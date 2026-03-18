В Firefox 149 появится встроенный VPN с 50 ГБ бесплатного трафика

Компания Mozilla представила несколько предстоящих изменений, которые решено активировать в выпуске Firefox 149, намеченном на 24 марта. Наиболее значимым новшеством станет интеграция бесплатного VPN-сервиса Firefox VPN (не путать с Mozilla VPN), позволяющего обращаться к сайтам не напрямую, а через промежуточные прокси-серверы в разных странах, скрывающие IP-адрес пользователя. На первом этапе VPN-сервис станет доступен пользователям из США, Франции, Германии и Великобритании. VPN-сервис будет ограничен 50 гигабайтами трафика в месяц. Вторым значимым новшеством станет включение по умолчанию в Firefox 149 режима Split View, позволяющего бок о бок в одном окне просмотреть содержимое двух вкладок. Режим активируется через кнопку "Add Split View" в контекстном меню, показываемом при клике правой кнопкой мыши на вкладках. При нажатии данной кнопки содержимое окна разделяется на две части и в правой части открывается содержимое страницы новой вкладки. Если выбрать опцию для группы из двух вкладок, указанные вкладки сразу будут раскрыты рядом с друг другом. Допускается произвольное изменение размера правой и левой области просмотра через перетаскивание мышью полосы-разделителя. Активная вкладка при одновременном просмотре выделяется красной рамкой. Некоторые другие изменения: Представлен новый талисман проекта - лисёнок Kit, изображение которого появится в браузере во многих диалогах и уведомлениях.

В Firefox 149 будет включена функция Tab Notes для прикрепления произвольных примечаний к вкладкам. Кнопка для добавления заметок помещена в контекстное меню и также показывается на эскизе, появляющемся при наведении курсора на вкладке.

Встроенный чатбот AI Window доработан и переименован в Smart Window.

В инструменты для разработчиков добавлена секция с историей операций (включается через devtools.application.sessionHistory.enabled в about:config).

В профилировщике (Performance Tools) реализована поддержка тёмного режима оформления.

В ночных сборках в апреле начнётся тестирование переработанного интерфейса конфигуратора, в котором будет упрощена навигация и улучшен поиск.



