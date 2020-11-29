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Microsoft развивает прослойку для запуска Android-приложений в Windows

29.11.2020 09:26

Компания Microsoft развивает проект Latte, нацеленный на предоставление возможности запуска в Windows 10 мобильных приложений, изначально подготовленных для платформы Android. Отмечается, что разработчики Android-приложений смогут без изменения кода или ограничившись незначительными изменениями сформировать MSIX-пакет, который сможет быть установлен в Windows и размещён в каталоге Microsoft Store. Начало тестирования Latte ожидается в следующем году.

Ранее для пользователей некоторых моделей смартфонов Samsung компанией Microsoft было предложено приложение Your Phone, позволяющее открыть установленные на смартфоне мобильные приложения на рабочем столе Windows. Данная программа использует лишь трансляцию вывода, в то время как само приложение выполняется на телефоне. Проект Latte позволит выполнять Android-приложения обособленно в виртуализированном окружении.

Детали реализации не сообщаются, но, вероятно, поддержка Android-приложений будет организована по аналогии с подсистемой WSL2 (Windows Subsystem for Linux), обеспечивающей запуск исполняемых файлов Linux в Windows. В мае компания Microsoft объявила о реализации в WSL2 средств для доступа к GPU и запуска графических приложений Linux, а также о развитии собственного композитного менеджера на базе протокола Wayland, используемого для организации вывода интерфейса Linux-приложений на основной рабочий стол Windows.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.windowscentral.com...)
  2. OpenNews: Microsoft реализует в WSL доступ к GPU и запуск графических приложений Linux
  3. OpenNews: Проект Anbox развивает окружение для запуска Android-приложений в дистрибутивах Linux
  4. OpenNews: Компания Collabora представила окружение для запуска Android-приложений в Linux
  5. OpenNews: В стабильных сборках Chrome OS появилась поддержка запуска Android-приложений
  6. OpenNews: Google развивает новую систему ARCVM для запуска Android-приложений в Chrome OS
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54162-wsl
Ключевые слова: wsl, windows, microsoft, android
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  • 1, Ретроград (?), 09:28, 29/11/2020 [ответить]  
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