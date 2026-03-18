В Firefox 149 появится встроенный VPN с 50 ГБ бесплатного трафика

18.03.2026 12:19 (MSK)

Компания Mozilla представила несколько предстоящих изменений, которые решено активировать в выпуске Firefox 149, намеченном на 24 марта. Наиболее значимым новшеством станет интеграция бесплатного VPN-сервиса Firefox VPN (не путать с Mozilla VPN), позволяющего обращаться к сайтам не напрямую, а через промежуточные прокси-серверы в разных странах, скрывающие IP-адрес пользователя. На первом этапе VPN-сервис станет доступен пользователям из США, Франции, Германии и Великобритании. VPN-сервис будет ограничен 50 гигабайтами трафика в месяц.

Вторым значимым новшеством станет включение по умолчанию в Firefox 149 режима Split View, позволяющего бок о бок в одном окне просмотреть содержимое двух вкладок. Режим активируется через кнопку "Add Split View" в контекстном меню, показываемом при клике правой кнопкой мыши на вкладках. При нажатии данной кнопки содержимое окна разделяется на две части и в правой части открывается содержимое страницы новой вкладки. Если выбрать опцию для группы из двух вкладок, указанные вкладки сразу будут раскрыты рядом с друг другом. Допускается произвольное изменение размера правой и левой области просмотра через перетаскивание мышью полосы-разделителя. Активная вкладка при одновременном просмотре выделяется красной рамкой.

Некоторые другие изменения:

  • Представлен новый талисман проекта - лисёнок Kit, изображение которого появится в браузере во многих диалогах и уведомлениях.
  • В Firefox 149 будет включена функция Tab Notes для прикрепления произвольных примечаний к вкладкам. Кнопка для добавления заметок помещена в контекстное меню и также показывается на эскизе, появляющемся при наведении курсора на вкладке.
  • Встроенный чатбот AI Window доработан и переименован в Smart Window.
  • В инструменты для разработчиков добавлена секция с историей операций (включается через devtools.application.sessionHistory.enabled в about:config).
  • В профилировщике (Performance Tools) реализована поддержка тёмного режима оформления.
  • В ночных сборках в апреле начнётся тестирование переработанного интерфейса конфигуратора, в котором будет упрощена навигация и улучшен поиск.

Обсуждение (109)
  • 1.1, Аноним (1), 12:29, 18/03/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
  • 1.5, Fareast (ok), 12:37, 18/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Вот это тема!
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:39, 18/03/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    Часть нити удалена модератором

  • 3.15, Fareast (ok), 12:50, 18/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.18, q (ok), 12:55, 18/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 3.20, Аноним (6), 12:59, 18/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 4.23, q (ok), 13:02, 18/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 5.32, Аноним (6), 13:09, 18/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 6.40, q (ok), 13:17, 18/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 7.49, Аноним (6), 13:31, 18/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.21, Аноним (21), 12:59, 18/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 3.74, Аноним (6), 14:09, 18/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 1.7, Bottle (?), 12:40, 18/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    И кто же платит за банкет?
     
     
  • 2.10, BeLord (ok), 12:42, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Заказчик на три буквы-))))
     
     
  • 3.17, moskae (?), 12:55, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Федеральная Служба Банкетов?
     
     
  • 4.45, Аноним (45), 13:23, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Федеральное Бюро Развлечений
     
  • 4.69, Аноним (69), 14:05, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Централизованное Развлекательное Управление.
     
     
  • 5.78, Аноним (19), 14:13, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Анонимная Наркологическая Больница.
     
  • 2.13, Аноним (6), 12:45, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62427
     

  • 1.12, Bob (??), 12:43, 18/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    50гб ни о чём. Если сами подстроят только обход геоблока по ip, а траффик напрямую весь пускать - смысл есть)

    Типа "видео недоступно в вашей стране" на ютубе.

     
     
  • 2.26, Аноним (26), 13:04, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Напиши плагин если сильно надо.
     
  • 2.29, Аноним (45), 13:07, 18/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.94, Аноним (94), 14:52, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Если смотреть видео, оно тебе терабайт за день трафика легко выжрет. Разве что для чатгпт трафик пускать через это. И то на неделю может хватит.
     
