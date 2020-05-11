В Firefox 78 появится менеджер процессов

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|1.6, Дегенератор (ok), 09:23, 11/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Закон сохранения Фуфла в Фоксе: Иновации не добавляются и не исчезают, они преобразовываются из одного вида в другой - если что-то представлено/отлажено - значит что-то заглючено/похерено.
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|2.31, Аноним (30), 12:45, 11/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну дык... закон природы. Круговорот дерьма в природе. Ничего не может исчезнуть и появиться просто так. Из ничего.
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|1.8, Аноним (8), 09:49, 11/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А ну теперь осталось только терминал запилить в фаервоксе с vim, потом со времени xorg-firefox сделать, потом запуск полноценной linux в firefox. А что!
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|2.34, robot228 (?), 12:52, 11/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я бы не отказался. Есть несколько топовых в мире софтин которые работают используя локальную БД и в консоли ты не можешь над ссылками разные операции делать (ссылки отдаются например при запросе из консоли к этой БД). На место новой вкладки внутри можно было бы с консолью работать. Нечто подобное (не консоль) есть например в расширении https://github.com/wheel-org/mercurywm
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|1.9, Х (?), 09:49, 11/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Так и представляю себе летучки разрабов FF:
- Так, что мы ещё не сделали из того, что в Хроме есть?
- Мужики, почему мы догоняем, давайте, как раньше, быть впереди Хрома, придумаем фичу, которой ни у кого нет...
- Не-не-не...
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|2.23, Аноним (23), 11:54, 11/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Их цель не в гонке, а в создании хорошего и свободного браузера.
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|3.32, Аноним (30), 12:47, 11/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хм... Хорошего? Или свободного? Хороший - не значит свободный. Свободный - не значит хороший.
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|2.36, user (??), 13:02, 11/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наоборот, нужно отсутствие фич, которые гуглу запрещают выпилить акционеры и АНБ.
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|1.17, Kotoff (ok), 10:43, 11/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ещё бы завершение подпроцессов без закрытия вкладок, как в Хроме. А то бывает, iframe какой-то до кучи ресурсов жрёт, ручками убирать долго, адблок не работает, а через диспетчер бахнул — и красота... Или вкладку какую-то временно высвободить из памяти, чтобы не прятать в закладки или OneTab.
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|1.27, Аноним (27), 12:05, 11/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А я знаю чего в хроме ещё нет: карты ip-адресов которые юзер посещал во время сёрфинга с указанием страны адреса. Или есть?
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