Макеты обновлённого интерфейса Firefox, развиваемого под кодовым именем Nova

07.03.2026 11:11 (MSK)

Компания Mozilla в рамках проекта Nova работает над модернизацией интерфейса Firefox. Доступно несколько макетов нового дизайна, позволяющих оценить основные тенденции.

Наиболее заметным изменением является усиление скругления кнопок вкладок и поля адресной строки, а также объединение в отдельно выделенные скруглённые блоки верхней области с панелью вкладок и панелью навигации, боковой панели, области с содержимым web-страниц и элементов страницы, показываемой при открытии новой вкладки. Разные блоки выделены своими цветовыми оттенками с градиентом.

Режим с вертикальными вкладками:

Пример светлой темы оформления с открытым меню.

Пример тёмной темы оформления с одновременным размещением двух вкладок бок о бок.

Пример окна в режиме приватного просмотра.

Пример компактного режима просмотра, в котором элементы интерфейса занимают меньше экранного пространства.

Примеры оформления разных панелей.



Лицензия: CC BY 3.0
Обсуждение (96) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:42, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Не революционно. Удручён.
     
     
  • 2.4, Alex (??), 11:54, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Без жидкого стекла - не революция
     
     
  • 3.34, Бертолетова соль (?), 13:21, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что нет-то, стильно-модно-молодёжно, всё скруглено в стиле Висты, мода возвращается, периодичность не озвучу, это вам в "Модный приговор")
     
     
  • 4.45, Аноним (45), 13:47, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    жидкое стекло не в висте а в айфонах
     
  • 4.78, Аноним (78), 15:58, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоесть дизайн то что они добавили скругления в боковой панели, и в той которая <- -> ,?). Революционно).
     
  • 3.66, Аноним (66), 15:13, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А зачем там жидкое г-но?
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:03, 07/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.89, Аноним (89), 16:39, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Смотрю на первый скрин и вижу чистой воды MDI. Может оно (пока???) и не двигается друг относительно друга, но  ясно видно, что заголовок с табами и адрессбаром - это одно окно, боковая панель - второе, контент - третье. Где эти местные эксперты, которые орали, что MDI - это фууу и копролит? Хочется услышать ваше мнение. Или я чего-то не понимаю и это другое?
     
     
  • 3.107, Аноним (107), 18:17, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MDI это фуу, на скнинах — оголтелый симулякр копролита. Плохому браузеру плохой дизайн, всё гармонично.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:44, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну настройки кое как причесали, а в остальном что поменялось? Выглядит всё так же ужасно.
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:49, 07/03/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –19 +/
     

  • 1.5, нах.. (?), 11:55, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Выглядит приятно и визуально опрятнее, чем сейчас. Ждем
     
     
  • 2.48, penetrator (?), 13:51, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    если по дефолту то конечно, а как у меня custom chrome css, то мне придется заново все в человеческий вид приводить

    и чем больше они наворотили, тем больше у меня граблей кастомизации

     
     
  • 3.55, Аноним (55), 14:24, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Хреново быть тобой.
     

  • 1.6, opennetuser (ok), 11:58, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Почему почти всегда примеры дизайна делаются под макос? Ведь винда гораздо распространеннее. В чем смысл показывать публике дизайн, который ей не понятен?
     
     
  • 2.9, МИСАКА (?), 12:05, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Что дизайнеры в Старбакс таскают, под то и делают
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:14, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В своё время, Стив Джобс уделял большое внимание дизайну. А Винду всегда была немножко ретгорградна. Даже когда анонсировали новую версию Винды, я всегда видел одни и те же решения кочующие из одной версии в другую версию.
     
     
  • 3.20, А (??), 12:47, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так давно это уже не так. И макось враздрай с дизайном пошла, и винда вырывалась вперед (в 11, правда, снова стала ухудшаться).

    Те присоединюсь к вопросу, почему mac-only иллюстрации все еще тренд. Даже в России, даже в рекламе банков - все сайты на иллюстрациях в сафари, при том, что сафари с гост-шифрованием и ключами совсем не идеален, если вообще работает.

     
     
  • 4.32, Аноним (32), 13:12, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По инерции. Просто роскомзазор, фас! и эта "censored община" ещё до них не добрались.
     
