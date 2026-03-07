Макеты обновлённого интерфейса Firefox, развиваемого под кодовым именем Nova

|
|3.34, Бертолетова соль (?), 13:21, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А что нет-то, стильно-модно-молодёжно, всё скруглено в стиле Висты, мода возвращается, периодичность не озвучу, это вам в "Модный приговор")
|
|
|
|4.78, Аноним (78), 15:58, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тоесть дизайн то что они добавили скругления в боковой панели, и в той которая <- -> ,?). Революционно).
|
|2.89, Аноним (89), 16:39, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Смотрю на первый скрин и вижу чистой воды MDI. Может оно (пока???) и не двигается друг относительно друга, но ясно видно, что заголовок с табами и адрессбаром - это одно окно, боковая панель - второе, контент - третье. Где эти местные эксперты, которые орали, что MDI - это фууу и копролит? Хочется услышать ваше мнение. Или я чего-то не понимаю и это другое?
|
|
|
|3.107, Аноним (107), 18:17, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
MDI это фуу, на скнинах — оголтелый симулякр копролита. Плохому браузеру плохой дизайн, всё гармонично.
|
|1.2, Аноним (2), 11:44, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Ну настройки кое как причесали, а в остальном что поменялось? Выглядит всё так же ужасно.
|
|
|
|2.48, penetrator (?), 13:51, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
если по дефолту то конечно, а как у меня custom chrome css, то мне придется заново все в человеческий вид приводить
и чем больше они наворотили, тем больше у меня граблей кастомизации
|
|1.6, opennetuser (ok), 11:58, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Почему почти всегда примеры дизайна делаются под макос? Ведь винда гораздо распространеннее. В чем смысл показывать публике дизайн, который ей не понятен?
|
|
|
|2.14, Аноним (14), 12:14, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
В своё время, Стив Джобс уделял большое внимание дизайну. А Винду всегда была немножко ретгорградна. Даже когда анонсировали новую версию Винды, я всегда видел одни и те же решения кочующие из одной версии в другую версию.
|
|
|
|3.20, А (??), 12:47, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так давно это уже не так. И макось враздрай с дизайном пошла, и винда вырывалась вперед (в 11, правда, снова стала ухудшаться).
Те присоединюсь к вопросу, почему mac-only иллюстрации все еще тренд. Даже в России, даже в рекламе банков - все сайты на иллюстрациях в сафари, при том, что сафари с гост-шифрованием и ключами совсем не идеален, если вообще работает.
|
|
|
|4.32, Аноним (32), 13:12, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
По инерции. Просто роскомзазор, фас! и эта "censored община" ещё до них не добрались.
|
|3.44, Бертолетова соль (?), 13:47, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Выше упомянул Висту, как знал что будет такой коммент, уже всё что угодно было и у всех, и без оглядки на святого страстотерпца Джобса, это не религия, это просто дизайн, там сколько вопросов человеку не задай всегда получишь разный ответ, иногда даже у одного и того же человека, ФФ просто показала что существует и что-то там делает, я это так понимаю, ведь у некоторых фирм (* не на территории Российской Федерации), есть там какие-то с ними дела, я не знаю зачем для соблюдения общей благости может их даже Гуголь спонсирует втихаря, не знаю, ну потужились, обсудили, вон Яндекс с тем же успехом можно обсудить, смысл?
|
|3.46, Бертолетова соль (?), 13:47, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
|
|2.29, Аноним (32), 13:08, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Местным и дизайн винды должен быть непонятен. Но они всё время подсматривают у себя в дуалбуте.
|
|1.8, Аноним (7), 12:05, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Модно и стильно! Каждый уважающий себя проект должен иметь дизайнера в штате. Берите пример с Мозилла.
|
|
|
|2.43, Xo (?), 13:43, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Они каждые полгода перестановкой кроватей занимаются, и логотип переосмысляют)
|
|1.10, МИСАКА (?), 12:06, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
А давайте сделаем зазоры между блоками ещё больше!
