Релиз Firefox 80

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|2.44, Аноним (44), 19:29, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Потому что анимации в браузере или DE вы отключили. Раньше анимация загрузки всё равно оставалась, что было нелогично и, что более важное, мешало людям, которым отключают анимации из-за проблем со здоровьем.
Теперь всё стало логично - если анимации отключены, то их и нет.
Если вас это не устраивает, то определитесь, так нужны вам анимации или не нужны. И включите, если нужны (а как именно вы их отключали - вам виднее).
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|1.2, Аноним (2), 17:55, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как исправить PR_END_OF_FILE_ERROR? Половина сайтов не открывается.
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|2.6, cool29 (?), 18:07, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну переименуй в home папку .mozilla в .mozilla2 и запусти firefox. Если сайты нормально открывает, значит старый профиль покоцанный (решаемо экспортом закладок и переустановкой дополнений в новом чистом профиле). Если же нет, то скорее всего что-то в за пределами полномочий firefox. в других браузерах как?
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|3.77, Аноним (2), 20:55, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В хромоподелках пишет в духе ERR_CONNECTION_CLOSED, curl тоже не может подключиться. Похоже провайдер mitm для sni устроил, из-за этого пол интернета (в частности многие сайты с let's encrypt) не работает. Запрос уходит, но сервер ничего не возвращает.
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|2.11, zzz (??), 18:24, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Попробуй с другого провайдера открыть - на билайне такая ошибка в последнее время частенько появляется раз в неделю-две.
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|3.30, Аноним (2), 19:03, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тоже грешу на провайдера. То сайт открывается, то нет. Вон та же пиратская бухта.
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|1.3, Аноним (3), 17:56, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Релиз ВОСЬМИДЕСЯТОЙ версии. Читаю как фронтэндер - прикольные ништяки. Наверно. А для веб-сёрфера я только вялый PDF вижу.
Мой основной браузер, отличный, но грустно наблюдать его историю. Ты ведь в курсе, раз этот коммент читаешь.
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|2.19, Kuromi (ok), 18:37, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там сейчас все силы (какие остались, да) брошены на WebRender. Тестирование, расширение "зоны присутствия", еще DMABUF, VAAPI - это из того что происходит под Линуксом. Все остальные направления сейчас в общем-то немного на паузе. Да, это не прикольно, но необходимость сконцентрироваться и довести до ума что-то одно понятна.
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|2.54, Просто Вова (?), 19:58, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В свойствах системы снять галочку с "Анимированные элементы управления и элементы внутри окна"
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|1.20, Kuromi (ok), 18:38, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"Firefox 68.12 ESR является последним в своей серии, через месяц пользователям Firefox 68 будет предложено автоматическое обновление до выпуска 78.3."
Ждемс когда Тор Браузер начнет переходить на новый ESR
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|2.25, Kuromi (ok), 18:50, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Особо ничего, если честно. Webrender, глюки VAAPI, DMABUF. Делают WebGL в отдельном процессе и пилят HTTP3 (QUIC).
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|3.34, rvs2016 (ok), 19:09, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в отдельном процессе и пилят HTTP3 (QUIC)
А каким-нибудь процессом пилят ли обсуждённый в соседней статье RawSocket или что-нибудь подобное, которое начал самостоятельно пилить в своём Чроме Гугл?
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|1.22, Аноним (22), 18:41, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>На платформе Linux включена поддержка аппаратного ускорения видео через VA-API для систем, использующих протокол X11
>You need to set MOZ_X11_EGL=1 env variable. But note that VA-API works on Firefox 81 and later unless you use a patched version.
Кому верить?
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|2.24, Kuromi (ok), 18:45, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Верить надо челам из Багзиллы. Новость неверна, фича (считается что) ГОТОВА, но не включена по умолчанию.
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|1.23, Kuromi (ok), 18:43, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"На платформе Linux включена поддержка аппаратного ускорения видео через VA-API для систем, использующих протокол X11 (ранее подобное ускорение включалось только для Wayland). Реализация основана на новом бэкенде для X11 на базе DMABUF, который подготовлен путём разделения DMABUF-бэкенда, ранее предложенного для Wayland. "
Не совсем. Все еще необходимо включить
media.ffmpeg.dmabuf-textures.enabled
media.ffmpeg.vaapi-drm-display.enabled
media.ffmpeg.vaapi.enabled
и установить MOZ_X11_EGL=1
Это не говоря уже о том что еще нужен WebRender, и Intel\AMD (возможны глюки) видеокарта.
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|2.72, Аноним (72), 20:47, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>еще нужен WebRender, и Intel\AMD (возможны глюки) видеокарта.
Как же так?
Я использую в качестве основной рабочей станции OrangePi PC + armbian (экономлю электричество).
В целом всё устраивает, кроме того что не тянет ютуб. Есть драйвер cedrus + bootlin backend, локальное видео сейчас работает через vaapi (в vlc) Надеялся что с этой версии всё заработает и в лисоньке, а тут воноче.. Как мне дудя смотреть?
