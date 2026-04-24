В Firefox встроен движок блокирования рекламы adblock-rust, используемый в Brave

|2.2, Tron is Whistling (?), 09:53, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А, всё, увидел, то есть надо быть готовым к тому, что этот параметр флипнут во включенный по умолчанию, ок.
|2.56, Alex (??), 11:32, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Наоборот надо включить, потому что ublock пропускает рекламу Я, а движок Brave нет.
Делайте выводы
|3.60, Аноним (60), 11:43, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
uBo пропускает рекламу яндекса исключительно в "браузере" от того же яндекса .
|3.64, Аноним (64), 11:51, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Пробовали ставить все галки в списках фильтров? Бывает пропускает. Но это происходит только тогда, когда фильтры не успели обновиться. У нас в стране сами знаете какой-интернет. Иногда на обновление нужно несколько минут.
|3.70, Bob (??), 12:02, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Делайте выводы
uBO, секция RU AdList - врубить Оба фильтра:
сам RU AdList и RU AdList: Counters.
Перепроверяйте на firefox. Или waterfox.
>движок Brave
хавает заметно меньше cpu / ram / rom / battery
и браузер в целом шустрее, для простого юзера.
Только 5 мин на преднастройку потратить.
|1.3, Аноним (3), 09:56, 24/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Я категорически против. Зачем это делается? Ответ простой, manifest-v3. Это вам подачка, чтобы вы рот закрыли, когда блокирующий WebRequest выпилят, а вместе с ним - возможность блокировать что разрабы расширений решают, а не разрабы мозиллы, динамически своим кодом, а не мозилинным хардкодом.
|3.6, Аноним (6), 10:02, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так и запишем: у нас доброволец, который нам для коры дуба будет файрфокс патчить и собирать.
|3.7, Аноним (7), 10:04, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
И выпиливать - не впиливать. Мне в принципе пофиг на наличие v3, лишь бы функциональность, аналогичную v2, не выпилили. А какое там API будет - это вообще дело десятое, лишь бы возможность вклиниваться и на лету птчить запросы и ответы никто не отбирал.
|4.63, Аноним (60), 11:51, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это просто сидящих на хроме достаёт что фокс останется единственным нормальным браузером - вот и приписывают мозилле свои фантазии . Хотя она официально объявила что фокс так и будет со вторым манифестом .
|5.76, Аноним (60), 12:23, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Если вам хватает lite - это означает можете обойтись без блокировщика вовсе .
|6.82, Аноним (62), 12:28, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В Firefox установлен обычный, в Chrome стоит Lite для большинства сайтов/сценариев использования его хватает.
|2.9, Аноним (8), 10:06, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ответ же в теле новости - позволил снизить потребление памяти на 75% по сравнению ранее используемым движком
|3.40, Аноним (40), 11:05, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Ответ же в теле новости - позволил снизить потребление памяти на 75% по сравнению ранее используемым движком
Я не знаю, что он там снижает, но для сборки 149 хватало 14G рамдиска, а для сборки 150 нужно минимум 19G оперативы. Вот такие снижения.
|4.57, Аноним (57), 11:33, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А в чем проблема?
Основаня ценность это снижение потреблени, а пользователей почти 200 миллионов.
Энтузиаст сможет и так собрать - у них обычно нормальное железо.
А если все же у ынтузиасто корадуба, то пусть идет искать работу. Подстраиваться под нuщyков никто не обязан.
|4.79, НяшМяш (ok), 12:25, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Причём тут сборка и потребление у пользователя? Это совершенно нормально, когда разрабу нужен жирный комп, чтобы собрать маленькое и легкое приложение. Вы же не собираете код для ардуины на ардуине?
|2.75, Bob (??), 12:14, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Зачем это делается?
За шкафом, блин! Ежу понятно, что перелопачивать десятки и сотни тыщ реквестов сети по личной БД будет куда практичнее на Модуле Ядра Браузера, специально под такое заточенного. Логично?)
>чтобы вы рот закрыли, когда блокирующий WebRequest выпилят
После отказа от Xul - остались ошметки аддонов по функционалу. Делать можно только то, что разрешила мозилла. И публиковать - тоже, иначе в тихую снесут. А вообще - туда же поиск.
