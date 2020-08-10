В Firefox 81 появится новый интерфейс предпросмотра перед выводом на печать

В ночных сборках Firefox, которые лягут в основу выпуска Firefox 81, включена новая реализация интерфейса предпросмотра перед выводом на печать. Новый интерфейс предпросмотра примечателен открытием в текущей вкладке с заменой имеющегося содержимого (старый интерфейс предпросмотра приводил к открытию нового окна), т.е. работает по аналогии с режимом читателя. Инструменты для настройки формата страницы и параметров вывода на печать перенесены из верхней части в правую панель, в которой также появились дополнительные опции, такие как управление включением печати заголовков и фона, а также возможность выбора принтера. Для управления включением нового режима в about:config предусмотрена настойка print.tab_modal.enabled.