Процентов 10 хотя бы
А то как то слишком много контента вмещается
|
|1.13, Аноним (13), 12:10, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я думаю идёт глобальный возврат к истокам. Стиль Aqua с Mac ждёт нас. Спираль времени.
|
|1.16, Аноним (16), 12:25, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Обилие фиолетового, с точки зрения классического психолога, выглядит практически как готовый диагноз.
|
|1.31, Аноним (31), 13:11, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
ИМХО лучший интерфейс у лисы был в районе 80х версий,особенно нравилось отсутствие скруглений,четкие рамки вкладок,выглядело практично.
|
|1.33, Аноним (33), 13:15, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А мне понравилась возможность в хроме делать сплит окна и смотреть две страницы, я так pdf документы читаю. Такое будут делать в файрфокс, кто нибудь в курсе?
|
|
|
|
|
3.56, Иван (??), 14:27, 07/03/2026

Так уже есть.
Погугли.
Пользуюсь, работает нормально.
|+1 +/–
|
Так уже есть.
Погугли.
Пользуюсь, работает нормально.
|
|2.93, Аноним (78), 17:06, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>понравилась возможность в хроме делать сплит окна и смотреть две страницы
Видимо, часто ты этим пользуешься.
|
|1.36, Анон1110м (?), 13:25, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Во–первых, Хромог какой–то. Во–вторых, почему бы не вернуть полноценные темы оформления как было во времена XUL чтоб каждый мог натянуть и сделать что угодно а не пихать всем это серое в цветных пятнах непонятно что? В догонку надо бы чтобы Firefox был выполнен в родном для каждой ОС стиле а дальше, как я уже и писал, пользователи вольны выбирать оформление по вкусу. Вот времена–то раньше были, да? Прям утопия. Одно из моих любимых оформлений был закос под Maxthon.
|
|1.38, Аноним (38), 13:33, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Всеобщее отупление углов как-то связано с тенденциями в обществе? Или это, чтобы никто не порезался? :))
Выбор цветов оформления как был, так и остался совсем не по фен-шую. :(
|
|
|
|2.40, Tita_M (ok), 13:40, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Это дизайн с женским(злым(?)) началом если смотреть с древней точки зрения.
|
|
|
|3.58, Аноним (55), 14:29, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Согласен. Кто как не тру линуксоид должен видеть злое женское начало насквозь. И везде!
|
|1.41, Аркагоблин (?), 13:40, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
На первый взгляд выглядит компактнее чем нынешние толстые вкладки которые ввели в 2021 году. Главное чтобы жрало не больше чем сейчас
|
|1.47, Аноним (45), 13:49, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Кто умеет браузер собирать?
соберите хром замените логотип на файрфокса назовите браузер firefox и опубликуйте здесь
|
|
|
|2.63, Аноним (63), 14:45, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да никуда она не делась, выпилить её - это потрудиться надо, это не округлую темку сдизайнить (напоминаю - в Firefox есть поддержка тем, которые я правда не использую, так как все темы на AMO - вырвиглазное дерьмо).
|
|1.70, Аноним (70), 15:32, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
FF прямо сейчас: Другие закладки - правой кнопкой по закладке - навести ни на один пункт меню (скопировать/отредактировать/удалить) невозможно - потому что от курсора до меню есть отступ при попадании в который меню закрывается как не под фокусом.
Можно оставить дизайн уже в покое и просто зачинить то что есть?
|
|1.79, Аноним (79), 16:00, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В этом браузере невероятно органично будет выглядеть нынешний Gitlab. Подозреваю, что в процессе в него и смотрели.
|
|1.82, cheburnator9000 (ok), 16:08, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Какой ужас. Раньше в боковой панели закладки и история отображалось куда больше информации. Текст не был заблюренно-обрезанным, расстояния между строками были обычными. Сейчас на десктоп натягивают планшет.
Пусть хотя бы сделают опцию Compact где специально раздутые пустоты убраны.
|
|
|
|2.112, Мамонт (?), 18:32, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Сейчас на десктоп натягивают планшет.