>мозилинным хардкодом
они там на android обкатали концлагерь: аддон с xpi не поставить, норм about:config зарезан, норм кастомизации и фишек нет. В сравнении с esr 68! И знаешь что? - похожее на десктопе сделать хотят)
|1.5, Аноним (5), 10:01, 24/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
В самом браузере блокировщикиу не место. Могли бы просто API для аддонов сделать, работающее с данной нативной либой, а либу - в мозилинно расширение, инжектирующее в браузер API для расширений. Но наверняка там они всё васмом обмазали.
|2.29, anonymous (??), 10:55, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> В самом браузере блокировщикиу не место
Именно там ему и место. Блокировка и фильтр контента должны быть основной функциональностью браузера. Разумеется, если разработчик браузера сам не показывает рекламу, как это делает гугол. Не будет же он сам себя блочить.
Общий принцип разработки браузера должен напоминать emacs. Есть механизм расширений, которые могут писать любые пользователи. Если расширение популярно и нацелено на базовый функционал, то расширение вносится в основной код. Ну как с linum-mode было. Сначала расширение, потом интеграция в код с многократным ускорением работы.
Для браузера фильтрация запросов, контентов, модификация внешнего вида - это основная и необходимая функциональность. Потому что в интернете люди злые и многие пытаются сделать плохо пользователям, которые через браузер смотрят в интернет. Доверия нет - значит списки фильтрации по типу umatrix обязательны. И фильтровать не только простой веб, но и дополнительные фичи - вебсокеты, канвас, локацию. Сайт-специфичные политики удаления кукисов.
Вот какое-нибудь управление жестами мышки можно и на плагин вынести. А вот привязка горячих клавиш обязательна должна быть в базе (в ФФ и хромом её нет кстати).
Браузер без адблока - это не браузер, а вебвью компонент.
|3.49, Аноним (41), 11:16, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Типа злые люди не могут написать плагин? Как тебе там живётся в мире розовых пони, норм?
|3.65, Толян (??), 11:52, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Браузер без адблока - это не браузер
А машина без круиз контроля, это не машина.
|4.81, НяшМяш (ok), 12:26, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Сразу видно гения аналогий. Я бы сказал адблок это как подвеска в автомобиле. Кто-то на пузотёрке по колдобинам прыгает и периодически ломается, а кто-то на внедорожной летит 80 и не замечает.
|3.74, Аноним (74), 12:08, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Жду в firefox из коробки трекер кэшбеков и акций Ничего этого не должно быть в ... большой текст свёрнут, показать
|2.67, Аноним (60), 11:58, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Подавляющее большинство юзеров не только не пользуется блокировщиками , но даже не знают об их существовании - именно для них встроенный . Даже с меньшим функционалом - зато у всех .
|1.10, Аноним (10), 10:10, 24/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Недовольство не понимаю. Вам тянут не обрезок, а полную реалтзацию адблокера. Это явно лучше внешнего аддона имеющего доступ ко всем страницам, дак еще и на js написанном.
|2.13, 1 (??), 10:22, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Нахрена нам адблокер (причём кого надо адблокер) в движке ?
Я за расширение, кого не парят свистелки-перделки, тот и не будет его ставить. "Зато быыыстраааа !!!".
|3.78, Bob (??), 12:24, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>кого надо адблокер
опенсорс на базе uBO. чего бухтеть? форкни - твоим будет
>в движке
ну не аддоном же гонять сотни тыщ правил и на лету фильтровать и отрисовывать страничку)
>свистелки-перделки
адблок в ядре браузере как переход от карбюратора к инжектору
|2.14, Толян (??), 10:23, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А давайте встроем в браузер кофемашину, стартер аккумулятора.
|2.22, Аноним (22), 10:45, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Хуже. Расширение исключает мозиллу из цепочки поставки, можно его обновлять независимо от браузера, даже если Мозилла решит дропнуть процессор/ОС, как она уже делала не раз.
|2.50, Аноним (41), 11:17, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Когда Роскомнадзор напрямую в Мозиллу заплатит за блокировку плохих сайтов я на тебя посмотрю и буду очень сильно смеяться.
|3.72, Аноним (60), 12:04, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Прописывают авторы блоклистов , а не мозилла . Сюрприз: сейчас они точно так же могут прописать .
|1.11, жявамэн (ok), 10:10, 24/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
годно
лучший браузер становится еще лучше
жду в проде с интерфейсом управления и юблок можно будет удалять
|1.15, aname (ok), 10:23, 24/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
А слабо встроить движок uBlock? Или спонсоры перестанут спонсировать?
|2.19, чатжпт (?), 10:31, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> А слабо встроить движок uBlock? Или спонсоры перестанут спонсировать?