  • 3.44, Бертолетова соль (?), 13:47, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выше упомянул Висту, как знал что будет такой коммент, уже всё что угодно было и у всех, и без оглядки на святого страстотерпца Джобса, это не религия, это просто дизайн, там сколько вопросов человеку не задай всегда получишь разный ответ, иногда даже у одного и того же человека, ФФ просто показала что существует и что-то там делает, я это так понимаю, ведь у некоторых фирм (* не на территории Российской Федерации), есть там какие-то с ними дела, я не знаю зачем для соблюдения общей благости может их даже Гуголь спонсирует втихаря, не знаю, ну потужились, обсудили, вон Яндекс с тем же успехом можно обсудить, смысл?
     
  • 3.46, Бертолетова соль (?), 13:47, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выше упомянул Висту, как знал что будет такой коммент, уже всё что угодно было и у всех, и без оглядки на святого страстотерпца Джобса, это не религия, это просто дизайн, там сколько вопросов человеку не задай всегда получишь разный ответ, иногда даже у одного и того же человека, ФФ просто показала что существует и что-то там делает, я это так понимаю, ведь у некоторых фирм (* не на территории Российской Федерации), есть там какие-то с ними дела, я не знаю зачем для соблюдения общей благости может их даже Гуголь спонсирует втихаря, не знаю, ну потужились, обсудили, вон Яндекс с тем же успехом можно обсудить, смысл?
     
  • 3.65, 12yoexpert (ok), 14:56, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    он уделял большое внимание тому, как украсть дизайн у убунты
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:32, 07/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.29, Аноним (32), 13:08, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Местным и дизайн винды должен быть непонятен. Но они всё время подсматривают у себя в дуалбуте.
     

  • 1.8, Аноним (7), 12:05, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Модно и стильно! Каждый уважающий себя проект должен иметь дизайнера в штате. Берите пример с Мозилла.
     
     
  • 2.43, Xo (?), 13:43, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они каждые полгода перестановкой кроватей занимаются, и логотип переосмысляют)
     

  • 1.10, МИСАКА (?), 12:06, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    А давайте сделаем зазоры между блоками ещё больше!
    Процентов 10 хотя бы
    А то как то слишком много контента вмещается
     
  • 1.11, Аноним (11), 12:08, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А мне даже нравится, миленько
     
  • 1.13, Аноним (13), 12:10, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я думаю идёт глобальный возврат к истокам. Стиль Aqua с Mac ждёт нас. Спираль времени.
     
  • 1.15, Аноним (15), 12:24, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надеюсь на расте будут писать
     
     
  • 2.25, МИСАКА (?), 13:03, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На свифте сразу
     
  • 2.90, Аноним (90), 16:48, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То будет позже. Сначала на чём другом.
     

  • 1.16, Аноним (16), 12:25, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Обилие фиолетового, с точки зрения классического психолога, выглядит практически как готовый диагноз.
     
     
  • 2.27, Аноним (32), 13:05, 07/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.51, 12yoexpert (ok), 14:07, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    этот психолог сейчас с тобой в одной комнате?
     
  • 2.115, Мамонт (?), 18:37, 07/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.17, Аноним (17), 12:28, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем??? Сейчас всё идеально.
     
  • 1.19, Аноним (19), 12:44, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем бы дитё ни тешилось, только бы не плакало. Ниочем.
     
  • 1.22, вдцлсоцжтчфлыь (?), 12:49, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну ничего так
     
  • 1.23, Аноним (23), 12:52, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И всё равно большая часть юзеров будет переделовать под себя стилями .
     
  • 1.26, Аноним (32), 13:04, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Самый лучший браузер стал ещё лучше. Гранд респект Mozilla!
     
  • 1.30, злой_ой (?), 13:08, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    начну: хреNova
     
  • 1.31, Аноним (31), 13:11, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ИМХО лучший интерфейс у лисы был в районе 80х версий,особенно нравилось отсутствие скруглений,четкие рамки вкладок,выглядело практично.
     
  • 1.33, Аноним (33), 13:15, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А мне понравилась возможность в хроме делать сплит окна и смотреть две страницы, я так pdf документы читаю. Такое будут делать в файрфокс, кто нибудь в курсе?
     
     
  • 2.49, Аноним (23), 13:53, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В курсе . Сделано .
     
     
  • 3.56, Иван (??), 14:27, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так уже есть.
    Погугли.
    Пользуюсь, работает нормально.
     
  • 2.93, Аноним (78), 17:06, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >понравилась возможность в хроме делать сплит окна и смотреть две страницы

    Видимо, часто ты этим пользуешься.

     

  • 1.35, ятупойтролль (ok), 13:23, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    а мне вообще оригинальный интерфейс нравился версии 1.х. потому, что удобный и компактный.
     
