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Релиз Firefox 79

28.07.2020 19:17

Состоялся релиз web-браузера Firefox 79, а также мобильной версии Firefox 68.11 для платформы Android. Кроме того, сформировано обновление веток с длительным сроком поддержки 68.11.0 и 78.1.0. В ближайшее время на стадию бета-тестирования перейдёт ветка Firefox 80, релиз которой намечен на 25 августа.

Основные новшества:

  • В менеджере паролей добавлена возможность экспорта учётных данных в формате CSV (текстовые поля с разделителями, которые можно импортировать в табличный процессор). При экспорте пароли помещаются в файл в открытом виде. В дальнейшем также планируется реализовать функцию импорта паролей из сохранённого ранее CSV-файла (подразумевается, что пользователю может потребоваться резервное копирование и восстановление сохранённых паролей или перенос паролей из другого браузера).
  • Добавлена настройка для включения динамической изоляции Cookie по отображаемому в адресной строке домену ("Dynamic First Party Isolation", когда свои и сторонние вставки определяются на основе базового домена сайта). Настройка предложена в конфигураторе в секции настройки блокировки отслеживания перемещений в выпадающем блоке методов блокировки Cookie.
  • Улучшены средства защиты от отслеживания, автоматически блокирующие Cookie, используемые сторонними счётчиками. Для сайтов, осуществляющих отслеживание, Firefox теперь ежедневно очищает Cookie и данные во внутренних хранилищах, на основании списков систем отслеживания из сервиса Disconnect.me.
  • Добавлена предварительная реализация экрана с экспериментальными настройками "about:preferences#experimental", предоставляющего интерфейс для включения экспериментальных возможностей, похожий на about:flags в Chrome. По умолчанию экран пока недоступен и требует для включения установки параметра "browser.preferences.experimental" в about:conifg. Из доступных для включения экспериментальных возможностей пока предлагается только поддержка "CSS Masonry Layout".
  • Для ноутбуков на базе чипов AMD на платформе Windows 10 включена система композитинга WebRender. WebRender написан на языке Rust и позволяет добиться существенного увеличения скорости отрисовки и снижения нагрузки на CPU за счёт выноса на сторону GPU операций отрисовки содержимого страницы, которые реализованы через выполняемые в GPU шейдеры. Ранее WebRender был включён на платформе Windows 10 для GPU Intel, APU AMD Raven Ridge, AMD Evergreen и на ноутбуках с видеокартами NVIDIA. В Linux WebRender пока активируется для карт Intel и AMD только в ночных сборках, и не поддерживается для карт NVIDIA. Для принудительного включения в about:config следует активировать настройки "gfx.webrender.all" и "gfx.webrender.enabled" или запустить Firefox с выставленной переменной окружения MOZ_WEBRENDER=1.
  • Для пользователей из Германии на странице новой вкладки добавлена новая секция со статьями, рекомендованными сервисом Pocket, которые ранее были предложены для пользователей из США и Великобритании. Связанная с подбором контента персонализация выполняется на стороне клиента и без передачи сведений о пользователе третьим лицам (в браузер загружается весь список рекомендованных ссылок на текущий день, который ранжируется на стороне пользователя, отталкиваясь от данных истории посещений). Для отключения рекомендованного Pocket контента предусмотрена настройка в конфигураторе (Firefox Home Content/Recommended by Pocket) и опция "browser.newtabpage.activity-stream.feeds.topsites" в about:config.
  • Для Linux-систем с Wayland из-за проблем со стабильностью отключено по умолчанию использование механизма DMABUF для отрисовки видео в текстуры. Для включения в abоut:config предусмотрена переменная "widget.wayland-dmabuf-video-textures.enabled".
  • На странице about:support появилась новая кнопка "Сlear Startup cache" для очистки кэшей, влияющих на загрузку браузера. Кнопка может способствовать решению некоторых проблем, возникающих при запуске.


  • Ссылки с атрибутом target="_blank" в тегах <a> и <area> теперь обрабатываются по аналогии с использованием атрибута rel="noopener", т.е. воспринимаются как не заслуживающие доверия страницы. Для открытых по данным ссылкам страниц не выставляется свойство Window.opener и не открывается доступ к контексту из которого была открыта ссылка.
  • Для iframe в атрибуте sandbox реализован параметр "allow-top-navigation-by-user-activation", разрешающий выполнять навигацию по родительской странице из изолированного iframe при явном клике пользователя на ссылке, но запрещающая автоматический редирект. Опция полезна для размещения баннеров в iframe, позволяя совершать переходы на заинтересовавшую рекламу, но блокируя нежелательную активность (например, автоматический проброс на другие страницы).
  • Добавлены новые HTTP-заголовки Cross-Origin-Embedder-Policy (COEP) и Cross-Origin-Opener-Policy (COOP), позволяющие включить особый режим изоляции cross-origin для безопасного использования на странице привилегированных операций, которые могут применяться для осуществления атак по сторонним каналам, таким как Spectre.
  • Возвращена поддержка объекта SharedArrayBuffer (позволяет создавать массивы в разделяемой памяти), отключённого после выявления атак класса Spectre. Для обеспечения защиты от Spectre объект SharedArrayBuffer теперь доступен только на страницах, обрабатываемых в режиме cross-origin изоляции. В режиме cross-origin изоляции также теперь разрешено применять не урезанные по точности таймеры Performance.now(). Для определения подобной изоляции следует использовать вышеупомянутые заголовки Cross-Origin-Embedder-Policy и Cross-Origin-Opener-Policy.
  • Реализован метод Promise.any(), который возвращает первый выполненный Promise из списка.
  • Реализован объект WeakRef для определения слабых ссылок (weak reference) на объекты JavaScript, позволяющие сохранить ссылку на объект, но не блокирующие удаление связанного объекта сборщиком мусора.
  • Добавлены новые операторы логического присвоения: "??=", "&&=" и "||=". Оператор "x ??= y" выполняет присвоение, только если "x" принимает значение null или undefined. Оператор "x ||= y" выполняет присвоение, только если "x" имеет значение FALSE, а в "x &&= y" - TRUE.
  • Объект Atomics, используемый для организации синхронизации блокировок примитивов, теперь может применяться не только к разделяемой памяти.
  • В конструктор Intl.DateTimeFormat() добавлна подержка опций dateStyle и timeStyle.
  • В WebAssembly добавлена поддержка пакетных операций с памятью, многопоточности (Shared memory & Atomics) и ссылочных типов.


  • В отладчике JavaScript предложен стек асинхронных вызовов, позволяющий отслеживать асинхронно выполняемые события, таймауты и promise. Цепочки асинхронных вызовов отображаются в отладчике наряду с обычным стеком вызовов, а также приводятся для ошибок в web-консоли и запросов в интерфейсе инспектирования сети.
  • В web-консоли обеспечено отображение кодов состояния 4xx/5xx в форме ошибок, что упрощает их выделение на общем фоне. Для упрощения отладки запрос может быть повторён или просмотрены детали о запросе и ответе.
  • Ошибки JavaScript теперь показываются не только в web-консоли, но и в JavaScript-отладчике с подсветкой связанной с ошибкой строки в коде и показом всплывающей подсказкой с дополнительной информацией об ошибке.
  • Повышена надёжность открытия исходных текстов SCSS и CSS-in-JS в интерфейсе инспектирования. Во всех панелях улучшена обработка сопоставлений с оригинальным исходным кодом на основе source map.
  • В инструменты для web-разработчиков добавлена новая панель Application, предоставляющая средства для инспектирования и отладки service worker и манифестов web-приложений.
  • В системе инспектирования сети объединены вкладки Messages и Responses.
  • В режиме адаптивного дизайна (Responsive Design Mode) обеспечена симуляция жестов касания с перетаскиваем и скольжения при помощи движения мыши, если включён режим симуляции сенсорных экранов.
  • Firefox 68.11 для Android станет последним выпуском в ветке. В начале августа планируется постепенный перевод пользователей на новую редакцию, развиваемую под кодовым именем Fenix и проходившую тестирование под именем Firefox Preview. Сборки Firefox 79 для Android переведены на кодовую базу Fenix. Новая редакция использует движок GeckoView, построенный на базе технологий Firefox Quantum, и набор библиотек Mozilla Android Components, которые уже применяются для построения браузеров Firefox Focus и Firefox Lite. GeckoView является вариантом движка Gecko, оформленном в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо, а Android Components включает библиотеки с типовыми компонентами, обеспечивающими работу вкладок, автодополнения ввода, поисковых подсказок и других возможностей браузера. Для работы требуется как минимум Android 5.0 (поддержка Android 4.4.4 прекращена). По умолчанию отключён доступ к about:config.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 79 устранена 21 уязвимость, из которых 15 помечены как опасные. 12 уязвимостей (собраны под CVE-2020-15659) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 78
  3. OpenNews: Доступен Firefox Preview 5.2 для Android
  4. OpenNews: В ночные сборки Firefox внесены спорные изменения в интерфейс режима читателя
  5. OpenNews: В Firefox 78 появится менеджер процессов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53445-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:30, 28/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Каждый раз с содроганием читаю об обновлениях фф. Что на этот раз нужно отключить/удалить?
     
     
  • 2.9, user90 (?), 19:48, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будь проще: "68.7.0esr" ;)
     
     
  • 3.27, n80 (?), 20:18, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Глянул у себя версию: 68.10.0esr-1
     
  • 2.10, Аноним (10), 19:49, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем страдать если есть альтернативные браузеры?
     
     
  • 3.11, Gemorroj (ok), 19:50, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ты хотел сказать "браузер"?
     
     
  • 4.13, Аноним (10), 19:53, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Google spell checker, отключись.
     
  • 4.23, пох. (?), 20:15, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не, все правильно - "браузеры". Хромогов ведь, действительно, не один, на любой вкус.

     
  • 4.24, ann (??), 20:16, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю он сказал именно то что хотел сказать. Именно браузеры.
     
  • 3.14, user90 (?), 19:54, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неужели w3m?
     
  • 3.17, Аноним (17), 20:03, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    да, после Browsh мир уже не тот
     

  • 1.2, Лисинин (?), 19:31, 28/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Я на файрфокс никогда не сидел, но теперь точно перейду!
     
     
  • 2.21, FreeStyler (ok), 20:11, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему?
     
  • 2.28, Валерий (??), 20:20, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всем срать
     

  • 1.3, Аноним (3), 19:34, 28/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Камрады, а у меня одного после мажорных обновлений восстанавливается список поисковиков и в дефолтный поиск встает б-мерзкий
     
     
  • 2.4, Аноним (3), 19:34, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    б-мерзский яндекс*

    (Впервые капча не запросилась и как невовремя)

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 19:58, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну давай рассуждать, Мозилла это корпорация, единственным её продуктом является фаерфокс, который бесплатный. Надо же им как-то зарабатывать, вот они пихают яндекс в поиск, а ты ещё смеешь возмущаться.
     
  • 3.16, Аноним (15), 19:59, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И кстати, я удали всё кроме гугла и ничего не восстановилось поле обновления.
     

  • 1.5, An (??), 19:38, 28/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >>При экспорте пароли помещаются в файл в открытом виде

    Теперь нужно ждать новой волны взломанных учёток.

     
     
  • 2.12, user90 (?), 19:51, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дано не юзаю фоксовский менеджер паролей, чем-то он мне не понравился)
     

  • 1.6, Аноним (6), 19:40, 28/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А баг с открытием боковой панели при клики на значок "показать ваши вкладки" починят?
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 19:43, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *Закладки.
     

  • 1.8, Аноним (8), 19:48, 28/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > В отладчике JavaScript предложен стек асинхронных вызовов

    Надо же, в фф даже этого не было. Ощущение, будто читаю новости о том, что в какой-то стране наконец в 2020 провели базовую электрификацию столицы.

     
     
  • 2.29, BSD_Cucks_BTFO (?), 20:23, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот и правильно, сиди на Хроме. С неотключаемыми зондами в одном месте, но зато со стеком асинхронных вызовов.
     
     
  • 3.32, Аноним (1), 20:34, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так наличествует же ангуглед с занопленной телеметрией.
     

  • 1.18, Satori (ok), 20:06, 28/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Пусть это и не трушно, но перешел с лисы на Хром и назад не хочу.
     
     
  • 2.20, iPony129412 (?), 20:11, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я можно сказать наоборот 🔄
    В первый раз за много лет после нетскейпа стал пользоваться этим браузером.
    Молодцы же, смогли из полного ужаса сделать достойный продукт.

    Наглядная демонстрация, что надо скептически относится ко всем этим воплям и стонам всяких луддитов, а просто взять и как на ... и выкинуть устаревшие технологии.

     
     
  • 3.25, user90 (?), 20:17, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > устаревшие технологии

    Чего там такого в WWW вдруг произошло? ;) А то вроде бы все то же старье вроде html, js..

     
     
  • 4.34, Аноним (1), 20:36, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык css жи, в нём не старьё. Да и жоэс нонче уж не тот.
     
  • 3.35, Аноним (35), 20:38, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    выкинь html - стандарт прошлого века :)
     

  • 1.19, Домохозяйка (?), 20:10, 28/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > По умолчанию отключён доступ к about:config.

    На телефоне это лень писать. Смысла отключать там нет, а вот на десктопе даже подсказывает. Отключить!

     
     
  • 2.26, ann (??), 20:18, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чтобы его включить нужен about:config?
     
     
  • 3.31, AnonPlus (?), 20:30, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На телефоне есть такая проблема, что если ты что-то накосорезил в about:config и браузер не может стартануть, у тебя, при отсутствии прав суперпользователя (чтобы грохнуть user.js) остаётся лишь вариант с полной зачисткой данных браузера, что может повлечь потерю ценных данных (истории, паролей и прочего).

    Поскольку у большинства пользователей прав суперпользователя как раз-таки нет, им не дают отстрелить себе ногу.

     

  • 1.22, ann (??), 20:14, 28/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А нормальное меню они уже совсем выкинули или ещё есть возможность включить?
     
  • 1.30, user90 (?), 20:30, 28/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > релиз web-браузера Firefox 79

    Да мелко же, даешь 100! Вот будет поводов поглумиться) Кстати, ждать-то уже недолго.

     
  • 1.33, Аноним (35), 20:34, 28/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > средства защиты от отслеживания ... на основании списков систем отслеживания из сервиса Disconnect.me

    Читаем: Теперь Мозила отслеживает, какими сайтами отслеживания вы пользуетесь.

    > Для пользователей из Германии... из США и Великобритании... сервис Pocket

    Больше, больше рекламы! Ведь мы открываем браузер лишь для того, чтобы почитать рекламу, рекомендованную Мозилой!

    > проблем, возникающих при запуске

    Да уж... Теперь просто запустить браузер - уже проблема. А если ещё и сайт открыть захочу...

    > target="_blank" ... как не заслуживающие доверия страницы

    Ой, у кого-то что-то поломается.

     
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