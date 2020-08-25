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Релиз Firefox 80

25.08.2020 17:32

Состоялся релиз web-браузера Firefox 80. Кроме того, сформировано обновление веток с длительным сроком поддержки 68.12.0 и 78.2.0. Firefox 68.12 ESR является последним в своей серии, через месяц пользователям Firefox 68 будет предложено автоматическое обновление до выпуска 78.3. Версия Firefox 80 для Android задерживается. В ближайшее время на стадию бета-тестирования перейдёт ветка Firefox 81, релиз которой намечен на 22 сентября.

Основные новшества:

  • На платформе Linux реализован новый бэкенд для X11 на базе DMABUF, который подготовлен путём разделения DMABUF-бэкенда, ранее предложенного для Wayland. Новый бэкенд позволил реализовать для систем, использующих протокол X11, поддержку аппаратного ускорения видео через VA-API (ранее подобное ускорение включалось только для Wayland), а также возможность работы WebGL через EGL. Для активации работы через EGL необходимо активировать настройки "gfx.webrender.all" "media.ffmpeg.dmabuf-textures.enabled", "media.ffmpeg.vaapi-drm-display.enabled" и "media.ffmpeg.vaapi.enabled" в about:config, а также установить переменную окружения MOZ_X11_EGL, после установки которой Webrender и компоненты композитинга OpenGL переключаются на использование EGL вместо GLX. Поддержка VA-API пока полностью не стабилизирована и будет включена по умолчанию в следующем выпуске.
  • Включена новая реализация списка блокировки дополнений, в которых наблюдаются проблемы с безопасностью, стабильностью и производительностью. Новая реализация примечательна повышением производительности обработки списков блокировки и решением проблем с масштабируемостью, благодаря задействованию каскадных фильтров Блума.
  • К TLS-сертификатам, выписанным начиная с 1 сентября 2020 года, будет применяться новое ограничение на срок действия - время жизни данных сертификатов не сможет превышать 398 дней (13 месяцев). Аналогичные ограничения утверждены в Chrome и Safari. Для сертификатов, полученных до 1 сентября, доверие будет сохранено, но ограничено 825 днями (2.2 года).
  • Для пользователей с мигренью и эпилепсией убраны некоторые анимационные эффекты при открытии вкладок. Например, во время загрузки содержимого вкладки вместо прыгающей точки теперь отображается пиктограмма с песочными часами.
  • Предоставлена возможность установки Firefox в качестве просмотрщика PDF, применяемого по умолчанию в системе.
  • Добавлена поддержка вывода предупреждения при отправке содержимого web-формы со страницы открытой по HTTPS без использования шифрования. Для управления выводом предупреждения в about:config предусмотрена настройка "security.warn_submit_secure_to_insecure".
  • Внесены разнообразные улучшения и исправления, связанные с работой экранных ридеров и поддержкой средств для людей с ограниченными возможностями.
  • Добавлена поддержка механизмов RTX и Transport-cc для повышения качества вызовов через WebRTC на плохих каналах связи и улучшения прогнозирования доступной пропускной способности.


  • В JavaScript-выражении "export" обеспечена поддержка нового синтаксиса "export * as namespace", предложенного в спецификации ECMAScript 2021.
  • В API Animations включены операции композитинга KeyframeEffect.composite и KeyframeEffect.iterationComposite.
  • В API Media Session добавлена поддержка определения обработчиков смены позиции в потоке: seekto для перехода на указанную позицию и skipad для пропуска рекламы, идущей перед основным содержимым.
  • В WebGL реализовано расширение KHR_parallel_shader_compile, позволяющее запустить сразу несколько потоков компиляции шейдеров.
  • В Window.open() прекращена поддержка параметров outerHeight и outerWidth.
  • В WebAssembly разрешено применение атомарных операций, за исключением разделяемых областей памяти.


  • В инструментах для web-разработчиков предложена экспериментальная панель для упрощения выявления несовместимостей с разными браузерами.
  • В интерфейсе мониторинга сетевой активности добавлены наглядные метки (пиктограмма с черепахой) для выделения медленных запросов, время выполнения которых превышает 500 мс (лимит можно изменить через настройку devtools.netmonitor.audits.slow в about:config).
  • В web-консоли реализованы команды ":block" и ":unblock" для блокирования и разблокирования сетевых запросов.
  • При прерывании отладчика JavaScript в случае возникновения исключения, в панели с кодом теперь показывается всплывающая подсказка с трассировкой стека.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 80 устранено 13 уязвимостей, из которых 6 помечены как опасные. 4 уязвимости (собраны под CVE-2020-15670) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлена поддержка ускорения WebRTC через VAAPI
  3. OpenNews: В Firefox приступили к включению защиты от отслеживания перемещений через редиректы
  4. OpenNews: Релиз Firefox 79
  5. OpenNews: Chrome, Firefox и Safari ограничат время жизни TLS-сертификатов 13 месяцами
  6. OpenNews: Компания Mozilla представила третьего провайдера DNS-over-HTTPS для Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53598-firefox
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 17:53, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Песочные часы на вкладках стали появляться в процессе загрузки
     
     
  • 2.16, Он им (?), 18:34, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Это самое главное.
     
  • 2.44, Аноним (44), 19:29, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Потому что анимации в браузере или DE вы отключили. Раньше анимация загрузки всё равно оставалась, что было нелогично и, что более важное, мешало людям, которым отключают анимации из-за проблем со здоровьем.

    Теперь всё стало логично - если анимации отключены, то их и нет.

    Если вас это не устраивает, то определитесь, так нужны вам анимации или не нужны. И включите, если нужны (а как именно вы их отключали - вам виднее).

     
     
  • 3.67, Аноним (67), 20:38, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И мигрень пройдёт если отключу?
     
     
  • 4.70, Bdfybec (?), 20:46, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Мигрень пройдет, когда месячные закончатся.
     

  • 1.2, Аноним (2), 17:55, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как исправить PR_END_OF_FILE_ERROR? Половина сайтов не открывается.
     
     
  • 2.6, cool29 (?), 18:07, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну переименуй в home папку .mozilla в .mozilla2 и запусти firefox. Если сайты нормально открывает, значит старый профиль покоцанный (решаемо экспортом закладок и переустановкой дополнений в новом чистом профиле). Если же нет, то скорее всего что-то в за пределами полномочий firefox. в  других браузерах как?
     
     
  • 3.77, Аноним (2), 20:55, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В хромоподелках пишет в духе ERR_CONNECTION_CLOSED, curl тоже не может подключиться. Похоже провайдер mitm для sni устроил, из-за этого пол интернета (в частности многие сайты с let's encrypt) не работает. Запрос уходит, но сервер ничего не возвращает.
     
  • 2.11, zzz (??), 18:24, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй с другого провайдера открыть - на билайне такая ошибка в последнее время частенько появляется раз в неделю-две.
     
     
  • 3.30, Аноним (2), 19:03, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже грешу на провайдера. То сайт открывается, то нет. Вон та же пиратская бухта.
     
     
  • 4.33, Аноним (2), 19:06, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже зависает на исходящем TLS handshake, Client hello.
     

  • 1.3, Аноним (3), 17:56, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Релиз ВОСЬМИДЕСЯТОЙ версии. Читаю как фронтэндер - прикольные ништяки. Наверно. А для веб-сёрфера я только вялый PDF вижу.
    Мой основной браузер, отличный, но грустно наблюдать его историю. Ты ведь в курсе, раз этот коммент читаешь.
     
     
  • 2.19, Kuromi (ok), 18:37, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там сейчас все силы (какие остались, да) брошены на WebRender. Тестирование, расширение "зоны присутствия", еще DMABUF, VAAPI - это из того что происходит под Линуксом. Все остальные направления сейчас в общем-то немного на паузе. Да, это не прикольно, но необходимость сконцентрироваться и довести до ума что-то одно понятна.
     

  • 1.4, Z (??), 18:02, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хорошая новость!
     
  • 1.5, Аноним (5), 18:07, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ай маладца
     
  • 1.8, Аноним (8), 18:23, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    79 найтли пока пойдет. Обязаловки к обнове пока не вижу.)
     
  • 1.9, Аноним (9), 18:24, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда обновление Palemoon?
     
     
  • 2.18, Он им (?), 18:35, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шерстяной тоже не торт.
     

  • 1.14, Аноним (14), 18:29, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    CSD не выпелили, меню не вернули - уносите.
     