  • 1.36, Анон1110м (?), 13:25, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Во–первых, Хромог какой–то. Во–вторых, почему бы не вернуть полноценные темы оформления как было во времена XUL чтоб каждый мог натянуть и сделать что угодно а не пихать всем это серое в цветных пятнах непонятно что? В догонку надо бы чтобы Firefox был выполнен в родном для каждой ОС стиле а дальше, как я уже и писал, пользователи вольны выбирать оформление по вкусу. Вот времена–то раньше были, да? Прям утопия. Одно из моих любимых оформлений был закос под Maxthon.
     
  • 1.37, Пуп (?), 13:31, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередной копи-паст материл тебя от гугла.
     
  • 1.38, Аноним (38), 13:33, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всеобщее отупление углов как-то связано с тенденциями в обществе? Или это, чтобы никто не порезался? :))

    Выбор цветов оформления как был, так и остался совсем не по фен-шую. :(

     
     
  • 2.40, Tita_M (ok), 13:40, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это дизайн с женским(злым(?)) началом если смотреть с древней точки зрения.
     
     
  • 3.58, Аноним (55), 14:29, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен. Кто как не тру линуксоид должен видеть злое женское начало насквозь. И везде!
     
     
  • 4.77, 12yoexpert (ok), 15:51, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    почему злое? это цель, идеал, эталон
     
  • 2.113, Мамонт (?), 18:34, 07/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.41, Аркагоблин (?), 13:40, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На первый взгляд выглядит компактнее чем нынешние толстые вкладки которые ввели в 2021 году. Главное чтобы жрало не больше чем сейчас
     
  • 1.47, Аноним (45), 13:49, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто умеет браузер собирать?
    соберите хром замените логотип на файрфокса назовите браузер firefox и опубликуйте здесь
     
     
  • 2.59, Бертолетова соль (?), 14:31, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почём нынче файлы Эпштейна?
     
     
  • 3.68, Аноним (68), 15:22, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    -Барра?
     

  • 1.50, 12yoexpert (ok), 14:06, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    тенденции это хорошо, но где, &#@ть, поисковая строка?
     
     
  • 2.63, Аноним (63), 14:45, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да никуда она не делась, выпилить её - это потрудиться надо, это не округлую темку сдизайнить (напоминаю - в Firefox есть поддержка тем, которые я правда не использую, так как все темы на AMO - вырвиглазное дерьмо).
     

  • 1.53, ziken (-), 14:20, 07/03/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.60, Аноним (63), 14:43, 07/03/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 1.70, Аноним (70), 15:32, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    FF прямо сейчас: Другие закладки - правой кнопкой по закладке - навести ни на один пункт меню (скопировать/отредактировать/удалить) невозможно - потому что от курсора до меню есть отступ при попадании в который меню закрывается как не под фокусом.
    Можно оставить дизайн уже в покое и просто зачинить то что есть?
     
  • 1.72, Bob (??), 15:43, 07/03/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.73, SVolf (?), 15:43, 07/03/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.74, Аноним (74), 15:46, 07/03/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.79, Аноним (79), 16:00, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В этом браузере невероятно органично будет выглядеть нынешний Gitlab. Подозреваю, что в процессе в него и смотрели.
     
  • 1.81, Аноним (81), 16:06, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поменяли кодовое имя - теперь-то пойдёт у нас музыка не та.
     
  • 1.82, cheburnator9000 (ok), 16:08, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой ужас. Раньше в боковой панели закладки и история отображалось куда больше информации. Текст не был заблюренно-обрезанным, расстояния между строками были обычными. Сейчас на десктоп натягивают планшет.

    Пусть хотя бы сделают опцию Compact где специально раздутые пустоты убраны.

     
     
  • 2.87, Аноним (45), 16:37, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотят повторить успех виндовс 8
     
  • 2.112, Мамонт (?), 18:32, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сейчас на десктоп натягивают планшет.

    Потому что доля десктопов сегодня составляет меньше 5% среди устройств, с которых выходят в интернет. Сейчас десктоп — это прерогатива контент-мейкеров, создающих серьезный контент: программирование, 3D-моделирование, CAD, аудио- и видеомонтаж, а не короткие ролики для TikTok, снятые на смартфон.

     

  • 1.83, Rev (ok), 16:11, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отвратительно. Дизайнеры из поколения Z совершенно не умеют думать.
     
     
  • 2.98, Аноним (45), 17:33, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Умение думать уже устарело. 5G давит на мозг. Мозг прячется приспасабливается отключается и заменяется на  AI. Из полезных органов остаётся только жулудок.
     
