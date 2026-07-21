Релиз Firefox 153

Состоялся релиз web-браузера Firefox 153. Firefox 153 отнесён к категории веток с длительным сроком поддержки (ESR), обновления для которых выпускаются в течение года. Кроме того, сформированы обновления прошлых веток с длительным сроком поддержки - 140.13.0 и 115.38.0. На стадию бета-тестирования в ближайшее время будет переведена ветка Firefox 154, релиз которой намечен на 18 августа. Основные новшества в Firefox 153 (1, 2, 3): Реализованы контекстные контейнеры, которые можно использовать для гибкой изоляции произвольных сайтов. Контейнеры предоставляют возможность изоляции различных типов контента без создания отдельных профилей, что позволяет разделить между собой информацию отдельных групп страниц. Например, можно создать отдельные, изолированные друг от друга, области для персонального общения, работы, покупок и банковских операций, или организовать одновременное использование разных учётных записей пользователя на одном сайте. В каждом контейнере используются отдельные хранилища для Cookies, Local Storage API, indexedDB, кэша и содержимого OriginAttributes. Контейнеры реализованы по мотивам дополнения Multi-Account Containers, которое отличается наличием расширенных возможностей, таких как как синхронизация между устройствами, назначение специфичных для отдельных сайтов контейнеров и привязка Mozilla VPN или прокси-серверов к контейнерам. Включение контейнеров осуществляется через опцию "Tabs and browsing => Tabs => Use Container Tabs" в конфигураторе. Каждому контейнеру можно назначить своё имя, цвет и пиктограмму. Для открытия контейнера используется раздел "New container tab" в меню "V", находящемся в правой стороне панели с вкладками.

В контекстное меню, показываемое при клике правой кнопкой мыши на вкладке, добавлен пункт "Share => Generate QR Code" для отображения QR-кода для быстрого открытия связанной со вкладкой ссылки на мобильном устройстве, отправки приглашения или создания постера.

Во встроенный в браузер PDF-просмотрщик добавлены новые возможности редактирования PDF-документов: объединение нескольких PDF-файлов через перетаскивание одного документа в боковую панель PDF-просмотрщика и добавление изображений в PDF-файл. В следующих выпусках планируют добавить функции для объединения нескольких PDF-файлов и реорганизации содержимого.

В браузер встроен инструмент для определения цвета произвольного пикселя на странице. Для вызова инструмента следует набрать в адресной строке "pick", "color" или "eye", после чего нажать кнопку "Pick a color" в появившейся подсказке. Аналогично, для вызова страницы "Firefox Labs" (активация экспериментальных функций) можно набрать "labs" или "experiment" и нажать на кнопку "Open Firefox Labs".

Продолжает тестироваться экспериментальная поддержка формата изображений JPEG XL, который стандартизирован в 2021 году (ISO/IEC 18181) как универсальная замена JPEG, превосходящая WebP, JPEG, PNG и GIF по эффективности сжатия и поддерживающая сжатие существующих JPEG-файлов без потери качества, HDR, анимацию, прозрачность, режим прогрессивной загрузки и многослойные изображения. Включение JPEG XL осуществляется в конфигураторе в секции "Firefox Labs".

Добавлена проверка и показ TLS-сертификатов QWAC (Qualified Website Authentication Certificates), внедряемых в рамках европейского регламента eIDAS. Сертификат QWAC гарантируют, что ресурс подлинный и доменным именем владеет проверенное физическое или юридическое лицо.

Улучшена поддержка управления видео, поверх которого наложено другое содержимое. При нажатии правой кнопки мыши на подобном видео ранее отображалось контекстное меню верхнего слоя, а теперь даже для перекрытого видео показывается контекстное меню с опциями для видео.

Индикатор, показываемый, если сайту предоставлено полномочие для доступа к информации о местоположении, теперь подсвечивается красным цветом, если сайт запросил данные о местоположении через API Geolocation. Индикатор предоставления полномочий также добавлен на страницы с результатами поиска.

Для части пользователей добавлен режим "Smart Window" с отдельным пространством взаимодействия с AI, дополняющий имеющийся стандартный режим навигации в Web и режим приватного просмотра. Режим выходит за рамки уже предлагаемого в Firefox чатбота, встраиваемого боковую панель, и позволяет персонализировано взаимодействовать с AI-ассистентом и получать помощь во время просмотра web-страниц. Добавлена возможность просматривать и выбирать AI-модели непосредственно через AI-ассистента. При открытии страницы новой вкладки в режиме Smart Window теперь показывается и обычная адресная строка для введения URL и поиска в web.

Браузерным дополнениям по умолчанию ограничен доступ к локальным файлам через URL "file:". Для доступа к локальным файлам дополнению необходимо предоставить специальное полномочие, отделённое от полномочия доступа к данным всех сайтов.

Для всех пользователей по умолчанию включено применение спецификации LNA (Local Network Access) для ограничения обращений к локальной системе (loopback, 127.0.0.0/8) или внутренней сети (192.168.0.0/16, 10.0.0.0/8 и т.п.) при взаимодействии с публичными сайтами. Для обращения к внутренним ресурсам пользователь должен предоставить web-приложению специальные полномочия, так как подобная активность используются злоумышленниками для осуществления CSRF-атак на маршрутизаторы, точки доступа, принтеры, корпоративные web-интерфейсы и другие устройства и сервисы, принимающие запросы только из локальной сети. Кроме того, сканирование внутренних ресурсов может использоваться для косвенной идентификации или сбору сведений о локальной сети.

Из конфигуратора удалены устаревшие режимы изоляции Cookie, включаемые через параметр "network.cookie.cookieBehavior": 3 (BEHAVIOR_LIMIT_FOREIGN) и 4 (BEHAVIOR_REJECT_TRACKER), вместо которых следует использовать режимы 1 (BEHAVIOR_REJECT_FOREIGN) и 5 (BEHAVIOR_PARTITION_FOREIGN).

В сборках для платформы Windows реализована возможность воспроизведения видео с HDR (High Dynamic Range) при включении HDR-режима в настройках монитора.

В сборках для платформы macOS добавлена поддержка общесистемной комбинации клавиш Globe-F для перехода в полноэкранный режим.

В инструменты для web-разработчиков в панель с опциями добавлен параметр "Local Mode", позволяющий разработчикам загружать контент из локальных директорий под выбранным доменом (origin) для тестирования API, не работающих при использовании URL file://, без необходимости запуска локального web-сервера.

Добавлена поддержка отдельных возможностей нестандартного псевдоэлемента "::-webkit-scrollbar".

В CSS-свойство alignment-baseline добавлена поддержка ключевых слов alphabetic, ideographic, central, mathematical и hanging для управления выравниванием текста по вертикали.

Реализована поддержка новой спецификации для атрибута 'popover="hint"', позволяющего отображать автоматически скрываемые всплывающие подсказки, не приводящие к скрытию других типов всплывающих popover-блоков.

В CSS-функции circle() и ellipse() добавлена поддержка параметров closest-corner и farthest-corner, определяющих радиус круга и эллипса.

Добавлено свойство Error.stackTraceLimit для ограничения глубины стека трассировки вызовов c информацией о месте возникновения ошибок в коде на JavaScript.

Разрешено применение системы модулей для импортирования текстовых файлов, используя атрибут import с типом "text". import text from "https://example.com/file.txt" with { type: "text" };

Реализован API Picture In Picture, через который сайты могут добавлять собственные кнопки для показа видео в отдельном окне в режиме "картинка-в-картинке".

Добавлен метод Intl.LocaleInfo для запроса параметров локали, таких как первый день недели, направление написания текста и 12/24-часовой формат отображения времени.

Для части пользователей включена поддержка механизма "Compression Dictionary Transport" (RFC 9842), позволяющего сократить размер данных, передаваемых между клиентом и сервером, за счёт использования алгоритмов сжатия Zstandard (Content-Encoding: dcz) и Brotli (Content-Encoding: dcb) в сочетании со сжатием типовых конструкций с использованием словарей. Доступно два сценария использования Compression Dictionary Transport - сжатие контента по предварительно переданным сервером словарям и использование ранее переданного контента в качестве словаря для сжатия его новой версии (дельта-сжатие, при котором передаются только изменения по сравнению с имеющейся версией). Например, при запросе "GET /index.html" сервер может передать сведения о наличии словаря, вернув путь к нему в заголовке 'Link: <.../dict>; rel="compression-dictionary"'. При загрузке клиентом словаря ".../dict" сервер выдаст информацию об его применении к HTML-файлам, выставив заголовок 'Use-As-Dictionary: match="/*html"'. При следующем запросе html-ресурса, например, "GET /index2.html", клиент укажет сведения о наличии у него словаря через заголовок 'Available-Dictionary: хэш_словаря"'. Если сервер имеет на своей стороне словарь с данным хэшем, то вернёт содержимое index2.html, сжатое с использованием данного словаря. Для дельта-сжатия разных версий JavaSсript-файлов в ответ на запрос "GET /app.v1.js" сервер может выставить заголовок 'Use-As-Dictionary: match="/app*js"', информирующий что возвращённый контент в дальнейшем можно использовать в качестве словаря для путей "/app*js". При последующем запросе файла, соответствующего данной маске, например, "GET /app.v2.js", клиент передаст хэш имеющегося словаря через заголовок "Available-Dictionary:", а сервер вернёт лишь изменения между файлами app.v1.js и app.v2.js.

В Firefox для Android реализована поддержка групп вкладок, просмотра типов блокируемых трекеров, выбора каталога по умолчанию для сохранения загрузок, переименования файлов перед загрузкой, импорта закладок из CSV-файла. Обновлены пиктограммы. Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 153 устранено 216 уязвимостей (91 собрано под CVE-2026-16411, 39 под CVE-2026-16411 и 26 под CVE-2026-16360). Большинство уязвимостей вызваны проблемами при работе с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.



