoft сообщила о расширении функциональности подсистемы WSL2 (Windows Subsystem for Linux), обеспечивающей запуск исполняемых файлов Linux в Windows. Начиная со сборки Windows Insiders 20211 в WSL2 добавлена поддержка монтирования файловых систем с физических дисков.

Для монтирования предложена команда "wsl --mount", при помощи которой в том числе можно примонтировать в WSL раздел c ФС, не имеющей встроенной поддержки Windows, например, можно получить доступ к разделу с ФС ext4. Указанную возможность можно использовать для организации работы с одним и тем же Linux-разделом при наличии на компьютере нескольких операционных систем (Windows и Linux).

Примонтированные разделы становятся видны не только в Linux-окружении WSL, но и в основной системе через виртуальный диск "\wsl$" в файловом менеджере File Explorer.

Напомним, что редакция WSL2 отличается поставкой полноценного ядра Linux вместо ранее применяемого эмулятора, выполнявшего трансляцию системных вызовов Linux в системные вызовы Windows. Ядро Linux в WSL2 не входит в установочный образ Windows, а загружается динамически и поддерживаться в актуальном виде силами Windows по аналогии с тем, как устанавливаются и обновляются графические драйверы. Для установки и обновления ядра применяется штатный механизм Windows Update.

Предлагаемое для WSL2 ядро основано на выпуске ядра Linux 4.19, который выполняется в окружении Windows при помощи виртуальной машины, уже задействованной в Azure. Применяемые в ядре специфичные для WSL2 патчи включают оптимизации для сокращения времени запуска ядра, уменьшения потребления памяти, возвращения Windows освобождённой Linux-процессами памяти, оставления в ядре минимально необходимого набора драйверов и подсистем.

Окружение WSL2 выполняется в отдельном дисковом образе (VHD) c файловой системой ext4 и виртуальным сетевым адаптером. Как и в WSL1 компоненты пространства пользователя устанавливаются отдельно и базируются на сборках различных дистрибутивов. Например, для установки в WSL в каталоге Microsoft Store предлагаются сборки Ubuntu, Debian GNU/Linux, Kali Linux, Fedora, Alpine, SUSE и openSUSE.

  1. Главная ссылка к новости (https://devblogs.microsoft.com...)
  2. OpenNews: Microsoft портировал подсистему WSL2 (Windows Subsystem for Linux) в Windows 10 1903 и 1909
  3. OpenNews: Microsoft реализует в WSL доступ к GPU и запуск графических приложений Linux
  4. OpenNews: Microsoft предложит подсистему WSL2 (Windows Subsystem for Linux) в Windows 10 2004
  5. OpenNews: Продемонстрирована прослойка для запуска MS Office в Linux
  6. OpenNews: Microsoft реализовал в WSL2 (Windows Subsystem for Linux) возвращение памяти системе
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53693-wsl
Ключевые слова: wsl, windows
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  • 1.1, Аноним (1), 11:08, 11/09/2020 [ответить]  
    		• +6 +/
    Ну, во, ещё совсем немного - и будет нормальная ОС. Можно будет выкинуть Windows Kernel, убрать WSL2 и прозрачно заменить его на Linux Kernel.
     
     
  • 2.4, Far (ok), 11:11, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Proxmox поверх Debian так и делает, да
    Запиливает свое ядро, а потом выпиливает все упоминания о Debian
     
     
  • 3.6, undefined (?), 11:22, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да.
    И чтобы совсем скрыть дебиан на оф. вики постоянно висит статья, как установить proxmox на дебиан.
     
  • 3.7, iPony129412 (?), 11:23, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > потом выпиливает все упоминания о Debian

    ну врать-то

     

  • 1.2, Аноним (2), 11:09, 11/09/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    (сарказм)
    Когда они уже в конце концов признают что вeндeкaпeц настал и начнут работать исключительно над GNU/Linux Windows?
    (/сарказм)
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:10, 11/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    А как скорость i/o? Стало быстрее?
     
  • 1.5, dimez (?), 11:21, 11/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    \\.\ - это же так человекочитаемо и наглядно :)
     
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