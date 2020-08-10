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В Firefox 81 появится новый интерфейс предпросмотра перед выводом на печать

10.08.2020 09:54

В ночных сборках Firefox, которые лягут в основу выпуска Firefox 81, включена новая реализация интерфейса предпросмотра перед выводом на печать. Новый интерфейс предпросмотра примечателен открытием в текущей вкладке с заменой имеющегося содержимого (старый интерфейс предпросмотра приводил к открытию нового окна), т.е. работает по аналогии с режимом читателя. Инструменты для настройки формата страницы и параметров вывода на печать перенесены из верхней части в правую панель, в которой также появились дополнительные опции, такие как управление включением печати заголовков и фона, а также возможность выбора принтера. Для управления включением нового режима в about:config предусмотрена настойка print.tab_modal.enabled.



  1. Главная ссылка к новости (https://techdows.com/2020/08/f...)
  2. OpenNews: Представлен Firefox Reality PC Preview для устройств виртуальной реальности
  3. OpenNews: В Firefox приступили к включению защиты от отслеживания перемещений через редиректы
  4. OpenNews: Релиз Firefox 79
  5. OpenNews: Mozilla воспользовалась push-уведомлениями для распространения политической рекламы в Firefox
  6. OpenNews: В Firefox 80 реализована настройка для перенаправления с HTTP на HTTPS
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53523-firefox
Ключевые слова: firefox, print
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:58, 10/08/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Джвадцать лет...
     
  • 2, Дегенератор (ok), 10:07, 10/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    Теперь нужно увеличить отступы. (Насколько трушно тут в новостях скриншотики из офтопа постить?)
     
  • 3, arzeth (ok), 10:24, 10/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    Почему в первом Квейке могу менять горячие главиши, а тут нет? Мне что форкать первый Квейк, и на его базе браузер запилить? Надоело путаться между Ctrl+P, Ctrl+Shift+P, Ctrl+Shift+N.

    Ctrl+P = печать в Хроме силами Хрома (выглядит как в новости); создание системного окна печати в ФФ.
    Ctrl+Shift+P = нов. инкогн. окно в ФФ; системная печать в Хроме.
    Ctrl+Shift+N = открывает закрытое окно в ФФ; открывает нов. инкогн. окно в Хроме и Сафари.

     
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