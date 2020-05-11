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В Firefox 78 появится менеджер процессов

11.05.2020 08:48

В ночные сборки Firefox, на основе которых 30 июня будет сформирован выпуск Firefox 78, добавлена служебная страница "about:processes", на которой предложен менеджер процессов. Новая страница позволяет оценить какие процессы-обработчики запущены, какие внутренние потоки выполняются в каждом процессе и сколько каждый поток и процесс потребляет ресурсов CPU и памяти.

Разделяется потребление CPU кодом в пространстве пользователя и на уровне ядра (при выполнении системных вызовов). Отдельно выводятся данные о потреблении резидентной и виртуальной памяти, а также показывается динамика изменения потребления памяти. Отражаются сведения о процессах gpu (отрисовка), web, webisolated (отдельные вкладки), extension, privilegedabout, socket и browser (основной процесс).

Из ранее доступных служебных страниц диагностики можно отметить about:support, about:performance, about:memory, about:networking, about:cache, about:webrtc и about:telemetry.



  1. Главная ссылка к новости (https://techdows.com/2020/05/f...)
  2. OpenNews: Обновлён план перевода Firefox на многопроцессную архитектуру
  3. OpenNews: Оценка потребления памяти Firefox в многопроцессном режиме
  4. OpenNews: В Firefox 63 для Linux будет включено выполнение WebExtensions в отдельном процессе
  5. OpenNews: В Firefox будут убраны настройки для отключения многопроцессного режима
  6. OpenNews: В Firefox 64 появится встроенный менеджер задач
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52926-firefox
Ключевые слова: firefox, proccess
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 08:54, 11/05/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –8 +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 08:55, 11/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Отлично, давно пора.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:46, 11/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И заодно интеграцию с systemd запилить.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 11:10, 11/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вместо системд запилить
     
  • 2.30, Аноним (30), 12:44, 11/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линупусь нам не нужна!
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:58, 11/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вот и посмотрим сколько opennet жрет памяти
     
     
  • 2.4, iPony129412 (?), 09:00, 11/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +22 +/
    Один Шигорин 1 ГБ сожрёт 😮
     
  • 2.5, Аноним (2), 09:08, 11/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вряд ли много, он примитивный
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:42, 11/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    Шигорин?
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 11:31, 11/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, 1 ГБ
     

  • 1.6, Дегенератор (ok), 09:23, 11/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Закон сохранения Фуфла в Фоксе: Иновации не добавляются и не исчезают, они преобразовываются из одного вида в другой - если что-то представлено/отлажено - значит что-то заглючено/похерено.
     
     
  • 2.31, Аноним (30), 12:45, 11/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну дык... закон природы. Круговорот дерьма в природе. Ничего не может исчезнуть и появиться просто так. Из ничего.
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:49, 11/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А ну теперь осталось только терминал запилить в фаервоксе с vim, потом со времени xorg-firefox сделать, потом запуск полноценной linux в firefox. А что!
     
     
  • 2.34, robot228 (?), 12:52, 11/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы не отказался. Есть несколько топовых в мире софтин которые работают используя локальную БД и в консоли ты не можешь над ссылками разные операции делать (ссылки отдаются например при запросе из консоли к этой БД). На место новой вкладки внутри можно было бы с консолью работать. Нечто подобное (не консоль) есть например в расширении https://github.com/wheel-org/mercurywm
     
  • 2.35, Аноним (35), 12:58, 11/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открою секрет, FirefoxOS уже было...
     

  • 1.9, Х (?), 09:49, 11/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Так и представляю себе летучки разрабов FF:

    - Так, что мы ещё не сделали из того, что в Хроме есть?

    - Мужики, почему мы догоняем, давайте, как раньше, быть впереди Хрома, придумаем фичу, которой ни у кого нет...

    - Не-не-не...

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 11:54, 11/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Их цель не в гонке, а в создании хорошего и свободного браузера.
     
     
  • 3.32, Аноним (30), 12:47, 11/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм... Хорошего? Или свободного? Хороший - не значит свободный. Свободный - не значит хороший.
     
  • 2.36, user (??), 13:02, 11/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот, нужно отсутствие фич, которые гуглу запрещают выпилить акционеры и АНБ.
     

  • 1.10, Аноним (10), 09:58, 11/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда уже Preview 5.0 опубликуют в Play Store?
     
     
  • 2.11, анонимумуму (?), 10:06, 11/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня уже обновился. Они выкатывают постепенно.
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:42, 11/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня он обновился 3 дня назад (Google Play)
     

  • 1.12, Повидло19 (?), 10:14, 11/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это браузер или где?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:23, 11/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здесь вне браузера за кадром
     
  • 2.33, Аноним (30), 12:47, 11/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или куда.
     

  • 1.13, Аноним (13), 10:22, 11/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Mozilla вызывает уважение благодаря принципам своего манифеста:
    https://www.mozilla.org/ru/about/manifesto/
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:20, 11/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сбор телеметрии это тоже для нашего блага, да
     

  • 1.15, Аноним (15), 10:24, 11/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    надеюсь будет более информативно чем в хроме
     
  • 1.17, Kotoff (ok), 10:43, 11/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё бы завершение подпроцессов без закрытия вкладок, как в Хроме. А то бывает, iframe какой-то до кучи ресурсов жрёт, ручками убирать долго, адблок не работает, а через диспетчер бахнул — и красота... Или вкладку какую-то временно высвободить из памяти, чтобы не прятать в закладки или OneTab.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:49, 11/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем полумеры, OOM-​killer нужен
     
  • 2.25, Тупой Баран (?), 11:59, 11/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему UBLOCK не используете?
     

  • 1.24, Аноним (24), 11:57, 11/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    FirefoxOS уже не за горами.
     
     
  • 2.26, iPony129412 (?), 11:59, 11/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Возвращение из зада
     
  • 2.29, Аноним (30), 12:42, 11/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А оно зачем надо?
     

  • 1.27, Аноним (27), 12:05, 11/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А я знаю чего в хроме ещё нет: карты ip-адресов которые юзер посещал во время сёрфинга с указанием страны адреса. Или есть?
     
  • 1.28, Аноним (30), 12:41, 11/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А диспетчер задач в ентом браузере есть?
     

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