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|3.99, runoverheads (ok), 22:07, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я хз как ты дудя можешь смотреть, этот треш.
но установи аддон play-with, плеер mpv и тулзу youtube-dl.
я жмякую кнопку аддона лисы и смотрю видео в запустившемся плеере. и не тока ютуб, там все видео сервисы/соцсети поддерживаются.
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|1.26, Аноним (26), 18:55, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>убраны некоторые анимационные эффекты при открытии вкладок
давно пора! где включить?
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|2.35, Аноним (44), 19:14, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кого включить?
Это отключается в настройках DE, а браузер учитывает это и автоматически убирает анимации.
У меня в Win10 это Easy of Acess - Display - Show animations
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|1.27, rvs2016 (ok), 18:58, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Версия Firefox 80 для Android задерживается
Да на Андроиде хватиле и 79й версии, которая поломала работу сайтов.
То, что в некоторых местах юзеркский интерфейс стал менее удобным - это ешё пол беды. Дольше вкладку закрывать теперь или переключаться на неё - это только потеря времени. Но вот неработоспособность сайтов простой затратой времени не устранишь.
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|2.74, Аноним (74), 20:51, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Снес с ведроида
Нагуглил kiwi для unblock origin
Оно оказывается ведрохром + дополнения для десктоп хрома
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|3.75, rvs2016 (ok), 20:54, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Снес с ведроида
> Нагуглил kiwi для unblock origin
> Оно оказывается ведрохром + дополнения для десктоп хрома
А я уже потихоньку начал проверять работу Чрома, прости, Господи...
Ну раз Файрфокс вышел в категорию браузеров, который стал не выполнять правильно работу некоторых сайтов...
Раньше неработоспособностью сайтов в браузере славился Чром, да и все остальные не мозиловские браузеры (хотя теперь из немозиловских браузеров после окончательной капитуляции Интернет Эксплорера остался только Чром). Теперь и последняя опора и надёжа сайтов (Файрфокс) пошла по тому же пути. Беда...
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|3.86, Аноним (22), 21:24, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Киви хорошее, но не обновлялось с 2019, и не без багов, например дополнения в инкогнито-вкладках не работают, совсем.
Аффтар вроде обещал вернуться в ближайшем будущем, ждем-надеемся.
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|1.28, Аноним (28), 18:59, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не работает толком VAAPI в стабильной 80-й версии. youtube начинает сам менять разрешение и в итоге вообще отключается. Тем временем в 81 beta всё нормально с этим. GPU - intel UHD 630
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|1.29, rvs2016 (ok), 19:00, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Для пользователей с мигренью и эпилепсией
> убраны некоторые анимационные эффекты
Во! А каким способом они узнают - есть ли у пользователя мигрень или эпилепсия, чтобы отключать некоторые эффекты именно для этих пользователей?
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|1.31, rvs2016 (ok), 19:04, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Предоставлена возможность установки Firefox
> в качестве просмотрщика PDF,
> применяемого по умолчанию в системе.
Но нередко бывает нужна возможность сделать обратное: предоставить Файрфоксу возможность открывать PDF не внутри себя, а в просмотрщике, применяемом по умолчанию в системе. Но как? :-) Понимаю, что как-то руками через about:config, но как именно? (чтоб я не искал сам) :-)
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|2.41, Max (??), 19:26, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не рекламы ради, зайти на Циан с увеличением до объектов (например центр мск) и подвигать карту, если объектов много, сразу поймёте. Утечку памяти легко проверить на Авито, аналогично увеличиваем любой кусок на карте с объектами и далее скроллом мышки увеличиваем/отдаляем, достаточно 1/2 делений.
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|2.40, Аноним (32), 19:25, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> После долгого использования FF перешёл на chromium с кучей рекламы, спама и телеметрии, которые сливает все мои данные в мс
поправил
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|2.43, Аноним (43), 19:27, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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После долгого использования Chrome перешёл на FF. Теперь у меня основные сайты (гугл, соцсеточки и т. д.) в своих отдельных контейнерах и не суют свой любознательный нос в мои дела. Красота
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|3.45, Аноним (37), 19:31, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня в FF многие сайты некорректно отображались, некоторые дёргались при загрузке. Сайты пишут под chromium движок.
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|4.81, НяшМяш (ok), 21:13, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> многие сайты некорректно отображались
Опять эти мифические "многие", которые никто не видел? Хотя бы штук 10 в студию, аж интересно стало.
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|3.57, iPony129412 (?), 20:10, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вхожу с Furryfox 50. Что - новые сломали?
На дефолтной Ubuntu 20.04 с чистым профилем не входит
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|1.48, Аноним (48), 19:51, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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адресную строку от пучеглазия починили? Её можно туда же отнести к проблеме "Песочные часы"
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|1.52, InuYasha (??), 19:57, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>>Предоставлена возможность установки Firefox в качестве просмотрщика PDF, применяемого по умолчанию в системе.
Уничтожить!!
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|1.55, Михрютка (ok), 20:01, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>>>Версия Firefox 80 для Android задерживается.
тому що им еще не всех членов в панамку наклали за выкаченный неделю назад 79-й.
