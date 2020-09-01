The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Обновление Firefox 80.0.1. Тестирование нового оформления адресной строки

01.09.2020 22:31

Опубликован корректирующий выпуск Firefox 80.0.1, в котором исправлены следующие проблемы:

  • Устранена всплывшая в Firefox 80 проблема с производительностью при обработке новых промежуточных сертификатов удостоверяющих центров.
  • Устранены крахи, связанные со сбросом GPU.
  • Решены проблемы с отрисовкой текста на некоторых сайтах, использующих WebGL (например, проблема проявляется в Yandex Maps).
  • Исправлены проблемы с API downloads.download(), приводящие к потере Cookie.

Дополнительно объявлено о появлении в ночных сборках Firefox второй редакции нового оформления адресной строки. В адресной строке появилась возможность быстрого переключения на другую поисковую систему - список пиктограмм доступных поисковых систем теперь отображается в нижней части окна ещё до начала набора запроса, а активная поисковая система показывается перед полем ввода. Кроме того, пользователю предоставлена возможность определения произвольных псевдонимов для обращения к поисковым системам.

Также можно отметить отчёт с отображением динамики числа активных пользователей Firefox. В августе у Firefox насчитывалось 208 млн пользователей. Год назад было 223 млн, а полтора года назад - 253 млн. При этом среднее время проведённое пользователем в браузере увеличилось и составляет 5.2 часа в день (год назад - 4.8, полтора года назад - 4.7). Интересно, что судя по общедоступной статистике посещения Wikipedia, начиная с ноября 2019 года спад сменился увеличением доли Firefox (в ноябре 2019 доля Firefox составляла 11.4%, а сейчас выросла до 13.3%).

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.nightly.mozilla.o...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 80
  3. OpenNews: Общедоступное тестирование сервиса анонимных email-адресов Firefox Relay
  4. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлена поддержка ускорения WebRTC через VAAPI
  5. OpenNews: В Firefox 81 появится новый интерфейс предпросмотра перед выводом на печать
  6. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала статистику по использованию Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53640-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:32, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ужос
     
     
  • 2.13, Dzen Python (ok), 23:16, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зато стильно, модно и совсем уже походит на хромого
     
     
  • 3.16, user90 (?), 23:35, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе виднее, бгг
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:36, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Так ведь эта плашка давно уже снизу, разве нет?
    Именно по ней узнаю что опять все обновилось, т.к. эти нехорошие люди вечно подсовывают яндексы и амазоны в поиск.

    А лучше бы вернули настройку, чтобы в адресной строке поисковые запросы не обрабатывались.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:43, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Раньше плашка появлялась только после начала набора, а в новом варианте она сразу висит.
     
     
  • 3.12, Аноним (2), 23:16, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, вот оно что, благодарю.
    В текущей версии понятно зачем кнопки - вломиться в другой поисковик с этим текстом. А что хотел сказать автор возможностью нажать на иконку поисковой системы до ввода какого-либо текста - видимо новая тема для школьных сочинений...
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:57, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разве снятие галочки "provide search suggestions" в preferences->search это не отключает?
     
     
  • 3.10, Аноним (2), 23:11, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Параметр же только на наличие результатов поиска в выпадающем меню влияет, но не на эту плашку.
    А эта хрень пропадает только в одном случае - когда удаляешь все поисковые системы, кроме одной постоянно используемой.
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 01:00, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А эта хрень пропадает только в одном случае - когда удаляешь все поисковые системы, кроме одной постоянно используемой.

    Не обязательно удалять. На той странице настроек у поисковиков есть галки. Снимаешь все галки и нижняя панель исчезнет. При этом поисковики остались, на той же странице можно сменить дефолт на другое.

     

  • 1.3, phrippy (ok), 22:41, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Прикручиваем спорные решения - теряем пользователей. Что нужно сделать, чтобы вернуть пользователей? Правильно, прикрутить еще больше спорных решений!
    Л - логика
     
     
  • 2.9, Анонннннннннн (?), 23:01, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Что нужно сделать, чтобы вернуть пользователей?

    Выкинуть телеметрию и вернуть старые дополнения вместо хромовского шлака.

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 23:45, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вернуть старые дополнения = потерять производительность = не имеет смысла
    Или все уже забыли, каким тормозным нечто был лис до квантума?
    Им бы лучше существенно расширять новое апи, чтоб только у них могли появиться действительно уникальные дополнения, как раньше
     
  • 2.23, bergentroll (ok), 05:07, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так спорят с решениями только на опеннете. Вы им в багзиллу своего доброго и вечного закиньте.
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:41, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какие изменения  - такая и динамика числа активных пользователей. Увы.
     
  • 1.6, Аноним (6), 22:49, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Застой полный :(
     
     
  • 2.21, Siborgium (ok), 03:54, 02/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что вы ожидали от минорного обновления?
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:50, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    >Тестирование нового оформления адресной строки

    Шо, опять? У меня ещё от предыдущего редизайна шок не прошёл

     
     
  • 2.11, Анонннннннннн (?), 23:12, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Шо, опять? У меня ещё от предыдущего редизайна шок не прошёл

    Ты не понимаешь всю степень гениального решения мозиллы. Сначала нужно взять что-то привычное и годное, произвести редизайн в стиле говна, а потом при следующем обновлении вернуть как было или сделать ещё хуже. Ну и от выпуска к выпуску всё это дело переодически менять местами, чтобы последние юзеры лисы видели - работа идёт, кипит. Но только это всё больше напоминает симуляцию бурной деятельности. А что им ещё остаётся делать, когда они разогнали большинство разработчиков и оставили эффективных манагеров и маркетологов?

     
  • 2.17, Аноним (18), 23:43, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будто это плохо
    Никто и не идеален и мелкие изменения только на пользу
     

  • 1.14, End User (?), 23:32, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И почаще геноцидить разработчиков дополнений!
     
  • 1.15, user90 (?), 23:33, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Дрочат ;)
     
  • 1.20, Аноним (20), 02:30, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Смотрю из 80-й. А что по сути изменилось?
     
  • 1.22, Аноним Первый (?), 04:21, 02/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бордели->кровати
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру