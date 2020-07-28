Релиз Firefox 79

Состоялся релиз web-браузера Firefox 79, а также мобильной версии Firefox 68.11 для платформы Android. Кроме того, сформировано обновление веток с длительным сроком поддержки 68.11.0 и 78.1.0. В ближайшее время на стадию бета-тестирования перейдёт ветка Firefox 80, релиз которой намечен на 25 августа. Основные новшества: В менеджере паролей добавлена возможность экспорта учётных данных в формате CSV (текстовые поля с разделителями, которые можно импортировать в табличный процессор). При экспорте пароли помещаются в файл в открытом виде. В дальнейшем также планируется реализовать функцию импорта паролей из сохранённого ранее CSV-файла (подразумевается, что пользователю может потребоваться резервное копирование и восстановление сохранённых паролей или перенос паролей из другого браузера).

Добавлена настройка для включения динамической изоляции Cookie по отображаемому в адресной строке домену ("Dynamic First Party Isolation", когда свои и сторонние вставки определяются на основе базового домена сайта). Настройка предложена в конфигураторе в секции настройки блокировки отслеживания перемещений в выпадающем блоке методов блокировки Cookie.

Улучшены средства защиты от отслеживания, автоматически блокирующие Cookie, используемые сторонними счётчиками. Для сайтов, осуществляющих отслеживание, Firefox теперь ежедневно очищает Cookie и данные во внутренних хранилищах, на основании списков систем отслеживания из сервиса Disconnect.me.

Добавлена предварительная реализация экрана с экспериментальными настройками "about:preferences#experimental", предоставляющего интерфейс для включения экспериментальных возможностей, похожий на about:flags в Chrome. По умолчанию экран пока недоступен и требует для включения установки параметра "browser.preferences.experimental" в about:conifg. Из доступных для включения экспериментальных возможностей пока предлагается только поддержка "CSS Masonry Layout".

Для ноутбуков на базе чипов AMD на платформе Windows 10 включена система композитинга WebRender. WebRender написан на языке Rust и позволяет добиться существенного увеличения скорости отрисовки и снижения нагрузки на CPU за счёт выноса на сторону GPU операций отрисовки содержимого страницы, которые реализованы через выполняемые в GPU шейдеры. Ранее WebRender был включён на платформе Windows 10 для GPU Intel, APU AMD Raven Ridge, AMD Evergreen и на ноутбуках с видеокартами NVIDIA. В Linux WebRender пока активируется для карт Intel и AMD только в ночных сборках, и не поддерживается для карт NVIDIA. Для принудительного включения в about:config следует активировать настройки "gfx.webrender.all" и "gfx.webrender.enabled" или запустить Firefox с выставленной переменной окружения MOZ_WEBRENDER=1.

Для пользователей из Германии на странице новой вкладки добавлена новая секция со статьями, рекомендованными сервисом Pocket, которые ранее были предложены для пользователей из США и Великобритании. Связанная с подбором контента персонализация выполняется на стороне клиента и без передачи сведений о пользователе третьим лицам (в браузер загружается весь список рекомендованных ссылок на текущий день, который ранжируется на стороне пользователя, отталкиваясь от данных истории посещений). Для отключения рекомендованного Pocket контента предусмотрена настройка в конфигураторе (Firefox Home Content/Recommended by Pocket) и опция "browser.newtabpage.activity-stream.feeds.topsites" в about:config.

Для Linux-систем с Wayland из-за проблем со стабильностью отключено по умолчанию использование механизма DMABUF для отрисовки видео в текстуры. Для включения в abоut:config предусмотрена переменная "widget.wayland-dmabuf-video-textures.enabled".

На странице about:support появилась новая кнопка "Сlear Startup cache" для очистки кэшей, влияющих на загрузку браузера. Кнопка может способствовать решению некоторых проблем, возникающих при запуске.







Ссылки с атрибутом target="_blank" в тегах <a> и <area> теперь обрабатываются по аналогии с использованием атрибута rel="noopener", т.е. воспринимаются как не заслуживающие доверия страницы. Для открытых по данным ссылкам страниц не выставляется свойство Window.opener и не открывается доступ к контексту из которого была открыта ссылка.

Для iframe в атрибуте sandbox реализован параметр "allow-top-navigation-by-user-activation", разрешающий выполнять навигацию по родительской странице из изолированного iframe при явном клике пользователя на ссылке, но запрещающая автоматический редирект. Опция полезна для размещения баннеров в iframe, позволяя совершать переходы на заинтересовавшую рекламу, но блокируя нежелательную активность (например, автоматический проброс на другие страницы).