     
  • 2.51, Аноним (14), 19:56, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    О, смузехлёбы наминусовали :)
     
  • 2.62, Fracta1L (ok), 20:16, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ничоси, в Firefox есть CSD
     

  • 1.17, Аноним (17), 18:35, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    а как эти песочные часы включить?
     
     
  • 2.42, Аноним (44), 19:26, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анимации отключить. Как это делается в вашем DE, вам виднее.
     
  • 2.54, Просто Вова (?), 19:58, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В свойствах системы снять галочку с "Анимированные элементы управления и элементы внутри окна"
     

  • 1.20, Kuromi (ok), 18:38, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Firefox 68.12 ESR является последним в своей серии, через месяц пользователям Firefox 68 будет предложено автоматическое обновление до выпуска 78.3."

    Ждемс когда Тор Браузер начнет переходить на новый ESR

     
  • 1.21, Микс (?), 18:40, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что там в бета и найтли,сейчас интересного?
     
     
  • 2.25, Kuromi (ok), 18:50, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особо ничего, если честно. Webrender, глюки VAAPI, DMABUF. Делают WebGL  в отдельном процессе и пилят HTTP3 (QUIC).
     
     
  • 3.34, rvs2016 (ok), 19:09, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в отдельном процессе и пилят HTTP3 (QUIC)

    А каким-нибудь процессом пилят ли обсуждённый в соседней статье RawSocket или что-нибудь подобное, которое начал самостоятельно пилить в своём Чроме Гугл?

     
     
  • 4.80, YAAnonim (?), 21:11, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Niet
     

  • 1.22, Аноним (22), 18:41, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >На платформе Linux включена поддержка аппаратного ускорения видео через VA-API для систем, использующих протокол X11
    >You need to set MOZ_X11_EGL=1 env variable. But note that VA-API works on Firefox 81 and later unless you use a patched version.

    Кому верить?

     
     
  • 2.24, Kuromi (ok), 18:45, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Верить надо челам из Багзиллы. Новость неверна, фича (считается что) ГОТОВА, но не включена по умолчанию.
     

  • 1.23, Kuromi (ok), 18:43, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "На платформе Linux включена поддержка аппаратного ускорения видео через VA-API для систем, использующих протокол X11 (ранее подобное ускорение включалось только для Wayland). Реализация основана на новом бэкенде для X11 на базе DMABUF, который подготовлен путём разделения DMABUF-бэкенда, ранее предложенного для Wayland. "

    Не совсем. Все еще необходимо включить

    media.ffmpeg.dmabuf-textures.enabled
    media.ffmpeg.vaapi-drm-display.enabled
    media.ffmpeg.vaapi.enabled
    и установить MOZ_X11_EGL=1

    Это не говоря уже о том что еще нужен WebRender, и Intel\AMD (возможны глюки) видеокарта.

     
     
  • 2.72, Аноним (72), 20:47, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >еще нужен WebRender, и Intel\AMD (возможны глюки) видеокарта.

    Как же так?
    Я использую в качестве основной рабочей станции OrangePi PC + armbian (экономлю электричество).
    В целом всё устраивает, кроме того что не тянет ютуб. Есть драйвер cedrus + bootlin backend, локальное видео сейчас работает через vaapi (в vlc) Надеялся что с этой версии всё заработает и в лисоньке, а тут воноче.. Как мне дудя смотреть?

     
     
  • 3.73, Аноним (73), 20:50, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты можешь попробовать запустить и отписаться в багтрекер
     
  • 3.99, runoverheads (ok), 22:07, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я хз как ты дудя можешь смотреть, этот треш.
    но установи аддон play-with, плеер mpv и тулзу youtube-dl.
    я жмякую кнопку аддона лисы и смотрю видео в запустившемся плеере. и не тока ютуб, там все видео сервисы/соцсети поддерживаются.
     

  • 1.26, Аноним (26), 18:55, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >убраны некоторые анимационные эффекты при открытии вкладок

    давно пора! где включить?

     
     
  • 2.35, Аноним (44), 19:14, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кого включить?
    Это отключается в настройках DE, а браузер учитывает это и автоматически убирает анимации.