Потому что доля десктопов сегодня составляет меньше 5% среди устройств, с которых выходят в интернет. Сейчас десктоп — это прерогатива контент-мейкеров, создающих серьезный контент: программирование, 3D-моделирование, CAD, аудио- и видеомонтаж, а не короткие ролики для TikTok, снятые на смартфон.
|
|1.83, Rev (ok), 16:11, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Отвратительно. Дизайнеры из поколения Z совершенно не умеют думать.
|
|
|
|2.98, Аноним (45), 17:33, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Умение думать уже устарело. 5G давит на мозг. Мозг прячется приспасабливается отключается и заменяется на AI. Из полезных органов остаётся только жулудок.
|
|2.110, Мамонт (?), 18:29, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем думать, если всё за тебя делает нейросеть? Сейчас почти все сайты и лендинги создаются с её помощью, а молодёжь уже не изучает алгоритмы и математику, а осваивает "промпт-инжиниринг" (с). Хотя тот же Claude, если внимательно почитать документацию к их продуктам (например, к Claude Code), подчёркивает, что это лишь инструмент-помощник, а не полноценная замена программисту.
|
1.85, Аноним (89), 16:32, 07/03/2026

Когда на телефонах появился человеческий веб и ст
|+/–
|
Когда на телефонах появился человеческий веб и стало можно открыть любой сайт, все равно чувствовалось, что тебе дали в руки вилку и сказали копать котлован. Открыть и посмотреть можно, но всё равно есть огромное ощущение беспомощности - удобной клавиатуры нет, на мир смотришь через маленькую щель. И это чувство не проходит до сих пор, поэтому телефон всегда вторичен.
Но благодаря современным дизайнерам, я думаю еще через пару лет этот недостаток будет преодолен!
Нет, на телефоны не завезут большие экраны, это невозможно.
Нет, на телефоны не завезут нормальные клавиатуры, это тоже невозможно.
А вот пользователей ПК поставить в то же положение, сделать им вместо окна - щель, это просто.
Спасибо современным дизайнерам!
|
|
|
|2.94, TestTestTest (?), 17:16, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Большое количество людей запускает браузер в маленьком окошке, я был удивлён, но это так.
|
|2.99, Аноним (32), 17:35, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>И это чувство не проходит до сих пор
У меня прошло как только перестал экономить на смартфоне.
|
|
|
|3.103, Аноним (103), 17:48, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Чтож ты там получил,
Флагман или нефлагман, у тебя открывается клавиатура в пол экрана.
А другая пол экрана это реклама.
|
|
|
|2.92, Аноним (45), 17:01, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Можно но дизайнеры отказалить от такого лучшего дизайна. пиши в техподдержку
|
|1.95, Аноним (-), 17:26, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Все больше понимаю, что гребаная бесконечная чехарда с интерфейсом - это и есть основная повестка Firefox. И что надо будет по-любому пилить свой браузер, потому что мне это все надоело. А нормальный браузер никто не хочет делать. Придется самому программирование изучать. Ибо вайбкодить не айс - можно сделать натурально фигню. На AI надежды нет, он только все запутает, а потом и сам не распутает.
|
|1.105, Аноним (102), 17:51, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Ужасно, как всегда! Но кому не всё равно, на долю 3%* рынка дисктопов.
* - при том, что это рыночная доля десктопа Linux 4%, в котором FF идёт по умолчанию! Меньше 4% не должно упасть, но FF упал!!!
|
|
|
|2.106, Аноним (45), 18:08, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
FF не обращяются к астрологам. А астрологи объявили неделю хрома. И так 20 раз.
|
|1.108, Мамонт (?), 18:24, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Несколько пикселей бесценного рабочего пространства отъедается на никому не нужные закругления и отступы. Я на ms-edge эту шнягу отключил в flags, если ФФ действительно сделает это уродство не отключаемым, придётся искать что-то другое для второго браузера.
|
|
|
|2.114, Аноним (102), 18:36, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Edge это действительно тема, там 2 манифест и полноценный блокировщик рекламы.
|
|1.117, Аноним (117), 18:38, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вопрос на мульен:Есть браузер который обложки менять умеет? По-моему такие технологии только при дедах были, а теперь видимо даже закругления повод для новой версии.
|