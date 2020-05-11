В Firefox 78 появится менеджер процессов

В ночные сборки Firefox, на основе которых 30 июня будет сформирован выпуск Firefox 78, добавлена служебная страница "about:processes", на которой предложен менеджер процессов. Новая страница позволяет оценить какие процессы-обработчики запущены, какие внутренние потоки выполняются в каждом процессе и сколько каждый поток и процесс потребляет ресурсов CPU и памяти.

Разделяется потребление CPU кодом в пространстве пользователя и на уровне ядра (при выполнении системных вызовов). Отдельно выводятся данные о потреблении резидентной и виртуальной памяти, а также показывается динамика изменения потребления памяти. Отражаются сведения о процессах gpu (отрисовка), web, webisolated (отдельные вкладки), extension, privilegedabout, socket и browser (основной процесс).

Из ранее доступных служебных страниц диагностики можно отметить about:support, about:performance, about:memory, about:networking, about:cache, about:webrtc и about:telemetry.