    У меня в Win10 это Easy of Acess - Display - Show animations

     

  • 1.27, rvs2016 (ok), 18:58, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Версия Firefox 80 для Android задерживается

    Да на Андроиде хватиле и 79й версии, которая поломала работу сайтов.
    То, что в некоторых местах юзеркский интерфейс стал менее удобным - это ешё пол беды. Дольше вкладку закрывать теперь или переключаться на неё - это только потеря времени. Но вот неработоспособность сайтов простой затратой времени не устранишь.

     
     
  • 2.74, Аноним (74), 20:51, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Снес с ведроида
    Нагуглил kiwi для unblock origin
    Оно оказывается ведрохром + дополнения для десктоп хрома
     
     
  • 3.75, rvs2016 (ok), 20:54, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Снес с ведроида
    > Нагуглил kiwi для unblock origin
    > Оно оказывается ведрохром + дополнения для десктоп хрома

    А я уже потихоньку начал проверять работу Чрома, прости, Господи...
    Ну раз Файрфокс вышел в категорию браузеров, который стал не выполнять правильно работу некоторых сайтов...
    Раньше неработоспособностью сайтов в браузере славился Чром, да и все остальные не мозиловские браузеры (хотя теперь из немозиловских браузеров после окончательной капитуляции Интернет Эксплорера остался только Чром). Теперь и последняя опора и надёжа сайтов (Файрфокс) пошла по тому же пути. Беда...

     
  • 3.86, Аноним (22), 21:24, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Киви хорошее, но не обновлялось с 2019, и не без багов, например дополнения в инкогнито-вкладках не работают, совсем.
    Аффтар вроде обещал вернуться в ближайшем будущем, ждем-надеемся.
     

  • 1.28, Аноним (28), 18:59, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не работает толком VAAPI в стабильной 80-й версии. youtube начинает сам менять разрешение и в итоге вообще отключается. Тем временем в 81 beta всё нормально с этим. GPU - intel UHD 630
     
  • 1.29, rvs2016 (ok), 19:00, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Для пользователей с мигренью и эпилепсией
    > убраны некоторые анимационные эффекты

    Во! А каким способом они узнают - есть ли у пользователя мигрень или эпилепсия, чтобы отключать некоторые эффекты именно для этих пользователей?

     
     
  • 2.36, Аноним (44), 19:17, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53598#26
     
  • 2.58, Аноним (58), 20:13, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Телеметрия. Всё про всех уже известно.
     

  • 1.31, rvs2016 (ok), 19:04, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Предоставлена возможность установки Firefox
    > в качестве просмотрщика PDF,
    > применяемого по умолчанию в системе.

    Но нередко бывает нужна возможность сделать обратное: предоставить Файрфоксу возможность открывать PDF не внутри себя, а в просмотрщике, применяемом по умолчанию в системе. Но как? :-) Понимаю, что как-то руками через about:config, но как именно? (чтоб я не искал сам) :-)

     
     
  • 2.71, Атон (?), 20:46, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    about:preferences#general

    Files and Applications

     

  • 1.32, Аноним (32), 19:05, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как проверить, включено ли у меня аппаратное ускорение?
     
     
  • 2.41, Max (??), 19:26, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не рекламы ради, зайти на Циан с увеличением до объектов (например центр мск) и подвигать карту, если объектов много, сразу поймёте. Утечку памяти легко проверить на Авито, аналогично увеличиваем любой кусок на карте с объектами и далее скроллом мышки увеличиваем/отдаляем, достаточно 1/2 делений.
     

  • 1.37, Аноним (37), 19:21, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    После долгого использования FF перешёл на Edge.
     
     
  • 2.40, Аноним (32), 19:25, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  После долгого использования FF перешёл на chromium с кучей рекламы, спама и телеметрии, которые сливает все мои данные в мс

    поправил

     
  • 2.43, Аноним (43), 19:27, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    После долгого использования Chrome перешёл на FF. Теперь у меня основные сайты (гугл, соцсеточки и т. д.) в своих отдельных контейнерах и не суют свой любознательный нос в мои дела. Красота
     
     
  • 3.45, Аноним (37), 19:31, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня в FF многие сайты некорректно отображались, некоторые дёргались при загрузке. Сайты пишут под chromium движок.
     
     
  • 4.81, НяшМяш (ok), 21:13, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > многие сайты некорректно отображались

    Опять эти мифические "многие", которые никто не видел? Хотя бы штук 10 в студию, аж интересно стало.