     
  • 3.104, Аноним (104), 15:20, 18/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 1.16, Songo (ok), 12:52, 18/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Наконец VPN добавили.
    Скорей бы заработал у всех и тогда можно Оперу удалить.
    Главное чтобы сделали возможность включать VPN для конкретного сайта или вкладки, а не для всего браузера сразу.
     
     
  • 2.22, Аноним (6), 13:00, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну глушить его тоже будут:
    https://habr.com/ru/news/1003760/
     
     
  • 3.33, Аноним (45), 13:11, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    ТСПУ есть,
    но угрозы не исчезли (мошенники, бпла - в поряде).
    деньги освоены надежно
     
  • 2.24, Bob (??), 13:03, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А зачем им его "на всех" делать?
    Он у них давно коммерческий)
     
     
  • 3.35, Аноним (45), 13:12, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    белый шум
     

  • 1.25, Аноним (26), 13:03, 18/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ну лан первая хорошая новость за последнее время.
     
  • 1.27, Аноним (27), 13:04, 18/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Мозилла ориентируется на пользователей в отличие от. Еще и ИИ отключить дали одной кнопкой.
     
     
  • 2.54, Аноним (54), 13:36, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ориентируется, но если скажут удалить Яндекс из списка поисковых систем - удалит. Наверное пользователи попросили
     
     
  • 3.80, Аноним (19), 14:15, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    У вас же и так есть Яандекс-версия Файерфокса - ЯБ.
     
  • 3.82, Аноним (6), 14:22, 18/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 3.83, Аноним (83), 14:25, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Здесь тоже наверное пользователи попросили:

    Компания Mozilla начала блокировать доступ из РФ к дополнениям для обхода блокировок
    10.06.2024 14:30 (MSK) (с) https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61345

     
     
  • 4.86, Аноним (6), 14:29, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Надеюсь вы весь текст прочли там ?
     
  • 4.89, Аноним (89), 14:44, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А ссылку выше про "вернули доступ" прочитать - не ?
     
     
  • 5.118, Admino (ok), 16:21, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Обнаружен человек, воспитанный заголовками!
     
  • 2.79, Аноним (83), 14:15, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это когда она на пользователей ориентировалась? Сейчас? В этой комнате?

    Посмотри историю статистики рынка браузеров, когда был рост - тогда ориентировалась.

     
     
  • 3.91, Аноним (89), 14:46, 18/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 1.28, Аноним (28), 13:04, 18/03/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
  • 1.30, Аноним (30), 13:08, 18/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    чего обрадовались? vpn будет работать у немцев, французов и американцев, вам ничего не достанется!
     
     
  • 2.38, Аноним (45), 13:15, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    в РФ все есть!
    ТСПУ, РКН. чо еще надо то?
     
  • 2.44, Аноним (44), 13:22, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Станет полезен как только сделают веб версю Маха.
     
     
  • 3.52, Аноним (45), 13:33, 18/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.61, Аноним (61), 13:51, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А зачем им, у них же "свобода"? Или нам чего-то не рассказывают?
     
     
  • 3.67, Аноним (6), 14:01, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну вообще-то VPN это в первую очередь для конфиденциальности данных.
    Например все фин. организации (банки, биржи и т.д.) в мире их используют, как и корпоративные бизнес сети.
    1) https://www.mozilla.org/ru/products/vpn/resource-center/what-is-a-vpn/
    2) https://azure.microsoft.com/ru-ru/resources/cloud-computing-dictionary/what-is

    Обход блокировок это так сказать бонус, а необходимость он в нескольких странах.

     
     
  • 4.72, Аноним (69), 14:09, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > для конфиденциальности данных

    Это не сильнее, чем httpS. Если *S сломать, впн уже не поможет.

     
     
  • 5.85, Аноним (6), 14:27, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Значит вы не в курсе как устроены Virtual Private Network от того же Cisco например.
     
     
  • 6.119, Admino (ok), 16:22, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А вы не в курсе, как устроены VPN от Mozilla.
     
  • 4.110, Аноним (110), 15:32, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вы в 2000 году живете?

    Идея, что вы откуда-то с недоверенного устройства оказываетесь внутри корпоративной сети - то, для чего изначально придумывали VPN - уже давно потеряла актуальность.