  • 2.110, Мамонт (?), 18:29, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем думать, если всё за тебя делает нейросеть? Сейчас почти все сайты и лендинги создаются с её помощью, а молодёжь уже не изучает алгоритмы и математику, а осваивает "промпт-инжиниринг" (с). Хотя тот же Claude, если внимательно почитать документацию к их продуктам (например, к Claude Code), подчёркивает, что это лишь инструмент-помощник, а не полноценная замена программисту.
     

  • 1.84, Аноним (84), 16:24, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    опять не native look & feel
     
  • 1.85, Аноним (89), 16:32, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда на телефонах появился человеческий веб и стало можно открыть любой сайт, все равно чувствовалось, что тебе дали в руки вилку и сказали копать котлован. Открыть и посмотреть можно, но всё равно есть огромное ощущение беспомощности - удобной клавиатуры нет, на мир смотришь через маленькую щель. И это чувство не проходит до сих пор, поэтому телефон всегда вторичен.

    Но благодаря современным дизайнерам, я думаю еще через пару лет этот недостаток будет преодолен!

    Нет, на телефоны не завезут большие экраны, это невозможно.
    Нет, на телефоны не завезут нормальные клавиатуры, это тоже невозможно.

    А вот пользователей ПК поставить в то же положение, сделать им вместо окна - щель, это просто.

    Спасибо современным дизайнерам!

     
     
  • 2.94, TestTestTest (?), 17:16, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Большое количество людей запускает браузер в маленьком окошке, я был удивлён, но это так.
     
     
  • 3.102, Аноним (102), 17:48, 07/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.99, Аноним (32), 17:35, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >И это чувство не проходит до сих пор

    У меня прошло как только перестал экономить на смартфоне.

     
     
  • 3.103, Аноним (103), 17:48, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтож ты там получил,
    Флагман или нефлагман, у тебя открывается клавиатура в пол экрана.
    А другая пол экрана это реклама.
     
  • 3.109, Мамонт (?), 18:26, 07/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.86, Аноним (45), 16:35, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Mozilla совершенно не умеет делать рекламу.
    Вот пример рекламы лучших фирм программ и дизайна
    https://www.youtube.com/watch?v=GcQwAQI382w
     
  • 1.88, Аноним (88), 16:39, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А треугольными нельзя сделать?
     
     
  • 2.92, Аноним (45), 17:01, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно но дизайнеры отказалить от такого лучшего дизайна. пиши в техподдержку
     

  • 1.95, Аноним (-), 17:26, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Все больше понимаю, что гребаная бесконечная чехарда с интерфейсом - это и есть основная повестка Firefox. И что надо будет по-любому пилить свой браузер, потому что мне это все надоело. А нормальный браузер никто не хочет делать. Придется самому программирование изучать. Ибо вайбкодить не айс - можно сделать натурально фигню. На AI надежды нет, он только все запутает, а потом и сам не распутает.
     
     
  • 2.101, Аноним (45), 17:41, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не делай этого. Не деалй хороший браузер. Рептилоиды съедят.
     

  • 1.104, kravich (ok), 17:48, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отвратительно
     
  • 1.105, Аноним (102), 17:51, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ужасно, как всегда! Но кому не всё равно, на долю 3%* рынка дисктопов.

    * - при том, что это рыночная доля десктопа Linux 4%, в котором FF идёт по умолчанию! Меньше 4% не должно упасть, но FF упал!!!

     
     
  • 2.106, Аноним (45), 18:08, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FF не обращяются к астрологам. А астрологи объявили неделю хрома. И так 20 раз.
     

  • 1.108, Мамонт (?), 18:24, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Несколько пикселей бесценного рабочего пространства отъедается на никому не нужные закругления и отступы. Я на ms-edge эту шнягу отключил в flags, если ФФ действительно сделает это уродство не отключаемым, придётся искать что-то другое для второго браузера.
     
     
  • 2.114, Аноним (102), 18:36, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Edge это действительно тема, там 2 манифест и полноценный блокировщик рекламы.
     

  • 1.111, Аноним (111), 18:31, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кровати 🛏️↔️🛏️
     
  • 1.116, scriptkiddis (?), 18:37, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Возможность вернуть обратно нормальный стиль табов можно? Есть настройка?
     
  • 1.117, Аноним (117), 18:38, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вопрос на мульен:Есть браузер который обложки менять умеет? По-моему такие технологии только при дедах были, а теперь видимо даже закругления  повод для новой версии.
     

