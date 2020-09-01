Обновление Firefox 80.0.1. Тестирование нового оформления адресной строки

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|1.2, Аноним (2), 22:36, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Так ведь эта плашка давно уже снизу, разве нет?
Именно по ней узнаю что опять все обновилось, т.к. эти нехорошие люди вечно подсовывают яндексы и амазоны в поиск.
А лучше бы вернули настройку, чтобы в адресной строке поисковые запросы не обрабатывались.
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|2.5, Аноним (5), 22:43, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Раньше плашка появлялась только после начала набора, а в новом варианте она сразу висит.
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|3.12, Аноним (2), 23:16, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, вот оно что, благодарю.
В текущей версии понятно зачем кнопки - вломиться в другой поисковик с этим текстом. А что хотел сказать автор возможностью нажать на иконку поисковой системы до ввода какого-либо текста - видимо новая тема для школьных сочинений...
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|2.8, Аноним (8), 22:57, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Разве снятие галочки "provide search suggestions" в preferences->search это не отключает?
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|3.10, Аноним (2), 23:11, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Параметр же только на наличие результатов поиска в выпадающем меню влияет, но не на эту плашку.
А эта хрень пропадает только в одном случае - когда удаляешь все поисковые системы, кроме одной постоянно используемой.
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|4.19, Аноним (19), 01:00, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А эта хрень пропадает только в одном случае - когда удаляешь все поисковые системы, кроме одной постоянно используемой.
Не обязательно удалять. На той странице настроек у поисковиков есть галки. Снимаешь все галки и нижняя панель исчезнет. При этом поисковики остались, на той же странице можно сменить дефолт на другое.
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|1.3, phrippy (ok), 22:41, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Прикручиваем спорные решения - теряем пользователей. Что нужно сделать, чтобы вернуть пользователей? Правильно, прикрутить еще больше спорных решений!
Л - логика
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|2.9, Анонннннннннн (?), 23:01, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Что нужно сделать, чтобы вернуть пользователей?
Выкинуть телеметрию и вернуть старые дополнения вместо хромовского шлака.
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|3.18, Аноним (18), 23:45, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вернуть старые дополнения = потерять производительность = не имеет смысла
Или все уже забыли, каким тормозным нечто был лис до квантума?
Им бы лучше существенно расширять новое апи, чтоб только у них могли появиться действительно уникальные дополнения, как раньше
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|2.23, bergentroll (ok), 05:07, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так спорят с решениями только на опеннете. Вы им в багзиллу своего доброго и вечного закиньте.
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|1.4, Аноним (4), 22:41, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Какие изменения - такая и динамика числа активных пользователей. Увы.
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|1.7, Аноним (7), 22:50, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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>Тестирование нового оформления адресной строки
Шо, опять? У меня ещё от предыдущего редизайна шок не прошёл
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|2.11, Анонннннннннн (?), 23:12, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Шо, опять? У меня ещё от предыдущего редизайна шок не прошёл
Ты не понимаешь всю степень гениального решения мозиллы. Сначала нужно взять что-то привычное и годное, произвести редизайн в стиле говна, а потом при следующем обновлении вернуть как было или сделать ещё хуже. Ну и от выпуска к выпуску всё это дело переодически менять местами, чтобы последние юзеры лисы видели - работа идёт, кипит. Но только это всё больше напоминает симуляцию бурной деятельности. А что им ещё остаётся делать, когда они разогнали большинство разработчиков и оставили эффективных манагеров и маркетологов?
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|2.17, Аноним (18), 23:43, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Будто это плохо
Никто и не идеален и мелкие изменения только на пользу
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