    2026 год на дворе, все адекватные банки, биржи, и т.д. кто заботится о своей безопасности уже давно выкинули VPN из-за этого фундаментального изъяна в безопасности. Там где важна безопасность, только zero-trust решения применяются сейчас.

     
     
  • 5.114, Аноним (6), 15:49, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >уже давно потеряла актуальность

    1) https://habr.com/ru/news/697984/
    2) https://habr.com/ru/news/734668/
    3) https://3dnews.ru/1121116/

     

  • 1.31, Аноним (31), 13:09, 18/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Пора запрещать
     
     
  • 2.34, Аноним (6), 13:11, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61365
     
     
  • 3.36, Аноним (45), 13:14, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    на дворе 2026
     
     
  • 4.39, Аноним (6), 13:15, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Mozilla пока не заблокировали.
     
     
  • 5.84, Аноним (83), 14:26, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Кому не всё равно на 4% рынка браузеров?
     
     
  • 6.87, Аноним (6), 14:34, 18/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 1.37, Аноним (44), 13:14, 18/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Надеюсь в Librewolf vpn будет опциональным как webgl и пр.
     
  • 1.41, Ананоним (?), 13:18, 18/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Вот это поворот! .... Хотя.... заблокирубют его, как пить дать, запретят.
     
     
  • 2.43, Аноним (44), 13:20, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Чел он доступен только для ряда стран и наши не в их числе.
     
     
  • 3.116, Я забыл подписаца асёл (?), 16:06, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Чел ты
     

  • 1.42, Ананоним (?), 13:19, 18/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Боюсь что это VPN будет работать только через ещё один VPN.
     
     
  • 2.46, Аноним (45), 13:24, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    через прокси
     
     
  • 3.48, Аноним (83), 13:25, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да, относительное увеличение анонимности вы получите, но какой у вас приэтом пинг будет?
     
     
  • 4.53, Аноним (45), 13:34, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    пинг НИ что!
    имидж ФСЕ!
     
  • 2.47, Аноним (83), 13:24, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    VPN внутри VPN? Мисье знает толк...
     
     
  • 3.56, Аноним (45), 13:37, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    открой для себя
    дабл-впн
     
     
  • 4.106, Аноним (104), 15:28, 18/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 1.50, Karl Richter (ok), 13:31, 18/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Заблочат и смысла нет.
     
  • 1.51, Аноним (51), 13:33, 18/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Не пользуюсь VPN, осуждаю.
     

  • 1.57, Аноним (54), 13:38, 18/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    FF скурвился в 22-м. Их впн - кого надо впн. И нам туда не надо.
     
     
  • 2.58, Аноним (6), 13:42, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А что случилось то ?
     
  • 2.93, Аноним (89), 14:49, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Главное что бы этот впн не был от тех - кто за тобой придут .
     

  • 1.59, Аноним (59), 13:42, 18/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    внесут в список запрещённых ,  оштрафуют пару пользователей  - расскажут по телевизору , выпустят веб браузер maks
     
     
  • 2.63, Ананоним (?), 13:53, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Подозреваю название буден НАХ, Первая буква от слова "наш". МАХ первая от слова "мой"!
     
     
  • 3.65, kusb (?), 13:57, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Социальная сеть "Согласие" (именование в их стиле)
     
  • 3.68, Аноним (19), 14:02, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    И под это дело создадут новую компанию, которая эти де... этот браузер развивать будет - "Нашилла".
     

  • 1.60, kusb (?), 13:51, 18/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Теперь запретят Firefox и будут продвигать суверенный браузер встроенный в Макс, с поддержкой криптографии ГОСТ и переведёнными на русский язык тегами:
    <НАЧАЛО>

    <Мигать>УРА УРА УРА УРА</Мигать>

     
     
  • 2.64, Аноним (44), 13:55, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А я бы от веб версии Мах не отказался.
     
     
  • 3.66, kusb (?), 14:00, 18/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 3.70, Аноним (70), 14:08, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ты бы и от собаки не отказался
     

  • 1.62, Аноним (61), 13:53, 18/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > На первом этапе VPN-сервис станет доступен пользователям из США, Франции, Германии и Великобритании.

    Мозилла ВПН их режим шатал!