по традиции, глюки, отпавшие расширения, niezle popierdolony интерфейс, оставайтесь с нами.
в ответ на проклятия юзеров и ревью бомбинг в аппсторе мозилла традицционно ссыт в уши про то инейбл юзерс то би ин контрол, нет, вы не можете откатиться на предыдущую версию, потому что мы о вас заботимся.
я стесняюсь спросить, они дустом пользователей травить еще не пробовали?
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|1.56, Аноним (56), 20:06, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Предоставлена возможность установки Firefox
> в качестве просмотрщика PDF,
> применяемого по умолчанию в системе.
А разве раньше было нельзя?
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|1.66, Аноним (67), 20:35, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>>Включена новая реализация списка блокировки дополнений
Пять раз перечитывал, пока не понял что речь идёт о ЧЁРНОМ СПИСКЕ.
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|1.68, Аноним (67), 20:41, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>>На платформе Linux реализован новый бэкенд для X11
Когда я вижу переписывание каждый раз нового на новое, то понимаю что это никогда не будет починено и никогда не будет работать без глюков и багов.
Хром со своим новым LayoutNG миллиард новых багов развёл. Эти бекенд за бекендом меняют. Это никогда не кончится.
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|2.83, НяшМяш (ok), 21:16, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На nouveau он есть, но на старых видеокартах. А для блоба сначала надо завести vaapi поверх vdpau.
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|3.90, irinat (ok), 21:28, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А для блоба сначала надо завести vaapi поверх vdpau.
Для блоба работать не будет, потому что реализация в Firefox экспортирует кадры через dma-buf, который по лицензионным причинам недоступен для проприетарного драйвера.
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|2.84, llolik (ok), 21:20, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поставить nouveau. Потому что для vaapi в FF нужен DMA-BUF, который с блобом работать не будет, т.к. DMA-BUF API - EXPORT_SYMBOL_GPL .
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|6.101, llolik (ok), 22:33, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так в хромиуме и не работает, а вот в хромеос емнип да.
Так оно и пилиться для ChromeOS и Android, там спектр оборудования сильно ограничен. В Chromium оно по умолчанию отключено и просто тот же Arch, например, собирает с включающими патчами. Работает, впрочем, в зависимости от оборудования, настроения и фазы луны.
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|3.92, Аноним (2), 21:38, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ха, так и знал, что это хлам. Ничего не стоит впихнуть nvdec в фф при самом малейшем желании, даже жаль, что у мазилы давно не осталось программистов (не веб) и свободные системы никогда не были фокусом корпорации.
Кстати, это я, или вулкан на старых карточках (до turing, текущее поколение) действительно заметно просаживается и directx намного быстрее? Opengl тоже быстрее, но, в зависимости от, он будет значительно медленнее dx, в частности, при недостатке мощности.
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|4.95, Аноним (73), 21:47, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ха, так и знал, что это хлам. Ничего не стоит впихнуть vaapi и dma-buf в драйвера невидии при самом малейшем желании, даже жаль, что у невидии давно не осталось программистов и свободные системы никогда не были фокусом корпорации.
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|5.98, Аноним (2), 21:55, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нвидия работает над унификацией с ядром, если они этого ещё не сделали, значит, с их точки зрения, у их интерфейсов есть преимущества.
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|6.103, Аноним (73), 22:46, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> работает над унификацией с ядром
Поэтому там унифицированный vaapi(vdpau?), унифицированный dma-buf(?)
> у их интерфейсов есть преимущества
Только лучший интерфейс тот, который используется, оценить неиспользуемый интерфейс сложно
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|5.102, irinat (ok), 22:38, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ничего не стоит впихнуть vaapi и dma-buf в драйвера невидии при самом малейшем желании
Для этого им потребуется открыть исходники ядерной части драйвера под GPL или совместимой лицензией. Тут даже сильного желания может не хватить, не говоря о малейшем.
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|6.104, Аноним (73), 22:48, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Для этого им потребуется открыть исходники ядерной части
Поэтому firefox должен использовать их интерфейсы, потому что firefox'у проще это сделать, чем nvidia открыть драйвера?
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|4.96, llolik (ok), 21:47, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ха, так и знал, что это хлам.
Подсистема ядра вообще-то (DMA-BUF).
> Ничего не стоит впихнуть nvdec в фф при самом малейшем желании
patches are welcome.
Правда ИМХО при ближайшем рассмотрении это "ничего не стоит" будет выглядеть некислым таким геморроем, но я верю: вы справитесь.
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|5.97, Аноним (2), 21:53, 25/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вероятно опять религиозная причина: то им eglstreams от инженеров не нравится, то не хотят проприетарных либ (когда 99% человечества их спокойно использует), то недостаточно красиво… А какие тут красиво, когда это костыли и поддержки альтернатив нигде в коде не предусмотрено?
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|1.94, Аноним (94), 21:46, 25/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Хенде хох! Лягай, лягай! Лягай! Аллес! Аллес! В угол. В угол!"
Всё. Исторический цикл лисы завершен.
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