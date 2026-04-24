В Firefox встроен движок блокирования рекламы adblock-rust, используемый в Brave

В кодовую базу Firefox добавлен движок блокирования рекламы adblock-rust, развиваемый разработчиками браузера Brave. Переход Brave на adblock-rust позволил снизить потребление памяти на 75% по сравнению с ранее используемым движком - после замены браузер Brave стал занимать на 45 МБ меньше памяти в конфигурации по умолчанию. Экономия достигается благодаря задействованию вместо структур Vecs и HashMaps формата FlatBuffers для компактного хранения правил блокировки. Движок написан на языке Rust и распространяется под лицензией MPL 2.0.

Аdblock-rust поддерживает блокировку сетевых запросов, косметические фильтры, подмену ресурсов на страницах, расширенный синтаксис правил uBlock Origin, блокировку по списку хостов в формате /etc/hosts и валидацию CSS для отключения правил косметических фильтров с некорректным синтаксисом CSS. Движок оформлен в виде подключаемой библиотеки, компилируемой в машинный код или представление WebAssembly. Подготовлены обвязки для языков Rust, JavaScript и Python.

В Firefox движок adblock-rust отключён по умолчанию, имеет статус экспериментальной возможности и может быть активирован начиная с выпуска Firefox 149. Интерфейс пользователя и предопределённые списки блокировки пока отсутствуют. После интеграции в Firefox движок начал применяться проектом Waterfox, который реализовал виджет для управления блокировкой и добавил настройки в конфигуратор, подключающие такие фильтры, как EasyList, EasyPrivacy, AdGuard Tracking Protection, EasyList Cookie.

Для включения встроенного блокировщика рекламы в Firefox на странице about:config следует выставить параметр " privacy.trackingprotection.content.protection.enabled = true ", после чего добавить требуемые наборы фильтров. Например, для использования фильтров EasyList и EasyPrivacy на странице about:config необходимо добавить параметр:

privacy.trackingprotection.content.protection.test_list_urls = https://easylist.to/easylist/easylist.txt|https://easylist.to/easylist/easyprivacy.txt

Помимо этого для изменения доступны параметры, включающие отладочный режим пометки без блокирования: