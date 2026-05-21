Представлен обновлённый интерфейс Firefox

21.05.2026 23:47 (MSK)

Компания Mozilla официально представила результаты работы по модернизации оформления интерфейса Firefox, выполненной в рамках проекта Nova. Новый дизайн примечателен значительным скруглением кнопок вкладок и поля адресной строки, а также объединением в отдельно выделенные блоки верхней области с панелью вкладок и панелью навигации, боковой панели, области с содержимым web-страниц и элементов страницы, показываемой при открытии новой вкладки. Разные блоки выделены своими цветовыми оттенками с градиентом.

В панели инструментов размещены отдельные кнопки для перехода в режим приватного просмотра и использования встроенного VPN. Переработан интерфейс конфигуратора, в котором расширены возможности поиска настроек, крупные секции разделены на несколько отдельных страниц, улучшена навигация, обновлены метки и описание настроек.

Упрощён доступ к группировке вкладок, вертикальным вкладкам и режиму просмотра бок о бок двух вкладок. Возвращена возможность включения компактного режима, в котором элементы интерфейса занимают меньше экранного пространства.

Обновлены пиктограммы, которые теперь выглядят чище и более сбалансированы в светлых и тёмных темах. Изменена цветовая палитра, в которой задействованы оттенки фиолетового цвета и более светлые тёплые тона. Реализован эффект свечения вокруг кнопки активной вкладки. Переработана отступы между всеми элементами интерфейса.

Изменён не только интерфейс десктоп-сборок, но и интерфейс версии для Android.



Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:54, 21/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Фу... мерзость.

    userChrome.css сломали?

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 01:44, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Где по вашему хороший дизайн интерфейса, в каком браузере ?
    Чисто, что понять что для вас не мерзко.
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:58, 21/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Опять кровати переставляют...
     
  • 1.3, Аноним (3), 00:47, 22/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > результаты работы по модернизации
    > примечателен значительным скруглением

    Бгг. "Модернизации", которая сводится к "слизать у Хрома".

    А помните, как они однажды после очередного витка "модернизиации" выкатили плиточное меню как в Windows 8? А потом, поджав хвост, возвращали все обратно?

    Карго-культ дизайнеры как они есть.

    > Возвращена возможность включения компактного режима, в котором элементы интерфейса занимают меньше экранного пространства.

    Лол. А когда это выпиливали, то рассказывали о том, что этот режим никому не нужен. Что же случилось?

     
     
  • 2.7, Аноним (15), 01:07, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Бгг. "Модернизации", которая сводится к "слизать у Хрома".

    Посмотрим, может всё правильно и делают:
    https://opennet.ru/65386-chrome
    Потому, что неоднократно видел это замечание, когда спрашивали у людей почему они не пользуются Firefox, что дизайн Хрома им привычней и удобней.

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 01:12, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Таких людей можно во внимание не принимать, они с Хрома все равно не уйдут.
     
     
  • 4.17, Аноним (15), 01:47, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    https://gs.statcounter.com/browser-market-share/desktop/worldwide
    Т.е. ничего пытаться делать не надо ?
     

  • 1.4, Аноним (4), 01:03, 22/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Борис, не нанимай на эту работу идиотов!
     
  • 1.5, Никто (??), 01:04, 22/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Они там с Вивальди на пару чтоль играют? Договорились одновременно испоганить внешний вид окон?
     
  • 1.6, Аноним (-), 01:05, 22/05/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
  • 1.8, Аноним (15), 01:11, 22/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >результаты работы по модернизации оформления интерфейса Firefox

    Ничего плохого не увидел, уже хорошо.
    Какое-то сходство с Хромом да есть:
    https://www.google.com/intl/ru_ru/chrome/

     
  • 1.10, Имя (?), 01:25, 22/05/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
  • 1.11, Аноним (11), 01:38, 22/05/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
  • 1.12, Аноним (11), 01:38, 22/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >Изменён не только интерфейс десктоп-сборок, но и интерфейс версии для Android.

    Профили добавили? Когда добавят?

     
  • 1.13, Аноним (11), 01:40, 22/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    На x11 работает middle click? Сломали?
     
  • 1.16, Rev (ok), 01:44, 22/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Восхитительно! Потрясающе! Как же круто... что это всё можно будет исправить с помощью userChrome.css!
     

