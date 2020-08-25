Релиз Firefox 80

Состоялся релиз web-браузера Firefox 80. Кроме того, сформировано обновление веток с длительным сроком поддержки 68.12.0 и 78.2.0. Firefox 68.12 ESR является последним в своей серии, через месяц пользователям Firefox 68 будет предложено автоматическое обновление до выпуска 78.3. Версия Firefox 80 для Android задерживается. В ближайшее время на стадию бета-тестирования перейдёт ветка Firefox 81, релиз которой намечен на 22 сентября. Основные новшества: На платформе Linux реализован новый бэкенд для X11 на базе DMABUF, который подготовлен путём разделения DMABUF-бэкенда, ранее предложенного для Wayland. Новый бэкенд позволил реализовать для систем, использующих протокол X11, поддержку аппаратного ускорения видео через VA-API (ранее подобное ускорение включалось только для Wayland), а также возможность работы WebGL через EGL. Для активации работы через EGL необходимо активировать настройки "gfx.webrender.all" "media.ffmpeg.dmabuf-textures.enabled", "media.ffmpeg.vaapi-drm-display.enabled" и "media.ffmpeg.vaapi.enabled" в about:config, а также установить переменную окружения MOZ_X11_EGL, после установки которой Webrender и компоненты композитинга OpenGL переключаются на использование EGL вместо GLX. Поддержка VA-API пока полностью не стабилизирована и будет включена по умолчанию в следующем выпуске.

Включена новая реализация списка блокировки дополнений, в которых наблюдаются проблемы с безопасностью, стабильностью и производительностью. Новая реализация примечательна повышением производительности обработки списков блокировки и решением проблем с масштабируемостью, благодаря задействованию каскадных фильтров Блума.

К TLS-сертификатам, выписанным начиная с 1 сентября 2020 года, будет применяться новое ограничение на срок действия - время жизни данных сертификатов не сможет превышать 398 дней (13 месяцев). Аналогичные ограничения утверждены в Chrome и Safari. Для сертификатов, полученных до 1 сентября, доверие будет сохранено, но ограничено 825 днями (2.2 года).

Для пользователей с мигренью и эпилепсией убраны некоторые анимационные эффекты при открытии вкладок. Например, во время загрузки содержимого вкладки вместо прыгающей точки теперь отображается пиктограмма с песочными часами.

Предоставлена возможность установки Firefox в качестве просмотрщика PDF, применяемого по умолчанию в системе.

Добавлена поддержка вывода предупреждения при отправке содержимого web-формы со страницы открытой по HTTPS без использования шифрования. Для управления выводом предупреждения в about:config предусмотрена настройка "security.warn_submit_secure_to_insecure".

Внесены разнообразные улучшения и исправления, связанные с работой экранных ридеров и поддержкой средств для людей с ограниченными возможностями.

Добавлена поддержка механизмов RTX и Transport-cc для повышения качества вызовов через WebRTC на плохих каналах связи и улучшения прогнозирования доступной пропускной способности.







В JavaScript-выражении "export" обеспечена поддержка нового синтаксиса "export * as namespace", предложенного в спецификации ECMAScript 2021.

В API Animations включены операции композитинга KeyframeEffect.composite и KeyframeEffect.iterationComposite.

В API Media Session добавлена поддержка определения обработчиков смены позиции в потоке: seekto для перехода на указанную позицию и skipad для пропуска рекламы, идущей перед основным содержимым.

В WebGL реализовано расширение KHR_parallel_shader_compile, позволяющее запустить сразу несколько потоков компиляции шейдеров.

В Window.open() прекращена поддержка параметров outerHeight и outerWidth.

В WebAssembly разрешено применение атомарных операций, за исключением разделяемых областей памяти.







В инструментах для web-разработчиков предложена экспериментальная панель для упрощения выявления несовместимостей с разными браузерами.

В интерфейсе мониторинга сетевой активности добавлены наглядные метки (пиктограмма с черепахой) для выделения медленных запросов, время выполнения которых превышает 500 мс (лимит можно изменить через настройку devtools.netmonitor.audits.slow в about:config).

В web-консоли реализованы команды ":block" и ":unblock" для блокирования и разблокирования сетевых запросов.

При прерывании отладчика JavaScript в случае возникновения исключения, в панели с кодом теперь показывается всплывающая подсказка с трассировкой стека. Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 80 устранено 13 уязвимостей, из которых 6 помечены как опасные. 4 уязвимости (собраны под CVE-2020-15670) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.



