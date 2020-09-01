Обновление Firefox 80.0.1. Тестирование нового оформления адресной строки

Опубликован корректирующий выпуск Firefox 80.0.1, в котором исправлены следующие проблемы: Устранена всплывшая в Firefox 80 проблема с производительностью при обработке новых промежуточных сертификатов удостоверяющих центров.

Устранены крахи, связанные со сбросом GPU.

Решены проблемы с отрисовкой текста на некоторых сайтах, использующих WebGL (например, проблема проявляется в Yandex Maps).

Исправлены проблемы с API downloads.download(), приводящие к потере Cookie. Дополнительно объявлено о появлении в ночных сборках Firefox второй редакции нового оформления адресной строки. В адресной строке появилась возможность быстрого переключения на другую поисковую систему - список пиктограмм доступных поисковых систем теперь отображается в нижней части окна ещё до начала набора запроса, а активная поисковая система показывается перед полем ввода. Кроме того, пользователю предоставлена возможность определения произвольных псевдонимов для обращения к поисковым системам. Также можно отметить отчёт с отображением динамики числа активных пользователей Firefox. В августе у Firefox насчитывалось 208 млн пользователей. Год назад было 223 млн, а полтора года назад - 253 млн. При этом среднее время проведённое пользователем в браузере увеличилось и составляет 5.2 часа в день (год назад - 4.8, полтора года назад - 4.7). Интересно, что судя по общедоступной статистике посещения Wikipedia, начиная с ноября 2019 года спад сменился увеличением доли Firefox (в ноябре 2019 доля Firefox составляла 11.4%, а сейчас выросла до 13.3%).