Добавлены новые HTTP-заголовки Cross-Origin-Embedder-Policy (COEP) и Cross-Origin-Opener-Policy (COOP), позволяющие включить особый режим изоляции cross-origin для безопасного использования на странице привилегированных операций, которые могут применяться для осуществления атак по сторонним каналам, таким как Spectre.

Возвращена поддержка объекта SharedArrayBuffer (позволяет создавать массивы в разделяемой памяти), отключённого после выявления атак класса Spectre. Для обеспечения защиты от Spectre объект SharedArrayBuffer теперь доступен только на страницах, обрабатываемых в режиме cross-origin изоляции. В режиме cross-origin изоляции также теперь разрешено применять не урезанные по точности таймеры Performance.now(). Для определения подобной изоляции следует использовать вышеупомянутые заголовки Cross-Origin-Embedder-Policy и Cross-Origin-Opener-Policy.

Реализован метод Promise.any(), который возвращает первый выполненный Promise из списка.

Реализован объект WeakRef для определения слабых ссылок (weak reference) на объекты JavaScript, позволяющие сохранить ссылку на объект, но не блокирующие удаление связанного объекта сборщиком мусора.

Добавлены новые операторы логического присвоения: "??=", "&&=" и "||=". Оператор "x ??= y" выполняет присвоение, только если "x" принимает значение null или undefined. Оператор "x ||= y" выполняет присвоение, только если "x" имеет значение FALSE, а в "x &&= y" - TRUE.

Объект Atomics, используемый для организации синхронизации блокировок примитивов, теперь может применяться не только к разделяемой памяти.

В конструктор Intl.DateTimeFormat() добавлна подержка опций dateStyle и timeStyle.

В WebAssembly добавлена поддержка пакетных операций с памятью, многопоточности (Shared memory & Atomics) и ссылочных типов.







В отладчике JavaScript предложен стек асинхронных вызовов, позволяющий отслеживать асинхронно выполняемые события, таймауты и promise. Цепочки асинхронных вызовов отображаются в отладчике наряду с обычным стеком вызовов, а также приводятся для ошибок в web-консоли и запросов в интерфейсе инспектирования сети.

В web-консоли обеспечено отображение кодов состояния 4xx/5xx в форме ошибок, что упрощает их выделение на общем фоне. Для упрощения отладки запрос может быть повторён или просмотрены детали о запросе и ответе.

Ошибки JavaScript теперь показываются не только в web-консоли, но и в JavaScript-отладчике с подсветкой связанной с ошибкой строки в коде и показом всплывающей подсказкой с дополнительной информацией об ошибке.

Повышена надёжность открытия исходных текстов SCSS и CSS-in-JS в интерфейсе инспектирования. Во всех панелях улучшена обработка сопоставлений с оригинальным исходным кодом на основе source map.

В инструменты для web-разработчиков добавлена новая панель Application, предоставляющая средства для инспектирования и отладки service worker и манифестов web-приложений.

В системе инспектирования сети объединены вкладки Messages и Responses.

В режиме адаптивного дизайна (Responsive Design Mode) обеспечена симуляция жестов касания с перетаскиваем и скольжения при помощи движения мыши, если включён режим симуляции сенсорных экранов.

Firefox 68.11 для Android станет последним выпуском в ветке. В начале августа планируется постепенный перевод пользователей на новую редакцию, развиваемую под кодовым именем Fenix и проходившую тестирование под именем Firefox Preview. Сборки Firefox 79 для Android переведены на кодовую базу Fenix. Новая редакция использует движок GeckoView, построенный на базе технологий Firefox Quantum, и набор библиотек Mozilla Android Components, которые уже применяются для построения браузеров Firefox Focus и Firefox Lite. GeckoView является вариантом движка Gecko, оформленном в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо, а Android Components включает библиотеки с типовыми компонентами, обеспечивающими работу вкладок, автодополнения ввода, поисковых подсказок и других возможностей браузера. Для работы требуется как минимум Android 5.0 (поддержка Android 4.4.4 прекращена). По умолчанию отключён доступ к about:config. Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 79 устранена 21 уязвимость, из которых 15 помечены как опасные. 12 уязвимостей (собраны под CVE-2020-15659) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.