Аdblock-rust поддерживает блокировку сетевых запросов, косметические фильтры, подмену ресурсов на страницах, расширенный синтаксис правил uBlock Origin
|3.20, aname (ok), 10:35, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>> А слабо встроить движок uBlock? Или спонсоры перестанут спонсировать?
> Аdblock-rust поддерживает блокировку сетевых запросов, косметические фильтры, подмену
> ресурсов на страницах, расширенный синтаксис правил uBlock Origin
Звучит очень хорошо. Где прочитать?
Бтв, было бы неплохо автора оригинального адблока привлечь к разработке, чтоб ему ещё и денежка капала, за его выдающийся труд.
|5.45, aname (ok), 11:12, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Он (gorhill) отказывается даже от донатов из принципа.
Ну, раз добровольно, то ок
|2.21, Аноним (21), 10:36, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я, кстати, так и не понял, как ublock заменить функционал umatrix. В umatrix мегаудобный интерфейс. А в ublock какие-то 2-3 плюсика, не понятно. Так и живу с ними обоими одновременно.
|3.23, жявамэн (ok), 10:46, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
доавить встроеные юблок бматрикс и фоксипрокси
и фф станет лучшим браузером форевор
ну и хотелось бы конечно встроенной поддержки кипаса или битвардена
|2.26, Аноним (26), 10:48, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Наоборот, очень плохо. В Firefox и так много всякого внедрили, что должно быть в расширениях исключительно. По чесноку - я бы и поддержку каждого тэга HTML вынес в отдельное расширение, как и пакетный менеджер для расширений, а от браузера бы оставиил одно ядро. Но чтобы при первичной установке - ставился определённый комплект расширений, а дальше уже как пользователь настроит.
|1.31, Аноним (31), 10:55, 24/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Будет ли включенный по умолчанию (это же когда-то таки произойдет) блокировщик мешать/ломать просмотру ютуба и прочего? Как это уже было не раз.
|1.33, Аноним (33), 10:57, 24/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
У меня который день подряд в Дебиан Сид обновы не прилетают. Якобы есть файрфокс с фиксами - но вот уже несколько суток - никаких новых пакетов, хотя все сервера - hit.
|2.43, Толян (??), 11:11, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Видимо, Люк, ты еще не готов.
Не может быть плохих Миррорс, они выбираются автоматически Geo Dns.
Если конечно ты сам не прописал какой нибудь yandex.
|3.47, Аноним (32), 11:13, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Хороший миррор только один - это deb.debian.org
Да, я имела ввиду яндексы и прочее что вручную ставится в sources.list
|1.38, Аноним (38), 11:00, 24/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Осталось встроить JavaScript-block-rust и потребление памяти ещё больше упадет.
|2.46, Аноним (54), 11:13, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Таких всего два Librewolf,Ungoogled-chromium. Может быть Tor browser.
|1.44, Аноним (44), 11:11, 24/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Новость как будто хорошая, но больше похоже на EEE: сначала подомнем под себя всю блокировку рекламы, затем избавимся от конкурентов через ухудшение API расширений, а после переведем новый адблокер на manifest v3 в целях защиты детей и кого-то там...
|2.48, Аноним (54), 11:15, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ad muncher помните? Никаких расширений просто небыло и как-то жили.
|1.58, Аноним (58), 11:36, 24/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Штош, значит пользователи лисы не увидят мой сайт)
Если ты пришлел ко мне получать информацию, значит ты будешь ее получать на моих условиях.
|2.77, Аноним (77), 12:24, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> пользователи лисы не увидят мой сайт
Если б только твой сайт... Многие сайты перестанут работать.
|3.80, Аноним (80), 12:26, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Если б только твой сайт... Многие сайты перестанут работать.
И это правильно.
Халявщики должны знать свое место.
|1.83, Songo (ok), 12:30, 24/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Зачем это тянуть в движок, когда есть дополнения?
Если сделают функционал и удобство использования как в uBlock Origin, то может и норм, а если надо ковырятся и всё будет работать через 1 место, то лучше не надо!
p.s. Браузер надо облегчать, а не интегрировать всё подряд в движок!
|