     

  • 1.38, iPony129412 (?), 19:21, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    На Ebay уже можно войти?
     
     
  • 2.53, InuYasha (??), 19:58, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вхожу с Furryfox 50. Что - новые сломали? )
     
     
  • 3.57, iPony129412 (?), 20:10, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вхожу с Furryfox 50. Что - новые сломали?

    На дефолтной Ubuntu 20.04 с чистым профилем не входит

     
     
  • 4.61, Fracta1L (ok), 20:15, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это потому что ты гомик
     
  • 2.82, llolik (ok), 21:15, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема явно не в FF - https://imgur.com/FZARNKY
     
  • 2.89, flkghdfgklh (?), 21:28, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И никогда проблем не было
    Не выдумывай чуши, коняшка
     

  • 1.39, Аноним (17), 19:22, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    about:config  
    layers.acceleration.force   => true
     
  • 1.46, Fracta1L (ok), 19:33, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Отличная прога, даже сишные дырени её не портят
     
     
  • 2.47, Stax (ok), 19:48, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык она на плюсах. smart pointer'ы и все такое прочее.
     
     
  • 3.60, Fracta1L (ok), 20:15, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сишка с 2 крестами это всё ещё Сишка, а не нормальный язык)
     
  • 2.49, Аноним (14), 19:52, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное ты туда ручки не сунь, а то испортишь.
     
  • 2.59, Аноним (59), 20:13, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    дырки не в СИ, а в головах
     
     
  • 3.79, Fracta1L (ok), 20:58, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > манямантра
     
  • 2.88, Аноним (88), 21:26, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Rust переписать, и не будет дырок
     

  • 1.48, Аноним (48), 19:51, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    адресную строку от пучеглазия починили? Её можно туда же отнести к проблеме "Песочные часы"
     
     
  • 2.50, Аноним (14), 19:53, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не починили и не починят. Спасибо гамбургерам и CSD.
     

  • 1.52, InuYasha (??), 19:57, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>Предоставлена возможность установки Firefox в качестве просмотрщика PDF, применяемого по умолчанию в системе.

    Уничтожить!!

     
  • 1.55, Михрютка (ok), 20:01, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>>Версия Firefox 80 для Android задерживается.

    тому що им еще не всех членов в панамку наклали за выкаченный неделю назад 79-й.

    по традиции, глюки, отпавшие расширения, niezle popierdolony интерфейс, оставайтесь с нами.

    в ответ на проклятия юзеров и ревью бомбинг в аппсторе мозилла традицционно ссыт в уши про то инейбл юзерс то би ин контрол, нет, вы не можете откатиться на предыдущую версию, потому что мы о вас заботимся.

    я стесняюсь спросить, они дустом пользователей травить еще не пробовали?


     
     
  • 2.78, Аноним (74), 20:56, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Киви поставь + все дополнения от десктопного хрома
     

  • 1.56, Аноним (56), 20:06, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Предоставлена возможность установки Firefox
    > в качестве просмотрщика PDF,
    > применяемого по умолчанию в системе.

    А разве раньше было нельзя?

     
  • 1.66, Аноним (67), 20:35, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Включена новая реализация списка блокировки дополнений

    Пять раз перечитывал, пока не понял что речь идёт о ЧЁРНОМ СПИСКЕ.

     
  • 1.68, Аноним (67), 20:41, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >>На платформе Linux реализован новый бэкенд для X11

    Когда я вижу переписывание каждый раз нового на новое, то понимаю что это никогда не будет починено и никогда не будет работать без глюков и багов.
    Хром со своим новым LayoutNG миллиард новых багов развёл. Эти бекенд за бекендом меняют. Это никогда не кончится.

     
  • 1.69, grayich (ok), 20:43, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ничё не понятно, так что нужно чтоб завести vaapi для nvidia ?
     
     
  • 2.83, НяшМяш (ok), 21:16, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На nouveau он есть, но на старых видеокартах. А для блоба сначала надо завести vaapi поверх vdpau.
     
     
  • 3.90, irinat (ok), 21:28, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А для блоба сначала надо завести vaapi поверх vdpau.

    Для блоба работать не будет, потому что реализация в Firefox экспортирует кадры через dma-buf, который по лицензионным причинам недоступен для проприетарного драйвера.

     
  • 2.84, llolik (ok), 21:20, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставить nouveau. Потому что для vaapi в FF нужен  DMA-BUF, который с блобом работать не будет, т.к. DMA-BUF API - EXPORT_SYMBOL_GPL .
     
     
  • 3.91, grayich (ok), 21:34, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а в хромиум тогда как работает
     
     
  • 4.93, llolik (ok), 21:43, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а в хромиум тогда как работает

    https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/master/docs/gpu/vaapi.md

     
     
  • 5.100, Аноним (2), 22:07, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так в хромиуме и не работает, а вот в хромеос емнип да.
     
     
  • 6.101, llolik (ok), 22:33, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так в хромиуме и не работает, а вот в хромеос емнип да.

    Так оно и пилиться для ChromeOS и Android, там спектр оборудования сильно ограничен. В Chromium оно по умолчанию отключено и просто тот же Arch, например, собирает с включающими патчами. Работает, впрочем, в зависимости от оборудования, настроения и фазы луны.

     
  • 3.92, Аноним (2), 21:38, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ха, так и знал, что это хлам. Ничего не стоит впихнуть nvdec в фф при самом малейшем желании, даже жаль, что у мазилы давно не осталось программистов (не веб) и свободные системы никогда не были фокусом корпорации.

    Кстати, это я, или вулкан на старых карточках (до turing, текущее поколение) действительно заметно просаживается и directx намного быстрее? Opengl тоже быстрее, но, в зависимости от, он будет значительно медленнее dx, в частности, при недостатке мощности.

     
     
  • 4.95, Аноним (73), 21:47, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ха, так и знал, что это хлам. Ничего не стоит впихнуть vaapi и dma-buf в драйвера невидии при самом малейшем желании, даже жаль, что у невидии давно не осталось программистов и свободные системы никогда не были фокусом корпорации.
     
     
  • 5.98, Аноним (2), 21:55, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нвидия работает над унификацией с ядром, если они этого ещё не сделали, значит, с их точки зрения, у их интерфейсов есть преимущества.
     
     
  • 6.103, Аноним (73), 22:46, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > работает над унификацией с ядром

    Поэтому там унифицированный vaapi(vdpau?), унифицированный dma-buf(?)

    > у их интерфейсов есть преимущества

    Только лучший интерфейс тот, который используется, оценить неиспользуемый интерфейс сложно

     
  • 5.102, irinat (ok), 22:38, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ничего не стоит впихнуть vaapi и dma-buf в драйвера невидии при самом малейшем желании

    Для этого им потребуется открыть исходники ядерной части драйвера под GPL или совместимой лицензией. Тут даже сильного желания может не хватить, не говоря о малейшем.

     
     
  • 6.104, Аноним (73), 22:48, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для этого им потребуется открыть исходники ядерной части

    Поэтому firefox должен использовать их интерфейсы, потому что firefox'у проще это сделать, чем nvidia открыть драйвера?

     
  • 4.96, llolik (ok), 21:47, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ха, так и знал, что это хлам.

    Подсистема ядра вообще-то (DMA-BUF).
    > Ничего не стоит впихнуть nvdec в фф при самом малейшем желании

    patches are welcome.
    Правда ИМХО при ближайшем рассмотрении это "ничего не стоит" будет выглядеть некислым таким геморроем, но я верю: вы справитесь.

     
     
  • 5.97, Аноним (2), 21:53, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вероятно опять религиозная причина: то им eglstreams от инженеров не нравится, то не хотят проприетарных либ (когда 99% человечества их спокойно использует), то недостаточно красиво… А какие тут красиво, когда это костыли и поддержки альтернатив нигде в коде не предусмотрено?
     
  • 2.85, YAAnonim (?), 21:21, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Купить видеокарту
     

  • 1.76, Лещ (?), 20:55, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    србрал под arch IE18 - прон теперь летает!!!
     
     
  • 2.87, Аноним (88), 21:25, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня под вайном IE7. Стоит на 8ку переходить ?
     

  • 1.94, Аноним (94), 21:46, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Хенде хох! Лягай, лягай! Лягай! Аллес! Аллес! В угол. В угол!"
    Всё. Исторический цикл лисы завершен.
     

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