     
     
  • 2.73, kusb (?), 14:09, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Великобритании творится ужас, там в том числе много наказаний за действия в интернете (это действительно другое по многим параметрам, но в по массе людей даже больше чем у нас), в основном ненависть к группам типа мигрантов, подтверждение паспорта, государственная трансфобия с запретами для них и одновременно могут посадить и за критику трансгендеров, чтобы угнетать сразу всех.
    Германия - тоже похоже гипертрофированные законы против речей ненависти и попытка подавить другие точки зрения и людей, антиутопические речи, какие-то проблемы со свободой в политике на низком уровне (возможно эхо нацизма и денацификации).
     
     
  • 3.101, Аноним (6), 15:07, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    У ультрапатриотов как всегда глаза глядят на Запад.
     
     
  • 4.112, kusb (?), 15:39, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > У ультрапатриотов как всегда глаза глядят на Запад.

    Я не ультрапатриот, я наоборот, эх.

     
  • 3.103, Аноним (45), 15:11, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    ой как страшно все!
    а на каком то острове можно все
    и ничего за это )))
     
  • 2.76, Аноним (69), 14:11, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    теперь арти станет доступен с штатах :)
     

  • 1.75, mumu (ok), 14:10, 18/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > VPN-сервис станет доступен пользователям из США, Франции, Германии и Великобритании

    /sarcasm список из типичного набора стран, в котором без vpn половина интернета не работает.

     
     
  • 2.77, kusb (?), 14:12, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вам говорили что там то же, что и у нас, а вы не верили. Очередное доказательство.
     
  • 2.81, Аноним (6), 14:17, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да потому, что VPN создавался НЕ для обхода блокировок.
    И в тех странах НЕТ законов запрещающих vpn.
    Обход заблокированных сайтов это побочный бонус.
     
     
  • 3.88, Аноним (88), 14:35, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В чём конкретно заключается ваш аргумент? Ещё скажи что электричество не создавалось для обхода блокировок.
    Но при этом, все пользуется V-P-N V-L-E-S-S xHTTP   для обхода блокировок!
     
     
  • 4.95, Аноним (89), 14:53, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А теперь вспомните из каких стран эти "все" . ;)))))
     
  • 3.97, Аноним (94), 14:56, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Запретов нет, а статьи за доступ к запрещённой информации есть. Так и живём. И впн не запрещают, просто не дают им лицензию при отсутствии желания сотрудничать.
     
     
  • 4.100, Аноним (6), 15:04, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    1) https://opennet.ru/46895-vpn
    2) https://opennet.ru/46944-law
    3) https://3dnews.ru/1126893/
     
  • 2.98, Аноним (89), 14:57, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Совпадает со списком стран , которых мозилла использует как подопытных кроликов . Что вам не нравится ?
     

  • 1.90, Аноним (90), 14:44, 18/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    browser.vpn_promo.disallowed_regions: ae,by,cn,cu,iq,ir,kp,om,ru,sd,sy,tm,tr
     
     
  • 2.96, Аноним (89), 14:54, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Слово promo не заметили ?
     
     
  • 3.105, Аноним (104), 15:25, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    И что промо? Можно подумать, скам-кантри получит этот впн, когда он станет не промо. Оперу вспомните. А ведь Опера отменила скамовцев уже в те времена, когда они ещё не так сильно воняли.
     

  • 1.107, Аноним (107), 15:29, 18/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    А это точно VPN, а не прокси? За кого они нас держат?
     
     
  • 2.111, Аноним (111), 15:32, 18/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да конечно прокси будет, как в Opera
     

  • 1.109, Аноним (111), 15:31, 18/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Интересно. Если бы только не забросили, как pocket в своё время.
     
  • 1.113, Аноним (-), 15:43, 18/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > На первом этапе VPN-сервис станет доступен пользователям из США, Франции, Германии и Великобритании.

    И какой смысл? Бесплатный VPN нужен в первую очередь жителям тоталитарных стран. И это должен быть не просто обычный встроенный VPN, а уже на каком-нибудь XHTTP, чтоб пробивало блокировки наверняка. Но нет, давайте дадим бесплатный VPN тем, кто и так его может легко купить, и где нет тотальной цензуры и массовых блокировок. Супер!

     

  • 1.117, Werwolf (ok), 16:12, 18/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    меня одного бесит что для всех стало нормой путать vpn и proxy?
     

