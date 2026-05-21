Представлен обновлённый интерфейс Firefox

Компания Mozilla официально представила результаты работы по модернизации оформления интерфейса Firefox, выполненной в рамках проекта Nova. Новый дизайн примечателен значительным скруглением кнопок вкладок и поля адресной строки, а также объединением в отдельно выделенные блоки верхней области с панелью вкладок и панелью навигации, боковой панели, области с содержимым web-страниц и элементов страницы, показываемой при открытии новой вкладки. Разные блоки выделены своими цветовыми оттенками с градиентом.

В панели инструментов размещены отдельные кнопки для перехода в режим приватного просмотра и использования встроенного VPN. Переработан интерфейс конфигуратора, в котором расширены возможности поиска настроек, крупные секции разделены на несколько отдельных страниц, улучшена навигация, обновлены метки и описание настроек.

Упрощён доступ к группировке вкладок, вертикальным вкладкам и режиму просмотра бок о бок двух вкладок. Возвращена возможность включения компактного режима, в котором элементы интерфейса занимают меньше экранного пространства.

Обновлены пиктограммы, которые теперь выглядят чище и более сбалансированы в светлых и тёмных темах. Изменена цветовая палитра, в которой задействованы оттенки фиолетового цвета и более светлые тёплые тона. Реализован эффект свечения вокруг кнопки активной вкладки. Переработана отступы между всеми элементами интерфейса.





Изменён не только интерфейс десктоп-сборок, но и интерфейс версии для Android.