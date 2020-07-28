Релиз Firefox 79

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|1.1, Аноним (1), 19:30, 28/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Каждый раз с содроганием читаю об обновлениях фф. Что на этот раз нужно отключить/удалить?
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|4.23, пох. (?), 20:15, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да не, все правильно - "браузеры". Хромогов ведь, действительно, не один, на любой вкус.
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|4.24, ann (??), 20:16, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Думаю он сказал именно то что хотел сказать. Именно браузеры.
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|1.3, Аноним (3), 19:34, 28/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Камрады, а у меня одного после мажорных обновлений восстанавливается список поисковиков и в дефолтный поиск встает б-мерзкий
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|2.4, Аноним (3), 19:34, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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б-мерзский яндекс*
(Впервые капча не запросилась и как невовремя)
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|3.15, Аноним (15), 19:58, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну давай рассуждать, Мозилла это корпорация, единственным её продуктом является фаерфокс, который бесплатный. Надо же им как-то зарабатывать, вот они пихают яндекс в поиск, а ты ещё смеешь возмущаться.
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|3.16, Аноним (15), 19:59, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И кстати, я удали всё кроме гугла и ничего не восстановилось поле обновления.
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|1.5, An (??), 19:38, 28/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>При экспорте пароли помещаются в файл в открытом виде
Теперь нужно ждать новой волны взломанных учёток.
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|2.12, user90 (?), 19:51, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дано не юзаю фоксовский менеджер паролей, чем-то он мне не понравился)
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|1.6, Аноним (6), 19:40, 28/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А баг с открытием боковой панели при клики на значок "показать ваши вкладки" починят?
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|1.8, Аноним (8), 19:48, 28/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В отладчике JavaScript предложен стек асинхронных вызовов
Надо же, в фф даже этого не было. Ощущение, будто читаю новости о том, что в какой-то стране наконец в 2020 провели базовую электрификацию столицы.
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|2.29, BSD_Cucks_BTFO (?), 20:23, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот и правильно, сиди на Хроме. С неотключаемыми зондами в одном месте, но зато со стеком асинхронных вызовов.
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|2.20, iPony129412 (?), 20:11, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я можно сказать наоборот 🔄
В первый раз за много лет после нетскейпа стал пользоваться этим браузером.
Молодцы же, смогли из полного ужаса сделать достойный продукт.
Наглядная демонстрация, что надо скептически относится ко всем этим воплям и стонам всяких луддитов, а просто взять и как на ... и выкинуть устаревшие технологии.
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|3.25, user90 (?), 20:17, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> устаревшие технологии
Чего там такого в WWW вдруг произошло? ;) А то вроде бы все то же старье вроде html, js..
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|1.19, Домохозяйка (?), 20:10, 28/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> По умолчанию отключён доступ к about:config.
На телефоне это лень писать. Смысла отключать там нет, а вот на десктопе даже подсказывает. Отключить!
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|3.31, AnonPlus (?), 20:30, 28/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На телефоне есть такая проблема, что если ты что-то накосорезил в about:config и браузер не может стартануть, у тебя, при отсутствии прав суперпользователя (чтобы грохнуть user.js) остаётся лишь вариант с полной зачисткой данных браузера, что может повлечь потерю ценных данных (истории, паролей и прочего).
Поскольку у большинства пользователей прав суперпользователя как раз-таки нет, им не дают отстрелить себе ногу.
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|1.22, ann (??), 20:14, 28/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А нормальное меню они уже совсем выкинули или ещё есть возможность включить?
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|1.30, user90 (?), 20:30, 28/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> релиз web-браузера Firefox 79
Да мелко же, даешь 100! Вот будет поводов поглумиться) Кстати, ждать-то уже недолго.
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|1.33, Аноним (35), 20:34, 28/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> средства защиты от отслеживания ... на основании списков систем отслеживания из сервиса Disconnect.me
Читаем: Теперь Мозила отслеживает, какими сайтами отслеживания вы пользуетесь.
> Для пользователей из Германии... из США и Великобритании... сервис Pocket
Больше, больше рекламы! Ведь мы открываем браузер лишь для того, чтобы почитать рекламу, рекомендованную Мозилой!
> проблем, возникающих при запуске
Да уж... Теперь просто запустить браузер - уже проблема. А если ещё и сайт открыть захочу...
> target="_blank" ... как не заслуживающие доверия страницы
Ой, у кого-то что-то поломается.
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