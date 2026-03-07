Макеты обновлённого интерфейса Firefox, развиваемого под кодовым именем Nova

3.20 , А ( ?? ), 12:47, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так давно это уже не так. И макось враздрай с дизайном пошла, и винда вырывалась вперед (в 11, правда, снова стала ухудшаться). Те присоединюсь к вопросу, почему mac-only иллюстрации все еще тренд. Даже в России, даже в рекламе банков - все сайты на иллюстрациях в сафари, при том, что сафари с гост-шифрованием и ключами совсем не идеален, если вообще работает.

4.32 , Аноним ( 32 ), 13:12, 07/03/2026 По инерции. Просто роскомзазор, фас! и эта "censored община" ещё до них не добрались.

3.44 , Бертолетова соль ( ? ), 13:47, 07/03/2026 Выше упомянул Висту, как знал что будет такой коммент, уже всё что угодно было и у всех, и без оглядки на святого страстотерпца Джобса, это не религия, это просто дизайн, там сколько вопросов человеку не задай всегда получишь разный ответ, иногда даже у одного и того же человека, ФФ просто показала что существует и что-то там делает, я это так понимаю, ведь у некоторых фирм (* не на территории Российской Федерации), есть там какие-то с ними дела, я не знаю зачем для соблюдения общей благости может их даже Гуголь спонсирует втихаря, не знаю, ну потужились, обсудили, вон Яндекс с тем же успехом можно обсудить, смысл?

3.65 , 12yoexpert ( ok ), 14:56, 07/03/2026 он уделял большое внимание тому, как украсть дизайн у убунты


